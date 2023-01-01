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Альтернативи - Aisle Planner

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Whova

Whova

whova.com

Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій

Wrike

Wrike

wrike.com

Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.

Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

Bloomerang Volunteer (formerly InitLive) offers an all-in-one staff and volunteer management solution for programs and events. Bloomerang Volunteer's solution streamlines staff and volunteer recruitment, scheduling, management, and communications through web and mobile apps. Ideal for organizations,...

Eventee

Eventee

eventee.co

Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функц...

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...

Attendease

Attendease

attendease.com

Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте ...

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene пропонує найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи відбуваються ваші заходи: особисті, віртуальні чи гібридні.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia — це універсальна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампан...

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобіль...

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування вмістом, активацію експонентів і робо...

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у ​​всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні ...

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