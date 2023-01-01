100 000 представників відділу продажів і обслуговування клієнтів одним натисканням кнопки. Представляємо перший у світі штучний інтелект, який може здійснювати 10-40-хвилинні телефонні дзвінки, які звучать як СПРАВЖНЯ людина, з необмеженою пам’яттю, ідеальним запам’ятовуванням і можуть автономно виконувати дії в більш ніж 5000 програмах. Він може виконувати всю роботу штатного агента без необхідності навчання, керування чи мотивації. Він просто працює 24/7/365.

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