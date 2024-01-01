Альтернативи - Agora World

MootUp

mootup.com

MootUp — це єдина платформа для віртуальних зустрічей і подій, яка надає 3D-середовище на різних пристроях, доступне без завантаження для професіоналів із проведення заходів і агентств, розташованих у всьому світі, яким потрібно надати своїм учасникам справді захоплюючий і захоплюючий досвід, який з...