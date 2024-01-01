Альтернативи - Agility PR Solutions

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.

Awario

Awario

awario.com

Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. – це компанія зі зв’язків із громадськістю та медіа-програмне забезпечення та постачальник послуг. Компанія зареєстрована на Кайманових островах зі штаб-квартирою в Чикаго, Іллінойс; з клієнтами по всьому світу. Компанія стала публічною шляхом зворотного злиття в червні 2017 року. Окрім ...

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.

Sourcery

Sourcery

sourcery.ai

Охопіть більше клієнтів. Заробляйте якісні зворотні посилання. Перестаньте думати, як отримати безкоштовну рекламу. Наше програмне забезпечення допоможе вам самостійно отримати якісні зворотні посилання. Так легко, це як магія. » Підвищення поінформованості про бренд » Більше вхідного трафіку та пот...

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Світовий лідер у розповсюдженні прес-релізів і розкритті нормативної інформації. Фахівці зі зв’язків з громадськістю та інвесторами покладаються на Business Wire для широкого та цільового охоплення ринку.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.

Mention

Mention

mention.com

Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

Програмне забезпечення для зв’язків із громадськістю та рекомендації, які допоможуть вам розкрити свій бізнес. Зверніться, знаючи, що журналіст добре підходить для вашої історії. Наше програмне забезпечення дозволяє вам знаходити найрелевантніших журналістів, публікації, можливості преси, подкасти т...

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

Створений командою Newsworthy.ai, Newswriter.ai — це генеративний інструмент для написання прес-релізів штучного інтелекту на базі GPT-3 OpenAI, який допомагає створювати переконливі та привабливі прес-релізи за лічені хвилини. Завжди рекомендується редагувати людину — ніколи не покладайтеся виключн...

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Що таке Coinscrible? Coinscribble — це платформа служби прес-релізів для індустрії криптовалют, блокчейну, Web3 і NFT. Coinscribble розроблено, щоб допомогти компаніям Web3 забезпечити гарантоване якісне висвітлення від провідних криптовалютних медіа та новинних платформ, таких як CoinTelegraph, Coi...

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.

RadioKing

RadioKing

radioking.com

RadioKing — платформа номер один для створення та трансляції власної онлайн-радіостанції. Це рішення також пропонує готові послуги для підтримки радіостанцій у їх цифровому розвитку (веб-сайт, мобільний додаток, підключений динамік, телебачення та авто). Сьогодні вони є хостами понад 3000 радіостанц...

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Рішення PR Newswire для розповсюдження новин, націлювання, моніторингу та маркетингу допомагають вам спілкуватися та взаємодіяти з цільовою аудиторією по всьому світу.

Contify

Contify

contify.com

Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.

Storiad

Storiad

storiad.com

Storiad допомагає авторам планувати, розгортати та керувати кампаніями просування цифрових книг, щоб охопити потрібну книжкову аудиторію, підвищити обізнаність про книгу та збільшити продажі книг.

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