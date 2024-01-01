Альтернативи - AfforAI
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...
Google Gemini
gemini.google.com
Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це система відповідей, яка надає точні відповіді на складні запитання за допомогою великих мовних моделей
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ.
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
TypingMind
typingmind.com
Використовуйте ChatGPT із розширеними функціями, такими як пошук історії чату, папки, інтеграції, бібліотека запитів тощо.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
scite.ai
scite.ai
scite — це інструмент, який допомагає дослідникам краще відкривати та розуміти наукові статті за допомогою Smart Citations. Інтелектуальні цитати дозволяють користувачам побачити, як цитувалась наукова стаття, надаючи контекст цитати та класифікацію, яка описує, чи вона надає підтверджуючі чи проти...
Magai
magai.co
Ваш суперпомічник на основі ChatGPT. Змініть спосіб створення та вдосконалення вмісту за допомогою революційних інструментів штучного інтелекту Magai та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу Chat на базі ChatGPT + GPT-4.
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
Team-GPT
team-gpt.com
Інтуїтивно зрозумілий чат GPT для всієї вашої компанії Team-GPT гарантує впровадження ChatGPT для команд від 2 до 2000 людей. Упорядковуйте знання, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі.
Iris.ai
iris.ai
Потужні інструменти для ваших досліджень. Ми створили провідний у світі механізм ШІ для наукового розуміння тексту. Застосовуючи огляд літератури, вилучення даних, постринковий нагляд або будь-яке інше завдання, пов’язане з тисячами документів, таких як папери чи патенти, цей механізм значно полегши...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn дозволяє легко очистити, позначити та візуалізувати відгуки клієнтів — усе в одному місці. Завдяки передовому штучному інтелекту.
Cohere
cohere.com
Зробити NLP частиною інструментарію кожного розробника. Використовуйте силу розуміння мови. Приєднуйтеся до розробників і компаній, які використовують Cohere для створення, категоризації та організації тексту в масштабі, який раніше неможливо було уявити.
Enago Read
read.enago.com
Прискоріть аналіз і розуміння літератури за допомогою RAx – розумного помічника, щоб досліджувати, зіставляти ідеї та легко організовувати дослідження.
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Symbl.ai
symbl.ai
Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.
Gleen AI
gleen.ai
Створюйте спеціального чат-бота зі штучним інтелектом, навченого на ваших документах Незалежно від того, чи ви бізнес, який прагне оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів, чи окрема особа, якій потрібна швидка та ефективна допомога, наш бот AI може надати вам необхідну підтримку.
tinq.ai
tinq.ai
Єдиний API для всіх ваших потреб у аналізі тексту. Tinq.ai — це простий інструмент обробки природної мови. Це допоможе вам легко реалізувати аналіз тексту у своїх проектах.
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — це інструмент для створення та перефразування будь-якого тексту. Використовуйте ReText.AI, щоб покращити якість тексту за допомогою штучного інтелекту.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
Convai
convai.com
Увімкніть своїх персонажів у людські можливості спілкування в іграх і програмах віртуального світу.
DenserAI
denser.ai
Denser — новаторська хмарна програма, створена для корпоративних клієнтів, яка дає їм змогу використовувати можливості genAI зі своїми корпоративними даними. Denser дозволяє користувачам задавати вичерпні розмовні запити та отримувати точні відповіді зі свого набору даних.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції...