Альтернативи - ADP
Kwork
kwork.com
Kwork — це глобальний ринок фрілансерів із фіксованою ціною послуг від 10 доларів США. Від веб-розробки та дизайну до створення музики, SMM, SEO, редагування відео тощо – є послуга для будь-яких потреб!
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Empower
empower.com
Ми тут, щоб допомогти вам досягти всіх ваших фінансових цілей — від фінансового благополуччя зараз до пенсії, яку ви собі уявляєте в майбутньому.
Central Test
centraltest.com
Рішення для прогнозної оцінки талантів: психометричний тест для прийняття найкращих рішень під час найму персоналу та розвитку талантів, відеоінтерв’ю, 360 зворотний зв’язок.
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — це простий і потужний хмарний інструмент рекрутингу, який спрощує розміщення повідомлень на дошках вакансій і керування вашими кандидатами. Без особливих зусиль створюйте нові вакансії та публікуйте важливі дошки вакансій. Просуйте через соціальні мережі та переглядайте резюме, заванта...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — це провідна глобальна платформа працевлаштування, яка полегшує компаніям наймання команд на міжнародному рівні. ChaadHR піклується про міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в десятках країн. Наш надійний захист інтелектуальн...
Allevity
allevity.com
Allevity дає своїм клієнтам свободу повернутися до улюбленої справи. Понад 45 років вони забезпечують душевний спокій завдяки комплексному набору рішень для роботодавців. Клієнти довіряють Allevity вміло керувати їхніми людськими ресурсами, розраховувати заробітну плату, підбирати та комплектувати п...
PayEntry
payentry.com
Payentry пропонує технологію, яка спрощує послуги з нарахування заробітної плати – потужний механізм обробки та найбільш інтуїтивно зрозумілий робочий процес і взаємодію з користувачем. Наш останній випуск, NextGen, робить онлайн-платформу програмного забезпечення Payentry ще швидшою, інтегрованішою...
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics — це не просто оцінка, яка закінчилася; це спільна мова, яка дозволяє людям краще зрозуміти себе та тих, з ким вони працюють і взаємодіють. Завдяки розпізнанню різних точок зору, з якими кожна людина звертається до столу, точки тертя зводяться до мінімуму, а продуктивність прискорюється. ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — це платформа для залучення працівників, яка працює для вашого бізнесу ефективніше та розумніше, ніж будь-що інше на ринку. Це мобільний додаток, розроблений професійними тренерами з питань досвіду співробітників (EX), щоб надихати та мотивувати ваших співробітників бути найкращими та щаслив...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — це провідна цифрова платформа довіри в Індії, яка пройшла понад 100 мільйонів верифікацій і репутаційних перевірок 3000+ задоволених клієнтів. OnGrid пропонує понад 100 перевірок, включаючи ідентифікаційні номери, адресу, освіту, роботу, судовий протокол, поліцейські перевірки, а також проф...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості
Enablo
enablo.com
Enablo співпрацює з масштабними компаніями, щоб забезпечити оптимальний досвід роботи та стимулювати зв’язок, спілкування, співпрацю та продуктивність для всіх і будь-де. Вони мають ексклюзивні партнерські стосунки з Workplace від Meta, Asana та Google Workspace, працюючи пліч-о-пліч із клієнтами, щ...
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting надає кадрову підтримку протягом усього життєвого циклу для всіх потреб вашого бізнесу в людському капіталі.
G&A Partners
gnapartners.com
Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своє...
Aflac
aflac.com
Завдяки Aflac, незалежно від того, чи є ви великою компанією, чи малою, ви можете надати своїм співробітникам ті переваги, яких вони очікують від більшої компанії, допомагаючи вашому бізнесу виділятися з натовпу.
Insperity
insperity.com
Insperity надає кадрові та бізнес-рішення, які допомагають найкращим компаніям Америки процвітати з 1986 року.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ – це система котирування виплат працівникам, яка допомагає брокерам котирувати виплати працівникам для роботодавців.
MMChr
mmchr.com
Кадрова аутсорсингова та консалтингова фірма спеціалізується на дотриманні кадрового законодавства та трудового законодавства.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy — це один із найкращих і найдешевших постачальників домашніх проксі-сервісів із понад 200 мільйонами домашніх і статичних проксі-серверів, які дають вам перевагу під час використання проксі-сервера для збирання!
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits — платформа корпоративних переваг і нових можливостей. Ми допомагаємо підвищити ефективність вашого бізнесу та залучити ваших співробітників.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Відстеження постачальника послуг для індустрії Пенсійного фонду. Члени, які не можуть бути відстежені: Кошмар керівника фонду. У нас спільна мета, дозвольте TraceGenie допомогти вашому фонду. Наші комісії залежать від ринку, і з використанням платформи TraceGenie ви можете бути впевнені у повному ко...
Bennie
bennie.com
Глобальна платформа пільг Bennie допомагає роботодавцям, працівникам і їхнім утриманцям розвиватися завдяки низці сучасних рішень, включаючи консультації, страхування та коучинг. Bennie, якому довіряють найбільш інноваційні компанії світу, є універсальним рішенням, яке виходить за рамки традиційних ...
UMR
member.umr.com
UMR — це сторонній адміністратор (TPA), якого найняв ваш роботодавець, щоб забезпечити правильну виплату ваших претензій, щоб ваші витрати на медичне обслуговування були зведені до мінімуму, а ви могли зосередитися на благополуччі.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — це номер один на ринку онлайн-портал пільг і ринок знижок для працівників у США.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Про Inspira Financial Inspira Financial пропонує рішення щодо здоров’я, добробуту, пенсії та пільг, які зміцнюють і спрощують шлях до здоров’я та багатства. З більш ніж 7 мільйонами клієнтів, які тримають активи на суму понад 62 мільярди доларів США, Inspira співпрацює з тисячами роботодавців, спонс...
Lumity Benefits
lumity.com
Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.