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Альтернативи - Adobe Acrobat Sign

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475...

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...

DocHub

DocHub

dochub.com

Підписуйте PDF-документи онлайн, надсилайте запити на електронні підписи та надсилайте багаторазові шаблони PDF. Це PDF-редактор у вашому браузері, який інтегрується з Google і Gmail. Зареєструйтесь миттєво та безкоштовно.

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Z...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Dropbox Sign (раніше Dropbox Sign) — це найпростіший спосіб надсилати, отримувати та керувати юридично обов’язковими електронними підписами. Спробуйте безкоштовно!

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts — це багатофункціональна платформа CLM, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).

Formstack

Formstack

formstack.com

Допоможіть своїй організації оцифрувати й автоматизувати робочі процеси за допомогою потужних інструментів підвищення продуктивності на робочому місці. Ознайомтеся з нашими рішеннями автоматизації робочого процесу сьогодні.

WiseStamp

WiseStamp

wisestamp.com

Створюйте гарні персоналізовані підписи електронної пошти за допомогою нашого відзначеного нагородами генератора підписів. Легко створюйте та редагуйте свій електронний підпис – це БЕЗКОШТОВНО

Proposify

Proposify

proposify.com

Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

Завантажте документ зараз і отримайте його законний підпис за лічені хвилини. Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронних підписів, яке робить підписи надзвичайно простими.

signNow

signNow

signnow.com

Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автома...

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Надсилайте пропозиції, контракти та платежі в одному документі — це швидший і ефективніший спосіб керувати взаємодіями з клієнтами. Practice Ignition робить його супер е

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-аналітич...

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Програмне забезпечення для керування контрактами Ironclad — це єдине рішення, яке дозволяє компаніям розробляти та розгортати контракти будь-якого типу чи складності самостійно за лічені хвилини.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...

Eversign

Eversign

eversign.com

Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн.

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору ...

Skribble

Skribble

skribble.com

Підписуйте електронно за допомогою Scribble. Юридично дійсний у всьому світі, надійно розміщений у Швейцарії.

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підпи...

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.

NEWOLDSTAMP

NEWOLDSTAMP

newoldstamp.com

Створюйте підписи електронної пошти та керуйте ними за допомогою генератора підписів електронної пошти NEWOLDSTAMP. Налаштуйте шаблони підпису електронної пошти відповідно до свого бренду.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...

Exclaimer

Exclaimer

exclaimer.com

Створюйте професійні підписи електронної пошти та керуйте ними. Наш асортимент рішень для керування підписами електронної пошти полегшує розробку та керування підписами електронної пошти вашої організації.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, яки...

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate – це юридична технологічна компанія, заснована в Оксфорді, яка дозволяє людям, які не є юристами, безпечно створювати, керувати та шукати схвалені юристами контракти без будь-яких законних коштів. Програмне забезпечення для керування контрактами Legislate побудовано на запатентованій техно...

Opensense

Opensense

opensense.com

Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!

SIGN.PLUS

SIGN.PLUS

sign.plus

SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій ...

Signmee

Signmee

signmee.com

Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, розсилка та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного

SignFree

SignFree

signfree.io

SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, призначене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швид...

Signable

Signable

signable.co.uk

Програмне забезпечення для електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично обов’язкові та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!

DocVerify

DocVerify

docverify.com

DocVerify просуває підписи та нотаріальне засвідчення в епоху цифрових технологій за допомогою надійного рішення eSign і дистанційного онлайн-нотаріального засвідчення (RON). Тепер ви можете безпечно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові документи в надійному онлайн-середовищі. Схв...

Signority

Signority

signority.com

Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована у 2010 році, відповідає вимогам HIPAA та є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, кадрового забезпечення, не...

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...

Secured Signing

Secured Signing

securedsigning.com

Secured Signing — це програмне забезпечення для цифрового підпису та віддаленого онлайн-нотаріуса, яке допомагає компаніям підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм у всьому світі. ...

BoldSign

BoldSign

boldsign.com

BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючи...

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Заощаджуйте час, гроші та енергію, використовуючи найпростіше та найдоступніше програмне забезпечення для керування контрактами на ринку.

Contractify

Contractify

contractify.io

Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.

provakil

provakil

provakil.com

Ми надаємо компаніям більше можливостей бачити їхні законні операції та озброюємо їх важливою інформацією, необхідною для прийняття та виконання рішень. Компанії використовують Provakil для керування процесами вирішення спорів, вирішення суперечок до та після них, управління контрактами, повернення ...

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...

DocuX

DocuX

docux.ai

Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені х...

Summize

Summize

summize.com

Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрем...

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інфор...

airSlate

airSlate

airslate.com

airSlate WorkFlow, найбільша платформа автоматизації документообігу, пропонує технологію без коду, вбудовані параметри інтеграції та сотні ботів, які дають змогу командам оцифровувати робочі процеси будь-якої складності.

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

КРАЩИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ Автоматизуйте процес купівлі за допомогою спеціальних замовлень на купівлю, заявок і запитів пропозицій. Укладайте кращі угоди, спрощуйте схвалення та завершуйте свій тристоронній матч на Tradogram.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.

RSign

RSign

rsign.com

Легко для підписувачів означає щасливих відправників. RSign eSign перетворює документи та форми на керований, витончено стильний досвід електронного підпису.

Papernest

Papernest

papernest.com

Усі ваші контракти та підписки. Всього в кілька кліків, досить просто. Електрика, газ, інтернет-блок, тарифний план мобільного зв’язку, страхування будинку, преса тощо. 👉 100% безкоштовно! Єдиний простір для централізації, підписки, перемикання та вільного розірвання всіх ваших контрактів і підпи...

Juro

Juro

juro.com

Допоможіть своїй команді за допомогою Juro — комплексного програмного забезпечення для автоматизації контрактів, яке спрощує створення, виконання та керування юридичними контрактами.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...

Signwell

Signwell

signwell.com

SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично зобов’язуючого підпису та швидшого підписання документів.

StampyMail

StampyMail

stampymail.com

StampyMail — це веб-платформа для централізованого, швидкого та інтуїтивно зрозумілого створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspac...

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