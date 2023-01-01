Альтернативи - Adobe Acrobat Sign
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
DocHub
dochub.com
Підписуйте PDF-документи онлайн, надсилайте запити на електронні підписи та надсилайте багаторазові шаблони PDF. Це PDF-редактор у вашому браузері, який інтегрується з Google і Gmail. Зареєструйтесь миттєво та безкоштовно.
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Z...
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше Dropbox Sign) — це найпростіший спосіб надсилати, отримувати та керувати юридично обов’язковими електронними підписами. Спробуйте безкоштовно!
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — це багатофункціональна платформа CLM, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
Допоможіть своїй організації оцифрувати й автоматизувати робочі процеси за допомогою потужних інструментів підвищення продуктивності на робочому місці. Ознайомтеся з нашими рішеннями автоматизації робочого процесу сьогодні.
WiseStamp
wisestamp.com
Створюйте гарні персоналізовані підписи електронної пошти за допомогою нашого відзначеного нагородами генератора підписів. Легко створюйте та редагуйте свій електронний підпис – це БЕЗКОШТОВНО
Proposify
proposify.com
Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Signaturely
signaturely.com
Завантажте документ зараз і отримайте його законний підпис за лічені хвилини. Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронних підписів, яке робить підписи надзвичайно простими.
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автома...
Practice Ignition
practiceignition.com
Надсилайте пропозиції, контракти та платежі в одному документі — це швидший і ефективніший спосіб керувати взаємодіями з клієнтами. Practice Ignition робить його супер е
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-аналітич...
Ironclad
ironcladapp.com
Програмне забезпечення для керування контрактами Ironclad — це єдине рішення, яке дозволяє компаніям розробляти та розгортати контракти будь-якого типу чи складності самостійно за лічені хвилини.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
Eversign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн.
DottedSign
dottedsign.com
Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!
Foxit eSign
foxit.com
Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору ...
Skribble
skribble.com
Підписуйте електронно за допомогою Scribble. Юридично дійсний у всьому світі, надійно розміщений у Швейцарії.
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підпи...
SignRequest
signrequest.com
Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Створюйте підписи електронної пошти та керуйте ними за допомогою генератора підписів електронної пошти NEWOLDSTAMP. Налаштуйте шаблони підпису електронної пошти відповідно до свого бренду.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...
Exclaimer
exclaimer.com
Створюйте професійні підписи електронної пошти та керуйте ними. Наш асортимент рішень для керування підписами електронної пошти полегшує розробку та керування підписами електронної пошти вашої організації.
Concord
concordnow.com
Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, яки...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.
Legislate
legislate.ai
Legislate – це юридична технологічна компанія, заснована в Оксфорді, яка дозволяє людям, які не є юристами, безпечно створювати, керувати та шукати схвалені юристами контракти без будь-яких законних коштів. Програмне забезпечення для керування контрактами Legislate побудовано на запатентованій техно...
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій ...
Signmee
signmee.com
Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, розсилка та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, призначене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швид...
Signable
signable.co.uk
Програмне забезпечення для електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично обов’язкові та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!
DocVerify
docverify.com
DocVerify просуває підписи та нотаріальне засвідчення в епоху цифрових технологій за допомогою надійного рішення eSign і дистанційного онлайн-нотаріального засвідчення (RON). Тепер ви можете безпечно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові документи в надійному онлайн-середовищі. Схв...
Signority
signority.com
Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована у 2010 році, відповідає вимогам HIPAA та є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, кадрового забезпечення, не...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing — це програмне забезпечення для цифрового підпису та віддаленого онлайн-нотаріуса, яке допомагає компаніям підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм у всьому світі. ...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючи...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Заощаджуйте час, гроші та енергію, використовуючи найпростіше та найдоступніше програмне забезпечення для керування контрактами на ринку.
Contractify
contractify.io
Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.
provakil
provakil.com
Ми надаємо компаніям більше можливостей бачити їхні законні операції та озброюємо їх важливою інформацією, необхідною для прийняття та виконання рішень. Компанії використовують Provakil для керування процесами вирішення спорів, вирішення суперечок до та після них, управління контрактами, повернення ...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені х...
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрем...
Lexion
lexion.ai
Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інфор...
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow, найбільша платформа автоматизації документообігу, пропонує технологію без коду, вбудовані параметри інтеграції та сотні ботів, які дають змогу командам оцифровувати робочі процеси будь-якої складності.
Tradogram
tradogram.com
КРАЩИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ Автоматизуйте процес купівлі за допомогою спеціальних замовлень на купівлю, заявок і запитів пропозицій. Укладайте кращі угоди, спрощуйте схвалення та завершуйте свій тристоронній матч на Tradogram.
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
RSign
rsign.com
Легко для підписувачів означає щасливих відправників. RSign eSign перетворює документи та форми на керований, витончено стильний досвід електронного підпису.
Papernest
papernest.com
Усі ваші контракти та підписки. Всього в кілька кліків, досить просто. Електрика, газ, інтернет-блок, тарифний план мобільного зв’язку, страхування будинку, преса тощо. 👉 100% безкоштовно! Єдиний простір для централізації, підписки, перемикання та вільного розірвання всіх ваших контрактів і підпи...
Juro
juro.com
Допоможіть своїй команді за допомогою Juro — комплексного програмного забезпечення для автоматизації контрактів, яке спрощує створення, виконання та керування юридичними контрактами.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично зобов’язуючого підпису та швидшого підписання документів.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для централізованого, швидкого та інтуїтивно зрозумілого створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspac...