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adline

adline

adline.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Запустіть прибуткову рекламу за лічені секунди. Adline — це надзвичайно простий інструмент для створення онлайн-реклами, який допомагає запускати та показувати багатоканальні оголошення. Приєднуйтеся до понад 5000 власників бізнесу з усього світу, які мають невеликий досвід маркетингу або взагалі його не мають, але мають чудові результати!

Вебсайт: adline.com

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