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ACCA

ACCA

accaglobal.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

АССА – це Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів. Ми — процвітаюча глобальна спільнота з 227 000 членів і 544 000 і майбутніх членів у 176 країнах, яка підтримує найвищі професійні та етичні цінності.

Вебсайт: accaglobal.com

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