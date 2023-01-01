АССА – це Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів. Ми — процвітаюча глобальна спільнота з 227 000 членів і 544 000 і майбутніх членів у 176 країнах, яка підтримує найвищі професійні та етичні цінності.

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