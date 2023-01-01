Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «absence.io» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Assessment.io дозволяє легко відстежувати відпустку, лікарняні або будь-які інші випадки відсутності вашої команди. Більше ніяких форм заявок на відпустку, жодних нудних списків Excel.

Вебсайт: absence.io

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