Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «53KF» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Система обслуговування клієнтів 53KF є провідним брендом у галузі. Вхід покритий усіма каналами, зовнішній вигляд інтерфейсу дуже налаштований, доступна повнофункціональна робоча платформа обслуговування клієнтів. Інтелектуальний робот-прийом і повновимірні звіти про аналіз даних допомагають компаніям збільшити продажі, підвищити рівень утримання та зменшити витрати на оплату праці.

Вебсайт: 53kf.com

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