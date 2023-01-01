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53KF

53KF

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Вебсайт: 53kf.com

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Система обслуговування клієнтів 53KF є провідним брендом у галузі. Вхід покритий усіма каналами, зовнішній вигляд інтерфейсу дуже налаштований, доступна повнофункціональна робоча платформа обслуговування клієнтів. Інтелектуальний робот-прийом і повновимірні звіти про аналіз даних допомагають компаніям збільшити продажі, підвищити рівень утримання та зменшити витрати на оплату праці.

Вебсайт: 53kf.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «53KF». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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