Community Gaming

Topluluk Oyun platformu, turnuva organizatörlerinin turnuvalara ev sahipliği yapması ve oyuncuların rekabet etmesi ve kazandıklarında otomatik olarak ödeme almaları konusundaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırıyor

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