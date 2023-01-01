WebCatalog
Zumper

Zumper

zumper.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zumper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yüzbinlerce kiralık ev, apartman dairesi ve daireyle Zumper'da yeni başlangıcınızı™ bulmak çok kolay. Bir sonraki yerinize anında göz atın, arayın, gezin ve rezervasyon yapın.

Web Sitesi: zumper.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zumper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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