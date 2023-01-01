WebCatalog
Zazzle

Zazzle

zazzle.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zazzle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Zazzle Hayatın Anlarını Kutluyor! Kişiselleştirilmiş hediyeler, özel ürünler ve dijital tasarımlar oluşturmak için milyonlarca kişiye ve en iyi Bağımsız Yaratıcılara katılın.

Web Sitesi: zazzle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zazzle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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