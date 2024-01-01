Youzan - Akıllı operasyon, her yerde yeni büyüme - İş yapın, Youzan'ı bulun Youzan, e-ticaret, perakende, güzellik endüstrisi, eğitim ve oteller gibi tüm sektörler için iş geliştirme çözümleri sunar, satıcılara çok kanallı özel pazarlama, canlı yayın ve yurtdışı pazarlama konusunda yardımcı olur ve alışveriş rehberi yönetimini, üyelik operasyonlarını dijital olarak güçlendirir, ve genel ticari büyümeyi desteklemek için özel topluluk operasyonları.

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