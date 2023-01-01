WebCatalog
Umso

Umso

umso.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Umso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Startup'lar için Web Sitesi Oluşturucu. Kısa sürede güzel bir web sitesi tasarlayın ve yayınlayın. Analizler, formlar, çerez banner'ları ve daha fazlasını ekleyin.

Web Sitesi: umso.com

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