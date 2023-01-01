Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Yazılım Şirketleri kategorisinde 33'üncü, Los Angeles Metro Bölgesi'nde 33'üncü, Kaliforniya'daki En İyi 100 Şirket sıralamasında 80'inci ve 2012'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin Inc. 5000 Listesi'nde genel olarak 515'inci. "Mobil Hizmetlerde En İyi 50 Taşıyıcı ve Sarsıcı."Trumpia.com'un genel merkezi Anaheim, Kaliforniya'dadır ve Kaliforniya merkezli bir şirket olan DoCircle, Inc.'in sahibi ve işletmecisidir.

Web Sitesi: trumpia.com

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