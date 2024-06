Tresta, herhangi bir akıllı telefonu iş telefonunuza dönüştüren bir sanal telefon sistemi ve mobil uygulamadır; böylece iş iletişimlerinizi herhangi bir cihazdan yönetebilirsiniz. Sınırsız arama, mesajlaşma ve güçlü çağrı yönetimi özellikleriyle Tresta, işletmenizin daha akıllı ve daha verimli iletişim kurmasına yardımcı olarak müşterilerinize her yerde, her zaman daha iyi hizmet vermenize olanak tanır. İster bir iş telefonu numarasına ister eksiksiz bir iş telefonu sistemine ihtiyacınız olsun, Tresta, tam işlevli bir mobil ofis kurmayı her zamankinden daha kolay ve uygun maliyetli hale getirir. Kullanıcı başına ayda yalnızca 15 ABD Doları karşılığında Tresta, işletmenizin en iyi şekilde görünmesine yardımcı olmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunar. Ayrıca hiçbir sözleşme, premium özellik ücreti, dakika başına ücret veya gizli maliyet yoktur. Bugün başlayın ve Tresta'yı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Web Sitesi: tresta.com

