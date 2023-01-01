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The Conversation

The Conversation

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Web Sitesi: theconversation.com

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Küratörlüğünü profesyonel editörlerin yaptığı The Conversation, dünyamızı etkileyen konular hakkında bilinçli yorumlar ve tartışmalar sunuyor. Ayrıca üniversite ve araştırma sektöründeki en son gelişmeler ve keşifler için Sade bir İngilizce kılavuzu.

Web Sitesi: theconversation.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Conversation ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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