Alternatifler - TallyFox

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

Microsoft Visio, verileri görsel olarak sunmaya yardımcı olan bir diyagram aracıdır. Akış şemaları, organizasyonel grafikler ve ağ diyagramları oluşturur.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid, ekiplerin sanal beyaz tahta ve akıllı diyagramlama kullanarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir görsel işbirliği uygulamasıdır.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw, diyagramlar, beyaz tahta ve veri görselleştirmeyi birleştiren, ekiplerle gerçek zamanlı işbirliği yapmayı sağlayan bir yazılım uygulamasıdır.

Creately

Creately

creately.com

Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.

Chartloop

Chartloop

chartloop.com

Chartloop, satış, işe alım ve iş stratejilerini desteklemek için organizasyonel bilgi sağlar ve otomatik olarak organizasyon şemaları oluşturur.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog, Holacracy yöntemiyle organizasyonel yapı, roller ve sorumlulukların yönetimi için tasarlanmış bir web tabanlı yazılımdır.

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

AgentNoon, organizasyonel performansı artırmak için iş gücü planlaması ve analiz aracı sunan, AI destekli bir platformdur.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

Hedefleri paylaşan kişilerin iş birliği yapmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırır ve duruma göre uyum sağlamanıza imkan tanır.

Names & Faces

Names & Faces

namesandfaces.com

Names & Faces, çalışan verilerini hızlı bir şekilde görsel çalışan dizini ve organizasyon şeması haline getirerek ekip üyelerinin tanınmasını sağlar.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.

The Org

The Org

theorg.com

The Org uygulaması, kamuya açık bir organizasyon şeması ile daha iyi bir yapı oluşturmanızı sağlar. Bu sayede çalışanlarınızı kutlayabilir ve yetenek çekebilirsiniz.

Organimi

Organimi

organimi.com

Organimi, bulut tabanlı organizasyon şeması yazılımıdır. Kullanıcılar, grafikler oluşturup özelleştirip paylaşabilirler.

TeamOhana

TeamOhana

teamohana.com

TeamOhana, sürekli gelişen şirketlerin personel yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. İş gücü harcamasını izler ve işe alım planlamasında işbirliği yapar.

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

Goprofiles, AI destekli bir çalışan katılım platformudur; çalışan profilleri, akran tanıma ve şirket yapısı sunarak işyerindeki bağlantıları güçlendirir.

Knoetic

Knoetic

knoetic.com

Knoetic, organizasyonel süreçleri kolaylaştırarak veri analizi ve stratejik planlama sunan bir platformdur.

OneDirectory

OneDirectory

onedirectory.com

OneDirectory, çalışanların iş arkadaşlarını bulup bağlantı kurmasını sağlayan modern bir çalışan rehberi platformudur.

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