Alternatifler - TallyFox

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio, verileri görsel olarak sunmaya yardımcı olan bir diyagram aracıdır. Akış şemaları, organizasyonel grafikler ve ağ diyagramları oluşturur.
Lucid
lucid.co
Lucid, ekiplerin sanal beyaz tahta ve akıllı diyagramlama kullanarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir görsel işbirliği uygulamasıdır.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw, diyagramlar, beyaz tahta ve veri görselleştirmeyi birleştiren, ekiplerle gerçek zamanlı işbirliği yapmayı sağlayan bir yazılım uygulamasıdır.
Creately
creately.com
Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
People.ai
people.ai
People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.
Chartloop
chartloop.com
Chartloop, satış, işe alım ve iş stratejilerini desteklemek için organizasyonel bilgi sağlar ve otomatik olarak organizasyon şemaları oluşturur.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, Holacracy yöntemiyle organizasyonel yapı, roller ve sorumlulukların yönetimi için tasarlanmış bir web tabanlı yazılımdır.
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon, organizasyonel performansı artırmak için iş gücü planlaması ve analiz aracı sunan, AI destekli bir platformdur.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Hedefleri paylaşan kişilerin iş birliği yapmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırır ve duruma göre uyum sağlamanıza imkan tanır.
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces, çalışan verilerini hızlı bir şekilde görsel çalışan dizini ve organizasyon şeması haline getirerek ekip üyelerinin tanınmasını sağlar.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.
The Org
theorg.com
The Org uygulaması, kamuya açık bir organizasyon şeması ile daha iyi bir yapı oluşturmanızı sağlar. Bu sayede çalışanlarınızı kutlayabilir ve yetenek çekebilirsiniz.
Organimi
organimi.com
Organimi, bulut tabanlı organizasyon şeması yazılımıdır. Kullanıcılar, grafikler oluşturup özelleştirip paylaşabilirler.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana, sürekli gelişen şirketlerin personel yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. İş gücü harcamasını izler ve işe alım planlamasında işbirliği yapar.
GoProfiles
goprofiles.io
Goprofiles, AI destekli bir çalışan katılım platformudur; çalışan profilleri, akran tanıma ve şirket yapısı sunarak işyerindeki bağlantıları güçlendirir.
Knoetic
knoetic.com
Knoetic, organizasyonel süreçleri kolaylaştırarak veri analizi ve stratejik planlama sunan bir platformdur.
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory, çalışanların iş arkadaşlarını bulup bağlantı kurmasını sağlayan modern bir çalışan rehberi platformudur.