Notion, not alma, görev takibi, proje yönetimi ve bilgi düzenleme için sayfalar, veritabanları ve takvimleri tek bir çalışma alanında birleştiren bir uygulamadır.

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Notion, not alma, proje yönetimi, görev takibi ve bilgi organizasyonu için tasarlanmış bir üretkenlik ve çalışma alanı uygulamasıdır. Sayfaları, veritabanlarını, takvimleri ve işbirliği araçlarını tek bir esnek platformda birleştirerek bireylerin ve ekiplerin ihtiyaçlarına uygun iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

Kullanıcılar özelleştirilebilir şablonlar ve bağlantılı veritabanları ile yapılandırılmış notlar oluşturabilir, yapılacaklar listelerini yönetebilir, projeleri takip edebilir ve bilgileri düzenleyebilir. Notion ayrıca gerçek zamanlı işbirliğini, yorumları, paylaşımı ve izinleri de destekleyerek ekip planlaması, dokümantasyon ve dahili bilgi tabanları için uygun hale getirir. Blok tabanlı düzenleyicisi, içeriğin tek bir çalışma alanında metin, tablolar, kontrol listeleri, yerleştirmeler ve diğer öğelerle düzenlenmesine olanak tanır.

Uygulama genellikle kişisel düzenleyici, ekip wiki'si, içerik planlayıcı ve hafif proje yönetimi aracı olarak kullanılır. Ana değeri, belge oluşturma ve veritabanı yönetimini tek bir uygulamada birleştirerek kullanıcıların ilgili bilgileri cihazlar arasında bağlantılı ve erişilebilir tutmasına yardımcı olmasıdır.

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