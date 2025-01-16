Pazarlama Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Portekiz

Pyze

pyze.com

Pyze Growth Intelligence, farklı platformlardaki kullanıcıları etkileşime geçirmek ve elde tutmak için giderek kritik hale gelen iş ihtiyacını karşılıyor. Pyze, platformlar arasındaki kullanıcı davranışlarını toplayarak bütünsel kullanıcı profilleri geliştirir ve tüm kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimler sağlamak için gerçek zamanlı, hedefli etkileşim ve kişiselleştirme kampanyalarına olanak tanır: - Kullanıcı kümelerini, eğilimleri, kalıpları ve anormallikleri anlayarak rekabet avantajı elde edin - Kişiselleştirilmiş etkileşim, içerik ve eylemlere, davranışlara ve kullanım kilometre taşlarına dayalı olarak kullanıcılara deneyim deneyimi - Marka sadakatini, geliri, etkileşimi veya istenen iş hedefini en üst düzeye çıkarmak için otomatik kampanyalar yürütün Pyze, mobil ve web uygulaması yayıncılarının otomatik analiz, etkileşim yoluyla büyümeyi en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için tasarlanmış bir pazarlama ve istihbarat platformu sunar ve kişiselleştirme. Pyze, kullanıcıları ortak özelliklere göre kümelemek için segmentasyonu otomatikleştirmek amacıyla makine öğreniminden yararlanıyor ve istenen iş sonuçlarına ulaşmak için her kullanıcı grubuyla otomatik etkileşime ve kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Pyze, platformlar arasında veri yakalama, analiz, segmentasyon, kampanya yürütme ve kişiselleştirmeyi otomatikleştirmek için uçtan uca bir çözüm sunar. Pyze, anlamlı müşteri katılımını teşvik etmek amacıyla platformlar arasındaki kullanıcı davranışlarına ilişkin derinlemesine bilgiler elde etmek için bir dizi gelişmiş pazarlama hizmeti sunmaktadır. Yetenekler ve Faydalar: Pyze Büyüme Zekası Platformu, çözümü kuruluşunuzun hedeflerine uygun hale getiren bir dizi temel yetenek içerir. Kuruluşların farklı iş hedeflerine sahip olduğunun ve her özel hedefe hitap edebilecek, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir platform geliştirdiklerinin bilincindeyiz. - Kullanım ve Davranış Analitiği, web ve mobil uygulama kullanıcılarının içgörülerini analiz etmek, görselleştirmek, keşfetmek ve bunlara göre hareket etmek için trendlere, kalıplara ve davranışlara ilişkin görünürlük sağlar. - Otomatik Segmentasyon, markaların tüm kullanıcı tabanı genelinde otomatik segmentasyon ve gerçek zamanlı keşifler yoluyla belirli kullanıcı gruplarını hassas bir şekilde hedeflemesine olanak tanır. - Bağlamsal Pazarlama, her kullanıcının mesajlara en açık olacağı zamanı ve yeri belirler ve doğru mesajı doğru zamanda iletmek için kullanım kalıplarını, bağlamı ve diğer faktörleri kullanır. - Büyüme Otomasyonu, kullanıcıları yaşamları boyunca işe almak, etkinleştirmek, etkileşimde bulunmak ve elde tutmak için her kullanıcıyla iş akışı ve davranış odaklı otomatik etkileşime olanak tanır. - Kişiselleştirme Zekası, markaların içerik akışları, kullanıcı arayüzleri, iletişim mesajları, belirli özellikler ve ürünler de dahil olmak üzere her deneyimi kişiselleştirmesine olanak tanır. - Uygulama Grupları, çok kanallı kampanyaları, platformlar arası kişiselleştirmeyi ve karşılaştırmayı mümkün kılmak için mobil ve web uygulamalarında toplu kullanıcı davranışı verileri sağlar.