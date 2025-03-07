Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Pazarlama analitiği yazılımı, kuruluşların performansı ölçerek pazarlama girişimlerini değerlendirmesine ve denetlemesine olanak tanıyan araç ve süreçlerden oluşur. Temelde bu çözümler bir işletmenin pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini kolaylaştırır ve geliştirir. İşletmeler, pazarlama analitiği yazılımından yararlanarak, etkili pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi yoluyla yatırım getirilerini (ROI) artırabilir ve dönüşümleri ve satışları en üst düzeye çıkarmak için kampanyalarda ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyabilir. Bu tür yazılımlar, e-posta pazarlamasını, sosyal medyayı, dijital reklamcılığı ve web analitiğini kapsayan çeşitli kanallar ve hedef kitleler arasındaki pazarlama çabalarını dikkate alır. Genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulan pazarlama analitiği yazılımı, kampanya verilerini pazarlama otomasyon yazılımı, CRM yazılımı, dijital reklam yazılımı ve dijital analiz yazılımı da dahil olmak üzere bir şirketin pazarlama teknolojisi yığınıyla bağlantılar yoluyla entegre eder. Ancak bazı pazarlama otomasyonu ürünleri gibi bazı hepsi bir arada pazarlama platformları yerleşik raporlama özellikleriyle donatılmıştır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren esnek, gerçek zamanlı bir veritabanı üzerine kurulu olan Klaviyo, dünya çapında inanılmaz derecede karmaşık ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı, sunmayı ve optimize etmeyi kolaylaştırır. e-posta, SMS, mobil uygulamalar, incelemeler, web, ücretli reklamlar ve daha fazlası. Dönüşümleri ve müşteri yaşam boyu değerini artırmak ve kendi şartlarına göre büyümek için Klaviyo'yu kullanan 130.000'den fazla ödeme yapan müşteriye katılın. Daha fazlasını klaviyo.com'da öğrenin.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkesin uyum sağlaması ve yenilik yapması için güç veren akıllı iş uygulamalarının tek portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olacağınızı öğrenin.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar elde etmek için en yeni, en hızlı analitik veritabanlarından yararlanır.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde profesyonel görünümlü bir gösterge panosuna sahip olmanıza yardımcı olmak için 80'den fazla farklı araç ve hizmetle doğrudan entegre olur. Kodlama veya eğitim gerekmez. Basit, sürükle ve bırak arayüzüyle doğrudan tarayıcınızda gösterge tabloları oluşturun ve cansız raporlardan ve e-tablolardan önemli sayıları, ölçümleri ve KPI'ları çıkarın. Geckoboard, herkesin bir bakışta anlayabileceği ve her zaman güncel kalmak için otomatik olarak güncellenen görselleştirmelerle önemli verilerinizi herkes için daha ilgi çekici hale getirir. Beklentilerin üzerinde veya altında performans gösteren sayılara dikkat çeken ve tek tıklamayla üzerinde çalıştığınız hedefleri görsel olarak gösteren durum göstergelerini kullanarak belirli metriklerdeki kayda değer değişiklikleri vurgulayın. Ekibiniz nasıl çalışıyorsa çalışıyor olsun, Geckoboard kontrol panellerinizi paylaşmayı basitleştirir. Herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilen canlı bir kontrol panelinin bağlantısını kopyalayıp yapıştırın veya ekip arkadaşlarınızı oturum açmaya, görüntülemeye ve hatta kendi kontrol panellerini oluşturmaya davet edin. Düzenli güncellemeler için, bir kontrol panelinin ekran görüntülerinin e-postayla gönderilmesini veya düzenli aralıklarla bir Slack kanalına gönderilmesini planlayabilirsiniz. Maksimum görünürlük için Geckoboard, hesabınızı geniş ekrandaki veya TV'deki bir tarayıcıyla eşleştirmenize ve orada hangi kontrol panellerinin görüntülenmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan 'TV'ye Gönder' özelliğine sahiptir. Hatta tek bir ekranda birden fazla kontrol paneli arasında geçiş bile yapabilir. Bunu bir öğleden sonra uygun fiyatlı hazır donanım kullanarak nasıl başaracağınıza dair takip edilmesi kolay talimatlarımız var. Son olarak, daha küçük ekranlar için mükemmel şekilde biçimlendirilmiş kontrol panellerinize erişebileceğiniz bir mobil cihaz tarayıcısından hesabınıza giriş yaparak, hareket halindeyken önemli sayıları takip edebilirsiniz. İlk kontrol panelinizi 14 gün boyunca ücretsiz oluşturun; ödeme ayrıntılarına gerek yok.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel merkezi Chicago'da bulunmaktadır.
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindeki veriyle ilgili manuel işleri ve zorlukları kolayca ortadan kaldıran sezgisel, hepsi bir arada pazarlama veri platformudur. Birden fazla yavaş ve karmaşık aracı tek bir platformla değiştirebilirsiniz. Ve piyasadaki diğerlerinden farklı olarak Whatagraph'ın kullanımı kolay, güvenilirdir ve ekipteki herkes için verilerle çalışmayı (kanallar arası verileri yönetme, birleştirme ve görselleştirme) hızlı ve kolay hale getirir: Tüm pazarlama verilerinizi bir arada bağlayın üçüncü taraf araçları ve konektörleri olmayan tek hub. Yapılandırılmamış, dağınık kanallar arası verileri kod gerektirmeyen dönüşümlerle yönetin ve düzenleyin. Bir pazarlama ekibindeki herkesin gelişmiş veri yönetimi görevlerini analitik beceri seti, kodlama veya teknoloji bilgisi olmadan yürütmesi yeterince kolaydır. Birkaç tıklamayla bağlantılı ve hazırlanmış kanallar arası verilerinizin çarpıcı görselleştirmelerini oluşturun. Bunu hızlı bir şekilde analize veya sunuma hazır raporlara, kontrol panellerine veya bağımsız grafiklere, çizelgelere, hunilere veya tablolara dönüştürün. Son olarak, bu verileri herhangi bir hedefe (müşterilere, paydaşlara, ekip arkadaşlarına veya diğer araçlara ve platformlara) nasıl paylaştığınızı veya ilettiğinizi otomatikleştirin. İster bir toplantı odasına veya müşterilerinize sunum yapıyor olun, ister kampanyaları iyileştirmek için içgörüler arıyor olun, tüm güncel verilerin tek bir yerde net ve görsel bir şekilde sunulduğu güvenilir ve hızlı bir platforma sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Hazırlanmak saatler yerine dakikalar alacak, yeni müşteriler veya veri kaynaklarına göre ölçeklendirmek ise saatler yerine dakikalar alacak.
Funnel
funnel.io
Funnel, pazarlama ekiplerinin performanslarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış lider pazarlama veri merkezidir. Funnel sıkıcı işlerle ve ağır kaldırma işleriyle ilgilenir, böylece siz de işin ilginç kısımlarına odaklanabilirsiniz: pazarlamanızın nasıl gelişebileceğini keşfedebilirsiniz. Funnel ile herhangi bir pazarlama platformundaki verileri bağlayabilir, saklayabilir, düzenleyebilir ve herhangi bir görselleştirme aracı veya veri ambarıyla paylaşabilirsiniz; üstelik tüm bunları tek bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan yapabilirsiniz. Pazarlama performansınız için tek gerçek kaynak olan bir pazarlama veri merkezi. Tüm pazarlama verilerinizi bağlayın Huni, birkaç tıklamayla 500'den fazla pazarlama ve satış platformundan veri toplamanıza olanak tanır. Hızlı, güvenilir, bakım gerektirmeyen ve sağlam çözümümüz ekipler, bölgeler veya markalar arasında ölçeklendirmeyi kolaylaştırır Verilerinizi saklayın Funnel, oluşturduğunuz tüm özel alanların yanı sıra tüm orijinal verileriniz için merkezi bir depo sunar. Üstelik yönetişim, güvenlik ve kontrol için en zorlu standartları karşılarken. Verileriniz her zaman güncel, eksiksiz, doğru ve raporlamaya ve analize hazırdır. Verilerinizi düzenleyin Önceden oluşturulmuş ve özel kurallarla verilerinizi kolayca ve otomatik olarak analize hazırlayabilirsiniz. Temel verileri etkilemeden oyunun kurallarını değiştiren dönüşümler uygulayın; bu da size benzersiz analitik esneklik sağlar. Her yerde zahmetsizce paylaşın Pazarlama verilerinizin herhangi bir hedefe, raporlama aracına veya veri ambarına ulaşmasını sağlayın. Bu, raporlama, gösterge tabloları oluşturma, analiz ve daha fazlasına yönelik araçlarınızı içerir. Üstelik merkezi pazarlama veri merkezinden tam kontrol sağlarken. Misyonumuz, sizin gibi pazarlamacıların daha fazla veri odaklı olmalarına yardımcı olmaktır. Funnel, Home Depot, Havas Media ve Samsung gibi dijital liderler de dahil olmak üzere 1000'den fazla müşterinin işlerini büyütmesine yardımcı oluyor. Funnel'a kaydolun ve bugün başlayın!
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları daha uzun süre elinizde tutun.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Oviond
oviond.com
Müşterilerinizin 5 dakikadan kısa sürede seveceği Dijital Pazarlama panoları ve raporlama. Otomatik, tamamen özelleştirilebilir çapraz kanal dijital pazarlama kontrol panelleri ve raporlarıyla müşteri yatırım getirisini optimize ederken pazarlama ajansınızın değerini sergileyin.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panelleriyle etkiler. Müşterilerinizin pazarlama kanallarının her birini tek, kusursuz kontrol panellerine bağlayın ve izleyin. AgencyAnalytics, SEO, PPC, Çağrı İzleme, Sosyal medya, E-posta pazarlama, E-ticaret, Yerel ve daha fazlasını takip etmek ve raporlamak için 80'den fazla platformla entegre olur; bunların tümü ajansınız için tamamen beyaz etiketlidir. AgencyAnalytics ayrıca ajansınızı kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir SEO araçları paketi içerir. Sıralamaları günlük olarak takip edin, geri bağlantıları izleyin, teknik SEO denetimleri gerçekleştirin ve eksiksiz yerleşik SEO araçları paketiyle rekabete ayak uydurun. İster köklü bir ajans olun ister yeni başlıyor olun, AgencyAnalytics ajansınızın büyümesinin her aşaması için müşteri kampanyası başına ayda yalnızca 12 ABD dolarından başlayan basit ve esnek fiyatlandırma sunar. 14 gün boyunca risksiz deneyin, kredi kartına gerek yok.
Supermetrics
supermetrics.com
SuperMetrics, 750K'dan fazla pazarlamacının ve analistlerin, Facebook, Google ve HubSpot gibi popüler pazarlama ve reklam platformlarından en sevdikleri analitik, raporlama ve veri ambarı platformlarına taşımalarına yardımcı olur. Global AD harcamalarının% 15'inden fazlası süper metriğe göre bildirilmektedir. Tüm pazarlama verileriniz, ihtiyacınız olan her yerde. SuperMetrics, pazarlamacıların daha iyi kararlar almak için kullandıkları analiz ve raporlama araçlarına 100+ satış ve pazarlama platformundan verilerin sunulmasını kolaylaştırmaktadır. SuperMetrics ile işletmeler, Facebook reklamları, Google Analytics ve Instagram gibi pazarlama ve satış platformlarından sessiz verileri raporlama, analitik ve depolama platformuna-bir BI aracı, bir elektronik tablo, bir veri görselleştirme olsun, bir veri görselleştirme olsun, toplayabilir. araç, bir veri gölü veya bir veri ambarı. Sonuç, manuel kopya/yapıştırmayı ortadan kaldırarak pazarlama verileriniz, hatırı sayılır zaman ve maliyet tasarrufunuz ve veri destekli kararlara dayalı olarak geliştirilmiş pazarlama performansı hakkında daha fazla bilgi. Bir veri görselleştirme aracında çarpıcı gösterge tabloları oluşturmak, bir elektronik tabloda ciddi bir sayı kırmak veya pazarlama verilerinizi bir veri ambarı haline getirmek istiyorsanız, arkanızı aldık. Başlamak için veri hedefinizi seçmeniz yeterlidir. Pazarlama verilerinizi Google sayfalarına, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery veya SuperMetrics ile Kar Tanesi'ne taşıyın.
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanmanıza yardımcı olur. Normalde karmaşık kurumsal araçlarda bulunan tüm güçlü analiz özelliklerini aldık ve bunları büyüyen işletmelerin kullanımına sunduk. Kod gerektirmeden güzel özel kontrol panelleri oluşturun, böylece nasıl performans gösterdiğinizi her zaman bilirsiniz. Güncellemeleri, kontrol panellerini ve bağlamı ekibinizle veya müşterilerinizle paylaşmak için otomatik raporlar oluşturun. Her takım için hedefler belirleyin ve ilerlemelerini otomatik olarak takip edin. Sizinki gibi şirketlerle nasıl karşılaştırıldığınızı görmek ve iyileştirme fırsatlarını bulmak için Karşılaştırmaları kullanın. Gelecekteki performansı tahmin etmek ve şimdi daha iyi planlama yapmak için Tahminleri kullanın. Ayrıca özel e-posta ve Slack güncellemeleriyle şirketinizin performansını otomatik olarak izleyin.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için CTM'ye güveniyor. CTM, pazarlamacıların her gün kullandığı Google Ads ve Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom ve Facebook gibi temel araçlarla entegre olur. CTM, en eski çağrı izleme sağlayıcılarından biriydi ve mülkiyeti hala karı koca kurucuları Todd ve Laure Fisher'a aitti. CallTrackingMetrics, G2 ve Capterra gibi önde gelen yazılım yayınları tarafından her yıl sektör liderleri olarak adlandırılıyor ve büyümesi ve yenilikçi kültürüyle düzenli olarak takdir ediliyor.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerezsiz dünya için gelişmiş bir analiz ve otomasyon platformudur. RedTrack ile pazarlama kanallarınızdan gerçek zamanlı, doğru dönüşüm verilerini alabilirsiniz. Bir pazarlamacı veya yönetici olarak tarafsız performans analizleri alabilir, reklam israfını önleyebilir ve şirketin gelirini ölçeklendirebilirsiniz. RedTrack, bağlı kuruluş pazarlamacıları, e-ticaret işletmeleri ve pazarlama ajansları için çözüm yaratır.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.
Reportei
reportei.com
Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğerlerinden tüm ana göstergelerinizi görün tüm kanallar tek ekranda. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi deneyin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün. --- Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun Aşağıdakilerin ana göstergelerini tek ekranda görün: Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğer kanallar. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi basit bir test gerçekleştirin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyon Platformudur. Müşteri verilerinizi satışa dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Platformly
platform.ly
Platformly, büyümeye odaklanan meşgul işletme sahipleri için güçlü ancak kullanımı kolay bir işletme yönetimi ve pazarlama otomasyon aracıdır. Platformly, tüm pazarlama dönüşüm huniniz boyunca farklı kampanyalar ve kanallar arasındaki etkileşimleri hassas bir şekilde izleyerek pazarlama ilişkilendirmesini kolaylaştırır. Hangi pazarlama faaliyetlerinin en fazla satışı sağladığını, en sadık müşterilerinizin kim olduğunu ve büyümeyi neyin tetiklediğini benzersiz ayrıntılarla anlamanıza yardımcı olur. İŞ GÖSTERGE TABLOLARI Gösterge Tabloları, en önemli iş ölçümlerinizin tamamen özelleştirilebilir tek bir gösterge panosunda bir araya getirilmesini sağlar. Herhangi bir zamanda ihtiyaç duyduğunuz kesin verileri elde etme ve detaylandırma yeteneğiyle, işletmenizde olup bitenlere ilişkin gerçek zamanlı bir genel bakış sunarlar. BAĞLANTI TAKİP Platformly, kampanya yönetimi komuta merkezinizdir. Kampanya performansını, kullanıcı etkileşimlerini, satışları ve aradaki ve sonraki her şeyi sorunsuz bir şekilde izleyin. CRM Müşteri ilişkilerini yönetmek ve güçlendirmek için tek merkezi konum. Markanızla olan tüm geçmiş etkileşimlerinizi görmek için genel bakışa bakın veya bir kişi seçin. Tüm veriler gerçek zamanlı olarak otomatik olarak güncellenir. LİDERLİK YAKALAMA Davranış odaklı katılım formlarından eksiksiz, piksel mükemmel açılış sayfalarına kadar sezgisel müşteri edinme araçları. Hepsi, etkili kampanyaları hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olacak kolay bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir.
DashThis
dashthis.com
SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklemenize yardımcı olan şık CSV Dosya Yöneticimiz var. Ve hepsinden önemlisi, akıllara durgunluk veren müşteri desteğimizle tanınıyoruz. Bir araç ve birkaç Yardım Merkezi makalesiyle yalnız kalmayacaksınız (ancak, eğer tercihiniz buysa, bu da sorun değil!). İhtiyacınız olan şey, kısa sürede çalışır duruma gelmenizi sağlayacak ve ihtiyaç duyduğunuz anda sorularınızı yanıtlamaya hazır, ekibimizin özel bir üyesiyse, tam olarak bunu elde edeceksiniz!
Woopra
woopra.com
Woopra, şirketlerin müşterilerini anlama, analiz etme, etkileşim kurma ve elde tutma yöntemlerini yeniden tanımlayan bir Müşteri Yolculuğu Analitiği çözümüdür. Platform, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca optimizasyonu ve büyümeyi desteklemek için tasarlandı. Departmanlardaki boşlukları kapatan tam yaşam döngüsü öngörüleri için analiz raporlarını bir araya getirmek amacıyla bireysel düzeydeki verilerden yararlanılıyor. Woopra'nın tescilli izleme teknolojisi web sitenizdeki, ürününüzdeki ve mobil uygulamalarınızdaki kullanımı izler. Ayrıca platform, araçlar ve ekipler genelinde farklı veri noktalarını sorunsuz bir şekilde birleştirmek için Salesforce, Marketo, Intercom ve Segment gibi iş ortaklarıyla 51'den fazla tek tıklamayla entegrasyon sunuyor. Veriler Woopra'ya aktıkça, Kişi Profilleri her kullanıcı için ilk dokunuştan dönüşüme ve sonrasına kadar tam bir davranış geçmişini ortaya çıkarır. Her etkileşimi daha kişiselleştirilmiş deneyimler ve destek yaratmak için bir fırsat haline getiriyoruz. Gelişmiş analiz özellikleri arasında, birleştirilmiş verilerle desteklenen doğrusal olmayan Müşteri Yolculukları, Trendler ve Elde Tutma raporları bulunur. Sayıları kişilere çevirmek ve verilerinizde kim, ne ve nasıl sorularına ilişkin tamamen yeni görüşler açmak. Son olarak Woopra'nın Tetikleyicileri, ekiplerin verileri üzerinde gerçek zamanlı eyleme geçmelerini sağlar. Sayfa içeriğini otomatik olarak kişiselleştirin, bir sohbet mesajını tetikleyin, damlama kampanyalarını segmentlere kaydedin, potansiyel müşteri durumunu güncelleyin veya sıfır gecikmeyle bir promosyonu özelleştirin. Güçlü davranışsal ve demografik verilerle bir araya gelen şirketler, kişiselleştirilmiş deneyimleri doğru kanaldan, doğru zamanda sunabiliyor. Dünya çapında 200.000'den fazla kullanıcısı ve 1.000 yenilikçi müşterisiyle Woopra, SaaS, e-Ticaret ve İsteğe Bağlı hizmetler tarafından müşterileri anlamak, etkileşime geçmek ve veriler aracılığıyla bağlantı kurmak için kullanılan ilk birleşik analiz çözümünü sağlar.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipleriniz ve kategoriniz hakkında gerçekte ne hissettiklerini ölçer. ProQuo'nun yapay zekası, bu etkileşimlerin her birinden elde edilen verileri analiz ederek markanızın hedefine ulaşmanızı sağlayan özelleştirilmiş bir eylem planı oluşturur - ister kullanıcı olmayanları dönüştürmek, ister boş alanınızı bulmak veya pazar payınızı büyütmek olsun. Clorox, Harry's, Expedia, Tatcha ve Keurig Dr Pepper'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce marka, kesin bir şekilde büyümek için ProQuo'yu kullanıyor.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özelliklerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analiz yoluyla veri odaklı karar vermeyi güçlendirir. Temelde kapsamlı bir iş zekası motoru ile Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunar, bu da değerli bilgiler çıkarmalarını ve bunları ekipler arasında zahmetsizce paylaşılabilen görsel olarak ilgi çekici gösterge tablolarına dönüştürmelerini sağlar. İçgörülerinizi eyleme dönüştürün ve sağlam proje yönetimi yetenekleri aracılığıyla görevleri önemli girişimlerle sorunsuz bir şekilde hizalayın, bu da herkesin son teslim tarihlerini şeffaflık ve netlikle karşılamasını sağlayın. Slingshot, günlük operasyonlarını kolaylaştıran her boyutta, endüstri ve departmana sahip ekipler için tasarlanmış 75'den fazla önceden inşa edilmiş, özelleştirilebilir proje, çalışma alanı ve kontrol paneli şablonlarından oluşan geniş bir kütüphaneye erişim sağlar. Bugün Slingshot ile başlayın!
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve Adroll dahil olmak üzere çoğu büyük reklam platformunu otomatik olarak etiketler. Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo ve daha fazlasıyla dönüşüm entegrasyonları! Kullanıcı düzeyinde ilişkilendirme VE hesap tabanlı ilişkilendirme. Uygulanabilir bilgiler için ROAS'ı kanala göre güne, haftaya veya aya göre gösteren kohort tabanlı raporlama. Aradığınız sistem budur.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak perakende operasyon yapılarının (satın alma, tedarik, satış, pazarlama ve dağıtım) tümü ürünleri farklı şekilde algılar ve faaliyetlerini yönetmek için farklı ölçümler kullanır. Pazarlama çabalarını SKU düzeyine indirmenin ve SKU düzeyindeki verileri pazarlamada eyleme geçirilebilir hale getirmenin zor olması nedeniyle, en fazla sürtüşmenin pazarlama ile kuruluşun geri kalanı arasında olduğunu görüyoruz. Bu, promosyonun gerçek maliyetinin ürün marjında hesaplanmamasına neden olur; bu da kötü ürünlere aşırı yatırım yapılmasına ve potansiyel olarak iyi ürünlere yetersiz yatırım yapılmasına yol açar. Ürün performansı yönetimi, gerçek ürün performansının birleşik bir görünümünü oluşturmak için pazarlama kanalları genelindeki ürün verilerini SKU'larla ilgili iş verileriyle birleştirerek yukarıda açıklanan zorlukların üstesinden gelir. Bu, pazarlama çabalarını yönlendirmek veya kritik iş kararlarını (örneğin, ürünlerin fiyatlandırılması veya satın alınması) desteklemek için kullanılabilir. PPM platformu aynı zamanda doğrudan reklam ağlarına da bağlanır. ROI Hunter ile e-ticaret pazarlamacıları aynı platformdan daha karlı kampanyalar oluşturup başlatabilirler.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar genelinde kişiselleştirilmiş kampanyalar düzenlemesine yardımcı oluyor. Web sitenizden, uygulamanızdan, CRM'nizden, e-postanızdan, hizmetlerinizden ve çevrimdışı kanallarınızdan istediğiniz müşteri verilerini takip edin ve birleştirin. Kimlik çözümlemeyle, anonim kullanıcıları ve onların etkinliklerini platformlar arasında eşleyebilir ve müşterilerinizin 360° görünümünü elde edebilirsiniz. Kanallar arasında mesajları zamanında tetiklemek için özel müşteri segmentleri oluşturun. Bu müşteri verilerini Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook gibi mevcut pazarlama araçlarınızla ve 180'den fazla araçla gerçek zamanlı olarak entegre edebilir ve sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. CustomerLabs CDP ile doğru müşteri verilerini toplayarak pazarlama kararlarınızı destekleyin.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteği - Sürüm kontrolleriyle şablon yönetimi - Web sitesi ve uygulama için Uygulama İçi Gelen Kutusu (React, Angular, JS, Flutter) - gömülü ve Başsız bileşenler) - SMS, E-posta, Slack, Teams, WhatsApp, Mobil ve web push entegrasyonu - Bildirimleri ve Özetleri toplu olarak işleme - Bildirimleri birden fazla kanal arasında yönlendirme - Müşterinin son kullanıcılarına bildirim göndermek için marka yönetimi - Kullanıma hazır kullanıcı tercihi yönetimi - Satıcı geri dönüşü, otomatik akıllı yönlendirmeyle geçiş - Veri ambarının üstünde kampanyalar yürütün - Gerçek zamanlı günlükler, analizler ve arıza uyarıları
Digtective
digtective.com
Digtective, pazarlamacıların reklam performansını optimize etmesine, boşa giden reklam harcamalarını %20-50 oranında azaltmasına ve bugün harcadığınız reklam maliyetiyle aynı miktarda çerezsiz olarak gelir artışını artırmasına yardımcı olur. Finansal Hizmetler, SaaS ve Ajanslardaki pazarlama, uyumluluk ve yöneticiler tarafından güvenilmektedir. ÇEREZSİZ DÖNÜŞÜM TAKİBİ Digtective'in sunucu tarafı analiz platformu, pazarlamacıların herhangi bir Facebook ve Google reklamınızdan, satış ortağınızdan, organik sosyal medya gönderilerinizden ve diğer çevrimiçi varlıklarınızdan web sitesi dönüşümlerini izlemesine yardımcı olur. TÜM SATIŞ DÖNGÜSÜ BOYUNCA PAZARLAMA ETKİSİNİ ÖLÇMEK İÇİN CRM SİSTEMİNİZLE BAĞLANIR Digtective, reklam harcamanıza ve sizin için önemli olan satış ölçümlerine dayalı olarak size gerçek kampanya karlılığı sağlamak için hem Facebook hem Google reklam hesabınıza hem de CRM sisteminize entegre olur. SaaS veya e-Ticaret işi. Bu, Digtective'in gecikmeli (çevrimdışı) dönüşümlerinizi ve satış ölçümlerinizi analizlerinizde kullanabileceği anlamına gelir. RAPORLAMA REKLAM KANALLARI, WEB SİTESİ VE SATIŞ SİSTEMİ ÜZERİNDE DAKİKALAR İÇİNDE YAPILIR Tüm pazarlama verileriniz TEK bir yerde. Artık saatlerinizi ve günlerinizi alan veri toplamaya gerek yok. Digtective, veri görselleştirme ve otomatik raporlama için verilerinizi Excel'e, Google Data Studio'ya veya veri ambarınıza gönderebilir. %100 DOĞRU DÖNÜŞÜM ANALİTİĞİ Digtective doğrudan veri kaynaklarınıza entegre olur; Reklam hesapları, CRM sistemi ve web sunucusu üçüncü taraf çerezlerine dayanmadığından verileriniz artık her zamankinden daha doğru. GDPR, CCPA ve e-GİZLİLİK UYUMLU Analitik verilerinizde istemeden gizlilik bilgileri toplama riskini ortadan kaldırın. Digger, ziyaretçilerinizin tarayıcı çerezlerini (üçüncü taraf çerezleri) kullanmadığından ve herhangi bir gizlilik verisi saklamadığından, Digtective ile analiz verileriniz GDPR ve CCPA uyumludur. Reklamlarınızdaki ve çevrimiçi varlıklarınızdaki URL'nize eklenen benzersiz izleme kodumuz, web sitenizin sunucu tarafında alınır ve böylece tarayıcı çerezini Digtective için tamamen gereksiz hale getirir.
Mediatool
mediatool.com
Mediatool, küresel markalara ve ajanslara tüm pazarlama faaliyetlerini planlamak, ölçmek ve raporlamak için tek bir bulut tabanlı platform sağlayan bir pazarlama yönetimi platformudur. Mediatool, genellikle e-tablolarda ve birden fazla platformda depolanan plan ve sonuç verilerini birleştirerek, çok kanallı kampanya performansınıza gerçek zamanlı olarak 360 derecelik tutarlı bir genel bakış sunar ve ekiplerin verilere dayalı daha iyi iş kararları almasına yardımcı olur.
Lexer
lexer.io
Lexer Müşteri Verileri ve Deneyim Platformu (CDXP), içgörü odaklı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hepsi bir arada merkeziniz olarak hizmet eder. Gerçek zamanlı olarak tutulan ve tüm platformlarda erişilebilen zenginleştirilmiş tek müşteri görünümüyle, kârlı bir büyüme sağlamak için müşterilerinizi gerçekten anlayabilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz. Lexer'in katılım, uygulama ve stratejik danışmanlık hizmetleri, CDXP'nin sorunsuz ve başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için ekibinizin kaynaklarındaki tüm boşlukları doldurmaya yardımcı olacaktır. MÜŞTERİ VERİ PLATFORMU > Sektördeki en basit entegrasyonlardan biriyle Lexer'in CDP'si, verilerinizi eyleme geçirilebilir tek bir müşteri görünümünde zahmetsizce birleştirecek, temizleyecek, standartlaştıracak ve zenginleştirecektir. Araçlarımız ve ekibimiz, yapay zeka destekli tahmine dayalı analizler, üçüncü taraf veri zenginleştirme ve hedefli müşteri anketleriyle müşteri IQ'nuzu artırmanıza yardımcı olacaktır. PAZARLAMA > Lexer'in pazarlama çözümü, pazarlama kampanyalarınız için doğru müşterileri, mesajları, reklam öğelerini ve kanalları hızlı bir şekilde belirlemenize olanak tanır. Veri bilimcileri için değil iş kullanıcıları için tasarlanan kullanımı kolay araçlarımız, her kanalda hedefi yüksek kampanyalar düzenlemenize, israfı azaltmanıza ve etkileşimi artırmanıza olanak tanır. Değişimi izlemeye ve etkiyi ölçmeye yönelik etkili araçlarla, pazarlama faaliyetlerinizin değerini kolayca gösterebilirsiniz. PERAKENDE > Lexer'in perakende çözümü, mağaza içi deneyimin alaka düzeyini ve etkisini artırmak için satış görevlilerine her müşteriyle olan etkileşimlerinde rehberlik eder. Eksiksiz müşteri profilleri, geniş ölçekte özgün ilişkiler kurmanıza olanak tanır. Ayrıntılı satın alma geçmişlerine ve tercih bilgilerine erişim sayesinde müşteri deneyimini özelleştirebilir, geleneksel olarak kaybolan verileri yakalayabilir, bilinçli ürün önerileri sunabilir ve sürekli olarak yüksek kaliteli etkileşim için bir sonraki en iyi eylemleri yapılandırabilirsiniz. HİZMET > Lexer'in hizmet çözümü, bilinçli, tamamen bağlamsallaştırılmış hizmet etkileşimlerini mümkün kılmak için tüm müşteri verilerini, gelen kutularını, iş akışlarını ve geri bildirim formlarını bir araya getirir. Her hizmet talebinin arkasındaki kişi hakkında zengin bilgilere erişim sayesinde ekibiniz, tutarlı, yüksek kaliteli hizmet sağlamak için her görüşmeye ihtiyaç duydukları bağlamla girebilir. Yaygın istekler için önceden yapılandırılmış bir sonraki en iyi eylemler, temsilcilerin yanıtlarına rehberlik etmenize ve geniş ölçekte kişiselleştirme elde etmenize olanak tanır. Biz, Avustralya, Asya ve ABD'de 150'den fazla markayla çalışan 100'den fazla kişilik bir ekibe sahip, Avustralya merkezli özel bir şirketiz.
Keitaro Tracker
keitaro.io
Keitaro, CPA ve Dijital Pazarlama için Ultimate Reklamcılık Takipçisidir. Keitaro, gelen parametreler ve kullanıcı dönüşümleri ile gerekli tüm verileri toplamanıza olanak tanır. Trafiğinizi optimize edin, kontrol edin ve koruyun. Ölçek büyütmeye ve kar elde etmeye odaklanın.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Pazarlama Ajansları, otomatik raporlar ve beyaz etiketli müşteri portalları oluşturarak zamandan tasarruf eder ve müşteri kazanır. Octoboard, müşterilere raporlar gönderir ve 50'den fazla pazarlama platformundan (SEO, PPC, Sosyal Medya, E-posta Pazarlama, Web analizi ve çok daha fazlası) veriler içeren müşteri portallarını barındırır. * Tamamen Beyaz Etiketli - kendi markalı raporları oluşturun * Barındırılan müşteri portalları - web sitenize daha fazla trafik çekin * Tüm favori pazarlama platformlarınızla 50'den fazla entegrasyon * Müşteri portalı kontrol panelleri ve raporları için 100'den fazla önceden oluşturulmuş şablon * Sınırsız raporlar, kontrol panelleri, kullanıcılar müşteri başına yalnızca 5 USD'den başlayan fiyatlarla Acente web sitelerinde barındırılan White Label Müşteri portalları, müşteri trafiğini artırır ve müşterilere ajansın ilerlemesi hakkında bilgi verir. Sınırsız kullanıcı, sınırsız rapor, Sosyal Medya, SEO, PPC, Web Analitiği, Octoboard'dan Anahtar Kelime analizi ile 50'den fazla entegrasyon - Pazarlama Ajansları ve meşgul pazarlamacılar için tek müşteri raporlama platformu.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne olursa olsun, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda herhangi bir web sitesine ciddi zarar verebilir. CHEQ Essentials, bu zararlı kaynakların büyük hasara neden olmasını tespit etmek ve engellemek için gelişmiş algoritmalar ve gerçek zamanlı izleme yetenekleri kullanır. Her ziyaret 2.000'den fazla davranış testinden geçer ve geçersiz olduğu tespit edilirse onu engelleriz. CHEQ Essentials'ı uyguladığınızda tüm pazarlama döngünüz saf ve temiz olur. Bu, dün yaptığınızın aynısını yapacağınız ancak bu israf ve zararlı ziyaretlerin ve dolandırıcılık tıklamalarının bedelini ödemeyeceğiniz anlamına gelir. Lider Pazara Çıkma Güvenliği platformuyla verilerinizi ve analizlerinizi, yerinde dönüşümünüzü ve ücretli pazarlamanızı botlardan, sahte trafikten ve kötü niyetli kullanıcılardan koruyun.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduklarında bildirim almak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. İşte nasıl: - Satış üretkenliğini artırın: Web sitenizi ziyaret eden şirketlerin satın alma niyetini belirleyin ve satın almaya hazır olduklarında satış ekibinizi bilgilendirin. - Pazarlamada varsayımları ortadan kaldırın: Hangi hesapların içeriğinizle etkileşime geçtiğini ve onları en çok neyin ilgilendirdiğini anlayın. - İhtiyacınız olan tüm veri noktaları: Dünya çapında aylık 3 milyar olayı takip ediyoruz ve veri noktalarını haftalık olarak yeniliyoruz. - Halihazırda kullanmakta olduğunuz teknik araçlara sorunsuz bir şekilde entegre edin; öğrenilecek başka bir araç değildir.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçte marka sadakati oluşturmak için mevcut pazarlama teknoloji paketinize kolayca entegre olur. Üreticilerle ve onların binlerce bayiden oluşan ağlarıyla çalışma deneyimine sahip olan PowerChord, yerel pazarları hayata geçirecek inovasyona, çözümlere ve desteğe sahiptir. PowerChord ekibi, platform entegrasyonları ve özel çözümlerden eğitim ve katılıma kadar başarıyı en üst düzeye çıkarmak için ne gerektiğini biliyor.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.
Paragone
paragone.ai
Paragone, sürekli büyüyen ücretli sosyal medya alanına odaklanan bir performans pazarlama platformudur. Hem B2C hem de B2B şirketlerinde gerçek bir kanallar arası reklam stratejisini benimsemek ve optimize etmek, yeni nesil dijital pazarlamacılar için başarının anahtarıdır. Kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir analizler ve kampanya otomasyon araçları aracılığıyla şirketlerin erişimi verimli bir şekilde en üst düzeye çıkarmasına ve geliri optimize etmesine yardımcı oluyoruz: - Tüm sosyal reklamcılık ağlarını ve ilişkilendirme araçlarını, birleşik bir gerçek zamanlı görünüm için bağlayın ve birleştirin - Yüksek trafikli, çok ağlı kampanyaları, hiçbir zaman bir e-tabloya dokunma - Kampanya performansını izleyin ve darboğazları hızlı bir şekilde tespit edin - Anlamlı ağları, hedef kitleleri, reklam öğelerini ve fark yaratan mesajları keşfedin - CDP Pazarlamanızın gücünü açığa çıkarın - Sosyal reklamcılık yoluyla CRM verilerini otomatikleştirin - Bütçenizin tamamını kullanın bilgilendirici bir şekilde çalışmak - Entegre ilişkilendirme modellerine dayalı olarak e-ticaret gelirini optimize edin - İşbirliğine dayalı performans raporlaması ile ekipleri plan dahilinde tutun - Olağanüstü performans sonuçlarıyla yönetiminizi ve müşterilerinizi şaşırtın
Vertify
vertify.com
Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ekipler arasındaki darboğazları belirleyin - Müşteri yolculuğunuzu ve ekibinizin üretkenliğini birleştirin - Yeni gelir potansiyelinin kilidini açın - Mevcut RevTech yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarın - Müşterilere daha hızlı yanıt verin - Daha iyi öngörüler, daha sorunsuz müşteri adayı ve müşteri yönetimi ve daha iyi kampanyalar elde edin - Daha hızlı sonuçlar elde etmek için operasyonları ölçeklendirin Satış, pazarlama ve müşteri başarısı sistemlerinizi hizalamak ve entegre etmek, herkesin aynı verilerle birlikte çalışabileceği anlamına gelir. Neden birbirinden kopuk uygulamalara ve süreçlere sahip olmak isteyesiniz ki? Siz ve müşterileriniz daha iyisini hak ediyorsunuz. Ekiplere yön, güven ve ortak görüş sağlayan eyleme geçirilebilir verileri hak ediyorsunuz. - Sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü, API ve iş akışı otomasyonu - Kanıtlanmış ölçeklendirme yeteneği - Sağlam yönetişim ve güvenlik - Bulutta yerel, esnek teslimat
Dataslayer
dataslayer.ai
Dijital pazarlama raporlaması kolaylaştı. Tüm dijital MK verilerinizi google sayfalarına, veri stüdyosuna, iş zekası platformlarına (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) ve BigQuery'ye saniyeler içinde aktarın. En iyi süper metric alternatifi. DataSlayer.ai, pazarlama veri yönetiminizi kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış, tüm dijital kampanyalarınızın performansını toplamanıza, analiz etmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır. Pazarlama verilerinizi birden fazla kaynaktan birleştirir ve raporlama, analiz veya depolama için tercih ettiğiniz platformda kanallar. Looker Studio veya Power BI'da dinamik gösterge tabloları oluşturmaktan, Google sayfalarında derinlemesine analiz yapmaya veya verilerinizi BigQuery veya Amazon Redshift gibi bir depoda düzenlemeye kadar veri ihtiyaçlarınızı destekler. Sadece hedefinizi seçin ve gerisini hallediyoruz.
iSpot.tv
ispot.tv
iSpot.tv, reklamverenlerin TV ve yayın reklamlarının konseptten yayına ve dönüşüme kadar marka ve iş üzerindeki etkisini ölçmelerine yardımcı olur. Hızlı, doğru ve eyleme geçirilebilir ölçüm ve ilişkilendirme çözümleri, reklamverenlerin yaratıcı etkinliği değerlendirmesine, medya planlarını geliştirmesine ve platformlar arası kampanyalar için reklam sonuçlarını ilişkilendirmesine olanak tanırken tüm bunları rakiplerle ve tarihsel normlarla kıyaslama yaparak gerçekleştirir. Eski ve geçici çözümlerin aksine iSpot, televizyondaki her reklamın performansını dijital benzeri hassasiyet ve ayrıntı düzeyiyle gerçek zamanlı olarak ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır. Doğrusal ve akışlı TV'de birleştirilen her zaman açık performans analizleri sayesinde reklamverenler, iş sonuçlarını tutarlı bir şekilde artırmak için hızlı ve kendinden emin adımlar atabilir. Şirket 2012 yılında kurulmuştur ve merkezi Bellevue, Washington'da bulunmaktadır.
Octoboard for Business
octoboard.com
Pazarlama Ajansları, otomatik raporlar ve beyaz etiketli müşteri portalları oluşturarak zamandan tasarruf eder ve müşteri kazanır. Octoboard, müşterilere raporlar gönderir ve 50'den fazla pazarlama platformundan (SEO, PPC, Sosyal Medya, E-posta Pazarlama, Web analizi ve çok daha fazlası) veriler içeren müşteri portallarını barındırır. * Tamamen Beyaz Etiketli - kendi markalı raporları oluşturun * Barındırılan müşteri portalları - web sitenize daha fazla trafik çekin * Tüm favori pazarlama platformlarınızla 50'den fazla entegrasyon * Müşteri portalı kontrol panelleri ve raporları için 100'den fazla önceden oluşturulmuş şablon * Sınırsız raporlar, kontrol panelleri, kullanıcılar müşteri başına yalnızca 5 USD'den başlayan fiyatlarla Acente web sitelerinde barındırılan White Label Müşteri portalları, müşteri trafiğini artırır ve müşterilere ajansın ilerlemesi hakkında bilgi verir. Sınırsız kullanıcı, sınırsız rapor, Sosyal Medya, SEO, PPC, Web Analitiği, Octoboard'dan Anahtar Kelime analizi ile 50'den fazla entegrasyon - Pazarlama Ajansları ve meşgul pazarlamacılar için tek müşteri raporlama platformu.
Blue Triangle
bluetriangle.com
Her kırmızı ışık aynı değildir. Her iş fırsatı da değildir. Mavi Üçgen, bozuk bağlantılar, stokta kalmama, hemen çıkma ve çıkış oranları ve çok daha fazlası gibi teknik, güvenlik, iş ve pazarlama KPI'larının tek bir özelleştirilebilir kontrol panelinde birleşik takibini sağlar. Dijital deneyim izleme hikayenin sadece bir kısmı. Hangi sorunların en fazla geliri elinizden aldığını söyleyen eyleme geçirilebilir analizlerin gücünü hayal edin, böylece bunları sitenizi etkilemeden önce düzeltebilirsiniz. Gözlemlenebilirlik araçlarının veya dijital deneyim yönetimi çözümlerinin aksine, Mavi Üçgen iş sonuçlarıyla başlar ve biter. Öncelikle web sitenizdeki veya mobil uygulamanızdaki kullanıcı sürtüşmelerinden kaynaklanan gelir kaybını ölçün. Ardından, iş ve müşteri deneyiminin etkisine göre anlaşmazlık noktalarını çözmek için sınırlı süre ve kaynakların nereye dağıtılacağına öncelik verin. Son olarak, yatırım getirisini kanıtlamak için site optimizasyon çabalarınızdan elde edilen gerçek iş sonuçlarını doğrulayın.
AdClicks
adclicks.app
Tüm çalışmalarınızı kullanıcı dostu kontrol panelimiz üzerinden yönetin. Beyaz etiket raporlama özelliklerine, rapor otomasyonuna ve özel dijital pazarlama raporlama kontrol panellerine ve şablonlarına erişin. AdClicks ayrıca gerçek zamanlı verilere, birinci sınıf müşteri hizmetlerine ve daha fazlasına erişim sunar.
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu uygulamaya koymasına ve büyümeyi hızlandırmasına olanak tanır. Hızlı uygulama (45 gün içinde yayında!) ve sürekli yenilik taahhüdüyle Solitics ortakları ve müşterileri, dönüşüm, elde tutma ve YBD'de olağanüstü sonuçlara tanık oluyor. Dünya çapındaki yüzlerce marka, birden fazla sektörde, Solitics'i kullanarak müşterileriyle yenilikçi ve kişisel bir şekilde, gerçek zamanlı olarak etkileşime geçiyor.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziyaret eden işletmelerin adını, iletişim bilgilerini ve kullanıcı verilerini tanımlayın. Soğuk arama ve tahmin etme günleri geride kaldı; ürünlerinize ve/veya hizmetlerinize zaten ilgi göstermiş olan satış ekibinizi sıcak potansiyel müşterilerle besliyoruz. Web sitesi ziyaretçilerinin %98'i web sitenizden hiçbir iz bırakmadan kaybolurken, onların kim olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Yeni web sitesi kişiselleştirme özelliğimizle web sitenizin ziyaretçilerine benzersiz davranın. Ziyaretçilere, coğrafi konum, şirket büyüklüğü ve hatta adları gibi firma bilgilerine dayalı olarak web sitenizin özel bir görünümünü sunun. Onlara niteliklerine göre ilgili vaka çalışmalarını, kullanım senaryolarını ve referansları gösterin. Ziyaretçi Kuyruğu'nu oluşturduk çünkü piyasadaki mevcut yazılımlar arasında iyileştirilmesi gereken açık alanları ilk elden gördük. Ancak bizim sözümüze güvenmeyin, bugün ücretsiz deneyin!
KnoCommerce
knocommerce.com
KNO, reklam alıcılarının müşterilerinin kim olduğunu ve nereden geldiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. iOS 14 sonrası ilişkilendirmenizi girin, daha doğru kişiler oluşturun ve önceden oluşturulmuş satın alma sonrası anket şablonlarımızla eylemi teşvik edin. Ücretli reklamlara ayda 100.000.000 ABD Doları harcayan 1.800'den fazla markanın güvendiği.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI, çok kanallı markalar için yapay zekadan yararlanan gelişmiş bir pazarlama karması modelleme (MMM) çözümüdür. Benzersiz verilerinizi ve onlarca yıllık makine öğrenimi ve istatistiksel uzmanlığımızı birleştirerek markanıza özel olarak tasarlanmış kanallar arası gelir ilişkilendirme ve bütçe optimizasyonundan yararlanın. Bütçe kararları verirken markalara güven ve çeviklik sağlamaya odaklanmış uzman mühendislerden, araştırmacılardan ve e-ticaret pazarlamacılarından oluşan bir ekibiz. İleri görüşlü yapay zeka, Pazarlamacılara şunları yapma yetkisi verir: - Daha fazla veri kısıtlamasına karşı geleceğe hazır medya ölçümüyle güvenle çalışın - piksel veya çerez gerekmez. - Entegrasyon sıkıntılarını önlemek için sıfırdan oluşturulmuş bir pazarlama platformuna erişin. - Tüm medya kanallarını günlerce değil dakikalar içinde bağlamak için önceden oluşturulmuş API'leri kullanın. - 36 saatten kısa sürede eyleme geçirilebilir bilgiler edinin. - Yeni bilgilerle tüm geçmiş verileri tek bir yerde görün. Büyüme planlarınızı güvenle simüle edip uygulayın ve Prescient AI aracılığıyla karlılık için optimize edin.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO®, pazarlama ekiplerinin daha iyi, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital pazarlama analitiği platformudur. Kullanımı kolay arayüzümüz, tek bir gerçek kaynak sağlayarak pazarlamacılara tüm kampanyalar ve kanallardaki performansın gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. ASK BOSCO®, son teknoloji makine öğrenimini kullanarak mevcut ve yeni kanallarda daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatlar belirler. Ayrıca, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş raporlama gösterge tabloları oluşturmasına ve gelecekteki kampanyaları rakipsiz bir doğrulukla tahmin etmesine olanak tanıyan tahmine dayalı analitik yetenekleri de sağlıyoruz. Benzersiz ASK BOSCO® Endeksimiz alan adınızı kategorinizdeki en yakın rakiplere göre sıralar. Bu endeks, çevrimiçi ayak izinizin ve organik ve ücretli medya kanallarına yatırım yaparken ne kadar etkili olduğunuzun bir ölçüsüdür. ASK BOSCO® nasıl çalışır? ASK BOSCO®, web siteniz, sosyal medyanız ve reklam kampanyalarınız dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplayarak çalışır. Bu veriler daha sonra eğilimleri, kalıpları ve fırsatları belirlemek için yapay zeka motorumuz tarafından analiz edilir. ASK BOSCO® ayrıca gelecekteki performansı tahmin etmek için makine öğrenimini kullanır. Bu, pazarlama bütçeniz ve kampanyalarınız hakkında daha iyi kararlar vermenizi sağlar. ASK BOSCO® kullanmanın faydaları nelerdir? ASK BOSCO® kullanmanın birçok faydası vardır. İşte en önemlilerinden birkaçı: - Daha iyi karar verme: ASK BOSCO® size, pazarlama kampanyalarınız hakkında daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve bilgileri sağlar. - Artan gelir: ASK BOSCO®, mevcut ve yeni kanallarınızdan daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatları belirlemenize yardımcı olur. - Artan verimlilik: ASK BOSCO®, dijital pazarlamayla ilgili birçok görevi otomatik hale getirerek size zaman kazandırarak daha stratejik faaliyetlere odaklanabilmenizi sağlar. - Azalan maliyetler: ASK BOSCO®, bütçenizi optimize ederek ve kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde hedefleyerek pazarlama kampanyalarınızdan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Dijital pazarlama performansınızı iyileştirmenin bir yolunu arıyorsanız ASK BOSCO® sizin için mükemmel çözümdür. Pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, hantal karmaşıklıktan ziyade çevikliğe değer veren pazarlamacılar ve ürün sahipleri için oluşturulmuş, kanallar arası bir müşteri etkileşimi platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler ve kişiselleştirilmiş kanallar arası iletişim yoluyla tüketici markalarının değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz. MoEngage'e Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom ve Airtel dahil olmak üzere 1.200'den fazla küresel tüketici markası güvenmektedir. On ülkede ofisleri bulunan MoEngage, Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast ve Helion Ventures tarafından desteklenmektedir. Ürün Açıklaması: * Kanallar Arası Pazarlama Müşterilerinizi eylemlerine, davranışlarına, niteliklerine ve tercihlerine göre tercih ettikleri kanal aracılığıyla, tercih ettikleri zamanda, gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. MoEngage, web siteniz, e-postanız, mobil uygulamanız, SMS'iniz, WhatsApp'ınız ve sosyal medyanız üzerinden on bir kanal aracılığıyla müşterilerinizle etkileşim kurmanıza olanak tanır. * Müşteri İçgörüleri Müşteri verilerinizi MoEngage'e getirin ve müşteri davranışları ve tercihleri hakkında öngörüler elde etmek için yapay zeka motorumuz Sherpa'dan yararlanın. Müşterileri tek bir kontrol panelinden kolayca segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. Sadece birkaç tıklamayla artık hazırsınız! * Web ve Uygulama Kişiselleştirme Web sitenizi ve uygulamanızın ziyaretçilerini tercihlerine, beğenilerine, yolculuk aşamalarına ve yaşam tarzı eğilimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik, teklifler ve önerilerle memnun edin. * Gerçek Zamanlı İşlem Uyarıları MoEngage Inform, kanallar ve satıcılar arasındaki kritik uyarıları tek bir API ile yönetmek için birleşik bir altyapı sağlar.
OWOX
owox.com
OWOX BI lider bir veri demokratikleştirme platformudur. * Demokratikleşme sıfır öğrenme eğrisiyle ilgilidir: denetlenebilir erişim, iyi bilinen arayüz ve karar verme kültürü. +150 bin dijital analist, veri silolarını parçalamak ve iş kullanıcılarına ihtiyaç duydukları raporları sağlamak için OWOX BI'ı kullanıyor. Tescilli teknolojimiz, e-Ticaret, SaaS, Finans ve ABD ve AB genelindeki diğer sektörlerdeki markalar için kesintisiz veri toplama, hazırlama ve etkinleştirme sağlar. Şirket Web Sitesi www.owox.com
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