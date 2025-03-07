Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir AI sistemidir. Konuşmalar yapmak, içgörü kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve AI'nın geleceğine tek bir yerde tanık olmak için kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
İkizler, Google’ın en iyi AI modelleri ailesine doğrudan erişim sağlar, böylece: - Yazma, beyin fırtınası, öğrenme ve daha fazlası konusunda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan hızlı bilgileri özetleyin ve bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak bilinir.
Perplexity
perplexity.ai
Şaşkınlık AI, doğal dil öngörücü metin kullanarak sorguları cevaplayan Ai-Chatbot ile çalışan bir araştırma ve konuşma arama motorudur. 2022'de piyasaya sürülen şaşkınlık, web'den kaynakları kullanarak cevaplar üretir ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtir.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş yeni nesil AI asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI refakatçiniz. Microsoft Copilot, verimliliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak ve basit bir sohbet deneyimi ile bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için AI'nın gücünden yararlanır.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla insan ve 70.000 profesyonel takım tarafından güvenilen dünyanın önde gelen AI yazma yardım şirketidir. Anında ilk taslak oluşturmaktan her mesajı mükemmelleştirmeye kadar, Fortune 500'ün% 96'sındaki insanların güvenlik veya mahremiyetten ödün vermeden anlamlarını almalarına ve sonuç almasına yardımcı olur. Harika yazıların işin yapıldığına inanıyoruz. Grammarly’nin ürün teklifleri - gramer iş, dilbilgisi premium, dilbilgisi ücretsiz ve dilbilgisi eğitim için - yaptığınız yerde çalışarak, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak ilgili yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, Time’ın en etkili 100 şirketinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7 numaradır, Fast Company'nin AI'daki en yenilikçi şirketlerinden biri ve Inc.'in en iyi işyerlerinden biri. Öncelikle evden çalışıyoruz ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluşuyoruz.
DeepSeek
deepseek.com
Deepseek, gelişmiş arama yetenekleri ve büyük veri kümelerinin analizi yoluyla kuruluşların daha iyi veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmak için gelişmiş AI ve makine öğrenimini kullanan araçlar sunar. Web sitesinin kendisi, yapay zeka odaklı içgörüler sağlamaya odaklanıyor, bu da kullanıcıların verileri daha akıllı, daha verimli bir şekilde aramasını ve almasını mümkün kılıyor. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Susiness uygulamaları: İşletmelerin karar verme ve operasyonları optimize etmek için verileri kullanmalarına yardımcı olur.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka güdümlü hız ve stil tutarlılığına sahip yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesi varlıkları oluşturun.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bireylere, şirketlere ve hükümetlere isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ları sağlayan bir iştirakidir. Bu bulut bilişim web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların internet üzerinden her zaman mevcut olan sanal bir bilgisayar kümesini elinde tutmalarına olanak tanıyan Amazon Elastik Compute Cloud (EC2). AWS'nin sanal bilgisayarların sürümü, işleme için donanım merkezi işleme birimleri (CPU) ve grafik işleme birimleri (GPU) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın özelliklerinin çoğunu taklit eder; Yerel/RAM bellek; Sabit disk/SSD depolama; işletim sistemleri seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımı. AWS teknolojisi, dünya çapında sunucu çiftliklerinde uygulanır ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülür. Ücretler, abone tarafından seçilen kullanılabilirlik, fazlalık, güvenlik ve hizmet seçenekleri gerektiren kullanım ("kullandıkça ödeme" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya her ikisinin de kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemleri için güvenlik sağlar. AWS, Kuzey Amerika'da 6 dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgeden faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır, ancak her hizmet kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibariyle AWS, Synergy Group'a göre tüm bulutun (IaaS, PaaS) baskın bir% 34'üne sahiptir (IaaS, PaaS).
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir AI ses araştırması ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz, gerçekçi, çok yönlü ve bağlamsal olarak farkında olan konuşma ve ses efektleri üreten AI ses modelleri geliştirmektedir. Ürün ekibimiz, bu modelleri günlük kullanıcılar, prosumers ve işletmeler için içerik oluşturmak ve yerelleştirmek için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini dile getirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film öncesi filmden yardımcı olmak, eğlence içindeki yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklam için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp uzmanlarını eğitmek için kullanılır. Ayrıca onları kaybeden ve günlük yaşamlarında erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylere yardımcı olanlara geri sesler vermiştir.
Speechify
speechify.com
Speakiny, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metin-konuşma uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantısı, web uygulaması, iOS uygulaması ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz, okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Şaşırtıcı kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik severlerdir. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speakiny ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken dinleyin, çamaşır yıkayabilir, köpeğinizi yürümek, akşam yemeği yapmak, egzersiz yapmak, skydiving - günlük rutin ne olursa olsun! Konuşma ayrıca Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını güçlendirir. Web sitenize kolayca metin-konuşma ekleyin. Korkusuz CEO'umuz Cliff Weitzman, 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında konuştu, böylece üzerinde çalıştığı inanılmaz metin-konuşma yazılımını paylaşabildi. Cliff'in disleksi var ve okuması için ne kadar zaman ve enerji aldığı için hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi tam bir gamechanger idi, okumalarını normal bir okuyucudan 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlamasına ve tutmasına izin verdi. Konuşma olarak amacımız okumak için asla kimseyi öğrenmek için bir engel olmamalıdır. Hiçbir şey sizi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten uzak tutmamalıdır. Speakiny, sadece birkaç kısa yıl içinde dünyaya yayılmış 100'den fazla ekip üyesi istihdam etmek için büyüdü. Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber gibi şirketlerde daha önce lider ve kıdemli mühendis olan üyelerle inanılmaz bir ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz mülkiyeti seviyoruz ve öncelik veriyoruz, hızla değer katıyor, elimizden geldiğince öğreniyor ve kullanıcılarımıza güçlenmiş hissettiriyoruz.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, saniyeler içinde tasarımlar oluşturmanıza ve fotoğrafları düzenlemenize yardımcı olan AI ile çalışan bir tasarım aracıdır. Yaratıcılığınızı serbest bırakın - AI ile hayal edebileceğiniz her şeyi görme, tasarlayın ve düzenleyin. Kelimelerinizle göz alıcı görüntüler oluşturmak için üretken AI'nın gücünü kullanın, telefonunuz için kişiselleştirilmiş doğum günü kartları, tatil kartları ve duvar kağıtları gibi patlayan bir sonraki seviye tasarımlar ve hatta bir uzman gibi fotoğrafları düzenlemek için AI kullanın- fotoğraflardan nesneler. İstediğinizi, ne zaman ve nerede ihtiyacınız olduğunu yaratın. Temel yetenekler: * Resimler: Hayal edebileceğiniz herhangi bir görüntü oluşturun. Bilim kurgu sanatı, gerçeküstü sahneler, komik görüntüler? Hayal edin, tarif edin ve AI ile yaratın. Hayal gücünüz sınırsız! * Çıkartmalar: Yapışan bir şey oluşturun. Mesajlaşma uygulamalarına, sosyal ve daha fazlasına yapışmanıza yardımcı olan özel çıkartmalar yapın. * AI ile Düzenle: Fotoğraflarınızı ve resimlerinizi AI ile mükemmel hale getirin. * Üretken Sil: Görüntünüzde istemediğiniz nesneleri yapmak için istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları silin. * Arka planı kaldırın: Kötü arka planlara güle güle deyin. İstenmeyen görüntü arka planlarını bir adımda kolayca kaldırın. * Bulanıklık Arka Plan: En önemli olanı odaklamaya getirin. Konunuzu patlatmak için herhangi bir görüntünün arka planını bulanıklaştırın. * Filtreler ekleyin, parlaklığı ayarlayın, yeniden boyutlandırın: Kreasyonlarınızı doğru uyan bir kareye veya özel boyuta dönüştürmek için yeniden boyutlandırma da dahil olmak üzere yaratıcı vizyonunuza uyacak şekilde özelleştirin. * Duvar kağıtları/arka planlar: Hepsini sergileyin. Mevcut ruh halinize uyacak şekilde özel duvar kağıdı veya arka plan oluşturun, bir açıklama yapın veya telefon ekranınızda ön ve ortada özel bir fırsat tutun. * Tebrik Kartları: Herhangi bir durum için mükemmel bir selamlama yapın. Doğum günü kartlarından tatil kartlarına ve ötesine kadar, kelimeler için bir kayıpta olsanız bile kişiselleştirilmiş mesajlar ve resimlerle düşünceli bir tebrik kartı oluşturun. * Monogramlar: İşaretinizi yapın. Günlük yaşamınıza veya mektup kullanan özel hazırlanmış monogramlara sahip ve işaretinizi tanımlamak için daha fazlasını içeren özel bir durum için biraz kişisel pop ekleyin. * Davetiyeler: Vay canına davetiyeler oluşturun. Her durum ve doğum günleri, düğünler ve büyük veya küçük herhangi bir şey gibi herhangi bir etkinlik için davetiyelerinizi özelleştirin. * Sosyal gönderiler: Çevrimiçi öne çıkın. Çevrimiçi paylaşmak için mükemmel görüntü ve metin oluşturmak için bir sonraki sosyal yazınızı tasarımcı ile yükseltin ve hazırlayın. * Simgeler: Kendinizi görsel olarak ifade edin. Vizyonunuzu kolayca iletmek ve tasarımlarınızı dekore etmek için simgeler oluşturun. * Emojis: Kendinizi ifade edin! Herhangi bir ruh hali uyacak şekilde özel hazırlanmış emojilerle mükemmel bir tepki verin. * Boyama Kitabı Sayfaları: İçinde renklendirin ve akışınıza girin. Renklendirmeyi daha heyecan verici hale getirmek için özel boyama kitabı sayfaları oluşturun. Her yaş için harika. * Çerçeve Görüntü: Fotoğraflarınızı her yerde paylaşabileceğiniz özelleştirilmiş çerçeveli bir belleğe dönüştürün. * Kolajlar: En sevdiğiniz fotoğrafları, stilleri ve açıklamaları birlikte getirin En sevdiğiniz anılardan özel bir kolaj oluşturun. * Pankartlar: Dikkat çekmek ve öne çıkmak için bülten başlıkları, sosyal profiller ve daha fazlası için pankartlar oluşturun.
Runway
runwayml.com
Video düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı. Büyülü AI araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz. Pist, insan hayal gücü için yeni araçlara öncülük eden bir araştırma şirketidir. İçerik oluşturmanın geleceğine erişilebilir, kontrol edilebilir ve yaratıcılar için güçlendirilmesini sağlayan çok modlu AI sistemlerinin ön saflarında yer almıştır. Pist’in misyonu, herhangi bir yerde herkesin hikayelerini anlatabilmesini sağlamaktır. Görsel -işitsel içeriğe uygulanan derin öğrenme tekniklerinin sanat, yaratıcılık ve tasarım araçlarını sonsuza dek değiştireceğine inanıyor.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan AI destekli bir yazı platformudur. Yenilikçi döngüdeki insan ürünleri ile Quillbot, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı ağrısız hale getirmeyi amaçlıyor.
Playground AI
playground.com
Playground AI, yapay zeka tarafından desteklenen kullanılmış bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat, sosyal medya yayınları, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlası gibi çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. AI destekli işlevleri aracılığıyla bir profesyonel gibi görüntüleri düzenlemenin acemi dostu bir yol sağlar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogeralist görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller üretmek için gerçek ve sentetik görüntülerin kaynaşmasını deneyebilirler. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri zorlayıcı kompozisyonlara harmanlamak için dinamik bir yol olan 'Karışık Görüntü Düzenleme' sunar ve böylece muazzam yaratıcı esneklik sunar. Playground AI's Teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine uzatmasına, çeşitli sahnelerde nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı kavramlarını görsel gerçekliğe dönüştürmelerine izin vererek standart görüntü düzenlemesinin ötesine uzanır. Ayrıca, fikirleri başkalarıyla birleştirmek için özellikler sağlayarak işbirlikçi potansiyeli geliştirir ve böylece yaratıcılık kapsamını genişletir. Güçlü yeteneklerine rağmen, Playground AI, kullanıcı dostu olmaya, erişilebilirliğe ve kapsayıcılığa taahhütte bulunuyor, bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya giren acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Replit
replit.com
REPL.IT, San Francisco merkezli bir başlangıç ve çevrimiçi bir IDE (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma -değerlendirme döngüsü" anlamına gelen kısaltmadan geliyor. Hizmet, 2016 yılında Ürdün programcısı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından oluşturuldu. Ayrıca, REPL.IT, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmalarına "reçeller" de ev sahipliği yaparlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici bir hesap yükseltmesi, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklıdır. Rep.t. Kodunuzun çalışabileceği sanal bir makinede size bir kap verilen en popüler programlama dillerinde bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir Repo'da iki ana parça vardır - editör ve konsol. Editör, Visual Studio kodunu güçlendiren aynı teknoloji olan Monaco'yu kullanıyor. Mobil cihazlarda editör Ace. Rep.it, hacker planı adı verilen premium bir katman var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışanlara izin verir ve GitHub Eğitim Planı, hacker planından 3 ay içermektedir. Python, Ruby, HTML ve Java dahil olmak üzere REPL.IT'de 60'tan fazla farklı programlama dili vardır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. "Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Rep.it sitesinde ayrıca bir konuşma forumu var. Bu forum, dünyadaki birçok geliştirici tarafından kreasyonlarını paylaşmak için kullanılmaktadır. Forum, REPL Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind, tüm popüler AI modellerindeki AI sohbetlerini API anahtarınızla (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini vb.) kullanmanıza olanak tanıyan bir Sohbet kullanıcı arayüzüdür. API anahtarını Typing Mind gibi bir Sohbet Kullanıcı Arayüzü ön ucuyla kullanarak aşağıdaki avantajların kilidini açarsınız: * Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz (ChatGPT Plus gibi aylık abonelik yerine) * Sohbet konuşmanız OpenAI/Claude/vb. tarafından eğitim amacıyla KULLANILMAYACAKTIR. * Birleşik bir arayüzde birden fazla modelle rahatça sohbet edin * Tonlarca özelliğe sahip profesyonel, gelişmiş bir sohbet arayüzünün keyfini çıkarın * Typing Mind öncelikle çevrimdışıdır ve varsayılan olarak özeldir. Tüm verileriniz, mesajlarınız ve API anahtarlarınız cihazınızda yerel olarak depolanır ve bunları sizden başka kimse göremez.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite, 10 kat daha hızlı yazmanıza ve yazma engelini aşmanıza yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Daha iyi blog gönderileri, e-postalar, metinler ve daha fazlasını oluşturmak için HyperWrite'ı kullanın. Yapay zeka destekli belge düzenleyicimizi ve akıllı şablonlarımızı deneyin veya favori sitelerinizde yapay zeka yazmanın avantajlarından yararlanmak için HyperWrite Chrome uzantısını indirin.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
VEED
veed.io
VEED, video üretimini ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. Pazarlama, Satış, L&D ve sosyal medya alanındaki 200'den fazla ülkedeki müşteriler her zamankinden daha hızlı 30x video oluşturuyor. VEED, ekibinizin elindeki gücü şunlara koyar: * Kalite içeriğini kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak yazılı Gizli ve pahalı düzenleme yazılımı öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. Veed, sezgisel video araçlarınızdır. CEO'dan stajyere kadar olan herkes, profesyonel beceriler olmadan profesyonel videolar üretmek için kullanabilir. Veed Enterprise size izin verir: * Gerçek zamanlı olarak diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapın * 30.000'den fazla stok medya varlık kütüphanesine erişin * Zaman kazanmak için özel şablonlar kullanın Oh, ve Veed, üretimi 10 kat daha verimli hale getirmek için bir dizi AI araçlarına sahiptir. VEED AI size izin verir: * Metni AI avatarlarıyla videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası Veed, 3 milyondan fazla yaratıcının dünya standartlarında video stratejilerini körükleyen yazılımdır. * VEED, otomatik altyazılar, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sık sık kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan ve yaratıcı düzenleme ve profesyonel kaliteli videolara izin veren çeşitli tasarım seçeneklerinden bahsediyor. * Gözden geçirenler, üyelik düzeyine dayalı özellikler, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özellikler arzusu gibi sorunlar yaşadılar.
OpusClip
opus.pro
OPUSCLIP, uzun görüntülerinizi zahmetsizce viral hazır şortlara tek bir tıklamayla dönüştüren üretken bir AI video düzenleme platformudur. OPUSCLIP, video içerik oluşturma göreviyle inşa edilmiştir, bu da sadece içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanları değil, anlatacak bir hikaye veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağlar.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Jenerator, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Kullanıcıların, girdiye dayalı AI tarafından üretilen sanat ve görüntüler oluşturarak fikirleri neredeyse anında görselleştirmelerine olanak tanır. Yapay zeka ile çalışan görüntü oluşturma özelliğine ek olarak, Fotor ayrıca kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları sunuyor. Bunlar arasında yeniden boyutlandırma, kırpma, bulanıklaştırma, keskinleştirme ve görüntülere metin veya sınır ekleme bulunur. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini, lüks görüntüleri manipüle etmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, logolar, el ilanları ve pazarlama için posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram Post tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasına kadar uzanıyor. Platform, görüntülerde metin düzenleme, fotoğrafları renklendirme ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırma gibi çok çeşitli uygulamaları kapsar. Fotoğraf düzenlemesine ek olarak, Fotor, video ve GIF'leri oluşturmak ve geliştirmek için benzer AI araçları sunar, ayrıca kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına izin verir.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (eski adıyla Poly.ai), yeni nesil yapay zeka kullanarak daha derin ve daha gizli konuşmaları kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir Chatbot platformudur. Kullanıcılara, 10 milyondan fazla benzersiz karakterle ücretsiz ve dinamik sohbetler yapabilme, rol oynama deneyimlerini ve sıradan konuşmaları geliştirme olanağı sunar.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri kolaylıkla oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Platform, kullanıcılara ses ve videoyu kaydedip düzenlemenin yanı sıra 10'a kadar katılımcıyla yapılan uzaktan röportajlardan podcast'ler oluşturmaları için bir araç paketi sunuyor. Stüdyo kalitesinde kayıtlar, yapay zeka destekli düzenleme ve kusursuz dışa aktarma işlemlerinin tümü tek bir web tabanlı platformda gerçekleştirilebilir. Araçlar arasında çok kanallı kayıt, ses transkripsiyonu, sezgisel düzenleme, metinden konuşmaya, Magic Dust, Revoice ve Silence Removal'ın yanı sıra arka plan gürültüsünü giderme, dolgu kelime algılama, sesten metne dönüştürme gibi yapay zeka destekli araçlardan oluşan bir paket yer alır. , podcast kaydı, MP3'ten metne ve format dönüştürme. Podcastle ayrıca hareket halindeyken kayıt yetenekleri sağlamak için iOS ve Android uygulamaları da sunar. Platform, deneyim düzeyi ne olursa olsun kullanıcıların hikayelerini paylaşmak ve hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için podcast'ler oluşturmasını kolaylaştırmak için tasarlandı.
Mistral AI
mistral.ai
Hızlı, açık kaynaklı ve güvenli dil modelleri. Özel verilerden ve kullanım geri bildirimlerinden yararlanılarak iş kullanım senaryolarında modellerin uzmanlaştırılması kolaylaştırıldı. Avrupa'da, küresel pazarı hedefleyen birinci sınıf bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
Build AI
buildai.space
İşletmenize özel olarak tasarlanmış kendi yapay zeka destekli web uygulamalarınızı oluşturun. Hiçbir teknik beceri gerekmez. Dakikalar içinde yapay zeka arayüzleri oluşturun. Sadece uygulamanızı tanımlayın ve gerisini platformumuza bırakın. Kodlamaya gerek yok!
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller oluşturun. ClipDrop, Stability AI tarafından desteklenen, yapay zeka destekli bir görsel düzenleme ve oluşturma araçları paketidir. Platform, arka plan kaldırma, nesne temizleme, görüntü yükseltme, yeniden aydınlatma ve daha fazlası için araçlar dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe sahiptir. ClipDrop ayrıca geliştiricilerin yapay zeka yeteneklerini kendi uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan bir API sunar. ClipDrop'un en yeni özelliklerinden biri olan Reimagine XL, tasarım çalışmaları ve konsept çalışmaları için mükemmel olan, görsellerinizin sonsuz varyasyonlarını oluşturmanıza olanak tanır.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hipotenüs, ürün açıklamaları, blog makaleleri ve reklam başlıkları da dahil olmak üzere içerik yazmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur. Haftalar süren işi alıp günlere dönüştürüyoruz.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, bir belgenin ChatGPT gibi büyük bir dil modeli tarafından yazılıp yazılmadığını kontrol eden lider yapay zeka dedektörüdür. GPTZero yapay zekayı cümle, paragraf ve belge düzeyinde algılar. GPTZero'nun modeli, İngilizce düzyazıya odaklanan, insan tarafından yazılan ve yapay zeka tarafından oluşturulan geniş ve çeşitli bir metin külliyatı üzerinde eğitildi. GPTZero bugüne kadar dünya çapında 2,5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi ve eğitim, işe alma, yayınlama, hukuk ve daha birçok alanda 100'den fazla kuruluşla çalışıyor.
Spike
spikenow.com
Spike, e -posta, takım sohbeti, işbirlikçi dokümanlar ve toplantıları bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu bir yem olarak çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e -postalarınızı sohbete dönüştüren konuşma e -posta uygulamasıyla daha iyi bir e -posta deneyimi alın. En önemli mesajlarınıza öncelik veren süper şarjlı bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibi, böylece en önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Mevcut e-postanızı kullanın ve dağınık bir e-posta deneyiminin tadını çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunar. Takım sohbeti, e -posta, video toplantıları, AI araçları ve işbirlikçi belgeleri birleşik bir beslemede birleştirir. Spike, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar da dahil olmak üzere iç ekipler ve dış paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e -posta hizmetidir. Kendi e -posta etki alanınızı kullanarak veya Spike'dan özel bir etki alanı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Düzgün iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e -postanın ve mesajlaşmanın tadını çıkarın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – GPTzero gibi yapay zeka dedektörleri tarafından yapay olarak işaretlenme riski olmadan yapay zeka tarafından oluşturulan metni kullanmak isteyen herkes için nihai çözüm. Undetectable.ai ile piyasadaki her yapay zeka dedektörünün yazılarınızı insan olarak algılayacağından emin olabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan Undetectable.ai, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğinizi alır ve onu insan yazma kalıplarını taklit eden ince varyasyonlar, nüanslar ve tutarsızlıklarla geliştirir. Sonuç, bir insan tarafından yazılan metinden ayırt edilemeyecek nihai bir çıktıdır.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou, kullanıcıların deepfake teknolojisini kullanarak metni konuşmaya dönüştürmesine veya ses kayıtlarını farklı bir sese dönüştürmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir platformdur. Hizmet, metinden konuşmaya, sesten sese dönüştürme ve video dudak senkronizasyonu sunuyor. FakeYou, gerçekçi ve doğal sesler üretmek için saatlerce süren konuşma verileriyle eğitilmiş gelişmiş derin öğrenme modellerini kullanır. Kullanıcılar metin veya ses girişi yapabilir ve ünlüler, çizgi filmler, oyun karakterleri ve daha fazlası gibi desteklenen birçok ses seçeneğinden birini seçebilir. Metinden konuşmaya motoru, giriş metnini analiz edecek ve metni yüksek sesle okuyan insan benzeri bir ses üretecektir. Ses dönüştürme motoru, bir ses kaydını Homer Simpson veya Barack Obama gibi farklı bir sese dönüştürebilir.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla toplantı ayarlama şansını artırabilir. Clay, etkili giden kampanyaları desteklemek için bir dizi özellik ve işlevsellik sunar. Kullanıcılar, iş listeleri, teknoloji yığını ayrıntıları ve en son haberler gibi potansiyel müşteriler hakkında ilgili bilgileri toplamak için geniş bir veri sağlayıcı ağına erişebilir. Clay ayrıca kullanıcıların, uzaktan politikalar veya SOC II uyumluluğu gibi şirketlerin belirli özelliklerini belirlemelerine ve web sitelerinde anahtar kelimeler aramalarına da olanak tanır. Araç, kapsamlı bir iletişim veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların e-postaları ve telefon numaralarını bulmasına olanak tanır. LinkedIn profilleri, Twitter profilleri ve yerel işletme listeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar. Clay, popüler CRM platformlarıyla bütünleşerek kullanıcıların otomatik potansiyel müşteri bulma ile CRM yeteneklerini güçlendirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak, mesaj yazmak ve şirket araştırmasını otomatikleştirmek için Clay'in yapay zeka özelliklerinden yararlanabilirler. Araç, potansiyel müşterileri zenginleştirme, iş değişikliklerini bulma ve anahtar kelimelere ve diğer kriterlere göre potansiyel müşterileri puanlamaya yönelik özellikler sunar. 50.000'den fazla önde gelen ekip Clay'e güveniyor ve kullanıcıların yeteneklerini ilk elden deneyimlemeleri için 14 günlük bir pro deneme sunuyor. Çok yönlülüğü ve işlevsellik yelpazesiyle Clay, kullanıcılara giden kampanyalarını optimize etme ve potansiyel müşteri yaratma süreçlerini kolaylaştırma gücü verir.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Aracı, işletmelerin seçim yapabileceği çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, herhangi bir işletme ihtiyacı için mükemmel bir uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, çağlar ve stillerle donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapında işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. AI avatarları sadece birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut değildir, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların özelleştirilmesinin belirli iş ihtiyaçlarına uymasını sağlar. AI Avatar aracı ayrıca hatırlama, videoya metin, videoya PowerPoint, ChatGpt, Face Swap ve Metin gibi özellikler de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlar ve kolaylık ve verimlilikle video oluşturmalarını sağlar. DeepBrain AI aracı, finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde faydalı olabilir. Ayrıca, avatarlar eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Genel olarak, DeepBrain AI Tool, işletmelere video yapma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunar. Çok yönlü ve özelleştirilebilir, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir uyum sağlar.
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları sadece yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu! Eşsiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle Heygen'in 100'den fazla gerçekçi AI Avatarları, pazarlama tanıtımı, kişiselleştirilmiş satış perdesi, e-öğrenme, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için çeşitli aksanlarla 40+ dilde konuşan ilgi çekici sözcünüz olabilir. videolar. Daha pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktris yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların AI avatarları ve metin-konuşma işlevleri ile video oluşturmalarını sağlayan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığı, avatarların kalitesi ve dudak senkronizasyonu ve video oluşturma hızı gibi. * Gözden geçirenler, müşteri hizmetleri ile ilgili sorunları, önizlemelerde gizli sınırlar, pahalı kredi sistemi ve video çevirisi özelliğiyle ilgili sorunları kaydetti.
Fliki
fliki.ai
Fliki, üretken yapay zekanın gücüyle geniş ölçekte ses ve video içeriği oluşturmanıza yardımcı olur. * Fliki, kullanıcı tarafından sağlanan fikirlerden veya Amazon ürün bağlantılarından videolar oluşturmak için AI teknolojisini kullanan bir video oluşturma aracıdır. * İncelemeciler, Fliki'nin kullanıcı dostu arayüzünü, video oluşturmada zamandan tasarruf etme yeteneğini ve ürettiği videoların yüksek görsel kalitesini takdir ediyor. * Kullanıcılar seslendirmelerdeki aksaklıklar, 'dakika' kullanımıyla ilgili netlik eksikliği, ücretsiz sürümde ara sıra yaşanan hatalar, özelleştirme ve video düzenlemede sınırlamalar gibi sorunlardan bahsetti.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
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