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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalmadan videolara profesyonel kalitede seslendirme ekleyebiliyorlar. Artık dublaj yaparken kendi sesinizi veya seslendirme tonunuzu koruyabilirsiniz. Nisan 2023'ün başlarında Rask AI, Product Hunt'ta Günün Ürünü ödülünü kazandı ve ilk birkaç hafta içinde proje, 10.000 kayıtla ilk kilometre taşına ulaştı! Ekip, aboneliği olan kullanıcılar için 20 dakikalık ve 100 MB sınırlarını kaldırdı. İçerik oluşturucular artık YouTube veya kurslar için uzun videoları herhangi bir kısıtlama olmaksızın kopyalayabilir. Ve harika bir şey daha: dublaj süreci üç kat daha hızlı ve daha verimli! Çok konuşmacılı algılama ve çeviri, bizi diğer hizmetlerden ayırdığına inandığımız benzersiz bir özelliktir. Rask'ın yapay zeka ekibi bu deneyimi ilk sağlayanlardan biri olmaktan gurur duyuyor. Araçlar, YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler video platformları ve sosyal medya siteleriyle tamamen entegredir. Mayıs ayı başlarında bir takım iki harika özellik ekleyecek. Dudak hareketlerini herhangi bir sese senkronize edeceksiniz. İkinci özellik özetlemedir. Veya kısaca Shorts. Yapay zeka, videodaki en vurucu anları seçecek ve bunları en heyecanlı bölümlerin bir özetine dönüştürecek. Rask AI ekibi dil engellerini ortadan kaldırır ve içerik oluşturucuların ve şirketlerin içeriklerini dünya çapında farklı hedef kitlelerle paylaşmalarına yardımcı olarak içeriklerinin potansiyel erişimini ve etkisini artırır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması ve yerelleştirmesi için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini seslendirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film ön prodüksiyonuna yardımcı olmak, eğlencede yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklamcılık için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp profesyonellerini eğitmek için kullanılır. Aynı zamanda sesini kaybedenlerin sesini geri verdi ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylerin günlük yaşamlarına yardımcı oldu.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine verir: * Kaliteli içeriği kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak metne dönüştür Hantal ve pahalı düzenleme yazılımlarını öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. VEED sezgisel video araçları paketinizdir. CEO'dan stajyere kadar herkes, profesyonel becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel videolar üretmek için bunu kullanabilir. VEED Enterprise şunları yapmanızı sağlar: * Diğer ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * 30.000'den fazla hazır medya varlığı içeren bir kitaplığa erişin * Zamandan tasarruf etmek için özel şablonlar kullanın VEED, üretimi 10 kat daha verimli hale getirecek bir dizi yapay zeka aracına sahiptir. VEED AI şunları yapmanızı sağlar: * AI Avatarlarıyla metni videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası VEED, 3 milyondan fazla yaratıcının birinci sınıf video stratejilerini destekleyen bir yazılımdır. * VEED, otomatik altyazı, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sıklıkla kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan, yaratıcı düzenleme ve profesyonel kalitede videolara olanak tanıyan tasarım seçeneklerinin çeşitliliğinden bahsediyor. * İncelemeyi yapanlar, üyelik düzeyine bağlı olarak özelliklerde sınırlamalar, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özelliklere yönelik istek gibi sorunlarla karşılaştı.
Speechify
speechify.com
Speechify, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metinden konuşmaya uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantımızı, web uygulamamızı, iOS uygulamamızı ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Harika kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik tutkunlarıdır. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu ise sadece daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speechify ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken, çamaşır yıkarken, köpeğinizi gezdirirken, akşam yemeği hazırlarken, egzersiz yaparken, paraşütle atlarken (günlük rutininiz ne olursa olsun) dinleyebilirsiniz! Speechify aynı zamanda Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını da destekler. Web sitenize kolayca metinden konuşmaya ekleyin. Korkusuz CEO'muz Cliff Weitzman, üzerinde çalıştığı inanılmaz metinden konuşmaya yazılımını başkalarıyla paylaşabilmek için 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında Speechify'ı kurdu. Cliff'in disleksi hastası ve okumanın ne kadar zaman ve enerji gerektirdiğinden hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi oyunun kurallarını tamamen değiştirdi; okumalarını normal bir okuyucuya göre 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlayıp saklamasına olanak sağladı. Speechify'da amacımız, okumanın asla hiç kimse için öğrenmenin önünde bir engel olmamasıdır. Hiçbir şey sizi bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten alıkoyamaz. Speechify, yalnızca birkaç yıl içinde dünyanın dört bir yanına dağılmış 100'den fazla ekip üyesini istihdam edecek şekilde büyüdü. Daha önce Snapchat, Apple, Spotify, Amazon ve Uber gibi şirketlerde lider ve kıdemli mühendis olan üyelerden oluşan inanılmaz ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz sahiplenmeyi, hızla değer sunmayı, öğrenebildiğimiz kadar öğrenmeyi ve kullanıcılarımızın kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamayı seviyor ve önceliklendiriyoruz.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Generator'ı, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Girdiye dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri ve görseller oluşturarak kullanıcıların fikirleri neredeyse anında görselleştirmesine olanak tanır. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğine ek olarak Fotor, kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları paketi de sunuyor. Bunlar, yeniden boyutlandırmayı, kırpmayı, bulanıklaştırmayı, keskinleştirmeyi ve görüntülere metin veya kenarlık eklemeyi içerir. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini değiştirmek, görüntüleri yükseltmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, pazarlama amaçlı logolar, el ilanları ve posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram gönderi tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasını da kapsar. Platform, görüntülerdeki metni düzenlemek, fotoğrafları renklendirmek ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırmak gibi çok çeşitli uygulamaları kapsıyor. Fotor, fotoğraf düzenlemenin yanı sıra video ve GIF oluşturmak ve geliştirmek için benzer yapay zeka araçları da sunuyor ve kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına da olanak tanıyor.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri kolaylıkla oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Platform, kullanıcılara ses ve videoyu kaydedip düzenlemenin yanı sıra 10'a kadar katılımcıyla yapılan uzaktan röportajlardan podcast'ler oluşturmaları için bir araç paketi sunuyor. Stüdyo kalitesinde kayıtlar, yapay zeka destekli düzenleme ve kusursuz dışa aktarma işlemlerinin tümü tek bir web tabanlı platformda gerçekleştirilebilir. Araçlar arasında çok kanallı kayıt, ses transkripsiyonu, sezgisel düzenleme, metinden konuşmaya, Magic Dust, Revoice ve Silence Removal'ın yanı sıra arka plan gürültüsünü giderme, dolgu kelime algılama, sesten metne dönüştürme gibi yapay zeka destekli araçlardan oluşan bir paket yer alır. , podcast kaydı, MP3'ten metne ve format dönüştürme. Podcastle ayrıca hareket halindeyken kayıt yetenekleri sağlamak için iOS ve Android uygulamaları da sunar. Platform, deneyim düzeyi ne olursa olsun kullanıcıların hikayelerini paylaşmak ve hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için podcast'ler oluşturmasını kolaylaştırmak için tasarlandı.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer, AI metnini insan içeriğine dönüştürebilen gelişmiş bir AI algılama kaldırıcıdır. Yapay Zeka tespitini atlayacak kadar özgün görünmesini sağlamak için doğal, insani yazma stillerini kullanarak Yapay Zeka metnini insancıllaştırabilir.
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – GPTzero gibi yapay zeka dedektörleri tarafından yapay olarak işaretlenme riski olmadan yapay zeka tarafından oluşturulan metni kullanmak isteyen herkes için nihai çözüm. Undetectable.ai ile piyasadaki her yapay zeka dedektörünün yazılarınızı insan olarak algılayacağından emin olabilirsiniz. Gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan Undetectable.ai, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğinizi alır ve onu insan yazma kalıplarını taklit eden ince varyasyonlar, nüanslar ve tutarsızlıklarla geliştirir. Sonuç, bir insan tarafından yazılan metinden ayırt edilemeyecek nihai bir çıktıdır.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Word, Powerpoint, ePub veya RIS dosyalarından özet kartları oluşturun, Dropbox'tan içe aktarın ve Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley ve çok daha fazlasına aktarın!
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşan ilgi çekici konuşmacınız olabilir. videolar. Artık pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktrisler yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların yapay zeka avatarları ve metinden konuşmaya işleviyle videolar oluşturmasına olanak tanıyan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığını, avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesini ve video oluşturma hızını beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar müşteri hizmetleriyle ilgili sorunları, önizlemelerdeki gizli sınırları, pahalı kredi sistemini ve video çeviri özelliğiyle ilgili sorunları belirtti.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip, uzun çekimlerinizi zahmetsizce tek bir tıklamayla viral kullanıma hazır kısa videolara dönüştüren üretken bir yapay zeka video düzenleme platformudur. Opus Clip, video içeriği oluşturmayı demokratikleştirme misyonuyla oluşturuldu ve yalnızca içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanlar için değil, anlatacak bir hikayesi veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağladı.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Narakeet
narakeet.com
Gerçekçi Metinden Konuşmaya Kullanarak Kolayca Seslendirme Oluşturun. Sesinizi kaydetmeye, hataları düzenlemeye ve resim ile sesi senkronize etmeye zaman harcamayı bırakın. Sadece komut dosyanızı yazın veya yükleyin, 500'den fazla sesimizden birini seçin ve birkaç dakika içinde profesyonel sese veya videoya sahip olun. Narakeet'i gerçekçi metinden konuşmaya ücretsiz deneyin, kaydolmanıza gerek yok.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI, metinden konuşmaya ve konuşmadan konuşmaya sentez kullanarak yüksek kaliteli yapay zeka tarafından oluşturulan ses içeriği üreten tescilli Derin Öğrenme modellerini kullanarak özel yapay zeka sesleri oluşturur. Çok dilli yerelleştirme aracımız Localize'e benzer, metni çevirir ve AI sesinizi 100'e kadar dile dönüştürebilir. Benzer Doldurma, mevcut konuşmayı klonlanmış yapay zeka sesinizle değiştirmenize olanak tanıyan üretken dolgu (ses içi boyama) özelliğimizdir. Doldurma, programatik sesli reklamları, dinamik akışlı reklam eklemeyi (SAI), sesli asistanları ve daha fazlasını revize etmek için kullanılabilir. Ses yapay zekamızın Netflix'in Emmy adayı Andy Warhol Günlükleri'ne yaptığı katkı nedeniyle yakın zamanda 'Ses Teknolojisinin En İyi Kullanımı' dalında 2023 Webby Ödülü'nü kazandık. Netflix'in yanı sıra Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures ve daha fazlasıyla iş ortaklığı yapıyoruz.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, tüm ihtiyaçlarınıza uygun özel içerik oluşturmanıza yardımcı olan bir doğal dil yazma aracıdır. İster bir blog, ister reklam, makale veya kısa öykü yazıyor olun, Friday AI, mesajınızı iletmek için ihtiyaç duyduğunuz yazılı materyali tasarlamanıza yardımcı olabilir. Friday AI, göz açıp kapayıncaya kadar yüzlerce kelime üretebilen yeni nesil bir AI yazma asistanıdır. Yapay zeka asistanı bir araçtan daha fazlasıdır; çalışma sürecinizde bir yardımcıdır, içeriğinizi optimize etmek için doğru kelimeleri ve cümleleri seçmenize yardımcı olur. Kullanıcılar 40'tan fazla şablon ve 30 yazma tonu arasından seçim yapar, birkaç anahtar kelime girer ve BAM Friday AI, bir saniyeden kısa sürede orijinal, büyüleyici içerik oluşturur. İster uzun bloglar, sosyal medya gönderileri, reklamlar, yaratıcı hikayeler yazıyor olun, ister web sitenizin SEO'sunu ve meta açıklamalarını nasıl geliştireceğinize dair ipuçları arıyor olun, Friday AI, diğerlerini aşan çok çeşitli yeteneklerle işinizi halletmenize yardımcı olabilir. Yapay zeka asistanları. Friday yapay zekasını geliştirmek bir topluluk çabasıdır; Geri bildiriminiz ve Friday AI'yi kullanmanız yalnızca makine öğrenimi algoritmamızı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre iyileştirme yapmak üzere doğrudan geliştirme ekibimiz tarafından değerlendirilir. Artık yaratıcı yardımcınız size ilham vermek için bekliyor. Friday AI ile daha fazlasını yaratın ve iş akışınızı optimize edin!
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve etkileşimli etkileşimlerin merkezinde yer alan gerçek zamanlı video oluşturmayı etkinleştirme becerisi açısından benzersizdir. Self-servis Creative Reality™ Studio ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi kapsamını genişleterek, yapay zeka tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştirir ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme konusundaki kararlılığını somutlaştırır.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite, 10 kat daha hızlı yazmanıza ve yazma engelini aşmanıza yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Daha iyi blog gönderileri, e-postalar, metinler ve daha fazlasını oluşturmak için HyperWrite'ı kullanın. Yapay zeka destekli belge düzenleyicimizi ve akıllı şablonlarımızı deneyin veya favori sitelerinizde yapay zeka yazmanın avantajlarından yararlanmak için HyperWrite Chrome uzantısını indirin.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, bir belgenin ChatGPT gibi büyük bir dil modeli tarafından yazılıp yazılmadığını kontrol eden lider yapay zeka dedektörüdür. GPTZero yapay zekayı cümle, paragraf ve belge düzeyinde algılar. GPTZero'nun modeli, İngilizce düzyazıya odaklanan, insan tarafından yazılan ve yapay zeka tarafından oluşturulan geniş ve çeşitli bir metin külliyatı üzerinde eğitildi. GPTZero bugüne kadar dünya çapında 2,5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi ve eğitim, işe alma, yayınlama, hukuk ve daha birçok alanda 100'den fazla kuruluşla çalışıyor.
AfforAI
afforai.com
Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri arayan, özetleyen ve çeviren bir yapay zeka sohbet robotudur. Uzun araştırma belgelerini kuru uyumluluk gereksinimleri yığınlarıyla besleyin ve ihtiyacınız olan temel bulguları çıkarın. Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için sonsuz bilgiyi damıtmanıza yardımcı olan ikinci beyninizdir. Araştırmacılar dil ve kültürel engellere bakmaksızın binlerce belgedeki bilgileri aramak, özetlemek ve ayrıştırmak için bizi kullanıyor.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz, tamamen modern yapay zeka teknolojilerine dayalı bir video çeviri ve dublaj hizmetidir. Şirketinizin ürün videosunu yerel pazar için Japonca'ya, örneğin Almanca'ya kolayca kopyalamanıza ve yerelleştirmenize olanak tanır. Veya YouTube'da canlı bir yemek tarifini Arapça'dan Fransızca'ya çevirin. Tek ihtiyacınız olan bir tarayıcı ve internet erişimi. DubWiz, çeşitli hizmetleri tek bir kullanışlı hizmette birleştirerek rakiplerinden öne çıkıyor. Şu anda 142 dili ve bölgesel lehçeyi (herhangi birinden herhangi birine çeviri yapabilirsiniz) ve 785 sinir sesini desteklemektedir.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai, kullanıcıların görevleri otomatikleştirmek, içerik oluşturmak, soruları yanıtlamak ve daha fazlasını yapmak için özelleştirilmiş yapay zeka uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, kodsuz bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur. Metin oluşturma, sohbet robotları, görüntü oluşturma, iş akışı yönetimi ve toplu işleme gibi çeşitli kullanım durumları için önceden oluşturulmuş binlerce yapay zeka uygulamasını içerir. Platform aynı zamanda kullanıcıların chatbotlarını kendi verileri üzerinde eğitmelerine olanak tanıyan bir Train ChatGPT özelliğinin yanı sıra, karmaşık zorlukları otomatik olarak çözen yapay zeka asistanları oluşturmak için bir Auto Agent oluşturucuyu da içeriyor. Ayrıca kullanıcılar, yapay zeka uygulamalarını herhangi bir harici hizmete bağlayabilir ve akıllı teknolojiyi mevcut yazılıma yerleştirebilir.
Descript
descript.com
Descript, bir doküman kadar kolay olan yeni bir video düzenleyici türüdür. Descript'in yapay zeka destekli özellikleri ve sezgisel arayüzü, YouTube ve TikTok kanallarını, en iyi podcast'leri ve videoyu pazarlama, satış ve şirket içi eğitim ve işbirliği için kullanan işletmeleri besler. Descript, belgeleri ve slaytların yanı sıra videoyu da her iletişimcinin araç setinin temel öğesi haline getirmeyi amaçlıyor.
Revoicer
revoicer.com
Dijital içerik oluşturma dünyasında güçlü bir seslendirmenin etkisi abartılamaz. Eğitici videolar, podcast'ler veya reklamlar için doğru ses dikkat çekebilir, duyguları aktarabilir ve genel mesajı güçlendirebilir. İşte bu noktada seslendirme teknolojisinin lider markası Revoicer devreye giriyor. 2021 yılında kurulan Revoicer, 30'dan fazla dil ve çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış çok sayıda özellik sunarak, yüksek kaliteli, insana benzeyen seslendirmeler için hızla başvurulan bir kaynak haline geldi. Revoicer ile seslendirme oluşturmak herhangi bir teknik beceri gerektirmeyen basit bir işlemdir. Tamamen web tabanlı bir uygulamadır, yani indirilecek veya kurulacak hiçbir şey yoktur. İşte bu yenilikçi uygulamanın nasıl çalıştığına dair bir bakış: * Kullanıcıların dönüştürmek istedikleri metni Revoicer uygulamasına yapıştırmaları yeterlidir. * Birden fazla dilde 80'den fazla yapay zeka sesi arasından seçim yaparlar ve her birini önizleyebilirler. * "Oluştur" butonuna tıklandığında seslendirme oluşturulur ve oynatılmaya hazır hale gelir. * Kullanıcı memnun kalırsa çeşitli projelerde kullanmak üzere MP3 dosyasını indirebilir.
dupdub
dupdub.com
DupDub, kullanıcıların zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturmasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan yenilikçi, hepsi bir arada içerik oluşturma platformudur. DupDub'un kullanıcı dostu platformu, kullanıcıların fikirlerini ve içeriklerini sorunsuz bir şekilde çeşitli ilgi çekici formatlara dönüştürmelerine olanak tanıyan son teknoloji yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Fikirden metne dönüştürme özelliği, kullanıcıların pazarlama sunumları, podcast senaryoları, yaratıcı yazılar ve daha fazlası gibi ilgi çekici yazılı içerikleri kolayca oluşturmasına olanak tanır. Sadece kaba bir fikir veya taslak girin; DupDub'un gelişmiş yapay zekası yayına hazır, gösterişli, tutarlı metinler üretecektir. DupDub, 70'den fazla dilde ve aksanda 400'den fazla ultra gerçekçi insan benzeri sesten oluşan geniş bir yelpaze sunar. Güçlü metin-konuşma motoru, herhangi bir yazılı metni doğal ses veren seslendirmelere dönüştürerek kullanıcılara zaman ve para tasarrufu sağlar. Kullanıcılar gerçekçi konuşma ve duyguları uygulayarak hareketsiz görüntülere hayat verebilir. Bu çığır açan görsel hikaye anlatma teknolojisi, hikayeleri paylaşmak, videolar oluşturmak ve değerli anıları korumak için mükemmeldir. DupDub, video düzenlemeyi hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için kolaylaştırır. Akıllı video düzenleyici, transkripsiyon yoluyla otomatik olarak altyazı oluşturur, videoları 40'tan fazla dile çevirir ve kolay kırpma, birleştirme, efekt ve geçişlere olanak tanır.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind, tüm popüler AI modellerindeki AI sohbetlerini API anahtarınızla (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini vb.) kullanmanıza olanak tanıyan bir Sohbet kullanıcı arayüzüdür. API anahtarını Typing Mind gibi bir Sohbet Kullanıcı Arayüzü ön ucuyla kullanarak aşağıdaki avantajların kilidini açarsınız: * Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz (ChatGPT Plus gibi aylık abonelik yerine) * Sohbet konuşmanız OpenAI/Claude/vb. tarafından eğitim amacıyla KULLANILMAYACAKTIR. * Birleşik bir arayüzde birden fazla modelle rahatça sohbet edin * Tonlarca özelliğe sahip profesyonel, gelişmiş bir sohbet arayüzünün keyfini çıkarın * Typing Mind öncelikle çevrimdışıdır ve varsayılan olarak özeldir. Tüm verileriniz, mesajlarınız ve API anahtarlarınız cihazınızda yerel olarak depolanır ve bunları sizden başka kimse göremez.