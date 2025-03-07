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Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
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ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetim aracıdır. 2020 itibariyle şirket, teknik olmayan birçok kuruluş da dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye dayanarak 150 milyon dolar topladı. Pazartesi.com, kategori uygulamalarında Mobile & Voice'da 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadıkça, etkinlik organizatörlerine çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret alıyor. 2006 yılında ve merkezi San Francisco'da yer alan Eventbrite, 2012 yılında Birleşik Krallık'ta ilk uluslararası ofisini açtı. Şirketin şu anda yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. 20 Eylül 2018 tarihinde değişim Sembolü EB.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibrit olsun, tedarikçileri bulmak, katılımcıların ilgisini çekmek, sponsor değerini en üst düzeye çıkarmak ve önemli etkinlik verilerini yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platforma sahip olacaksınız. Etkinlik pazarlama ve yönetim teknolojisinde küresel bir lider olan Cvent, her tür, boyut ve karmaşıklıktaki etkinliklerinizi desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
JotForm
jotform.com
Dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen Jotform’un güçlü formları ve kodsuz araçlar paketi, küçük işletmeler için yeterince esnek ve işletmeler için yeterince sağlam. JOTForm, kuruluşların meşgul işten koşullu mantık kullanan, ödemeleri kabul eden, raporlar oluşturan, iş akışlarını otomatikleştiren ve daha fazlası ile daha az çalışmaya yardımcı olur. Jotform’un ürünleri, herhangi bir ekibin süreçlerini kolaylaştırmasını kolaylaştırır. Jotform’un 10.000 şablonu, yüzlerce entegrasyonu ve yaklaşık 400 widget ile seçenekler sınırsız. Jotform kuruluşunuz için çözüme sahiptir; Güçlü formlarımız bunu hallediyor!
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurabilirsiniz. İster ders, ister çalıştay, ister toplantı olsun, Mentimeter her türlü sunuma uyacak şekilde tasarlanmıştır. Zoom ve Teams entegrasyonları, uzak ve hibrit dünyada öne çıkmayı daha da kolaylaştırıyor. 1.Bir sunum oluşturun: Kullanımı kolay çevrimiçi düzenleyici, sunum oluşturmayı hızlı ve kolay bir süreç haline getirir. Sorular, anketler, testler, içerik slaytları, kelime bulutları ve daha fazlasıyla dolu eksiksiz bir slayt destesi oluşturun. 2. Hedef kitlenizle bağlantı kurun: Hedef kitleniz yanıtlarını gönderebilecekleri sunuma bağlanmak için akıllı telefonlarını kullanır. Gerçek zamanlı görsel, toplantının çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleşmesine bakılmaksızın sohbeti, tartışmayı ve münazarayı başlatmaya yardımcı olacaktır. 3. Deneyimlerden ders alın: Sunum bittikten sonra sonuçları indirin ve öğrendiklerinizi gelecekteki toplantılar, dersler veya konferanslar için geliştirmek için kullanın.
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. Her gün işbirliği yapmak, yaratmak ve aşmak isteyen ekipler ve kuruluşlar için inşa edilen Wrike, herkesi getiriyor ve karmaşıklığı artırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en amaçlı çalışmalarına odaklanmak için tek bir yere götürüyor. Eşsiz güç, çok yönlülük ve sezgisellik ile Wrike, bir kuruluşun rekabetçi bir dünyada ölçeklendirilmesi, optimize edilmesi ve hızlı hareket etmesi gereken tek iş yönetimi çözümüdür. 20.000'den fazla mutlu müşteri geleceklerini güçlendirir ve Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens ve Tiffany & Co. dahil olmak üzere Wrike'de bir araya gelir.
Tripleseat
tripleseat.com
Restoranınızda, otelinizde veya benzersiz mekanınızda özel etkinlikler için ihtiyacınız olan her şey tek bir satış ve etkinlik platformunda. Hiçbir etkinlik aynı olmadığından, sizin kadar hızlı çalışabilecek bir etkinlik yönetimi platformuna ihtiyacınız var. Tripleseat, her büyüklükteki etkinlik için rezervasyon yapmayı ve planlamayı kolaylaştırır: -Özel raporlarla işletmenize ilişkin kapsamlı bilgiler -Konuklarınızla daha iyi iletişim kurun -Depozito ve ödemeleri her zamankinden daha hızlı alın -Tüm ekibinizin aynı fikirde olmasını sağlayın
Quizizz
quizizz.com
Herhangi bir yerde herhangi bir şey öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlerine ve sunumlara katılabilirsiniz - kişi olarak ve uzaktan. Quizizz, dünyadaki okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, oturumlar sunmaya ve bir etkinliğin performansını analiz etmeye kadar Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Show Less n etkinlik web sitesi, bilet satışı ve bir etkinliğin pazarlanması, katılımcılarla iletişim kurmak, oturumlar sunmak ve bir etkinliğin performansını analiz etmek için Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Paperless Post
paperlesspost.com
Düğünler, tatiller, doğum günleri ve tüm önemli anlar için kişisel tarzınızı yansıtan çevrimiçi Kart davetiyelerini, El ilanlarını ve tebrikleri özelleştirin.
EventLive
eventlive.pro
EventLive, etkinlikler için hepsi bir arada canlı bir akış uygulaması ve platformudur. Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla veya profesyonel ekipmanlarıyla canlı olarak gitmelerine ve konukları herhangi bir cihazdan katılmaya davet etmelerini sağlar. Herhangi bir ülkede çalışır. İzleyici sayısında bir sınır yoktur ve video bir yıla kadar isteğe bağlı olabilir. Uygulamada, akışı duraklatma ve devam ettirme, videoyu indirme ve yedekleme ve etkinlik sayfasını bir logo, hoş geldiniz mesajı ve görüntü veya videoyu kapsama gibi bir dizi özelliğe sahiptir. EventLive, birden fazla etkinlik satın almak için indirimler ile etkinlik başına fiyatlandırmaya sahiptir. Abonelik yok. Bir para iade garantisi ve gerçek insan desteği sunar.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, sürükleyici yüz yüze, sanal ve hibrit deneyimlere güç veriyor. Bizzabo Etkinlik Deneyimi İşletim Sistemi, Etkinlik Deneyimi Liderlerinin etkinlikleri yönetmesine, izleyicileri etkileşime geçirmesine, toplulukları harekete geçirmesine ve güçlü iş sonuçları sunmasına olanak tanırken katılımcı verilerini gizli ve güvenli tutmasına olanak tanıyan, veri açısından zengin bir açık platformdur. Forrester Wave™: B2B Pazarlama Etkinliği Yönetimi Çözümleri, 2023 1. Çeyrek Raporunda Lider olarak, etkinliklerine güç verme konusunda Fortune 100 kuruluşları gibi dünya lideri markalar bize güveniyor. Bizzabo, 2011 yılında Boaz Katz, Alon Alroy ve Eran Ben-Shushan tarafından kuruldu ve genel merkezi New York ve Tel Aviv'de bulunuyor.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından esinlenen Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmelerini, etkinleştirmelerini ve eğitmelerini sağlayan etkileşimli bir deneyim platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak yaratılan ancak gerçek dünyada oynanan Goosechase, toplulukları organizasyonları desteklemek için tasarlanmış ilgi çekici, etkileşimli zorluklarla hayata geçiriyor. Sezgisel platform, herhangi bir topluluk üzerinde tekrarlanabilir, eğlenceli ve olumlu bir etki yaratmayı kolaylaştırır. 2011 yılında Kanada'da kuluçkadan bu yana, Goosechase yüz binlerce küresel takım oluşturma, eğitim, bağış toplama, eğitim, turist ve eğlence deneyimleri güçlendirdi.
Prosple
prosple.com
Prosple, Asya Pasifik bölgesinde 4 milyondan fazla öğrenciye ve yeni mezunlara yardımcı oluyor. Öğrencilerini binlerce yerel ve uluslararası fırsatla buluşturmak ve öğrencilerin ilk işe girmelerine yardımcı olacak yüksek kaliteli kariyer hazırlık içeriği sağlamaya yardımcı olmak için Asya Pasifik bölgesinde 180'den fazla kariyer hizmeti ekibiyle çalışıyoruz.
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk, çevrimiçi işletmelere yönelik yenilikçi bir Grup Sohbet platformudur. Çevrimiçi yayıncıların bir topluluk oluşturmalarına ve aynı sohbeti kendi web siteleri, Facebook sayfaları ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştirerek kendi sahalarında akıcı bir şekilde etkileşime girmelerine olanak tanır.
Airmeet
airmeet.com
AirMeet, insanların her yerden bir araya gelmelerine yardımcı olmak için üretilen ilk etkinlik deneyimi bulut (Exc). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini artırmak için AirMeet kullanıyor. AirMeet, konferanslar, web seminerleri, buluşmalar, atölyeler, belediye binaları, kariyer fuarları, fuar ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm etkinlik formatlarını destekler. Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, Toronto Üniversitesi gibi markalar her ay dünyanın dört bir yanındaki AirMeet'te binlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İşte bazı müşterilerimizin bizim hakkımızda söyledikleri: “AirMeet ile müşterilerimizin sevdiği ilgi çekici ve çarpıcı etkinlik deneyimleri yaratabilir ve barındırabiliriz. Sonuç olarak, etkinliklerimiz endüstri ortalamasına kıyasla katılım oranının yaklaşık 2 katını görüyor ve bu, satış dönüşümlerinde% 600 artışa katkıda bulunmaya yardımcı oldu ”diyor Agorapulse CMO'si Darryl Praill.
Remo
remo.co
Remo, canlı, yüz yüze etkinliklerle rekabet edebilecek etkileşimli toplantılara ve etkinliklere olanak tanıyan bir dijital deneyim platformudur. Remo, farklı masalar, zeminler ve binaların yardımıyla insanlara özgürce hareket etme ve spontane "koridor konuşmaları" başlatma olanağı veren, olayların ötesinde kalıcı, özgün, anlamlı ilişkiler kuran sanal bir alan sağlar. Remo, her seferinde daha fazla kullanım senaryosunun keşfedildiği çoklu kullanım senaryolarını destekler! Bağlanma ve ağ oluşturma işindeyseniz Remo, ağ oluşturma etkinlikleri, canlı sanal konferanslar, iş fuarları, fuarlar ve daha fazlasını düzenlemek için kullanılabilir! Remo, GDPR'yi destekleyen tamamen güvenli bir platformdur ve artık SOC2 tip 1 sertifikasına da sahiptir. Remo ile şunları yapabilirsiniz: 1. Kolayca Çarpıcı Sanal Etkinlikler Oluşturun Konukların hayran kalacağı etkinlikleri 15 dakikadan kısa bir sürede ayarlayın. 2. Konuşmacılar ve Konuklar için Teknoloji Engelini Aşın Konuşmacılar ve Konukları, herkesin sesini duyurduğunu, enerji kazandığını ve ilham aldığını hissetmesini sağlayacak tatmin edici bir şekilde bağlayın. 3. Etkinlik Alanınızı Özelleştirin ve Markalaştırın Misafirleriniz için istediğiniz ortamı ve deneyimi yaratırsınız 4. Etkinliğinizi Güçlendirecek Vitrin Sponsorları Sponsorların misafirlerinizle bağlantı kurması için etkileşimli fırsatlar yarattığınızda güvenilirlik ve gelir elde edin. Remo'nun büyüsünü yaşayın! Risksiz 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle Remo'yu bir test sürüşüne çıkarın: https://remo.co/start-free-trial/.
Brella
brella.io
Brella, kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler için lider etkinlik platformudur. Dünyanın önde gelen konferansları ve sergileri, etkinliklerini ilgili içerik, kaliteli ağ oluşturma ve yenilikçi gelir yaratma fırsatlarıyla güçlendirmek için Brella'ya güveniyor. Brella'nın trend konuları, alıcı amaçlarını, içerik tüketimini, ağ oluşturmayı ve etkileşimi kapsayan titiz analitik raporlaması, etkinlik organizatörlerine tutarlı ve kolay bir şekilde katılımcılara, sponsorlara ve ortaklara ölçülebilir görünürlük ve şeffaf yatırım getirisi (ROI) sunma gücü verir. Unutulmaz, alakalı ve ilgi çekici toplantılar için katılımcıları bir araya getirme misyonumuzun bir parçası olarak Brella, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerde milyonlarca katılımcı arasındaki bağlantıları kolaylaştırdı.
Joi
joi.events
Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikalar içinde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Programınızı veya gündeminizi oluşturun ve paylaşın, güzel web siteleri ve etkinlik uygulamaları oluşturun, görevleri yönetin, tüm site etkinliklerinizi planlayın ve kolaylıkla işbirliği yapın. Hepsi Joi'yi kullanarak para kazanacağınız anlamına gelen bir fiyata.
ON24
on24.com
ON24, işletmelerin pazara açılma stratejilerini yapay zeka çağına taşımalarına ve uygun maliyetli gelir artışı sağlamalarına yardımcı olma misyonunu üstleniyor. ON24, önde gelen akıllı etkileşim platformu aracılığıyla müşterilerin sınıfının en iyisi deneyimleri kişiselleştirme ve içerikle birleştirmesine, bağlantılı içgörüleri geniş ölçekte yakalayıp bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura, sanat ve kültürel organizasyonların gelişmesine yardımcı olmaya adanmış kar amacı gütmeyen bir teknoloji şirketidir. CRM, misyonumuzun ve teknoloji platformumuzun merkezinde yer almaktadır. Biletleme, para toplama, üyelik, pazarlama, eğitim ve evin önünde el ele çalışır. Sezgisel araçlar, iş bilgilerinin ortaya çıkmasına ve verileri harekete geçirmeye yardımcı olur. Ve zamanlanmış giriş, entegre akış ve temassız tarama gibi özellikler sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya yardımcı olur. Tessitura topluluğu, 10 ülkede 750'den fazla sanat organizasyonu ve kültürel cazibe merkezi içermektedir. Personelimiz 7/24 destek sağlar ve gelir artış ve ömür boyu katılım sağlamak için rehberlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.tessituranetwork.com adresini ziyaret edin veya iletişim @tessituranetwork.com ile iletişime geçin.
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece sosyal ve işbirliğine dayalı sürükleyici 3D alanlarla iş ve kişisel deneyimleri çevrimiçi hayata geçirirken, uzaktaki ekiplerin daha bağlantılı ve üretken olmasını sağlıyor. Virbela, eXp World Holdings, Inc.'e (Nasdaq: EXPI) aittir. Sanal ofislerimizi, sınıflarımızı, etkinlik alanlarımızı ve daha fazlasını gezmek için Virbela.com'u ziyaret edin ve bizi Twitter ve LinkedIn'de takip edin.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, birinci sınıf müşteri hizmetleriyle ücretsiz, kullanımı kolay, güvenilir bir çevrimiçi etkinlik biletleme platformu sunarak biletlerinizi çevrimiçi olarak güvenle satmanıza olanak tanır. Diğer işaretleme sağlayıcılarının aksine, sözleşmelerimiz, gizli ücretlerimiz veya karmaşık erişim katmanlarımız yoktur. Tek, anlaşılması kolay, dürüst rezervasyon ücreti yapısı aracılığıyla tüm sistemimize tam erişim elde edin. TicketSource'u diğerlerinden ayıran şey, birinci sınıf müşteri desteği sağlamaya olan bağlılığımızdır. Dost canlısı ve destekleyiciyiz ve bizimle konuştuğunuzda bizi bir senaryo okurken bulamazsınız. İster teknoloji meraklısı ister teknofobik olun, sizinle bir birey olarak konuşacağız çünkü biz de birer kişiyiz.
Greenvelope
greenvelope.com
Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik planlamak ve ağınızla bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şirketinizin markasıyla özelleştirmek için özel şablonlarımızdan birini seçin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve tam entegre etkinlik yönetimi, izleme ve biletleme işlevselliklerimizden yararlanın: seçim sizin ve ekibimiz bunu zahmetsiz hale getirmek için burada.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyici bir dijital deneyimdir. Uzak, kaldırılmak anlamına gelmez; insanların parçası olmak isteyeceği bir dünya yaratın. Breakroom'un son teknoloji ürünü Metaverse platformu, imkansızı mümkün kılan güçlü özellikler ve işlevlerle doludur. Her türlü izleyici etkileşimine uygun, kendi markalı sanal dünyanızı anında oluşturmanızı ve özelleştirmenizi kolaylaştırır. Breakroom, dijital çalışma alanlarından konferanslara ve sanal sınıflardan film festivallerine, kitap tanıtımlarına ve sosyal etkinliklere kadar size her şeyi yapma esnekliği sağlar. Binlerce 3D varlığa erişebileceğiniz yerleşik pazaryerine bağlı bir e-ticaret mağazasını bile birkaç dakika içinde kurabilir veya kendi ürünlerinizden para kazanabilirsiniz. Breakroom'un tamamen özelleştirilebilir 3D ortamı, dünyanızı tam olarak gördüğünüz gibi yaratmanız için sonsuz yaratıcı potansiyel sağlar. Ayrıca Unity SDK'mız size sınırsız özelleştirme fırsatları sunarak özel bölgeleri, içerikleri, oyunları veya ekibinizin tasarladığı diğer 3B varlıkları yüklemenizi kolaylaştırır. ÇÖZÜMLER SÜRÜKLEYİCİ DENEYİMLER Film festivallerinden defilelere, kitap lansmanlarından ağ oluşturma etkinliklerine kadar Breakroom ile her şey mümkündür. Kitle etkileşimine ilham veren sürükleyici bir marka deneyimiyle insanları dijital alanda etkileşime geçirin. İstediğinizi yaratabileceğiniz boş bir tuvaliniz var; sanal dünya sizin istiridyenizdir. DİJİTAL HQ Tamamen özelleştirilebilir bir sanal çalışma alanıyla uzaktan çalışmayı yeniden hayal edin. Özellikler arasında çalışanların bağlantı kurabileceği ve sosyalleşebileceği toplantı odaları, ofisler, oditoryumlar ve sosyal alanlar yer alıyor. Ekran ve web kamerası paylaşımı, beyaz tahtalar ve mesajlaşma araçlarıyla Dijital Genel Merkeziniz, işbirliğine dayalı etkinliklerin merkezi olacak. SANAL ETKİNLİKLER İzleyicilerle yepyeni bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir sanal etkinlik platformu. Konferanslar, ağ oluşturma etkinlikleri, sergiler ve daha fazlası için 3D sanal etkinlik çözümüyle fiziksel ve çevrimiçi etkinlikler arasındaki boşluğu doldurarak izleyicilerinizin ilgisini çekecek benzersiz ve sürükleyici bir dijital deneyim yaratın. SANAL SINIF Breakroom'un sürükleyici ve özelleştirilebilir sanal sınıfıyla uzaktan öğrenimi hayata geçirin. Öğrencilerin konumdan bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir 3D sınıf. Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini canlı tutmak için yerleşik işbirliği ve değerlendirme araçlarıyla gerçek anlamda etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratın.
Brandlive
brandlive.com
Televizyonun büyüsünü, yüksek video deneyimleri yaratma platformunuz olan Brandlive ile web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza getirin. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin sıkıcıdan bingeworthy'ye kadar herhangi bir ölçek ve karmaşıklıkta proje almasına yardımcı oluyoruz. BrandLive, müşterilerimizin inanılmaz içerik oluşturmalarını, düşünceli satıcıları ve harcamaları azaltmalarını sağlayan benzersiz bir yazılım ve hizmet kombinasyonu sunar - hepsi en önemli kitlelerini harekete geçirir.
Eventify
eventify.io
Eventify, işletmelerin sanal konferansları yönetmesine ve katılımcıları için özel bir deneyim oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir etkinlik yönetimi aracıdır. Ne tür bir konferansa veya etkinliğe ev sahipliği yapıyor olursanız olun - büyük veya küçük - bunu gerçekleştirecek araçlara sahibiz. Birkaç dakika içinde kurulumu kolay, kapsamlı bir özellik listesi sunuyoruz! Etkinliğinizi oluşturun ve hepsini tek bir yerden yönetin. Etkinliğinizi baştan sona planlama, tanıtma veya yönetme konusunda endişelenmenize gerek yok. Katılımcılarınız için harika bir deneyim yaratmak gibi, etkinliğinizin en önemli kısımlarına odaklanmanız için size daha fazla zaman verecek bir çözümümüz var.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop gerçek bir uçtan uca yerinde, sanal ve hibrit etkinlik yönetimi ve etkileşim platformudur. PheedLoop, yerel akış, sanal sergi salonları, rozet basımı, kayıt, senkronize konuşmacı/katılımcı portalları ve anında mobil uygulamalardan yerinde check-in, kat planları, otomatik anketler, yerel video ağı ve katılımcı/sponsor para kazanmaya kadar her şeyi destekler sistemler. PheedLoop, en üst düzey kolaylaştırılmış etkinlik yönetim sistemidir ve on binlerce katılımcıya kadar her tür ve boyuttaki etkinlikler tarafından kullanılır. PheedLoop öncelikle Shopify, IBM ve Kanada Hükümeti dahil olmak üzere kurumsal, dernek, akademik ve kamu müşterilerine hizmet vermektedir.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Nisan 2007'de kurulan şirket, sınıf yanıt ve izleyici yanıt sistemlerine yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Poll Everywhere'in ürünü, 100'den fazla ülkedeki izleyicilerin ve sınıfların cep telefonu kullanmasına olanak tanıyor ve böylece tıklama cihazları olarak da bilinen özel donanım müdahale cihazlarının "eskimişliğini gösteriyor". Şirket, 2008 yılında Y Combinator'dan 20.000 $ tutarında girişim fonu topladı.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker, web seminerleri, sanal ve hibrid etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Güçlü video teknolojisini, eşsiz markalı etkinlikler oluşturmak için sağlam pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştirir. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sürükleyici ve etkileşimli sanal, hibrit ve web semineri etkinlikleri yaratmak için Bigmarker'ın hepsi bir arada platform kullanıyor. Bigmarker ayrıca şirketlerin güçlü etkileşimli video deneyimlerini pazarlama, satış ve öğrenme yığınlarına entegre etmelerini sağlayan entegrasyonlar, API'ler ve beyaz etiket hizmetleri sunar. Hayalinizdeki çevrimiçi etkinliği birlikte oluşturalım. 2010 yılında kurulan Bigmarker'ın merkezi Chicago'da bulunuyor ve dünyadaki binlerce şirket ve kuruluş için sanal etkinlikler.
Tikkl
tikkl.com
Dünyanın dört bir yanından, şahsen veya sanal olarak sürükleyici bir etkinlik deneyiminin keyfini çıkarın. VEYA katılımı ve geliri artıran güçlü Kendin Yap çözümümüzle kendi karşı konulamaz etkinliğinize ev sahipliği yapın. Artık yapay zekayla birlikte.
Swoogo
swoogo.events
Sadeliğe, işlevselliğe ve gerçek Kendin Yap ruhuna önem veren Swoogo, insanları her yerden bir araya getirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi platformudur. Swoogo'nun süper gücü, kayıt ve oturum planlamadan etkinlik sonrası veri raporlarına kadar her tür etkinliğin organizasyonel yönlerini kolaylaştırıyor. Swoogo, etkinlik pazarlamacılarının yerleşik kayıt, e-posta otomasyonu, sponsor portalı ve konuşmacı kaynakları içeren bir web sitesini sezgisel olarak oluşturmasına yardımcı olur. Pazarda büyüyen bir güç olan Swoogo, etkinliklerdeki bir sonraki büyük gelişmedir.
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi, eğitim yönetimi, anketler, finans ve diğer üretkenlik araçlarını entegre eder. Glue Up'ın bulut çözümleri, biri kuruluşlara, diğeri topluluklara yönelik olmak üzere iki mobil uygulamayla birlikte gelir. Çözümler dernekler, Ticaret Odaları, etkinlik organizatörleri ve topluluklarına daha iyi hizmet etme arzusundaki tüm üye tabanlı kuruluşlar için mükemmeldir; hatta şahsen buluşmak her zaman mümkün olmasa da. 2020'nin pandemik Glue Up'ı aynı zamanda Hızlı Ağ İletişimi, Topluluk Katılımı Çözümü veya Web Semineri Katılımı Çözümü gibi gelişmiş katılım özellikleriyle donatılmıştır.
Watchity
watchity.com
Watchity, diğerlerinden öne çıkmanıza, kitle katılımını en üst düzeye çıkarmanıza ve içerik stratejilerinizin sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı olan mükemmel bir görsel ve etkileşimli deneyime sahip profesyonel görünümlü görsel-işitsel içerik ve çevrimiçi etkinlikler oluşturmak için en eksiksiz kurumsal video platformudur. Watchity'nin rekabet avantajı, veri odaklı etkinlik ve içerik yönetimi yetenekleri, profesyonel canlı ve isteğe bağlı video prodüksiyonu, çok kanallı web, intranet ve sosyal medya dağıtımının ve kitle etkileşimi ve etkileşiminin benzersiz ve kapsamlı birleşimidir. Watchity, web seminerleri ve etkileşimli etkinlikler için özel çözümler, sosyal ağlarda akış ve içerik seviyesini artıran ve izleyicilerde daha fazla duygu uyandırmak ve marka konumlandırmayı güçlendirmek için unutulmaz deneyimlere dönüştüren video kaydı ve düzenleme sunar. ** Sosyal Video - Sosyal medya için içerik ve etkinlikler üretin: - Canlı etkinliklerin ve görsel -işitsel içeriklerin üretimi ve dağılımında sadelik ve hız. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlası ile her bir sosyal ağa uyarlanmış TV benzeri video. - Uyarlanmış formatlara ve sınırsız kapasiteye sahip tüm sosyal medya hesaplarında çoklu bölüm. - Canlı yayından klipler oluşturun ve yayının bitmesini beklemeden kolayca paylaşın. ** Web Seminerleri ve Etkinlikler - Etkileşimli ve profesyonel web seminerleri ve etkinlikler oluşturun: -Açılış sayfaları, kayıtlar, e-posta otomasyonu, etkileşim ve raporlama ile etkinliklerin uçtan uca yönetimi. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlası ile dinamik, TV benzeri video. - FullHD akış ve görünüm kontrolleri ile güvenli, kullanıcı dostu ve etkileşimli etkinlik odası. - Etkinlik odasını kendi web sitenize veya portalınıza entegre etmek için kod yerleştirin ve markanızla tam olarak özelleştirin. ** İçerik Hub - Kurumsal portalınız için videoları kaydedin, düzenleyin ve paylaşın: - Videolarınızı yükleyin, etiketler ekleyin, koleksiyonlara kategorize edin, onları sabitleyin ve kitleniz için yayınlayın. - Web kameranızla videoları kaydedin ve tanıtımlar, altyazılar, arka plan müziği ve daha fazlasını eklemek için bunları düzenleyin. - Uyarlanabilir çokitrat akış ve gelişmiş görüntüleme kontrolleri ile gömülebilir video oynatıcı tarayıcı tabanlı. - Video analizi kitlenin içerik tüketimi ile ilgili tüm bilgileri keşfetmek ve analiz etmek için.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet, yüz yüze, sanal ve hibrid etkinlikler için yenilikçi bir SaaS etkinlik platformudur. Platform, organizatörlerin kullanımı kolay etkinlik yönetimi ve iletişim Web ve uygulama araçlarıyla etkileşimde bulunarak, düzenleyicilerin ROI-etkin fuarları ve konferansları çalıştırmasına olanak tanır. Sınırsız canlı akışlar, oturumlar, fuar salonları, katılımcıların sanal kabinleri ve sponsor profilleri oluşturun. Katılımcıların web ve uygulama push bildirimleri, video ve metin tartışmaları, sohbetler, çevrimiçi ve canlı toplantılarla yakalanmasını sağlayın. Sponsorlara ve katılımcılara daha fazla müşteri çekmelerine yardımcı olan güçlü promosyon ve iletişim araçları sağlayın. Etkinlikteki kullanıcıların etkinliğini izleyin ve gerçek zamanlı olarak ayrıntılı raporlar alın.
RegFox
regfox.com
Konferanslar, Kamplar, Kurslar ve daha fazlası için kolay çevrimiçi kayıt formları! RegFox'un kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilir ve kayıt yaptıran başına yalnızca 0,99 $ + %1 ile inanılmaz derecede uygun fiyatlıdır (kayıt yaptıran başına 4,99 $ ile sınırlıdır). RegFox kayıt yazılımıyla, müşterilerinize kusursuz ve basit bir kayıt deneyimi sunarken binlerce tasarruf edeceksiniz. RegFox esnek ve zengin özelliklere sahip olup tam marka kontrolü, etkinlik sayfası oluşturucu, katılımcı check-in uygulaması, kayıt yaptıran CRM, anında finansman ve çok daha fazlasını sunar. Tüm özellikleri görüntülemek için RegFox.com/features web sitemizi ziyaret edin. Pahalı ve hantal kayıt sistemlerinden sıkıldıysanız, RegFox'un size tüm kayıt deneyimini kontrol etme gücü vermesini seveceksiniz. RegFox, kayıtları artırmak, kayıt yaptıranları yönetmek ve verileri yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platform sunar. 60.000'den fazla etkinlik profesyoneli tarafından sevilen ve on beş yıllık deneyimimizle, sizi şu ana kadar düzenlediğiniz en başarılı ve karlı etkinliklere yönlendireceğiz.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
Echo360
echo360.com
Öğrenme, İlham Verme. Video kaydı ve akışı, video içeriği yönetimi, izleyici etkileşimi, içerik oluşturma ve değerlendirmeler için en kapsamlı çözümle her öğrencinin katılımını her yerde sağlayın. Şimdi İlham Alın FARKLI ZORLUKLAR, AYNI HEDEFLER. İster eğitimde, ister iş dünyasında, ister kamu sektöründe olun, değişen öğrenme ortamı, öğrencilerinizle etkileşimi her zamankinden daha zorlu hale getirdi ve...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal bir etkinlik olsun, platform, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözüm paketi sunar. Eventzilla aşağıdakiler için en iyi şekilde çalışır: - Konferanslar - Üye Etkinlikleri - Eğitim Etkinlikleri - Bağış Toplama Etkinlikleri - Ticari Fuarlar - Kullanıcı veya Ortak Etkinlikleri - Road Showlar - Spor Etkinlikleri - Mezun Etkinlikleri ve daha fazlası Önemli özellikler: - Özel markalı etkinlik web siteleri - Çoklu kayıt türleri - Etkinlik gündemi birden fazla iz içeren oluşturucu - Koşullu mantıkla özel kayıt formu - Yaka kartı tasarımları - Web seminerleri, canlı yayınlar veya herhangi bir sanal etkinlik barındırın ve yönetin - Harici platformlarla kolay entegrasyon - Otomatik bekleme listeleri ve onaylar - İndirim kodlarını ve grup indirimlerini ayarlayın - Özet yönetimi ( Gönderim, İnceleme ve Onay) - Yaka kartlarının yazdırılması (Özelleştirilebilir) - Otel konaklamaları - Katılımcı ağ uygulaması - Kiosk Self Servis Giriş (Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilir)
Regpack
regpack.com
Regpack, dünya çapında 7.000'den fazla kuruluşun güvendiği lider bir müşteri katılım ve ödeme platformudur. Regpack, kayıttan katılıma, entegre çevrimiçi ödemelere ve tüm ekibiniz için raporlama araçlarına kadar işletmenizin tüm yaşam döngüsünü kontrol etmenize olanak tanır. %2,1 gibi düşük bir ödeme işlemi, basit bir arayüz, güçlü iş araçları ve bunların hepsini uygun bir aylık maliyetle sunuyoruz. Bugün başlayın ve önde gelen hepsi bir arada müşteri yönetimi çözümümüzün sonuçlarını görün.
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, yapay zeka tabanlı bir konuşma sunum platformudur. İster çevrimiçi ister yüz yüze olsun, sunumlarda ve diğer canlı oturumlarda izleyici katılımını ve sonuçlarını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. StreamAlive ile canlı yayınlarınıza, ekip toplantılarınıza ve web seminerlerinize hayat verin. Hedef kitleniz sohbete katılıyor! StreamAlive, sohbeti kelime bulutları, anketler, dünya haritaları, düşünceler, bağlantılar, Soru-Cevap vb. gibi gerçek zamanlı görselleştirmelere dönüştürür. Hedef kitlenizi sıkılmış durumdan şaşkına çevirmek için katılımı izlemenize, artırmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacağız.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay, ticari fuar yöneticileri, katılımcılar ve etkinlik ekipleri için bir ticari fuar planlama, proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.
POSH
posh.vip
Etkinlik pazarlaması artık çok kolay.POSH, etkinlik organizatörlerine her türlü canlı deneyimi yönetmeleri için bir dizi araç sağlar.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway, etkinlik organizatörlerinin izleyicilerini bir araya getirmesini, ağ kurmasını ve anlamlı ilişkiler kurmasını kolaylaştıran ve basitleştiren sanal bir etkinlik platformudur. Meetaway, katılımcılarınızın tanışmak istedikleri kişilerle tanışmasına yardımcı olur. Bir etkinlik ayarlarken, organizatörler etkinliğinizin ve hedef kitlenizin hedeflerini yansıtan eşleştirme kriterlerini belirleyebilir ve katılımcılar ayrıca Meetaway'e özellikle kiminle tanışmak istediklerini (veya kaçınmak istediklerini) söyleyebilirler. Meetaway bu bilgiyi alır, en iyi eşleşmeleri yapar ve katılımcıları bir dizi 1:1 konuşma için otomatik olarak dönüşümlü olarak değiştirir. Kullanıcı deneyimi doğrusal ve kusursuzdur, kurulum süreci ise sezgisel ve basittir. Meetaway aracılığıyla bağımsız ağ oluşturma etkinlikleri gerçekleştirebilir veya bunu daha büyük bir sanal etkinliğin veya konferansın parçası olarak birleştirebilirsiniz. Katılımcılar Meetaway'de ağ kurmayı yüz yüze görüşmeye tercih ediyor; gelin nedenini öğrenin!
Perfect Venue
perfectvenue.com
PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartı gerekmez. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin tek bir yerden sorunsuz bir şekilde potansiyel müşteri toplamasına, teklif göndermesine, kullanılabilirliği yönetmesine, BEO oluşturmasına ve ödeme kabul etmesine olanak tanır.
streamGo
streamgo.events
Streamgo, İngiltere, Avrupa ve dünya çapında web seminerleri, sanal etkinlikler, hibrit etkinlikler ve podcast'lerde uzmanlaşmış çevrimiçi etkinliklerin önde gelen bir sağlayıcısıdır. Önde gelen finansal kurumlardan uluslararası yayıncılara kadar çeşitli müşterilerle çalıştı ve her büyüklükteki işletmenin, zengin ve güvenli platformu ile etkinliklerinin katılımını ve YG'yi geliştirmelerine yardımcı oldu.
Grupio
grupio.com
Grupio, Etkinlik Profesyonellerinin Etkinliklerini ve Konferanslarını Mobilize Etmelerine, Katılımcıların Deneyimini İyileştirmelerine ve Artan Sosyal Medya Farkındalığını Artırmalarına Olanak Sağlar.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışanların katılımına yönelik gerçek zamanlı bir oylama ve anonim Soru-Cevap platformudur. Trustpilot, G2 ve Capterra'daki kullanıcılarımız tarafından 1 numara olarak derecelendirilen Vevox, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar eşit söz hakkına sahip olma fırsatı sunarak sanal ve hibrit toplantıları kaçırılmayacak hale getiriyor. Katılımcılar akıllı telefonları veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla anketleri yanıtlamak veya soru-cevaplara katkıda bulunmak için Vevox Uygulamasını kullanarak özgürce etkileşimde bulunabilirler. Personelinizin sesini duyurmak ve geri bildirimlerini duymak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Onu bu kadar iyi yapan ne? Vevox, tıpkı sizin gibi müşterilerle ortaklaşa ince ayar yapılan kullanıcı dostu özelliklere sahip, mevcut en sezgisel çalışan bağlılığı teknolojisidir. Vevox kullanıcıları hibrit iletişim toplantılarının dönüşüme uğradığını söylüyor. Başlamak hızlı ve kolaydır ve platform, bağımsız bir araç olarak bağımsız olarak çalışabilir veya Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint ve diğer teknolojiler dahil olmak üzere mevcut toplantı teknolojinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek başarılı ve ilgi çekici hibrit toplantılar yürütmek için tek elden bir çözüm sunar. . Toplantılarınızı daha etkileşimli, demokratik ve daha eğlenceli hale getirin!
Zuddl
zuddl.com
ZUDDL, B2B etkinlik pazarlamacıları ve konferans organizatörlerinin şahsen, sanal ve hibrit etkinlikleri yürütmesi için tercih edilen etkinlik yönetim platformudur. Zuddl, her kullanım durumunu mükemmel bir şekilde karşılamak için sıfırdan inşa edilmiştir. Bir etkinliği uçtan uca çalıştırmak için 8-10 farklı araç ve platform kullanmak yerine, bir platformdan yüz yüze, sanal ve hibrid etkinlik programlarınızı ve web seminerlerinizi yönetmek için Zuddl kullanın. Neden Zuddl: * Esnekliğe odaklanın Marka, özelleştirilebilirlik ve iş akışları üzerinde sonsuz kontrol ile etkinliğinizi hayata geçirin - kayıt ve biletten katılımcı mobil uygulamasına kadar. İhtiyaçlarınızı ayarlayamayacağınız hiçbir şey yok. * Daha fazla ortak, daha az satıcı Etkinliğinizi doğru yapmak, bir etkinlik platformuna abonelikten daha fazlasını gerektirir. Bunu anlıyoruz. Ve fiyatlandırma, destek ve ürün yol haritamızda yansıtıyor. * Sonuç odaklı Kullanıma hazır gelir panoları, yapılandırılabilir uyarılar ve Marketo, HubSpot, SFDC vb. İle entegrasyonlar, raporlamayı süper basit hale getirir. Zuddl, Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expansansify, Ortaklık Liderleri, Birleşmiş Milletler, Namic, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg’un etkinliklerini birleştirmelerine yardımcı olmak için güvenilir.
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak için hepsi bir arada bir etkinlik yönetim sistemidir. Etkinlikleriniz yüz yüze, sanal veya hibrid olsun, Eventene sağlar ... daha fazlasını en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü göster.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
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