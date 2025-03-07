Watchity

watchity.com

Watchity, diğerlerinden öne çıkmanıza, kitle katılımını en üst düzeye çıkarmanıza ve içerik stratejilerinizin sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı olan mükemmel bir görsel ve etkileşimli deneyime sahip profesyonel görünümlü görsel-işitsel içerik ve çevrimiçi etkinlikler oluşturmak için en eksiksiz kurumsal video platformudur. Watchity'nin rekabet avantajı, veri odaklı etkinlik ve içerik yönetimi yetenekleri, profesyonel canlı ve isteğe bağlı video prodüksiyonu, çok kanallı web, intranet ve sosyal medya dağıtımının ve kitle etkileşimi ve etkileşiminin benzersiz ve kapsamlı birleşimidir. Watchity, web seminerleri ve etkileşimli etkinlikler için özel çözümler, sosyal ağlarda akış ve içerik seviyesini artıran ve izleyicilerde daha fazla duygu uyandırmak ve marka konumlandırmayı güçlendirmek için unutulmaz deneyimlere dönüştüren video kaydı ve düzenleme sunar. ** Sosyal Video - Sosyal medya için içerik ve etkinlikler üretin: - Canlı etkinliklerin ve görsel -işitsel içeriklerin üretimi ve dağılımında sadelik ve hız. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlası ile her bir sosyal ağa uyarlanmış TV benzeri video. - Uyarlanmış formatlara ve sınırsız kapasiteye sahip tüm sosyal medya hesaplarında çoklu bölüm. - Canlı yayından klipler oluşturun ve yayının bitmesini beklemeden kolayca paylaşın. ** Web Seminerleri ve Etkinlikler - Etkileşimli ve profesyonel web seminerleri ve etkinlikler oluşturun: -Açılış sayfaları, kayıtlar, e-posta otomasyonu, etkileşim ve raporlama ile etkinliklerin uçtan uca yönetimi. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlası ile dinamik, TV benzeri video. - FullHD akış ve görünüm kontrolleri ile güvenli, kullanıcı dostu ve etkileşimli etkinlik odası. - Etkinlik odasını kendi web sitenize veya portalınıza entegre etmek için kod yerleştirin ve markanızla tam olarak özelleştirin. ** İçerik Hub - Kurumsal portalınız için videoları kaydedin, düzenleyin ve paylaşın: - Videolarınızı yükleyin, etiketler ekleyin, koleksiyonlara kategorize edin, onları sabitleyin ve kitleniz için yayınlayın. - Web kameranızla videoları kaydedin ve tanıtımlar, altyazılar, arka plan müziği ve daha fazlasını eklemek için bunları düzenleyin. - Uyarlanabilir çokitrat akış ve gelişmiş görüntüleme kontrolleri ile gömülebilir video oynatıcı tarayıcı tabanlı. - Video analizi kitlenin içerik tüketimi ile ilgili tüm bilgileri keşfetmek ve analiz etmek için.