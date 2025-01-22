Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurabilirsiniz. İster ders, ister çalıştay, ister toplantı olsun, Mentimeter her türlü sunuma uyacak şekilde tasarlanmıştır. Zoom ve Teams entegrasyonları, uzak ve hibrit dünyada öne çıkmayı daha da kolaylaştırıyor. 1.Bir sunum oluşturun: Kullanımı kolay çevrimiçi düzenleyici, sunum oluşturmayı hızlı ve kolay bir süreç haline getirir. Sorular, anketler, testler, içerik slaytları, kelime bulutları ve daha fazlasıyla dolu eksiksiz bir slayt destesi oluşturun. 2. Hedef kitlenizle bağlantı kurun: Hedef kitleniz yanıtlarını gönderebilecekleri sunuma bağlanmak için akıllı telefonlarını kullanır. Gerçek zamanlı görsel, toplantının çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleşmesine bakılmaksızın sohbeti, tartışmayı ve münazarayı başlatmaya yardımcı olacaktır. 3. Deneyimlerden ders alın: Sunum bittikten sonra sonuçları indirin ve öğrendiklerinizi gelecekteki toplantılar, dersler veya konferanslar için geliştirmek için kullanın.
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm dikkatini kazanın ve sahnede rock yıldızı performansları sergileyin. AhaSlides'a kaydolmak için kredi kartı gerekmez. Ücretsiz kullanıcıların sınırsız sorusu vardır ve tüm slayt türlerine tam erişime sahiptir.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Nisan 2007'de kurulan şirket, sınıf yanıt ve izleyici yanıt sistemlerine yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Poll Everywhere'in ürünü, 100'den fazla ülkedeki izleyicilerin ve sınıfların cep telefonu kullanmasına olanak tanıyor ve böylece tıklama cihazları olarak da bilinen özel donanım müdahale cihazlarının "eskimişliğini gösteriyor". Şirket, 2008 yılında Y Combinator'dan 20.000 $ tutarında girişim fonu topladı.
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek bir yerde toplar. Eşsiz gücü, çok yönlülüğü ve sezgiselliğiyle Wrike, bir kuruluşun rekabetçi bir dünyada ölçeklendirmek, optimize etmek ve hızlı hareket etmek için ihtiyaç duyacağı tek iş yönetimi çözümüdür. Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens ve Tiffany & Co'nun da aralarında bulunduğu 20.000'den fazla mutlu müşteri geleceklerine güç veriyor ve Wrike'ta bir araya geliyor. Daha fazla bilgi için www.wrike.com adresini ziyaret edin.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
Echo360
echo360.com
Öğrenme, İlham Verme. Video kaydı ve akışı, video içeriği yönetimi, izleyici etkileşimi, içerik oluşturma ve değerlendirmeler için en kapsamlı çözümle her öğrencinin katılımını her yerde sağlayın. Şimdi İlham Alın FARKLI ZORLUKLAR, AYNI HEDEFLER. İster eğitimde, ister iş dünyasında, ister kamu sektöründe olun, değişen öğrenme ortamı, öğrencilerinizle etkileşimi her zamankinden daha zorlu hale getirdi ve...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro, aynı araçla veri toplamanıza ve hem niceliksel hem de niteliksel analiz gerçekleştirmenize yardımcı olacak tam kapsamlı çevrimiçi anket yazılımı sunar. Kullanımı kolay yazılımı, çevrimiçi anketlerin, oylamaların, testlerin ve sınavların oluşturulması, dağıtımı ve analizine yönelik ürünler içerir. QuestionPro, 350'den fazla ücretsiz anket şablonu ve 40'tan fazla soru türü, 15'ten fazla mantık türü ve çok çeşitli anket raporları içerir. Katılımcılara e-posta, entegre pop-up'lar, SMS, QR kodu ve sosyal medya kanalları aracılığıyla ulaşmaya yönelik araçlar sunar. Çevrimdışı mobil uygulaması, internet bağlantısının sınırlı olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde bile katılımcılardan veri toplamanıza olanak tanır. Anketlerinizi özel temalar, logo, renkler ve daha fazlasıyla markalaştırabilirsiniz. Hazır ve özel temaları, logonuz, renkleriniz, yazı tipleriniz ve daha fazlasıyla markalı anketler oluşturmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı rapor kontrol paneli, daha ayrıntılı incelemeye yönelik özelliklerin yanı sıra anketin performansına ilişkin hızlı bir genel bakış sunar. Hem niceliksel hem de niteliksel veriler için PDF, Word, SPSS ve Excel gibi standart formatlara aktarılabilen 40'tan fazla rapor sunar. QuestionPro Anketleri, GDPR, ISO 27001, HIPAA ve daha pek çok veri gizliliği ve güvenlik düzenlemesine uygundur. CRM'ler, pazarlama otomasyonu ve üretkenlik araçları dahil 20'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegrasyonu destekler. Hepsinden iyisi, projenizin başarılı olmasını garanti etmek için müşteri destek ekibi günün 24 saati hizmetinizdedir! 100 ülkede 10 milyondan fazla kullanıcısı ile 20 yılı aşkın bir süredir Fortune 100 şirketlerine, akademik kurumlara, küçük işletmelere ve bireysel araştırmacılara anket yazılımı sağlamaktadır. Essentials hesabını şimdi deneyin. Ömür boyu ücretsizdir, kredi kartı gerektirmez ve 80'den fazla özellikle birlikte gelir; anket yazılımı endüstrisindeki en yüksek özellikler!
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, yapay zeka tabanlı bir konuşma sunum platformudur. İster çevrimiçi ister yüz yüze olsun, sunumlarda ve diğer canlı oturumlarda izleyici katılımını ve sonuçlarını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. StreamAlive ile canlı yayınlarınıza, ekip toplantılarınıza ve web seminerlerinize hayat verin. Hedef kitleniz sohbete katılıyor! StreamAlive, sohbeti kelime bulutları, anketler, dünya haritaları, düşünceler, bağlantılar, Soru-Cevap vb. gibi gerçek zamanlı görselleştirmelere dönüştürür. Hedef kitlenizi sıkılmış durumdan şaşkına çevirmek için katılımı izlemenize, artırmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacağız.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps içerik, tasarım ve etkileşimle ilgilenen ilk yapay zeka sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların manuel oluşturmaya göre 10 kat daha hızlı etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, benzersiz içerik üreten ve kendini tekrar etmeyen gelişmiş bir makine öğrenimi modeli tarafından desteklenmektedir. Hedef kitlenin ilgisini çekecek etkileşimli sorular içerir ve birden çok dil için seçenekler sunar. Aynı zamanda GDPR ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve veriler için en iyi korumayı sağlar. Ayrıca PowerPoint Eklentisi, Microsoft Teams Uygulaması, Markalama Seçenekleri, Profesyonel Etkinlik Hizmetleri ve daha fazlasını içeren bir dizi özelliğe de sahiptir. Kullanıcılar konularını tanımlayarak, sunum ve izleyici ayrıntılarını girerek başlayabilirler ve yapay zeka etkileşim, tasarım ve içerik üretecektir. Ayrıca harika sunumlar oluşturmanıza yardımcı olacak ilham verici görseller ve grafikler de sağlar.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web seminerleri, buluşmalar, atölye çalışmaları, belediye toplantıları, kariyer fuarları, fuarlar ve daha fazlası dahil tüm etkinlik formatlarını destekler. ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, University of Toronto gibi markalar Airmeet'te her ay dünya çapında binlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İşte bazı müşterilerimizin bizim hakkımızda söyledikleri: “Airmeet ile müşterilerimizin sevdiği ilgi çekici ve çarpıcı etkinlik deneyimleri yaratabiliyor ve onlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Sonuç olarak, etkinliklerimizde sektör ortalamasına kıyasla neredeyse 2 kat daha fazla katılım oranı görülüyor ve bu da satış dönüşümlerinde %600'lük bir artışa katkıda bulunmaya yardımcı oluyor," dedi Agorapulse CMO'su Darryl Praill.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak, etkinliğin etkinliğini ölçmeyi, satış hattını hızlandırmayı ve yatırım getirisini kanıtlamayı mümkün kılar.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo, hedef kitlenizle etkileşim kurmanızı sağlayan bir araçtır. Soru-Cevap oturumlarını, canlı anketleri ve herkesin katıldığı ve belediye binası toplantıları da dahil olmak üzere toplantıları basitleştirir. Canlı Soru-Cevap, oylama, derecelendirme ve kelime bulutları gibi özellikleri sezgiseldir ve katılımı artırır. Araç aynı zamanda anket oluşturmayı ve fikir üretmeyi kolaylaştıran bir yapay zeka asistanı da içeriyor. Feedbeo, özellikle iş toplantıları için herkesin katılıp katkıda bulunabilmesini sağlar. Bu kapsayıcı yaklaşım, değerli bilgiler toplamanın ve daha iyi kararlar almanın anahtarıdır. Feedbeo ile çevrimiçi anket oluşturmanın kolaylığı, sunum yapan kişilerin karmaşık yazılımlarda gezinmek yerine içeriklerine konsantre olmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu tasarımı önceden eğitim gerektirmez, anında ve sorunsuz kullanıma olanak tanır. Anketlerinizi yönetmeye yönelik görünüm ve bunları hedef kitlenize sunma görünümü sihirli bir bağlantı gibi çalışır. Bu, çevrimiçi oylamayı diğer sunum yazılımlarına entegre etme konusunda uzun süredir devam eden sorunu çözerek entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyici bir dijital deneyimdir. Uzak, kaldırılmak anlamına gelmez; insanların parçası olmak isteyeceği bir dünya yaratın. Breakroom'un son teknoloji ürünü Metaverse platformu, imkansızı mümkün kılan güçlü özellikler ve işlevlerle doludur. Her türlü izleyici etkileşimine uygun, kendi markalı sanal dünyanızı anında oluşturmanızı ve özelleştirmenizi kolaylaştırır. Breakroom, dijital çalışma alanlarından konferanslara ve sanal sınıflardan film festivallerine, kitap tanıtımlarına ve sosyal etkinliklere kadar size her şeyi yapma esnekliği sağlar. Binlerce 3D varlığa erişebileceğiniz yerleşik pazaryerine bağlı bir e-ticaret mağazasını bile birkaç dakika içinde kurabilir veya kendi ürünlerinizden para kazanabilirsiniz. Breakroom'un tamamen özelleştirilebilir 3D ortamı, dünyanızı tam olarak gördüğünüz gibi yaratmanız için sonsuz yaratıcı potansiyel sağlar. Ayrıca Unity SDK'mız size sınırsız özelleştirme fırsatları sunarak özel bölgeleri, içerikleri, oyunları veya ekibinizin tasarladığı diğer 3B varlıkları yüklemenizi kolaylaştırır. ÇÖZÜMLER SÜRÜKLEYİCİ DENEYİMLER Film festivallerinden defilelere, kitap lansmanlarından ağ oluşturma etkinliklerine kadar Breakroom ile her şey mümkündür. Kitle etkileşimine ilham veren sürükleyici bir marka deneyimiyle insanları dijital alanda etkileşime geçirin. İstediğinizi yaratabileceğiniz boş bir tuvaliniz var; sanal dünya sizin istiridyenizdir. DİJİTAL HQ Tamamen özelleştirilebilir bir sanal çalışma alanıyla uzaktan çalışmayı yeniden hayal edin. Özellikler arasında çalışanların bağlantı kurabileceği ve sosyalleşebileceği toplantı odaları, ofisler, oditoryumlar ve sosyal alanlar yer alıyor. Ekran ve web kamerası paylaşımı, beyaz tahtalar ve mesajlaşma araçlarıyla Dijital Genel Merkeziniz, işbirliğine dayalı etkinliklerin merkezi olacak. SANAL ETKİNLİKLER İzleyicilerle yepyeni bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir sanal etkinlik platformu. Konferanslar, ağ oluşturma etkinlikleri, sergiler ve daha fazlası için 3D sanal etkinlik çözümüyle fiziksel ve çevrimiçi etkinlikler arasındaki boşluğu doldurarak izleyicilerinizin ilgisini çekecek benzersiz ve sürükleyici bir dijital deneyim yaratın. SANAL SINIF Breakroom'un sürükleyici ve özelleştirilebilir sanal sınıfıyla uzaktan öğrenimi hayata geçirin. Öğrencilerin konumdan bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir 3D sınıf. Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini canlı tutmak için yerleşik işbirliği ve değerlendirme araçlarıyla gerçek anlamda etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratın.
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, izleyici katılımını ve toplantı prodüksiyonunu tek bir uygulamada birleştirir. Herhangi bir şeyi sunmanıza ve garip geçişler veya beceriksizlikler olmadan herkesin ilgisini çekmenize olanak tanır. MeetMoji, ekran paylaşımını, yüz yüze veya her ikisini aynı anda destekleyen herhangi bir çevrimiçi toplantı platformunda çalışır.
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışanların katılımına yönelik gerçek zamanlı bir oylama ve anonim Soru-Cevap platformudur. Trustpilot, G2 ve Capterra'daki kullanıcılarımız tarafından 1 numara olarak derecelendirilen Vevox, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar eşit söz hakkına sahip olma fırsatı sunarak sanal ve hibrit toplantıları kaçırılmayacak hale getiriyor. Katılımcılar akıllı telefonları veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla anketleri yanıtlamak veya soru-cevaplara katkıda bulunmak için Vevox Uygulamasını kullanarak özgürce etkileşimde bulunabilirler. Personelinizin sesini duyurmak ve geri bildirimlerini duymak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Onu bu kadar iyi yapan ne? Vevox, tıpkı sizin gibi müşterilerle ortaklaşa ince ayar yapılan kullanıcı dostu özelliklere sahip, mevcut en sezgisel çalışan bağlılığı teknolojisidir. Vevox kullanıcıları hibrit iletişim toplantılarının dönüşüme uğradığını söylüyor. Başlamak hızlı ve kolaydır ve platform, bağımsız bir araç olarak bağımsız olarak çalışabilir veya Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint ve diğer teknolojiler dahil olmak üzere mevcut toplantı teknolojinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek başarılı ve ilgi çekici hibrit toplantılar yürütmek için tek elden bir çözüm sunar. . Toplantılarınızı daha etkileşimli, demokratik ve daha eğlenceli hale getirin!
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse, anketler, soru-cevap, anketler, çekilişler ve diğer kitle katılım araçları için güçlü, esnek bir etkileşim platformu sağlamada pazar lideridir.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon, size canlı çok oyunculu yarışmalar yapma gücü veren bir web platformudur. - Uygulama indirmeye gerek yoktur, tüm mobil ve masaüstü cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilir. - Markanızı vurgulamak ve özel göstermek için özel markalama özelliği. - Sınav için oyunlaştırılmış senaryolar katılımcılar için unutulmaz bir deneyim yaratır - İK işe alım, eğitim, pazarlama stratejileri ve çok daha fazlası için eğlenceli bir çözüm sunar.
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece sosyal ve işbirliğine dayalı sürükleyici 3D alanlarla iş ve kişisel deneyimleri çevrimiçi hayata geçirirken, uzaktaki ekiplerin daha bağlantılı ve üretken olmasını sağlıyor. Virbela, eXp World Holdings, Inc.'e (Nasdaq: EXPI) aittir. Sanal ofislerimizi, sınıflarımızı, etkinlik alanlarımızı ve daha fazlasını gezmek için Virbela.com'u ziyaret edin ve bizi Twitter ve LinkedIn'de takip edin.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
LineUpr
lineupr.com
LineUpr, etkinlik organizatörlerine etkinlikleri için hibrit, yerinde veya çevrimiçi etkinlik formatında çalışan kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan lider bir etkinlik uygulaması çözümüdür. LineUpr, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı kişiselleştirme seçenekleriyle, etkinlik organizatörlerinin herhangi bir teknik uzmanlığa gerek duymadan etkinlik uygulamalarını tasarlamasını ve yönetmesini zahmetsiz hale getirir. Platform, gerçek zamanlı güncellemeler sunarak katılımcıların en güncel bilgilerin parmaklarının ucunda olmasını sağlıyor. LineUpr ayrıca anketler, canlı oylamalar ve ağ oluşturma işlevleri de dahil olmak üzere güçlü katılımcı katılımı özellikleri sağlayarak etkileşimi teşvik eder ve değerli geri bildirimler toplar. Üstelik LineUpr'ın uygun maliyetli fiyatlandırma planları, onu her boyuttaki etkinlik için cazip bir seçim haline getiriyor. Web sitemizi (https://lineupr.com) ziyaret ederek veya bizimle iletişime geçerek LineUpr'ın etkinlik deneyiminizi nasıl geliştirebileceğini ve organizatörler ile katılımcılar arasındaki iletişimi nasıl kolaylaştırabileceğini keşfedin. LineUpr'ı neden bir sonraki etkinlik uygulaması çözümünüz olarak düşünmeniz gerektiğine dair 5 argüman: 1. Kullanıcı Dostu Arayüz: LineUpr, sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinir ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik uygulamalarını kapsamlı teknik bilgi veya kodlama becerilerine ihtiyaç vardır. Çok sayıda etkinlik düzenlerseniz, eski etkinlikleri kolayca çoğaltabilir veya eski uygulamalardaki mevcut içerikleri yeniden kullanabilirsiniz; bu da çok fazla zaman tasarrufu sağlar. 2. Özelleştirme Seçenekleri: Platform, organizatörlerin etkinlik uygulamasını kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak tanıyan çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Bu, uygulama düzenleri tasarlama, etkinlik programları, konuşmacı profilleri, etkileşimli haritalar ve diğer ilgili içerikleri ekleme yeteneğini içerir. 3. Gerçek Zamanlı Güncellemeler ve Bildirimler: LineUpr, organizatörlerin etkinlik uygulamasında gerçek zamanlı güncellemeler yapmasına olanak tanıyarak katılımcıların her zaman en son bilgilerin parmaklarının ucunda olmasını sağlar. Ayrıca, organizatörlerin önemli duyuruları ve güncellemeleri doğrudan uygulama kullanıcılarına göndermesine olanak tanıyan gönderi bildirimleri de sunuyor. 4. Katılımcı Katılımı Özellikleri: Platform, anketler, canlı anketler ve ağ oluşturma işlevleri gibi katılımcı katılımını artıracak özellikler sunar. Bu özellikler katılımcılar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmaya ve değerli geri bildirimler toplamaya yardımcı olabilir. Katılımcılar birbirleriyle sohbet edebilir, iletişim bilgilerini paylaşabilir veya randevu planlayabilir. 5. Maliyet Verimliliği: LineUpr'ın fiyatlandırma modeli, özellikle küçük etkinlikler veya sınırlı bütçeli organizasyonlar için uygun maliyetli olacak şekilde tasarlanmıştır. Etkinliğin boyutuna ve süresine göre farklı fiyatlandırma planları sunarak çeşitli etkinlik türleri için esneklik sağlar. Yalnızca birkaç yüz dolara bir etkinlik uygulaması oluşturmak, ona sektördeki en iyi fiyat-performans oranlarından birini kazandırır. LineUpr dünya çapında binlerce etkinlik planlayıcısı tarafından kullanılıyor! https://lineupr.com adresinde ücretsiz bir hesap oluşturarak bunu deneyebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin; size bir demo vermekten ve tüm sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan ancak gerçek dünyada oynanan Goosechase, kuruluşları desteklemek için tasarlanmış ilgi çekici, etkileşimli zorluklarla topluluklara hayat veriyor. Sezgisel platform, herhangi bir topluluk üzerinde tekrarlanabilir, eğlenceli ve olumlu bir etki yaratmayı kolaylaştırır. Goosechase, 2011 yılında Kanada'da yumurtadan çıktığından bu yana yüz binlerce küresel ekip oluşturma, eğitim, bağış toplama, eğitim, turizm ve eğlence deneyimine destek verdi.
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi, eğitim yönetimi, anketler, finans ve diğer üretkenlik araçlarını entegre eder. Glue Up'ın bulut çözümleri, biri kuruluşlara, diğeri topluluklara yönelik olmak üzere iki mobil uygulamayla birlikte gelir. Çözümler dernekler, Ticaret Odaları, etkinlik organizatörleri ve topluluklarına daha iyi hizmet etme arzusundaki tüm üye tabanlı kuruluşlar için mükemmeldir; hatta şahsen buluşmak her zaman mümkün olmasa da. 2020'nin pandemik Glue Up'ı aynı zamanda Hızlı Ağ İletişimi, Topluluk Katılımı Çözümü veya Web Semineri Katılımı Çözümü gibi gelişmiş katılım özellikleriyle donatılmıştır.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep ediyor. 2006 yılında faaliyete geçen ve merkezi San Francisco'da bulunan Eventbrite, ilk uluslararası ofisini 2012 yılında Birleşik Krallık'ta açtı. Şirketin şu anda Londra'da yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. Şirket, EB kodu sembolü altında 20 Eylül 2018'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açıldı.
Groupize
groupize.com
Groupize, modern toplantı yönetimi için tercih edilen çözümdür. Her büyüklükteki gruplar, toplantılar ve etkinlikler için tasarlanmış, kullanımı kolay, kapsamlı bir platformla Groupize, planlamacılar ve katılımcılar için harika bir deneyim sunarken seyahat, harcama ve uyumluluğu birleştirir. Her büyüklükteki toplantıları destekleyen Groupize, planlama ve organizasyonu, seyahat lojistiğini, harcama yönetimini ve özen yükümlülüğünü herkesin kullanabileceği kolay tek bir platformda merkezileştirir. Konferanslar, tesis dışı satışlar, küçük şirket toplantıları, eğitim ve katılım toplantıları, işe alım ve misafir seyahatleri veya projeler ve ekip seyahatleri olsun, Groupize, şirketlerin toplantı yönetimlerini tek bir yerde birleştirebilmeleri için çok çeşitli kullanım örneklerini kapsar. Bulut tabanlı platform, kaynak bulmadan katılımcı yönetimi ve kaydına, bakım görevi takibine ve entegre seyahat rezervasyonuna kadar kurumsal toplantı ve etkinlik planlamasının lojistiğini otomatikleştirip kolaylaştırarak ekiplerin en önemli şeylere odaklanması için zaman tasarrufu sağlıyor. Basit SaaS tabanlı fiyatlandırma, özelleştirilebilir planlar ve merkezi harcama görünürlüğü ile Groupize, şirketlerin toplantılara fazla harcama yapmayı durdurmasına yardımcı olarak aşırı yük altındaki ekipler için hem maliyet tasarrufu hem de kaynak optimizasyonu sağlar. Groupize, toplantı katılımcıları için kaydolmayı, seyahat rezervasyonu yapmayı ve etkinliklere katılmayı kolaylaştıran modern, tüketici dostu bir uygulama sunarak daha iyi katılım sağlıyor. Concur Travel and Expense ile kusursuz iki yönlü entegrasyon, müşterilerin seyahat programı tasarruflarını elde etmelerini, politikaları yönetmelerini ve harcama takibini bütünsel olarak otomatikleştirmelerini sağlar.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, B2B organizasyonlarına en kapsamlı hepsi bir arada Etkinlik Yönetimi Yazılımlarından (EMS) birini ve katılımı ölçeklendirmeye adanmış uzmanlardan oluşan bir ekip sağlar. Platformumuz, katılımcıların yalnızca etkinliklerinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında değil, yıl boyunca birçok anlamlı yolla bağlantı kurması ve etkileşimde bulunması için fırsatlar yaratır. İster kurumsal etkinlikleri, ticari fuarları veya topluluk toplantılarını yönetiyor olun, katılımı en üst düzeye çıkarırken birden fazla etkinliğinizin organizasyonunu kolaylaştırmanıza yardımcı oluyoruz. **Önemli Rakamlar** - 3 milyondan fazla kullanıcı - 2022'de platformda yönetilen 2.300 etkinlik - 500'den fazla müşteri - 60 Personel - 14 yıllık deneyim
Audiencly
audiencly.io
Audiencly, çevrimiçi veya canlı iş toplantıları, konferanslar, çalıştaylar ve daha fazlası sırasında izleyicilerinizle etkileşim kurmanıza yardımcı olan etkileşimli bir sunum yazılımıdır.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, önemli ölçüde daha iyi etkinlikler ve konferanslar için benzeri görülmemiş miktarda veriyi yakalamak, analiz etmek ve kullanmak üzere sıfırdan oluşturulmuş yeni nesil bir etkinlik pazarlama platformudur. Gerçek bir SaaS platformu olan RainFocus, etkinlik kaydını, içerik yönetimini, katılımcı aktivasyonunu ve saha deneyimlerini tek bir kontrol panelinden basitleştirir. Zamandan tasarruf edin, etkileşimi artırın ve her etkinlik için etkinlik değerini en üst düzeye çıkarın.
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass, etkinlikleri güvenli, akıllı ve verimli tutan ilk uçtan uca etkinlik yönetimi çözümüdür.
run.events
run.events
run.events, profesyonel etkinlik ve konferans organizatörlerine yönelik, yapay zeka destekli küresel bir SaaS kurumsal yönetim yazılımıdır. Çözüm, kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış olup, günümüzün tüm platformlarında mevcut olan güçlü bir mobil uygulama çözümü ile kurumsal yönetim yeteneklerini ve etkinlik yönetimi bileşenlerini içeren bulut tabanlı bir etkinlik yönetimi platformudur. Platform, müşterilerin değerli kişisel deneyimler yaratmasına, etkili topluluklar oluşturmasına ve markalarını genişletmesine olanak tanırken etkinlik kaynağı bulma, kayıt, etkinlik pazarlaması, seyahat yönetimi, potansiyel müşteri taraması ve ROI raporları için hizmetler sağlar. run.events'in iş alanınızı yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tek yazılım çözümü olacağını varsaymak doğru olur.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platformu ve mobil uygulamalarla konuşmacı profilleri içeren etkinlik web siteleri oluşturabilir ve gündem bilgileri ekleyebilir, katılımcıları kaydedebilir, anketler düzenleyebilir, davetiye gönderip takip edebilir, etkinlik rozetleri yazdırabilir.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai, bir Topluluk oluşturan ve ağ kurmayı kolaylaştıran tek etkinlik platformudur! Etkinliğinizi, yapay zeka özellikli bağlantılarınızı oyunlaştırın, katılımcılarla veya personelle sohbet edin.
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
Watchity
watchity.com
Watchity, diğerlerinden öne çıkmanıza, izleyici katılımını en üst düzeye çıkarmanıza ve içerik stratejilerinizin sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı olan mükemmel bir görsel ve etkileşimli deneyime sahip profesyonel görünümlü görsel-işitsel içerik ve çevrimiçi etkinlikler oluşturmaya yönelik en eksiksiz kurumsal video platformudur. Watchity'nin rekabet avantajı, veriye dayalı etkinlik ve içerik yönetimi yeteneklerinin, profesyonel canlı ve isteğe bağlı video prodüksiyonunun, çok kanallı web, intranet ve sosyal medya dağıtımının ve izleyici etkileşimi ve etkileşiminin benzersiz ve kapsamlı birleşimidir. Watchity, izleyicide daha fazla duygu uyandırmak ve marka konumlandırmasını güçlendirmek için web seminerleri ve etkileşimli etkinlikler, sosyal ağlarda akış ve içeriğin düzeyini yükselten ve bunları unutulmaz deneyimlere dönüştüren video kaydetme ve düzenleme için özel çözümler sunar. ** SOSYAL VİDEO - Sosyal medya için içerik ve etkinlikler üretin: - Canlı etkinliklerin ve görsel-işitsel içeriklerin üretimi ve dağıtımında basitlik ve hız. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlasıyla her sosyal ağa uyarlanmış TV benzeri videolar. - Uyarlanmış formatlar ve sınırsız kapasite ile tüm sosyal medya hesaplarında çoklu akış. - Canlı yayından klipler oluşturun ve yayının bitmesini beklemeden kolayca paylaşın. ** WEBİNARLAR VE ETKİNLİKLER - Etkileşimli ve profesyonel web seminerleri ve etkinlikler oluşturun: - Açılış sayfaları, kayıtlar, e-posta otomasyonu, etkileşim ve raporlama ile etkinliklerin uçtan uca yönetimi. - Grafikler, sahneler, geçişler ve çok daha fazlasını içeren dinamik, TV benzeri video. - FullHD akış ve görüntüleme kontrollerine sahip güvenli, kullanıcı dostu ve etkileşimli etkinlik odası. - Etkinlik odasını kendi web sitenize veya portalınıza entegre etmek ve markanızla tamamen özelleştirmek için kodu ekleyin. ** İÇERİK MERKEZİ - Kurumsal portalınız için videolar kaydedin, düzenleyin ve paylaşın: - Videolarınızı yükleyin, etiket ekleyin, koleksiyonlara ayırın, güvenceye alın ve kitleniz için yayınlayın. - Web kameranızla videolar kaydedin ve tanıtımlar, altyazılar, arka plan müziği ve daha fazlasını eklemek için bunları düzenleyin. - Uyarlanabilir çoklu bit hızı akışı ve gelişmiş görüntüleme kontrolleri ile tarayıcı tabanlı gömülebilir video oynatıcı. - Hedef kitlenin içerik tüketimine ilişkin tüm bilgileri keşfetmek ve analiz etmek için video analitiği.
EventLink
eventlink.com
EventLink, yaratıcı tasarım ve geliştirme çözümlerinden etkinlik ve program yönetimine, seyahat desteğine, depolamaya, eğitim ve öğretim tasarımına, medya entegrasyonuna ve varlık yönetimine kadar her şeyi sunar.
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünyadaki kuruluşlar için önde gelen çevrimiçi form oluşturucu haline getiriyor. Popüler olarak ödeme formları, potansiyel müşteri oluşturma formları, kayıt formları, iletişim formları, başvuru formları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılır.
Planning Pod
planningpod.com
Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün
boothX
boothx.app
Günümüzün hızlı iş dünyasında, şirketlerin etkili deneyimler yaratması ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurması için etkili etkinlik yönetimi şarttır. Teknolojinin yükselişiyle birlikte etkinlik organizatörleri, operasyonlarını kolaylaştırmak ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi araçlara giderek daha fazla güveniyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen bu tür çözümlerden biri de BoothX'tir. Bu son teknoloji ürünü platform, etkinlikler veya ticari fuarlar için ROI'yi ölçmek, potansiyel müşteri yaratmayı artırmak ve maliyetleri azaltmak için tasarlanmış kapsamlı bir özellikler paketi sunar. Potansiyel Müşteri Alma Uygulaması Sayesinde Potansiyel Müşterileri Kolaylıkla Yakalama ve Yönetme Herhangi bir etkinliğin en önemli yönlerinden biri potansiyel müşteri yaratmadır. BoothX, hem iOS hem de Android'de mevcut olan güçlü bir müşteri adayı alma uygulaması sağlayarak bu süreci basitleştirir. Katılımcılar, katılımcı yaka kartlarını tarayarak veya kartvizitleri tarayarak veya bilgilerini manuel olarak girerek hızlı ve zahmetsiz bir şekilde müşteri adaylarını yakalayabilir. Bu, hantal kağıt tabanlı yöntemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve hiçbir potansiyel ipucunun gözden kaçırılmamasını sağlar. Etkinliklerle İlgili Giderlerin Takibi Ticari fuarlara veya etkinliklere katılmak çoğu zaman önemli mali yatırımlar gerektirir. Stant kiralama ve seyahat masraflarından promosyon malzemeleri ve personel alımına kadar etkinlik maliyetlerini yönetmek zorlu bir görev olabilir. Ancak, entegre gider takip özelliğiyle BoothX imdada yetişiyor. Platform, kuruluşların her etkinlikle ilgili harcamaları kolayca kaydetmesine ve izlemesine olanak tanır. Stand inşaatı maliyetlerinin takip edilmesinden yiyecek-içecek ve pazarlama teminatlarına kadar, BoothX etkinlikle ilgili tüm masrafların yönetilmesi için merkezi bir platform sağlar. Bu kapsamlı gider takip sistemi, işletmelerin harcama kalıplarını analiz etmelerine, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirlemelerine ve gelecekteki olaylar için bilinçli kararlar almalarına olanak tanır. Etkinlik organizatörleri, mali durumlarına ilişkin net bir genel bakışa sahip olarak bütçe tahsislerini optimize edebilir ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarabilir. Teminat maliyetlerini azaltarak Sürdürülebilirliği Benimsetmek Geleneksel olarak etkinlikler genellikle broşür, el ilanı ve kartvizit gibi büyük miktarlarda basılı teminatların üretimini içerir. Ancak BoothX, dijital alternatifler sunarak daha sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik ediyor. Katılımcılar, tanıtım malzemelerinin elektronik versiyonlarını oluşturmak ve dağıtmak için platformun Teminat (belge) özelliğinden yararlanabilirler. Basılı materyallere olan bağımlılığı azaltarak işletmeler baskı, nakliye ve depolamayla ilgili maliyetleri önemli ölçüde en aza indirebilir. Üstelik bu çevre dostu yaklaşım, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluğa artan küresel vurguyla da uyum sağlıyor. StandX ile katılımcılar çevreye olan bağlılıklarını etkili bir şekilde sergileyebilir ve aynı zamanda paradan tasarruf edebilirler. Müşterilerle E-posta Yoluyla Anında Temas Noktaları Günümüzün dijital çağında, zamanında ve etkili iletişim, güçlü müşteri ilişkileri kurmanın anahtarıdır. BoothX bunun farkındadır ve entegre e-posta özelliği aracılığıyla katılımcılara potansiyel müşterilerle anında temas noktası sağlar.
Joi
joi.events
Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikalar içinde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Programınızı veya gündeminizi oluşturun ve paylaşın, güzel web siteleri ve etkinlik uygulamaları oluşturun, görevleri yönetin, tüm site etkinliklerinizi planlayın ve kolaylıkla işbirliği yapın. Hepsi Joi'yi kullanarak para kazanacağınız anlamına gelen bir fiyata.
Sparxo
sparxo.com
Daha iyi etkinlikler oluşturun. Sitenizde bilet satın. Markanızı, topluluğunuzu ve SEO'nuzu büyütmeniz için doğru etkinlik biletleme çözümü! Check-in ve POS da!
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee, etkinliklerinize veya sınıflarınıza sanal ve şahsen bilet satmanıza veya rezervasyon almanıza olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bugün kaydolun!
Time.ly
time.ly
Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etiket çözümüyle web sitesi trafiğini artırın ve markanızı yükseltin. - Sanat, müzik, spor ve turizm gibi her türlü etkinliği destekler. - her türlü etkinlik mekanıyla uyumludur: tiyatrolar, müzeler, yerel turistik mekanlar, festivaller ve daha fazlası. - kurulumu, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. - mobil uyumlu. - basit ve güvenli ödeme. - gerçek zamanlı raporlama ve analiz.
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde anlamlı, kesintisiz, tamamen entegre çalışan deneyimleri ve etkileşimleri tasarlamalarına yardımcı oluyoruz. Skedda; Microsoft365, Google Workspace ve daha fazlasıyla entegre olur ve G2, Capterra ve SoftwareAdvice'den ödüller kazanmıştır.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim toplama ve analizleri yönetir. Orbiit 87 NPS raporunu kullanan lider şirketler ve topluluklar (ör. Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association vb.), katılımcılar için somut sonuçlar ve bu bağlantılardan güçlü yatırım getirisi.
VeeSpaces
veespaces.com
Sergi Kiti Sergilemek artık çok kolay! Canlı ticari fuarlarda mı sergileniyorsunuz? VeeSpaces Dijital Sergi Kitini deneyin. Bilgi alışverişi için özel QR kodlarıyla rozetler oluşturun. Potansiyel müşteri yakalama ve entegrasyonlar için mobil uygulamalar edinin. Alıcı deneyimlerini geliştirmek için 3D, VR ve AR ürün sunumları oluşturun. Standınızı etkinlikten sonra bile 24*7*365 canlı tutun, sonraki etkinliklerinizde yeniden kullanın. Etkinliklere katılan işletmeler/profesyoneller ve etkinlik organizatörleri için kullanışlıdır!
Regpack
regpack.com
Regpack, dünya çapında 7.000'den fazla kuruluşun güvendiği lider bir müşteri katılım ve ödeme platformudur. Regpack, kayıttan katılıma, entegre çevrimiçi ödemelere ve tüm ekibiniz için raporlama araçlarına kadar işletmenizin tüm yaşam döngüsünü kontrol etmenize olanak tanır. %2,1 gibi düşük bir ödeme işlemi, basit bir arayüz, güçlü iş araçları ve bunların hepsini uygun bir aylık maliyetle sunuyoruz. Bugün başlayın ve önde gelen hepsi bir arada müşteri yönetimi çözümümüzün sonuçlarını görün.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud, etkinliğinizin biletlerini yönetmek, tanıtmak ve satmak için en kolay platformdur. Ticketbud'un etkinlik kayıt yazılımı, 5 dakikadan daha kısa bir sürede biletleri kurup satmanıza olanak tanır. Dahili işlemcimiz size günlük ödemeler sağlar, bu da artık ödeme almak için etkinliğin sona ermesini beklemenize gerek olmadığı anlamına gelir! Son olarak, müşteri deneyimi ekibimiz ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olma becerisine sahiptir.
Big Tickets
bigtickets.com
Etkinliklerinizi yönetmek, yürütmek ve büyütmek için kullanımı kolay ancak güçlü bir platform. Etkinlik biletleme yazılımımız, pazarlama, nakit akışı ve analitik odaklı özelliklere sahip eksiksiz bir platform sağlar. Tüm etkinlikler için tek bir çözüm geliştirmek için yorulmadan çalıştık. Bugün Big Tickets, Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. ve Big Green Egg gibi binlerce organizasyonun tercih ettiği platformdur.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Presenter'da yapabilirsiniz. İçerik paylaşımı, ortak sunum, anketler, rol tahsisi, beyaz tahta, sohbet, Soru-Cevap, analizler, ara odaları, kayıt; başarılı toplantılar, web seminerleri ve sunumlar için ihtiyacınız olan her şey.
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