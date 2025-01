E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko

Nutshell

Nutshell, B2B kuruluşlarının daha fazla anlaşma kazanmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Her kullanıcı için yeterince basit ve her işletme için yeterince gelişmiş olan Nutshell, ayrı satış ve pazarlama araçlarıyla hokkabazlık yapmaktan yorulan ve yazılımlarını yönetmesi için tam zamanlı bir yöneticiye ödeme yapmak istemeyen ekipler için tasarlandı. Her Nutshell aboneliği, sınırsız CRM kişileri ve veri depolama, tamamen özelleştirilebilir raporlama araçları, ücretsiz veri taşıma yardımı ve birinci sınıf canlı destek içerir ve bunların tümü son derece uygun bir fiyata sunulur. Nutshell, Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom ve Slack dahil olmak üzere küçük işletmelerin halihazırda kullandığı yazılımlarla entegre olur. Nutshell ayrıca satış temsilcilerinin sahadayken iletişim bilgilerini oluşturmasına, aramasına ve düzenlemesine olanak tanıyan yerel iPhone ve Android uygulamaları da sunuyor. 2010 yılında piyasaya sürülen Nutshell, dünya çapında binlerce işletmeye hizmet vermektedir ve hem kullanıcı dostu hem de uygun fiyatlı olması açısından en iyi CRM olarak adlandırılmıştır.