E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcıları ve diğerleri Patreon'da maaş alıyor. Devam eden finansman yoluyla, fan tabanlarını etkileşimli bir şekilde etkilemek için daha fazla zaman harcayabilirler ve milyonlarca insanın zevk aldığı güzel şeylerle interneti doldurmaya devam edebilirler.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanada çokuluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalar ve perakende satış noktası sistemleri için tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek için ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri katılım araçları dahil olmak üzere bir hizmet sunumu sunuyor. Haziran 2019 itibariyle, toplam brüt mal hacmi takvim 2018 için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Wix
wix.com
Wix kullanarak işletmenizi çevrimiçi olarak güvenle geliştirin ve ölçeklendirin. Lightning-Fast Web performansı, kurumsal sınıf güvenlik ve güvenilir altyapı ile, sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz - çevrimiçi zamanlamadan ödeme, derin markalama ve e -ticaret çözümlerine kadar, sitenizi istediğiniz herhangi bir yöne götürebilirsiniz. Çevrimiçi bir işletmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analitik ve hatta bir mobil uygulama ile asla daha sezgisel olmamıştı, her yerden her şeyin üstünde kalabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için WIX'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. WIX'in ana özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyicisi * 900+ stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonları * Arama motorları için optimize edilecek gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satmak için güçlü e -ticaret çözümleri * Müşterileriniz için kesintisiz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi zamanlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi yönetmeye ve büyütmeye yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir kitleyi büyütmenize ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam yığın web geliştirme araçları
Spectrum
spectrum.net
Spectrum, 3D'den fabrikaya ürün özelleştirmede dünya lideri olup, markaların farklılık yaratarak yenilik yapmasına, 3. taraf perakendecilerle rekabeti azaltmasına ve marjları ve dönüşümü artırmasına olanak tanır. Spectrum, sınıfının en iyisi 3D görselleştirme özelliğine sahip özel programlar geliştirir. Başarılı bir özel program için ürünlerin müşterilerin beklentilerini karşılaması gerekir, bu nedenle çalışmalarımıza fabrika düzeyinde entegre olarak başlıyoruz. Bu odaklanma, JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good ve daha fazlası gibi müşterilerle %100 entegrasyon başarısı oranıyla sonuçlandı.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine video içeriği üreticileri için abonelik planları sunarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayın araçları, kurumsal yazılım çözümleri ile bir hizmet olarak yazılım (SAAS) sunarak gelir elde eder. Video profesyonelleri müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kuracak. Vimeo, bir dizi cihazda yüksek tanımlı videonun teslimine odaklanıyor. Site başlangıçta Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından 2004 yılında CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için yan yana yerleştirilmesine rağmen, meslektaşları arasında mizah videolarını paylaşmak için CollegeHumor'un bir bölünmesi olarak inşa edildi. IAC, 2006 yılında CollegeHumor ve Vimeo'yu satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar doların üzerinde satın aldıktan sonra, IAC, Vimeo'ya YouTube'a karşı rekabet etmek için daha fazla çaba harcadı, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden ayırt etmek için küratörlü içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklandı. Lodwick ve Klein sonunda 2009 yılına kadar ayrıldı ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini oluşturmak için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı ve şu anki CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den bu yana mevcuttu.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, California, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hizmet (SAAS) şirketi (SAAS) şirketi olarak bir Amerikan Finansal Hizmetleri ve Yazılımıdır. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'lar) sunmaktadır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemi 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulaması ile kolaydır.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarların yanı sıra özel web siteleri veya uygulamalarla da entegre olur. En yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizi Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tesislerimizde en son baskı teknolojisini kullanarak basıyoruz. Ayrıca müşterilerimize yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak için Avustralya ve Japonya'daki tesislerle de ortaklık yapıyoruz. Gönderim konusunda endişelenmeye ne kadar az zaman harcarsanız, işinizi büyütmeye o kadar çok zaman ayırabilirsiniz!
VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçlarına çözümler sunmak için aralıksız çalışıyoruz. VistaCreate, 99designs by Vista ve VistaPrint birlikte tam hizmetli bir tasarım, dijital ve baskı çözümünü temsil ediyor, küçük işletmelerin fiziksel ve dijital alanlardaki varlığını güçlendiriyor ve başarıya ulaşmaları için onlara güç veriyor.
ShipStation
shipstation.com
E-ticaret satıcılarının 1 numaralı tercihi ShipStation ile siparişlerinizi içe aktarın, yönetin ve gönderin. En popüler 150'den fazla pazar yeri, alışveriş sepeti ve taşıyıcıyla entegre oluyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyduğunuz sayıda satış kanalına ve operatöre sahip olabilirsiniz. ShipStation ile, UPS Uluslararası'da %82'ye, UPS Karayolunda %78'e, USPS Perakende Fiyatlarında %89'a ve DHL Express'te %81'e kadar özel taşıyıcı indirimlerinden yararlanırsınız. 30 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatarak hataları önleyin ve gönderim sürenizi yarıya indirin.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
ManyChat
manychat.com
Manychat, D2C markaları, perakende mağazaları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, restoranlar, dünyadaki emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç veriyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizi anında meşgul edin. Markanızı büyütmek için Instagram Doğrudan Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'deki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA Times'inizi artırarak müşteri memnuniyetini geliştirmek isteyin, Manychat, işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözmek için tüm araçlara sahiptir. Sohbet pazarlaması budur ve Manychat'in ne olduğu.
Ecwid
ecwid.com
LightSpeed tarafından ECWID, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi bir mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce tüccar tarafından kullanılan Lightspeed by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: Şahsen, web siteniz, Instagram, Facebook, Amazon veya Google Alışveriş aracılığıyla. ECWID’nin satış noktası entegrasyonları, e-posta pazarlama entegrasyonları ve özel mobil uygulaması ile pazarlama, mağazacılık ve satışlarınızı her yerde her zaman yönetebilirsiniz.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmeler, solopreneurlar, antrenörler ve pazarlamacılara, kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme müşterilerine dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e -posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlıkla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve e-posta pazarlamasının ötesine geçen güçlü araçlar-otomasyon, liste büyümesi ve web seminerleri ve canlı gibi ek iletişim araçları ile GetResponse'u seçin İşletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olmak için sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse Max ve Max², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılar için çözümlerdir.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayıcılarla entegre olur. Dopple'ın platformu aracılığıyla işletmeler, etkileşimli ve ilgi çekici dijital ürün deneyimleriyle müşterilerini güçlendirebiliyor.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Veeqo
veeqo.com
Etiketleri yazdırmaktan daha fazlasını yapan ücretsiz gönderim yazılımı. Veeqo'nun tamamen ÜCRETSİZ kargo yönetimi yazılımı sayesinde düşük kargo oranları, otomasyon ve güçlü sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirme maliyetini ve hızını azaltın. USPS, UPS, DHL ve FedEx'ten anında fiyat indirimleri: İndirimli USPS, UPS, DHL ve FedEx fiyatlarına anında erişin. SIFIR pazarlık yapılmasına gerek yoktur ve belirlenmiş bir nakliye hacmine gerek yoktur. Varsa, her zaman kendi operatör hesabınızı bağlayabilirsiniz. Otomatik fiyat seçimi: Herhangi bir kanalda aldığınız her sipariş için en iyi değer etiketini otomatik olarak seçen fiyat alışverişi ile zamandan tasarruf edin. Hızlı toplu gönderim: Veeqo en iyi fiyatları seçebilir ve tek seferde 100'e kadar siparişi gönderebilir. Böylece zamandan, tıklamalardan ve nakitten tasarruf edersiniz. Otomatik gönderim kuralları: Ağırlığı, değeri, teslimat seçeneklerini ve diğer özellikleri önceden ayarlayın. Veeqo, en iyi etiketleri sunmak için önceden belirlenmiş yönergelerinizi takip eder. Veeqo aynı zamanda birden fazla aracın tek bir araçta toplandığı elektronik tablolara veda etmenizi sağlayacak güçlü özelliklerle TAM olarak donatılmıştır. Envanter Kontrolü: Stoklarınız tüm mağazalarınızda otomatik olarak güncellenir. Elveda elektronik tablo! Merhaba, içiniz rahat olsun. Mobil cihazınızla seçim yapın: Doğru öğeleri daha hızlı seçmenize, paketlemenize ve göndermenize yardımcı olması için tarayıcımızı veya mobil aygıtınızı kullanın; böylece yanlış öğeleri gönderme riski çok daha azalır. Raporlar ve Tahmin: Veeqo, işinizi planlamayı, satın almayı ve büyütmeyi kolaylaştırmak için tüm satış verilerinizi izler ve düzenler. Veeqo sadeliği. Amazon'a güven. Amazon ailesinin bir parçası olan Veeqo, zamanında gönderim yapmanız durumunda güvenilir veri güvenliği ve geç teslimatlara ve olumsuz geri bildirimlere karşı Amazon hesabı koruması sağlar. Veeqo, Shopify Plus Sertifikalı bir Uygulamadır Shopify Plus Sertifikalı Uygulama Programı, en büyük Shopify satıcılarını, işlerini kurmak ve ölçeklendirmek için ihtiyaç duydukları uygulamaları ve çözümleri bulmalarına yardımcı olarak destekler. Program, özellikle Shopify Plus satıcılarının gelişmiş gereksinimlerini karşılayan bir düzeyde ürün kalitesi, hizmet, performans, gizlilik ve destek sağlayan Shopify İş Ortakları (https://help.shopify.com/en/partners/about) için mevcuttur. .
Braintree
braintreepayments.com
PayPal, Venmo, kredi ve banka kartları, Apple Pay ve Google Pay'i işleyen bir çevrimiçi ödeme çözümüyle daha fazla alıcıya ulaşın ve daha yüksek dönüşüm elde edin.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerin üretkenliği artırmasına, karar almayı ve sonuçları iyileştirmelerine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmelerine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve iş bilgileri ve analitiğin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Lexisnexis, avukatların davaları kazanmasına, çalışmalarını daha verimli yönetmelerine, müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine ve uygulamalarını büyütmelerine yardımcı olur. Lexisnexis, şirketlere pazarlarını daha iyi anlamalarına, markalarını ve rekabetini izlemelerine ve iş riskini azaltmalarına yardımcı oluyor. Lexisnexiss, öğrencileri eğitmek için üniversitelerle işbirliği yapar ve Lexisnexis, yasaları erişilebilir hale getirerek ve yasal altyapıları güçlendirerek hükümetlerle ve mahkemelerle ülke inşasını destekler. LexisNexis, savaş suçlularına karşı kanıt toplamak ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için araçlar sağlamak için önde gelen küresel dernekler ve müşterilerle ortaklık kuruyor. Dünya çapında 10.000 çalışanı olan 130'dan fazla ülkede müşterilere hizmet veren Lexisnexis Legal & Professional, sektörlerdeki profesyonel ve iş müşterileri için küresel bilgi ve analiz sağlayıcısı olan RELX Group'un bir parçasıdır.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalar oluşturmasına ve yönetmesine, siparişleri kabul etmesine, envanteri takip etmesine, ödemeleri işlemesine, nakliyeyi yönetmesine ve markalarını kolaylıkla pazarlamasına olanak tanıyan kapsamlı bir e-ticaret platformudur. 30'dan fazla ülkede küresel erişimi ve kullanılabilirliği ile Zoho Commerce, tüccarlar için tek noktadan çözüm sunarak e-ticaret işlemlerini basitleştiren ve kodlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldıran entegre bir ekosistem sağlar.
Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'den fazla e-ticaret girişimcisi, ajansı ve ana akım küresel markaların, doğru, veri güdümlü çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini güçlendirmek için önde gelen hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, California'da bulunan Helium 10, girişimcileri küresel olarak, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve e-ticaretin geleceğinde gelişmek için gereken veri, sürekli eğitim ve toplum desteğini güçlendirmektedir. Fırsat arayanlardan solopreneurlara, tam zamanlı satıcılara, işletmelere, ajanslara ve aradaki herkese, Helium 10 Şampiyonlar Girişimciliği, anlamlı ve kararlı bir e-ticaret işi inşa etmek, büyütmek ve ölçeklendirmek için oyun kitabı ile her aşamada. Amazon/Walmart'taki satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak, işinizi optimize etmek ve daha fazla satmak için bizi ziyaret edin: www.helium10.com.
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/enterprise
Kalodata
kalodata.com
Kalodata, TikTok mağazası için bir veri analizi ve öngörü aracıdır. Trend olan ürünler, yetenekli etkileyiciler, trend olan kısa videolar, kaliteli canlı yayınlar, pazar araştırması, rekabet analizleri hakkında bilgi sağlayarak TikTok mağaza satıcılarının/markalarının/yaratıcılarının/bağlı kuruluşlarının satışlarını ve gelirlerini artırmak için daha iyi ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olabiliriz. günlük operasyonların verimliliğini artırmanın yanı sıra.
Triple Whale
triplewhale.com
Tüm kanallarınız tek bir yerde entegre edilerek daha doğru veriler elde etmenize yardımcı oluyoruz, böylece e-ticaret işiniz için daha iyi, daha hızlı kararlar alabilirsiniz. Triple Whale dünyanın ilk hepsi bir arada e-ticaret işletim sistemidir. Güçlü veri toplamaları, görselleştirmeleri ve iyileştirilmiş ilişkilendirme takibiyle Triple Whale, e-ticaret şirketlerine önemli ölçümlere ilişkin net, hızlı ve şeffaf bir görünüm sunar. Katkı Marjı (ürüne, kampanyaya göre ayrılmış, nasıl isterseniz), gerçek AOV, getiriler, Yeni Müşteri EBM'si ve daha fazlası gibi metriklerden bahsediyoruz. Tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu hesaplamak için metriklerinizi ihtiyacınıza göre özelleştirin ve bunu gerçek zamanlı olarak izleyebileceğiniz bir kontrol paneline ekleyin. Bunu ekibinizle paylaşın, böylece medya alıcılarından CEO'ya kadar tüm şirket genelinde tek bir gerçek bilgi kaynağına sahip olabilirsiniz. Shopify, Klaviyo ve Facebook gibi en iyi uygulamalar ve ağlarla kusursuz entegrasyonlarla desteklenen Triple Whale, tüm pazarlama verilerinizi özelleştirilebilir tek bir kontrol panelinde özetleyerek iş performansınızın bütünsel bir görünümünü sunar. Triple Whale aynı zamanda hem iOS hem de Android için tam özellikli mobil uygulamalar sunan tek yazılım çözümüdür ve müşterilerin gerçek zamanlı performans verilerine her yerden, her zaman erişmesine olanak tanır. İlişkilendirme için modellenmiş verilere ve tahminlere dayanan diğer araçların aksine Triple Whale, müşteri satın alma verilerini reklam düzeyine kadar ve farklı kanallar genelinde doğrudan izlemek için kendi özel birinci taraf verilerini kullanır. Buna ek olarak Triple Whale, sınırsız kullanıcı ve mağaza entegrasyonları, otomatik e-posta ve Slack raporlaması, Ortalama, Medyan ve Mod AOV verileri, LTV ve Kohort Analizi, Ürün Yolculukları ve e-ticaret şirketlerine daha fazla şeffaflık sağlamaya adanmış diğer güçlü özelliklerden oluşan bir paket sunar. onların verileri. Triple Whale ile pazarlamacılar nihayet şunları yapabilir: - Dünyanın her yerinden, hareket halindeyken gerçek zamanlı performans verilerine erişin - Verileri karıştırmaya daha az, işletmelerini büyütmek için bunları kullanmaya daha fazla zaman ayırın - Rahat olun ve ilişkilendirmenin açık olduğunu bilerek güvenle harcama yapın noktası - Ekiplerini doğru, kullanımı kolay otomatik raporlamayla güçlendirin
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud üzerinde çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
CafePress
cafepress.com
Herkesin benzersiz kimliğini ve tutkularını özel tişörtler, çıkartmalar, posterler, kahve kupaları ve daha fazlasıyla kutlayın. Herkes hoş karşılanır.
Big Cartel
bigcartel.com
Big Cartel, 2005 yılından bu yana dünyanın her yerinden insanların 3,5 milyar dolardan fazla eserini satmasına yardımcı oldu. %100 bağımsızız ve yaratıcıların, sanatçıların, yapımcıların ve küçük markaların bir mağaza açıp sevdikleri işi yaparak geçimlerini sağlamaya başlamalarına yardımcı olmak için buradayız. Big Cartel'i güçlendirici ve kullanımı kolay hale getirmeye odaklanmış, birbirine sıkı sıkıya bağlı küçük bir ekibiz.
AfterShip
aftership.com
Aftership, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla sevkiyat takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Başlangıç hafta sonu Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011 kazandıktan sonra kuruldu.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
Keepa
keepa.com
Keepa, dünyanın en büyük ve en güvenilir çevrimiçi satıcısı olan Amazon'daki tüm ürünlerin fiyat geçmişlerini tutar. Kullanıcılar ilgilendikleri ürünlerin fiyat gelişimini bireysel olarak takip edebiliyor ve fiyat önceden belirlenen eşiğe ulaştığında Keepa onları bilgilendiriyor. Keepa, bu izleme özelliğinin yanı sıra, anlaşılır ve iyi tasarlanmış Keepa arayüzünün yanı sıra Daily Drops gibi harika para tasarrufu sağlayan arama özelliklerinden faydalanarak tüm Amazon ürünlerine göz atmak için de kullanılabilir.
Spocket
spocket.co
Spocket, Makine Öğreniminin yardımıyla stoksuz satış pazarında devrim yaratıyor ve envanter tutma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve perakendeciler için peşin maliyetleri silerek çevrimiçi perakendecilerin Amazon ile rekabet etmesine yardımcı oluyor. Spocket, beş kıtada 30.000'den fazla girişimcinin ABD ve AB ürünlerine odaklanarak çevrimiçi mağazalarını açmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyor. Tedarikçileri, satıcıları ve müşterileri dikkatli bir şekilde inceleyerek hızlı sevkiyat, kaliteli ve tutarlı ürünler, markalı faturalandırma ve birinci sınıf bir müşteri destek ekibinden emin olabilirsiniz. Dropshipping modelini kullanarak ve envanter bozulması adı verilen 1,1 trilyon dolarlık sorunu düzelterek envanteri çevrimiçi ve fiziksel perakendeden kaldırmaya yönelik Spocket'in devrim niteliğindeki vizyonunun bir parçası olun.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergelerini ihlal eden incelemelerin platformdan raporlanması ve kaldırılması konusunda kullanıcılara, yazılıma ve uyumluluk ekibine güveniyor. Trustpilot'un New York, Denver, Londra, Kopenhag, Vilnius, Berlin ve Melbourne'de ofisleri bulunmaktadır ve 700'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Trustpilot gibi inceleme web sitelerinin sahte incelemelere sahip olabileceğini öne süren bağımsız araştırmalar vardır.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout, Amazon'da satış için önde gelen hepsi bir arada platformdur. Misyonumuz, ürün araştırması, pazar bilgisi, marka ve listeleme yönetimi özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla girişimcilerin ve markaların Amazon'da başarılı işletmeler kurmalarına yardımcı olmaktır. 2015'ten bu yana 500.000'den fazla müşteriye yardımcı olduk ve bu sayı artmaya devam ediyor. Jungle Scout ile şunları yapabilirsiniz: *Pazar ve anahtar kelime araştırması yürütün *Ürün listeleri oluşturun ve optimize edin *Trend olan ürün kategorilerini ve markaları görün *Gelişen arama trendlerini değerlendirin *Satış ve envanter ihtiyaçlarını tahmin edin *Amazon'daki rekabetinizi belirleyin *Ve daha fazlasını!
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanıcı katılımını ve kullanıcıyı elde tutmayı ölçmek için kullanılır. Mixpanel, başta SaaS olmak üzere web uygulamalarıyla çalışır ancak aynı zamanda mobil uygulamaları da destekler.
Yoti
yoti.com
Yoti yaş doğrulaması, müşterilerinizin yaşına güvenebilmeniz için AI teknolojisi, canlılık karşıtı taklit etme ve belge özgünlük kontrollerinin bir kombinasyonunu kullanır.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart, daha akıllı satış yapmak, daha kolay satış yapmak, daha hızlı satış yapmak ve daha fazla satış yapmak isteyen çevrimiçi işletmeler için abonelik faturalandırmasını ve ortaklık yönetimini yeniden icat etti. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri, ihtar yönetimi, alışveriş sepeti kurtarma, dönüştürme araçları ve çok daha fazlası gibi kullanıma hazır gelişmiş araçlarla satışlarınızı artırın, daha fazla müşteriyi elinizde tutun ve yinelenen geliri artırın. Çok sayıda 3. taraf entegrasyonu, sağlam bir API ve mobil uygulamayla işinizi yönetmek için tam esnekliğe ve güce sahip olun.
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca birkaç saniye içinde birden fazla sipariş vermenize ve bunları mağazanızdan veya Paypal hesabınızdan otomatik olarak takip etmenize olanak tanır. Dsers, tüm ürünleriniz için daha iyi tedarikçiler bulmak ve aynı ürünün daha iyi derecelendirme ve daha ucuz fiyat aralığıyla daha iyi satışını kolaylaştırmak için tedarikçi optimizasyonu sağlar. Ayrıca, yalnızca birkaç tıklamayla ve çok kısa sürede mevcut tedarikçiniz yerine yeni bir tedarikçi bulmanızı sağlar. Kullanıcılar ayrıca, zamandan ve enerjiden tamamen tasarruf sağlayan Dsers ile toplu sipariş verme seçeneğine de sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca indirimler, teklifler ve indirimli fiyatlar almak için birden fazla AliExpress tedarikçisinden farklı ürün paketleri oluşturabilir. Dsers'ı web sitesinde bir hesap oluşturarak ve onlarla çevrimiçi mağazanızı kurarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Dropified
dropified.com
Dropified, eBay/AliExpress stoksuz satış işinizi otomatikleştirmenize veya müşterilerinize stoksuz satışla gönderilen kendi özel markalı takviyelerinizi başlatmanıza olanak tanır.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net, küçük işletmelerin kredi kartı ve e-Çek ödemelerini çevrimiçi, şahsen, mobil cihazlar ve daha fazlası aracılığıyla kabul etmesine yardımcı olarak ödeme işlemlerini destekler.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların, zahmetli platform geçişleri olmadan üstün esneklik ve ölçekle talepleri her yerde karşılamalarına olanak sağlıyoruz.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri verilerini analiz edebilir.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect ücretsiz bir web tabanlı uygulamadır. İş uygulamalarını tek bir basit ve güvenli sitede, her yerden kullanmanıza ve yönetmenize olanak tanır.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de birleştirir. Algolia, yılda 1,75 Trilyon veya haftada 30 Milyardan fazla arama isteğini karşılayarak 150'den fazla ülkede 17.000'den fazla müşterinin uygulama içi kullanıcıları ve/veya çevrimiçi ziyaretçileri için (herhangi bir web sitesini kullanarak) son derece hızlı ve alakalı arama ve keşif deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. mobil veya sesli cihaz) – istenen içeriği anında ve geniş ölçekte ortaya çıkararak. Daha fazla bilgi edinmek için www.algolia.com adresini ziyaret edin.
SellerLegend
sellerlegend.com
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FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kadar ürün, mühendislik ve veri ekiplerinin bir sonraki en iyi eylemi kasıtlı olarak tasarlamak için duyarlılık sinyallerini diğer veri kaynaklarına bağlamasına olanak tanır. Geleneksel web ve ürün analitiğinin ötesinde, yalnızca ne olduğunu ortaya çıkarabilen ancak nedenini ortaya çıkaramayan daha derin ve daha hızlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan Fullstory, geliri artıran anlık deneyimler oluşturmak için gereken bağlamı sağlayan tek davranışsal veri platformudur. Otomatik olarak yakalanan, dizine eklenen ve semantik olarak yapılandırılmış birinci taraf verileriyle (veri ekosisteminize veya oturum tekrarı özellikli ürün analitiğimiz aracılığıyla sunulan) Fullstory'nin davranışsal verileri, yapay zeka için hazırdır. Kuruluşlar artık veri oluşumunu analiz etmek, eksik veya yanlış verileri güncellemek, ekipler arasında veri kümelerini tanımlamak ve mevcut teknoloji yığınlarına entegre olmak için verileri yeniden biçimlendirmek için sayısız saat ve kaynak israf etmiyor. Ekipler, anlık kişiselleştirilmiş deneyimler ve gerçek zamanlı eylemlere ve verilere dayanan doğru tahminler sayesinde analize daha az, geliri artırmaya daha fazla zaman harcıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
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