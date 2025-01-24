E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

EmbedSocial

embedsocial.com

EmbedSocial, mutlu müşterilerden içerik toplayıp göstererek zahmetsizce büyümek ve müşterilerle etkileşim kurmak için kullanıcı tarafından oluşturulan eksiksiz bir içerik platformudur. EmbedSocial, ajansların, işletmelerin, etkileyicilerin, içerik oluşturucuların ve pazarlamacıların tüm sosyal içeriklerini oluşturarak içerik pazarlama stratejilerini yükseltmelerine, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik widget'larını herhangi bir web sitesinde gerçek zamanlı olarak depolamasına, denetlemesine, analiz etmesine ve yayınlamasına olanak sağlamak için geliştirilmiştir. Web sitelerinde müşteri incelemeleri, referans reklamları, hashtag kampanyaları, sosyal içerik vb. biçiminde kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği (UGC) toplamak, düzenlemek, yönetmek ve göstermek için gelişmiş, kullanımı kolay bir platformdur. Kullanıcı tarafından oluşturulan unutulmaz bir içerik stratejisi oluşturmanıza yardımcı olmak için EmbedSocial, Y kuşağının en popüler platformları olan Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp ve YouTube ile entegrasyon sağladığından emin oldu ve sürekli olarak entegrasyonlar ekliyor diğer sosyal ağlarla. Ana faydalar: *Marka bilinirliği oluşturur * Zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar * Pazarlama kampanyalarınızı yeni ve akılda kalıcı bir şekilde yükseltir * Yeni ürünlerinizi yenilikçi bir şekilde tanıtır * Ürün sayfalarınızdaki dönüşüm oranını artırır * Reklam hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur * SEO çalışmalarınızı artırır * E-Ticaret mağazanızı geliştirir ve satın alma kararlarını teşvik eder * Sosyal medya hesaplarınıza daha fazla trafik getirin * Sosyal medya ölçümlerini genişletir * Ürünlerinizi kullanan gerçek kişilerin yorumlarını gösterir ve kullanıcı deneyimini paylaşır * Çevrimiçi toplulukta bir düşünce lideri olarak güvenilirlik oluşturmanıza yardımcı olur * Potansiyel müşteri yetiştirmeyi ve marka mesajlarını kolaylaştırır * Onlar tarafından oluşturulan içeriği paylaştığınızda hedef kitlenizin görüldüğünü ve takdir edildiğini hissetmesini sağlar * Geleneksel pazarlamaya göre daha uygun fiyatlı EmbedSocial 5 araçtan oluşan bir set içerir: * EmbedAlbum: Sosyal medya fotoğrafları gibi UGC içeriği oluşturarak kullanıcı tarafından oluşturulan içerik pazarlamasını artırır ve bunları web sitenizde ilgi çekici bir pencere öğesi biçiminde gösterir. Alışveriş yapılabilir bir albüm oluşturmak için satın alma düğmeleri ekleyin. * EmbedReviews: Google ve Yelp'ten ürün incelemeleri toplayarak kulaktan kulağa yayılmayı ve sosyal kanıtı teşvik eder ve çevrimiçi müşteri yorumlarınızı herhangi bir web sitesine yerleştirir. * EmbedFeed: Herhangi bir web sitesinde sosyal medya marka duvarının tamamını göstererek UGC kampanyalarınızı geliştirir. * EmbedForms: Müşterilere memnuniyet anketleri oluşturma ve gönderme seçeneği sunarak dijital pazarlama ekibinizin çalışmalarını kolaylaştırır. * EmbedStories: Instagram Hikayelerinizi, aktif hikayenize her fotoğraf eklediğinizde otomatik olarak senkronize edilen ilgi çekici bir widget biçiminde toplar. EmbedSocial, UGC'yi kullanmak ve şu türde içerik oluşturmak ve görüntülemek için büyük sosyal medya platformları tarafından onaylanmıştır: incelemeler, fotoğraflar, yayınlar, hikayeler, geri bildirim formları. Buna Instagram, Facebook sayfaları, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp ve YouTube ve yeni çıkacak diğer sosyal kanallarla entegrasyonlar da dahildir.