Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Veri görselleştirme araçları ve yazılımları, verileri ve ölçümleri çizelgeler ve grafikler gibi görsel temsillere dönüştürmek için gereklidir. Bu yardımlar, şirketlerin iş ölçümlerini ve temel performans göstergelerini (KPI'ler) gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak performans ve hedeflerin daha derinlemesine anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu görselleştirmeler çizelgeler, grafikler, raporlar ve gösterge tabloları biçiminde olabilir ve verilerin anlaşılmasını daha erişilebilir hale getirir. Özellikle gösterge tabloları, puan kartları ve şirket verilerinin kullanıcı dostu görüntülenmesi gibi çeşitli görselleştirme seçenekleri sunarak kullanıcıların trendleri ve KPI'ları etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Birçok veri görselleştirme yazılım paketi, sezgisel sürükle ve bırak arayüzlerine ve diğer kullanıcı dostu işlevlere sahiptir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların zahmetsizce gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Ancak bazı yazılımlar, kodlama yoluyla gösterge tablosu oluşturma dahil olmak üzere gelişmiş yetenekler de sunar. Bu araçlar, dosya yüklemeleri, veritabanları ve iş uygulamaları gibi çeşitli kaynaklardan veri alabilir, ancak belirli uygulamaların veya veritabanlarının entegre edilmesi BT yardımı veya kodlama uzmanlığı gerektirebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerik oluşturmalarını sağlayan bir grafik tasarım platformudur. Platform kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Enterprise için Canva Pro ve Canva gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için ödeme yapabilirler. 2019'dan itibaren Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye yükseldi ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahipti. Canva, 6 milyar dolarlık bir değerle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Kittl
kittl.com
Kittl AI, kullanıcının metnini anlayan ve bunları saniyeler içinde görsel olarak çekici görüntülere veya küçük resimlere dönüştüren derin öğrenme modellerini kullanan bir tasarım aracıdır. Araç, ister göz alıcı ürün tasarımları ister sosyal medya gönderileri olsun, tasarım oluşturmak için mükemmeldir. Kullanıcılar, yalnızca birkaç tıklamayla metin açıklamalarına dayalı çarpıcı görüntüler, illüstrasyonlar veya fotoğraflar oluşturan Kittl AI'nin metinden resme ve metinden küçük parçaya özelliklerini kullanarak, beceri düzeyleri ne olursa olsun yeni tasarım tekniklerini kolayca öğrenebilirler. Oluşturulan içerik kaydedilir ve Yüklemeler bölümünden erişilebilir. Kittl AI, tek bir tıklamayla küçük resimlerin arka planını kaldırır ve araç, kullanıcıların istedikleri stilleri bulmalarına yardımcı olmak için resim ve küçük resim stili ön ayarları sunar. Kittl AI'da yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, derin öğrenme modelleri kullanılarak oluşturularak kullanıcıların daha hızlı oluşturmasına ve para ve kaynaklardan tasarruf etmesine olanak tanır. Kullanıcılar, Kittl'ın kullanım koşullarına ve lisanslama koşullarına uymaları koşuluyla, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği ticari projeler için kullanabilirler. Araç, özel bir yardım merkezi sunar ve kullanıcılar, tasarımlarıyla ilgili yardım almak için Kittl desteğiyle iletişime geçebilir.
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, verileri Enterprise Google Analytics 360 süitinin bir parçası olarak 15 Mart 2016 tarihinde Google tarafından tanıtılan özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmek için çevrimiçi bir araçtır. Etkileşimli gösterge tabloları ve daha akıllı iş kararlarına ilham veren güzel raporlarla verilerinizin gücünün kilidini açın.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde profesyonel görünümlü bir gösterge panosuna sahip olmanıza yardımcı olmak için 80'den fazla farklı araç ve hizmetle doğrudan entegre olur. Kodlama veya eğitim gerekmez. Basit, sürükle ve bırak arayüzüyle doğrudan tarayıcınızda gösterge tabloları oluşturun ve cansız raporlardan ve e-tablolardan önemli sayıları, ölçümleri ve KPI'ları çıkarın. Geckoboard, herkesin bir bakışta anlayabileceği ve her zaman güncel kalmak için otomatik olarak güncellenen görselleştirmelerle önemli verilerinizi herkes için daha ilgi çekici hale getirir. Beklentilerin üzerinde veya altında performans gösteren sayılara dikkat çeken ve tek tıklamayla üzerinde çalıştığınız hedefleri görsel olarak gösteren durum göstergelerini kullanarak belirli metriklerdeki kayda değer değişiklikleri vurgulayın. Ekibiniz nasıl çalışıyorsa çalışıyor olsun, Geckoboard kontrol panellerinizi paylaşmayı basitleştirir. Herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilen canlı bir kontrol panelinin bağlantısını kopyalayıp yapıştırın veya ekip arkadaşlarınızı oturum açmaya, görüntülemeye ve hatta kendi kontrol panellerini oluşturmaya davet edin. Düzenli güncellemeler için, bir kontrol panelinin ekran görüntülerinin e-postayla gönderilmesini veya düzenli aralıklarla bir Slack kanalına gönderilmesini planlayabilirsiniz. Maksimum görünürlük için Geckoboard, hesabınızı geniş ekrandaki veya TV'deki bir tarayıcıyla eşleştirmenize ve orada hangi kontrol panellerinin görüntülenmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan 'TV'ye Gönder' özelliğine sahiptir. Hatta tek bir ekranda birden fazla kontrol paneli arasında geçiş bile yapabilir. Bunu bir öğleden sonra uygun fiyatlı hazır donanım kullanarak nasıl başaracağınıza dair takip edilmesi kolay talimatlarımız var. Son olarak, daha küçük ekranlar için mükemmel şekilde biçimlendirilmiş kontrol panellerinize erişebileceğiniz bir mobil cihaz tarayıcısından hesabınıza giriş yaparak, hareket halindeyken önemli sayıları takip edebilirsiniz. İlk kontrol panelinizi 14 gün boyunca ücretsiz oluşturun; ödeme ayrıntılarına gerek yok.
Litmaps
litmaps.com
Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön baskılardan e-baskılara kadar her şeyle görselleştirebilir.
Rose AI
rose.ai
Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran, verileri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme için etkili bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanım kolaylığına odaklanan Rose, bilgiyi insan dili komutlarına dayalı olarak ayrıştırmak için en son teknolojiye sahip açık kaynaklı LLM'leri (Dil Modeli Modelleri) ve doğal dil işleme tekniklerini kullanır. Bu, kullanıcıların ilgili veri kaynaklarını sorunsuz bir şekilde bulmasına olanak tanıyarak dünya çapındaki en iyi veri sağlayıcılarıyla sorunsuz bir entegrasyon sağlar. Platformun gücü, verileri etkili bir şekilde kullanma ve görselleştirme yeteneğinde yatmaktadır. SF (San Francisco) teknolojisinin yaratıcı yönlerini NY (New York) finansının güvenilirliğiyle birleştiren Rose, tamamen denetlenebilir bir çerçeve sunarak kullanıcıların çıktılarının arkasındaki mantığı ham veri girişlerine kadar izlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır. Rose ayrıca sorunsuz veri paylaşımına da olanak tanıyarak kullanıcıların iç ekiplerle veya üçüncü taraflarla zahmetsizce içgörülerini paylaşmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, alıcılara verilen izin düzeyi üzerinde kontrol sahibi olup hassas bilgilerin korunmasını sağlar. Ayrıca Rose, çeşitli ve kapsamlı veri kümelerinin satın alınmasını ve satılmasını kolaylaştıran güvenilir bir üçüncü taraf veri pazarı olarak faaliyet göstermektedir. Bu özellik, kullanıcılara veri kümelerini kolaylıkla önizleme, satın alma ve satma fırsatı sunarak işbirliğine dayalı bir ortamı teşvik eder. Rose, ünlü finans kurumlarındaki analistler tarafından kullanılıyor ve bu da güvenilirliğini ve veri yoğun görevlere uygunluğunu daha da kanıtlıyor. Araç, kapsamlı bir dokümantasyon kaynağıyla birlikte sunulur ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanalları aracılığıyla müşteri desteği sağlar.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform ve Exasol gibi tüm önemli SQL veritabanlarını destekler.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud üzerinde çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Grist
getgrist.com
Grist, e-tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve birkaç dakika içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılandırıldığından ve tek bir yerde saklandığından emin olarak verilerinizden en iyi şekilde yararlanın. Çoğaltma yok, e-tablo karmaşası yok, belgeleri birleştirme yok. İzinleri hücreye kadar kontrol eden özel erişim kurallarıyla verilerinizi koruyarak gerçek zamanlı işbirliği yapın. Gizlilik veya istikrardan ödün vermeden herkesin aynı verilerden çalışmasına izin verin. Ücretsiz bir ekip hesabına kaydolun veya Grist'i kendiniz barındırın; her iki durumda da verileriniz her zaman sizindir.
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindeki veriyle ilgili manuel işleri ve zorlukları kolayca ortadan kaldıran sezgisel, hepsi bir arada pazarlama veri platformudur. Birden fazla yavaş ve karmaşık aracı tek bir platformla değiştirebilirsiniz. Ve piyasadaki diğerlerinden farklı olarak Whatagraph'ın kullanımı kolay, güvenilirdir ve ekipteki herkes için verilerle çalışmayı (kanallar arası verileri yönetme, birleştirme ve görselleştirme) hızlı ve kolay hale getirir: Tüm pazarlama verilerinizi bir arada bağlayın üçüncü taraf araçları ve konektörleri olmayan tek hub. Yapılandırılmamış, dağınık kanallar arası verileri kod gerektirmeyen dönüşümlerle yönetin ve düzenleyin. Bir pazarlama ekibindeki herkesin gelişmiş veri yönetimi görevlerini analitik beceri seti, kodlama veya teknoloji bilgisi olmadan yürütmesi yeterince kolaydır. Birkaç tıklamayla bağlantılı ve hazırlanmış kanallar arası verilerinizin çarpıcı görselleştirmelerini oluşturun. Bunu hızlı bir şekilde analize veya sunuma hazır raporlara, kontrol panellerine veya bağımsız grafiklere, çizelgelere, hunilere veya tablolara dönüştürün. Son olarak, bu verileri herhangi bir hedefe (müşterilere, paydaşlara, ekip arkadaşlarına veya diğer araçlara ve platformlara) nasıl paylaştığınızı veya ilettiğinizi otomatikleştirin. İster bir toplantı odasına veya müşterilerinize sunum yapıyor olun, ister kampanyaları iyileştirmek için içgörüler arıyor olun, tüm güncel verilerin tek bir yerde net ve görsel bir şekilde sunulduğu güvenilir ve hızlı bir platforma sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Hazırlanmak saatler yerine dakikalar alacak, yeni müşteriler veya veri kaynaklarına göre ölçeklendirmek ise saatler yerine dakikalar alacak.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş ölçümlerini tek bir yerden takip etmek ve izlemek için ücretsiz bir uygulamadır. Cyfe, ajanslara ve pazarlamacılara yatırım getirisini kanıtlamak, veri kaynaklarını birleştirmek ve trendleri görselleştirmek için gösterge tabloları sağlar. 2012 yılında Deven Patel tarafından kurulan ve Silikon Vadisi'nin hit şovunda yer alan Cyfe, üç yüz binin üzerinde kullanıcıya ulaştı. Cyfe, 2020'de yeni başlatılan, ajans odaklı pazarlama teknolojisi paketi Traject'e katıldı. 22 şehir ve 11 ülkeden tutkulu ekip üyelerinden oluşan Traject, pazarlama teknolojisi alanında 7 markayı temsil ediyor. Cyfe, Cyfe'ın köklerine sadık kalarak, en kolay kullanıma hazır gösterge paneli çözümünü sunmaya kendini adamıştır, aynı zamanda yenilikler yapar, entegrasyonları genişletir ve kullanılabilirliği geliştirir. Cyfe by Traject, büyüyen ajansların çabalarını takip etmelerine ve değer sunmalarına yardımcı olmaya odaklanarak, solo girişimcilerden şirketlere kadar yüz binlerce kullanıcıyı ve işletmeyi desteklemektedir.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, güvenli bir şekilde çalışmak, daha yüksek standartları karşılamak ve her gün iyileştirmek için ihtiyacınız olan bilgi, araçlar ve süreçleri sunan ve çalışmanın daha iyi bir yolunu sunan ilk mobil operasyon platformudur. Dijital kontrol listesi uygulaması olarak başlayan şey, denetim yapmak, sorunları gündeme getirmek ve çözmek, varlıkları yönetmek ve hareket halindeyken eğitim ekiplerini geliştirmek için bir platform haline geldi. Güvenlik Kültürü ayrıca ekiplerin yönetişim, risk ve uyumluluk kutularını işaretlemekten daha fazlasını yapmalarına yardımcı olur - operasyonel mükemmellik söz konusu olduğunda çevre, sağlık ve güvenlik standartlarının belirlenmesine ve çıtayı yükseltmeye yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı veri yakalama ve parmaklarınızın ucunda eyleme geçirilebilir bilgilerle, neyin çalıştığını ve neyin işe yaramadığını her zaman bileceksiniz, bu yüzden gerçekten neyin önemli olduğuna odaklanabilirsiniz-her gün daha iyi hale geliyor. Çalışma ekiplerinizin işletmenizi güvenlik kültürü ile ileriye götürme potansiyelinin kilidini açın.
Reportz
reportz.io
Reportz, müşteri raporlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek, dijital pazarlama şirketleri, ajanslar ve serbest çalışanlar için gösterge tablosu tabanlı, beyaz etiketli bir canlı raporlama aracıdır. Doğru KPI'ları belirleyin ve bırakın Reportz tüm rutin işleri sizin için yapsın. Müşterilerinizi işe alın ve onlara şimdiye kadar gördükleri en şeffaf müşteri raporlamasını sağlayın. Sınırsız entegrasyon. Sınırsız kullanıcı. Ücretsiz e-posta ve hesap beyaz etiketi. Gösterge tablolarının içinde sınırsız KPI.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panelleriyle etkiler. Müşterilerinizin pazarlama kanallarının her birini tek, kusursuz kontrol panellerine bağlayın ve izleyin. AgencyAnalytics, SEO, PPC, Çağrı İzleme, Sosyal medya, E-posta pazarlama, E-ticaret, Yerel ve daha fazlasını takip etmek ve raporlamak için 80'den fazla platformla entegre olur; bunların tümü ajansınız için tamamen beyaz etiketlidir. AgencyAnalytics ayrıca ajansınızı kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir SEO araçları paketi içerir. Sıralamaları günlük olarak takip edin, geri bağlantıları izleyin, teknik SEO denetimleri gerçekleştirin ve eksiksiz yerleşik SEO araçları paketiyle rekabete ayak uydurun. İster köklü bir ajans olun ister yeni başlıyor olun, AgencyAnalytics ajansınızın büyümesinin her aşaması için müşteri kampanyası başına ayda yalnızca 12 ABD dolarından başlayan basit ve esnek fiyatlandırma sunar. 14 gün boyunca risksiz deneyin, kredi kartına gerek yok.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerden tasarım dışı profesyonelleri, ilgi çekici sunumları, belgeleri, görsel raporları, veri görselleştirmelerini ve diğer görsel formatları daha kısa sürede paylaşma ve yayınlama biçimlerini dönüştürmeleri için güçlendiren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide ve 15 milyon diğer kullanıcılardan kullanıcılar, hikayelerini anlatmak ve sunmak ve sıkıcı verileri ilgi çekici görsellere çevirmek için Visme'yi içerik oluşturma aracı olarak kullanıyor. Bireysel olarak veya işbirliği yapmak için bir ekip olarak çalışın. Çevrimiçi yayınlayın, sitenize gömün veya çevrimdışı kullanım için indirin. Kullanıcılar işbirliği yapabilir, proje verilerini klasörlerde düzenleyebilir ve ilgili ekiplere veya bireylere rol tabanlı izinler sağlayabilir. Ayrıca Visme, yayıncıların yayınlanan içeriğin etkinliğini izlemek için çevrimiçi sunumları ve analitikleri otomatikleştirmek için zamanları belirlemelerine olanak tanıyan yayıncılık ve ekran için çeşitli otomasyon özelliği ile birlikte gelir.
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanmanıza yardımcı olur. Normalde karmaşık kurumsal araçlarda bulunan tüm güçlü analiz özelliklerini aldık ve bunları büyüyen işletmelerin kullanımına sunduk. Kod gerektirmeden güzel özel kontrol panelleri oluşturun, böylece nasıl performans gösterdiğinizi her zaman bilirsiniz. Güncellemeleri, kontrol panellerini ve bağlamı ekibinizle veya müşterilerinizle paylaşmak için otomatik raporlar oluşturun. Her takım için hedefler belirleyin ve ilerlemelerini otomatik olarak takip edin. Sizinki gibi şirketlerle nasıl karşılaştırıldığınızı görmek ve iyileştirme fırsatlarını bulmak için Karşılaştırmaları kullanın. Gelecekteki performansı tahmin etmek ve şimdi daha iyi planlama yapmak için Tahminleri kullanın. Ayrıca özel e-posta ve Slack güncellemeleriyle şirketinizin performansını otomatik olarak izleyin.
Reach Reporting
reachreporting.com
Erişim Raporlamasına geçin. Finansal ve finansal olmayan verileriniz için otomasyon. Güçlü kontrol panelleri ve geliştirilmiş görsellerle raporlamayı, tahmin etmeyi ve bütçelemeyi kolaylaştırır. Dakikalar içinde veriye dayalı daha iyi kararlar almak için tekrarlanan görevleri otomatikleştirin. 3 Yönlü Tahmin özelliğimizle iş gidişatınıza ilişkin değerli bilgiler edinin. Kâr/Zarar, Bilanço ve Nakit Akışı Tablonuzu birbirine bağlayarak, otomatik nakit akışı tahminiyle finansallarınızın kapsamlı bir görünümünü oluşturabilirsiniz. Finans yöneticileri, muhasebeciler ve danışmanlar, zamanlarının %48'inin finansal raporlar ve gösterge tabloları hazırlamakla harcandığını tahmin ediyor. Raporlar ve kontrol panelleri her ay veri akışına göre dinamik olarak güncellenir. Verileri yalnızca birkaç tıklamayla görselleştirin.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyaller sağlar ve bu da kuruluşunuzun önemli kararlardan ve süreçlerden haberdar olmasına yardımcı olur. Venngage'in ürünü, b2b alanında düşünce liderliği oluşturmak amacıyla ilgi çekici ve güçlü görsel içerik/araştırma belgeleri oluşturmak için veri öngörülerini dönüştürmeye yardımcı olur. Venngage ayrıca şirketinizin öyküsünü potansiyel müşteriler ve alıcılarla paylaşmanıza yardımcı olacak faydalı dış iletişim şablonları da sağlar. Sunduğunuz karmaşık bir çözüm varsa ve işletmenizin değer teklifini iletmenin daha kolay bir yoluna ihtiyacınız varsa Venngage'in infografik şablonları tekliflerinizi anlamalarını sağlayacaktır. Venngage, kuruluşunuz için raporlar, organizasyon yapısı ve bilgiler, işe alım kılavuzları ve materyalleri, araştırma belgeleri, teknik incelemeler ve daha fazlası gibi önemli görsel varlıkları oluşturmak ve düzenlemek için harika bir yerdir. Kuruluşunuza ve müşterilerinize son derece teknik bilgileri görsel formatta anlama konusunda ilham vermek için veriye dayalı hikaye anlatımını kullanarak kendinizi diğer şirketlerden farklılaştırabilirsiniz. İletişimlerini kolaylaştırmak ve ekiplerinin ve izleyicilerinin katılımını sağlamak için her gün Venngage'i kullanan 500'den fazla ekip ve kuruluşa katılın. Markanızın mesajlarını ve içeriğini son derece teknik ve kafa karıştırıcı bir jargondan görsel olarak ilgi çekici ve ilgi çekici bilgilendirici grafiklere dönüştürün. Daha iyi kurumsal iletişim sayesinde dağınık ekiplerinizin bağlantıda ve uyumlu kalmasını sağlayın. Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife gibi işletmelerin Venngage'i neden organizasyonlarını üretken, uyumlu ve katılımcı tutmak için önemli bir araç olarak gördüklerini görün.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL ile kullanıcılar veri modellerini kolayca anlayabilir, sürüm kontrollü SQL yazabilir, canlı varlıkla işbirliği yapabilir, verileri grafiklerde ve kontrol panellerinde görselleştirebilir, raporları planlayabilir, sonuçları paylaşabilir ve arama ve keşif için temel sorguları düzenleyebilir. Ekibiniz halihazırda Tableau veya Looker gibi büyük bir BI aracından ya da karmaşık SQL editörlerinden yararlanıyor olsa bile, PopSQL, SQL konusunda uzman kullanıcılarınız, kıdemsiz analistleriniz ve hatta veri içgörülerine aç olan daha az teknik paydaşlarınız arasında kusursuz işbirliğine olanak tanır. . * macOS, Windows ve Linux ile platformlar arası uyumluluk * Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra ve daha fazlasıyla çalışır
Reportei
reportei.com
Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğerlerinden tüm ana göstergelerinizi görün tüm kanallar tek ekranda. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi deneyin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün. --- Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun Aşağıdakilerin ana göstergelerini tek ekranda görün: Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğer kanallar. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi basit bir test gerçekleştirin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün.
Jet Admin
jetadmin.io
JetAdmin ile Tanışın: Dahili Araçlar ve Müşteri Portalları Oluşturmak için Kodsuz Güç Merkeziniz! Dahili araçlar oluşturmak ve büyüleyici müşteri portalları oluşturmak için en iyi kodsuz oluşturucunuz olan JetAdmin ile yazılım geliştirmenin geleceğinin kilidini açın. Geleneksel kodlamanın karmaşıklığına elveda deyin ve işletmenizi güçlendirecek sağlam, özelleştirilmiş çözümler oluşturmanın daha hızlı, daha etkili bir yolunu benimseyin. Neden JetAdmin? Kodsuz Basitlik: JetAdmin ile güçlü uygulamalar oluşturmak için kodlama sihirbazı olmanıza gerek yok. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüz ve önceden oluşturulmuş bileşenlerimiz, dahili araçların ve müşteri portallarının oluşturulmasını çocuk oyuncağı haline getirir. Evrensel Erişim: Her yerden, her zaman erişilebilen web tabanlı çözümleri sorunsuz bir şekilde geliştirin. İster dahili süreçleri kolaylaştırmak ister müşteri etkileşimlerini geliştirmek olsun, JetAdmin benzersiz erişilebilirlik sunar. Mükemmelliğe Özel: JetAdmin, benzersiz ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan çözümler üretmenizi sağlar. Veri alanlarından kullanıcı arayüzlerine kadar her şeyi hiç zorlanmadan özelleştirin. Veriye Dayalı İçgörüler: Bilgileri kolaylıkla toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için güçlü veri yönetimi araçlarımızdan yararlanın. Bilgili kararlar alın ve operasyonlarınızı daha önce hiç olmadığı gibi optimize edin. Önce Güvenlik: Verilerinizin ve uygulamalarınızın güvenliğine öncelik veriyoruz. JetAdmin, iç araçlarınızı ve müşteri portallarınızı tehditlere karşı koruyarak içinizin rahat olmasını sağlayan birinci sınıf güvenlik özelliklerine sahiptir. Özünde Ölçeklenebilirlik: JetAdmin sizinle birlikte büyür. Performanstan veya istikrardan ödün vermeden, küçük başlayın ve işletmeniz büyüdükçe ölçekleyin. Kusursuz Entegrasyonlar: JetAdmin'i mevcut sistemlerinizle ve üçüncü taraf uygulamalarınızla kolayca entegre ederek tüm ekosisteminizde verimliliği ve bağlantıyı en üst düzeye çıkarın. Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarın: JetAdmin ile olasılıklar sonsuzdur. Çarpıcı arayüzler tasarlayın, görevleri otomatikleştirin ve olağanüstü kullanıcı deneyimlerini kolaylıkla sunun. Sınır Yok, Sadece Olasılıklar: İster deneyimli bir geliştirici olun ister tamamen acemi olun, JetAdmin fikirlerinizi sınırsız bir şekilde gerçeğe dönüştürmeniz için size güç verir. Yazılım geliştirmede devrimi deneyimleyin. Üretkenlik ve kullanıcı memnuniyeti için yeni standartlar belirleyen yenilikçi dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmak için JetAdmin'den yararlanan dünya çapındaki işletmelerin saflarına katılın. JetAdmin: Kodsuzluğun sınırsız potansiyelle buluştuğu yer. Bugün başlayın ve dijital yolculuğunuzda nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayın!
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+, Microsoft Power BI'da verilerinizi görselleştirmenin ve anlamlı hikayeleri paylaşmanın en hızlı yoludur. Sezgisel kodsuz kullanıcı deneyimi (UX), sıradan kullanıcıların bile tek bir görselde entegre edilmiş 50'den fazla grafik, çizelge ve tabloyla dakikalar içinde gösterge tabloları ve storyboard'lar oluşturmasına yardımcı olur. Analytics+, müşterilerin eski kontrol panellerini Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira'dan veya statik PowerPoint kontrol panellerini Think-cell veya Mekko Graphics'ten taşımasına ve bunları Microsoft Power BI içinde birleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Aiven
aiven.io
Tüm veritabanı ihtiyaçları için merkezi bir merkez görevi gören Aiven, bir görselleştirme paketi ve yüksek verimli mesaj aracısının yanı sıra ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunar. Hizmet teklifimiz Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 ve Grafana'yı içerir. Tüm Aiven hizmetleri, hiçbir gizli ücret olmaksızın fiili kullanıma dayalı olarak saat bazında faturalandırılır. 30 günlük deneme sürenizi bugün başlatın!
DashThis
dashthis.com
SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklemenize yardımcı olan şık CSV Dosya Yöneticimiz var. Ve hepsinden önemlisi, akıllara durgunluk veren müşteri desteğimizle tanınıyoruz. Bir araç ve birkaç Yardım Merkezi makalesiyle yalnız kalmayacaksınız (ancak, eğer tercihiniz buysa, bu da sorun değil!). İhtiyacınız olan şey, kısa sürede çalışır duruma gelmenizi sağlayacak ve ihtiyaç duyduğunuz anda sorularınızı yanıtlamaya hazır, ekibimizin özel bir üyesiyse, tam olarak bunu elde edeceksiniz!
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosyalarını içe aktarın, bulut sürücülerindeki elektronik tablolara bağlanın veya Airtable veya Notion gibi diğer kaynaklardan veritabanlarına bağlanın. GRID ile araçlar arasında gidip gelmeyi bırakıp tüm analiz, görselleştirme ve veri paylaşımınızı tek bir üründen gerçekleştirebilirsiniz. GRID, elektronik tabloların, sunum yazılımının ve metin düzenleyicilerin gücünü tek bir güzel yüzeyde birleştirir. Verilerin çalışmasını herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir araç geliştiriyoruz. GRID, siz çalışırken ilgili grafik türlerini önerir ve hatta tam entegre, GPT-3 destekli formül yardımcı pilotumuzla kullanılacak doğru formülleri bulmanıza yardımcı olabilir. GRID sayıların geleceğidir. www.grid.is adresinden GRID'e ücretsiz kaydolun ve başlayın.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Pazarlama Ajansları, otomatik raporlar ve beyaz etiketli müşteri portalları oluşturarak zamandan tasarruf eder ve müşteri kazanır. Octoboard, müşterilere raporlar gönderir ve 50'den fazla pazarlama platformundan (SEO, PPC, Sosyal Medya, E-posta Pazarlama, Web analizi ve çok daha fazlası) veriler içeren müşteri portallarını barındırır. * Tamamen Beyaz Etiketli - kendi markalı raporları oluşturun * Barındırılan müşteri portalları - web sitenize daha fazla trafik çekin * Tüm favori pazarlama platformlarınızla 50'den fazla entegrasyon * Müşteri portalı kontrol panelleri ve raporları için 100'den fazla önceden oluşturulmuş şablon * Sınırsız raporlar, kontrol panelleri, kullanıcılar müşteri başına yalnızca 5 USD'den başlayan fiyatlarla Acente web sitelerinde barındırılan White Label Müşteri portalları, müşteri trafiğini artırır ve müşterilere ajansın ilerlemesi hakkında bilgi verir. Sınırsız kullanıcı, sınırsız rapor, Sosyal Medya, SEO, PPC, Web Analitiği, Octoboard'dan Anahtar Kelime analizi ile 50'den fazla entegrasyon - Pazarlama Ajansları ve meşgul pazarlamacılar için tek müşteri raporlama platformu.
Ardoq
ardoq.com
Kurumsal mimariyi yeniden canlandırın. Ardoq'ın veri odaklı platformu, değişim gezmek, gelir artışı, yakıt inovasyonunun kilidini açmak ve dönüşümü hızlandırmak için açık bir yol çizerek kurumsal görüşlerinizi birleştirir. Yazılımımız, kuruluşların insanları, projeleri, stratejileri, süreçleri, uygulamaları, altyapısı ve yetenekleri arasındaki değişimin etkisini planlamasına, yürütmesine ve tahmin etmelerine yardımcı olur. Ardoq ile yeni veriler, daha iyi kararlar için içgörü sağlayan dinamik bir genel bakış yaratır. Gösterge panoları, etkileşimli görselleştirmeler ve diyagramların yardımıyla kullanıcılar, teknoloji ve insanlar arasındaki karşılıklı bağımlılıkları anlamaya ve daha az zaman belgelemeye odaklanabilir. Ardoq, müşterilerimize başarılı bir değişiklik yoluyla değer vermeleri için güçlendirme misyonu olan cesur, sevecen ve tahrikli bir şirkettir. Daha fazla bilgi: www.ardoq.com.
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesi veri odaklı kararlar vermeleri için güçlendiren tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay bir platformda birleştirerek, herhangi bir kuruluş verilerini yüzeysel bilgilere bağlayabilir ve keşfedebilir. Sınırsız kullanıcı lisans modelimiz, herkese bir analist için sırada beklemeden ihtiyaç duydukları cevaplara erişim sağlar. Artık herkes büyümelerini hızlandırmak için gerçek zamanlı olarak büyük kararlar verebilir.
Ottava
ottava.io
Ottava, Excel tabanlı iş akışlarını gelişmiş veri analizi yetenekleriyle kusursuz bir şekilde uyumlu hale getiren veri yönetimi yazılımının ön saflarında yer almaktadır. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanan Ottava, veri girişini, grafik oluşturmayı ve analizi basitleştirerek kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Ayrıntılı analizler yapmadan önce dikkatli veri hazırlığı gerektiren geleneksel araçların aksine Ottava, kullanıcılara doğrudan özetlenmiş veya toplu verilerden bilgi girme, keşfetme ve içgörüler çıkarma olanağı sağlar. Bu benzersiz yetenek, analitik süreci hızlandırır ve değerli zamandan tasarruf ederek kullanıcıların, verileri içindeki gizli bilgileri ortaya çıkarmasına ve bilinçli kararlar almasına olanak tanır.
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics, ekibinizin en yaygın ve değerli müşteri iletişim araçlarınızdan (iş telefonu sisteminiz ve iletişim merkezi uygulamanız) kritik bilgiler elde etmesini sağlar. Brightmetrics, Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral veya Genesys Cloud sisteminizden telefon ve diğer çok kanallı etkileşim verilerinizi ihtiyacınız olan herhangi bir konfigürasyona çeker ve düzenler. Analitiklerimiz ve gerçek zamanlı kontrol panellerimiz, ekibinizin, üst düzey trendleri gösteren özet raporlardan veya görselleştirmelerden ayrı aramalar veya etkileşimlere kadar derinlemesine inceleme yapmasını sağlar; böylece bağlamı anlayabilir ve akıllı iş kararları vermenize yardımcı olacak daha bilinçli sonuçlar elde edebilirsiniz. Brightmetrics Farkı Değere Dönüşme Süresi Ücretsiz deneme kurulumu, hiçbir etkinleştirme ücreti olmadan günler değil dakikalar alır. Kullanım Kolaylığı Kullanımı kolay şablonlarımızla verilerinizi bugün görün veya kendinizinkini hızla özelleştirin. İçgörüleri ve Erişimi Demokratikleştirin Sınırsız Brightmetrics kullanıcısına sunuyoruz; Genesys Cloud lisansına gerek yok. Benzersiz Özellikler Uyum verileri raporlamasından ve verilerin kusursuz şekilde detaylandırılmasından yararlanın. Değerli İçgörüler Elde Etmeye Bugün Başlayın Brightmetrics, şimdiye kadar kullandığınız diğer müşteri etkileşimi analitiği ve gösterge tablosu araçlarına benzemez ve bunu kanıtlayabiliriz. Bugün bir demo istemek için tıklayın!
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca açabilirsiniz. Sezgisel araştırma araçları ve sınıfının en iyisi teknolojiyle nitel ve karma yöntem verilerinizden eyleme geçirilebilir bulgular: • Yerel Mac ve Win uygulamalarına ve ayrıca Web sürümümüze erişin • Tüm özellikler ve araçlar tek bir eksiksiz yazılım paketinde yer almaktadır • Zamandan tasarruf edin ve Yapay zeka tarafından desteklenen içgörüleri otomatik olarak bulun • Sürümler arasında sorunsuz proje alışverişini deneyimleyin • Ekipler için gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın • Çok kullanıcılı lisansları istediğiniz kadar kişiyle paylaşın • Ücretsiz canlı desteğimizden ve uzman eğitimimizden yararlanın Daha fazlasını burada öğrenin : www.atlasti.com
Pigment
pigment.com
Pigment Nedir? Pigment bir iş planlama platformudur. İnsanları, verileri ve süreçleri sezgisel, uyarlanabilir, entegre bir platformda bir araya getiren ekipler, büyümeyi teşvik etmek, değişime tepki vermek ve işlerini geleceğe hazır hale getirmek için hızlı bir şekilde güvenilir stratejik ve operasyonel iş planları oluşturabilir. Klarna, Figma, Airtable, PVH ve Webhelp gibi sektör lideri şirketler Pigment'e her gün güveniyor ve bu onların kendinden emin ve doğru kararlar almasına olanak tanıyor.
Datapad
datapad.io
Datapad kodsuz bir raporlama platformudur. Herhangi bir işletmenin anında 15'ten fazla kaynakla entegre olmasına, verilerini tek bir konumda birleştirmesine ve ekipleri ve müşterileriyle işbirliği yapmasına yardımcı olur. Araç, kullanım kolaylığı, tasarımı ve sadeliği açısından öne çıkıyor. Öne çıkan özelliklerden bazıları şunlardır: - 15'ten fazla entegrasyon - Metrik ve kontrol paneli şablonları - AI Insight oluşturma - Google E-Tablolar grafik oluşturucu - Kontrol paneli bağlantıları ve yerleştirme - Günlük e-posta puan kartları - Ekip KPI işbirliği
Explo
explo.co
Explo, güçlü bir yerleşik kontrol paneli ve raporlama çözümü sunar. Ürününüzün tasarımını kusursuz bir şekilde eşleştirirken özelleştirilebilir ürün analizlerini, proje raporlarını ve KPI'ları müşterilerinizin her biriyle güvenli bir şekilde paylaşın. Kullanıcılarınıza, kontrol panellerini düzenleyerek ve kendi self servis veri raporlarını oluşturarak verilerini kendi başlarına keşfetme gücü verin.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, sizi daha akıllı, daha hızlı ve veri odaklı kararlarınıza daha fazla güvenmek amacıyla iş için güvenilir ortak pilot olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, her kullanıcıya-veri bilimcisi, iş analisti veya IT uzman olmayan her kullanıcıya, ilgili analizi organizasyonel hedeflere bağlayacak şekilde gerçekleştirme gücü verir. Her kullanıcının yolculuğunu basitten sofistike analitiklere kısaltan, bilinmeyenleri keşfetmeleri, yeni ilişkiler tanımlamaları, sonuçlar hakkında daha derin bir anlayış elde etmelerini ve statükoya meydan okumaları için verileri kullanmalarına izin verir. IBM Cognos Analytics ile kuruluşunuzdaki herhangi biriyle verileriniz hakkında işlem yapılabilir bilgileri görselleştirin, analiz edin ve paylaşın.
Octoboard for Business
octoboard.com
Pazarlama Ajansları, otomatik raporlar ve beyaz etiketli müşteri portalları oluşturarak zamandan tasarruf eder ve müşteri kazanır. Octoboard, müşterilere raporlar gönderir ve 50'den fazla pazarlama platformundan (SEO, PPC, Sosyal Medya, E-posta Pazarlama, Web analizi ve çok daha fazlası) veriler içeren müşteri portallarını barındırır. * Tamamen Beyaz Etiketli - kendi markalı raporları oluşturun * Barındırılan müşteri portalları - web sitenize daha fazla trafik çekin * Tüm favori pazarlama platformlarınızla 50'den fazla entegrasyon * Müşteri portalı kontrol panelleri ve raporları için 100'den fazla önceden oluşturulmuş şablon * Sınırsız raporlar, kontrol panelleri, kullanıcılar müşteri başına yalnızca 5 USD'den başlayan fiyatlarla Acente web sitelerinde barındırılan White Label Müşteri portalları, müşteri trafiğini artırır ve müşterilere ajansın ilerlemesi hakkında bilgi verir. Sınırsız kullanıcı, sınırsız rapor, Sosyal Medya, SEO, PPC, Web Analitiği, Octoboard'dan Anahtar Kelime analizi ile 50'den fazla entegrasyon - Pazarlama Ajansları ve meşgul pazarlamacılar için tek müşteri raporlama platformu.
Altair One
altairone.com
Altair One ™, simülasyon ve veri analizi teknolojisine ve ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerde dinamik, işbirlikçi erişim sunar.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi bir iş zekası ve raporlama sistemidir; şirketinizin ilerleyişini analiz etmenin ve görselleştirmenin esnek ve kolay bir yoludur. Tüm şirket verilerinizi tek bir yerde toplamanıza, manuel veri yönetiminde zamandan tasarruf etmenize, daha hızlı karar almanıza ve ekibinizi hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşma konusunda motive etmenize yardımcı olan bir iş zekası aracı. İçin En İyisi: Farklı yerlerde verileri (ERP sistemleri, Excel veya diğer dosyalar) bulunan ve tüm verileri tek bir yerde birleştirmek, görselleştirmek ve analize hazırlamak için bir araca ihtiyaç duyan, herhangi bir alandaki küçük ve orta ölçekli işletmeler. flex.bi Fiyatlandırmasına Genel Bakış: flex.bi fiyatlandırması ayda 35 EUR'dan başlar. flex.bi ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Aşağıdaki ek fiyatlandırma ayrıntılarına bakın https://flex.bi/pricing/
Vizzlo
vizzlo.com
Zaman Çizelgesi Grafiğine genel bakış ve örnekler. Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici zaman çizelgeleriyle verimli proje planlama ve zamanlama. Saniyeler içinde ücretsiz olarak yüksek kaliteli grafikler, infografikler ve iş görselleştirmeleri oluşturun. Sunumlar, belgeler veya web için zaman çizelgeleri, grafikler ve haritalar oluşturun.
Runway Financial
runway.com
Runway, ekibinizdeki herkes için işinizi modellemenin, planlamanın ve uyumlu hale getirmenin modern ve sezgisel yoludur. Superhuman, AngelList ve 818 Tequila gibi hızlı büyüyen şirketler, finansal operasyonlarını yönetmek ve stratejik karar alma süreçlerini güvenle yönlendirmek için Runway'e güveniyor.
Slemma
slemma.com
Slemma, işletmeler için tasarlanmış basit ama güçlü bir raporlama aracıdır. Slemma, kullanıcıların veri ambarlarından, veri depolama sağlayıcılarından ve bulut hizmeti çözümlerinden gelen tüm verilerini tek bir yerden görüntülemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak tanır.
CloudNine
cloudnine.com
Veriler artık yalnızca belgelerde yaşamıyor. Her yerdedir. CloudNine Analyst, e-posta gibi geleneksel kaynaklardan Facebook ve WhatsApp gibi modern kaynaklara kadar verilerinizin yaşadığı yere gider. Verileri gerçek dünyada olduğu gibi buluyoruz ve ardından bunları birleştiriyoruz, böylece hikayenin tamamını ortaya çıktıkça görebilirsiniz. Kaotik verileri avantajlı bilgilere dönüştürüyoruz. Tüm veri türlerini aynı anda tekilleştirebilir, arayabilir ve filtreleyebiliriz; böylece verilerinizin daha doğru bir hikaye anlatmasına yardımcı oluruz. Araştırma platformumuz, bağlam içindeki tüm veri türlerini zaman çizelgeleriyle destekleyen tek bir platform sağlar. Artık kronolojik sıraya göre düzenlenmiş birden fazla modern veri kaynağını inceleyerek paha biçilemez bilgiler elde edebilirsiniz. Kaotik verileri incelemeyi bırakın ve hikayenin tamamını bulmaya başlayın.
Hurree
hurree.co
Verilerinizi analiz etmenin daha akıllı, daha basit yolu. Hurree, veri ekosisteminizin atan kalbidir ve basit, güçlü kontrol panelleriyle verilerinizi merkezileştirme, görselleştirme ve bunlar üzerinde işbirliği yapma şeklinizi dönüştürür. Analitiklerinizi kolaylaştırın, işbirliğini geliştirin ve anlamlı sonuçlar elde edin; üstelik tüm bunları kullanıcı dostu tek bir platformdan yapın. Hurree ile karmaşık verileri basit ve ilgi çekici bir şekilde görselleştirebilirsiniz. Güçlü kontrol panellerimiz performansı bir bakışta anlamayı kolaylaştırır. Hurree, yüzlerce araçla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek binlerce veri noktasını tek bir yerde bir araya getirir. Hurree, Google Analytics'ten Salesforce'a ve QuickBooks'a kadar verimli ve etkili karar verme için teknoloji yığınınızı birleştirir. Yapay zeka asistanımız Riva tarafından desteklenen Hurree, her türlü veri stratejisi için değerli araçlar olan tahmine dayalı analizler, sohbet robotu yetenekleri ve gösterge tablosu özetleri gibi özellikler sunar. Hurree'yi ücretsiz kullanmaya başlayın, kredi kartına gerek yok.
Markaaz
markaaz.com
Küçük işletme müşterilerinizi işe almak ve izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kullanımı kolay API'lerimiz, DIY kodsuz tekliflerimiz ve küçük işletme katılım seçeneklerini içeren özel kombinasyon hizmetlerimizle, daha fazla küçük işletmenin katılımı ve verimli işletme takibi için çok uygun bir maliyetle gerçek zamanlı müşteri doğrulamayı hızlı ve kolay bir şekilde sağlamanıza yardımcı oluyoruz. rekabetçi fiyat noktası. %98'i küçük işletmelerden oluşan 300 milyondan fazla küresel işletme kaydından oluşan özel iş bilgileri veritabanımız Markaaz Dizini tarafından desteklenen, her zaman mevcut olan verilerimiz, istediğiniz her şirkete ilişkin gerçekten bütünsel bir görünüm için firma grafiği, iş sağlığı ve itibar verilerini birleştirir. 7/24/365 doğrulamak, izlemek veya devreye almak için. www.markaaz.com/enterprise/ adresinden bize katılın
Waytobi
waytobi.com
Şirketinizin veya departmanınızın KPI'larını oluşturmak, takip etmek, raporlamak, analiz etmek ve görselleştirmek için SaaS bulut tabanlı çözüm. KPI'ları yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ek programlama becerilerine, öğrenme oturumlarına veya web seminerlerine gerek yoktur; bir dakika içinde çalışmaya ve iş ölçümlerinizi analiz etmeye başlayabilirsiniz. Şirketlerin iş performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına ve ardından yalnızca etkili, zamanında ve verimli iş kararları almalarına yardımcı oluyoruz. Hizmetimizle şunları yapabilirsiniz: - Kendi KPI'larınızı oluşturabilir veya mağazamızdan sektördeki en iyi uygulamalar KPI şablonlarını seçebilirsiniz - Hesaplanan ve değişen KPI'ları kullanın - Rolleri ve ayrıcalıkları seçin (4 hiyerarşi düzeyi) - KPI raporlarınızı ve analizlerinizi yönetin - kontrol panelleri aracılığıyla performans
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI, veriye dayalı içgörüleri hızlı bir şekilde bulmak ve iş, mağaza ve ürün sorunlarını takip etmek için gelişmiş bir çözümdür. Perakendecilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak perakendecilerle işbirliği içinde geliştirilen bir dizi hazır yapay zeka destekli rapordur.
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Bulutta 360° İletişim Merkezi Üretkenlik Platformu: Konuşma Analitiği, Ses Biyometrisi, Otomatik IVR Eşleştiricisi/İzleme, SLA/Ses Kalitesi İzleme, IVR/İletişim Merkezi Yükü/Performan Testi, Voicebot / Konuşmaya Dayalı IVR Testi ve daha fazlası
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS, verilerinin raporlama ve analiz için mükemmel hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 17 yılı aşkın süredir pazarlama ekiplerini desteklemektedir. Platformumuz, "En İyi Genel Pazarlama Kampanyası Yönetimi Çözümü" dalında 2019 MarTech Çığır Açan Ödüller kazananı
DataReportive
datareportive.com
DataReportive, SQL veritabanlarınız için bir raporlama aracıdır. Özelleştirilebilir veri raporları oluşturun ve doğrudan veritabanlarınızdan ekibinize e-postayla gönderin.
Selfr
selfr.ai
Selfr, veri analistlerinin ve iş adamlarının birden fazla kaynaktan gelen verileri canlı BI kontrol panellerine dönüştüren otomatik işlem hatları oluşturmasına yardımcı olan, tak ve çalıştır, yapay zeka destekli bir platformdur. Bir veri yığınını oluşturmak ve sürdürmek için pahalı veri mühendislerini işe alma ihtiyacını ortadan kaldırır ve birçok sıkıcı manuel görevi otomatikleştirir.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck, tüm verilerinizi tek bir platformda görmenizi sağlayan bir veri görselleştirme platformudur. Verilerinizi tek bir yerde birleştirmek ve analiz etmek için Facebook Reklamları, MySQL, Excel ve Google Analytics gibi veri kaynaklarından güzel kontrol panelleri oluşturun. Zamandan tasarruf edin, dosya paylaşım güvenliğini iyileştirin ve tüm ekibinizin verilerle ilgilenmesini sağlayın. Datadeck, herkesi güzel gösterge tablolarıyla senkronize ederek şirketinizi daha mutlu ve daha üretken hale getirir. Datadeck'i kullanmak, ekiplerin veri analizi üzerinde işbirliği yapmasına, profesyonel raporlar oluşturmasına ve sonuçta tüm veri kaynaklarınızı tek bir yerde toplayarak zamandan tasarruf etmesine olanak tanır. Güçlü raporlar ve gösterge tabloları oluşturmak ve önemli ölçümlerinizi takip etmek için verilerinizi merkezileştirin. Güvenlik: Datadeck ile tüm verileriniz ve dosyalarınız güvende. Kimin neye erişebileceğini seçebilir, ekibinize farklı erişim izinleri verebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Kontrol panelinize hangi IP'lerin erişebileceğini seçmek için sonuna kadar inebilirsiniz. İşbirliği: Şirketinizdeki herkesin verilere yaklaşmasına ve bu verileri şirkete fayda sağlamak için kullanmalarına izin verin. Ekibinizin birlikte çalışmasını sağlayın ve e-posta veya anlık mesaj yoluyla dosya ve daha fazla dosya göndermekten kaçının. Kullanımı Kolay: Datadeck, önceden herhangi bir veri analizi bilgisine veya iş zekası platformlarıyla ilgili herhangi bir deneyime ihtiyaç duymaz. Kılavuza gerek yok, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilir ve platformu kullandıkça diğer püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Verilerinizin güzel görsel temsillerini elde etmek için alanı sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Hızlı Kurulum: Veri kaynaklarını kolaylıkla ekleyin ve bir dakikadan kısa sürede onlarla çalışmaya başlayın. Profesyonel Raporlama: Datadeck'in kontrol panelleri, harekete geçmeniz gerekebilecek zaman çerçevesine göre (saatlik, günlük, haftalık, aylık) profesyonel raporlar işlevi görür; onu oluşturursunuz ve erişim vermek istediğiniz herkesle paylaşırsınız. Zaman Kazandırır: Verilerinizi tek bir yerde merkezileştirin ve uygulamalara giriş ve çıkış yapmak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve iş arkadaşlarınıza ve müşterilerinize dosya göndermek için daha az zaman harcayın. Datadeck gibi iyi tasarlanmış ve ergonomik bir araçla önemli olanlarla daha fazla zaman geçirin.
Talligence
talligence.in
Talligence, taksit kullanıcıları için bir iş zekası raporlama aracıdır. Talligence, taksit verilerini anlamlı iş bilgilerine dönüştüren ve görselleştiren güçlü ve benzersiz bir AI ve ML ile çalışan BI çözümüdür. Kullanımı çok basit ve uygulanması kolaydır.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI, raporların, grafiklerin ve kontrol panellerinin kullanımı kolay sürükle ve bırak yöntemiyle oluşturulmasını sağlar. İçe aktarılan veri ölçümlerini herhangi bir boyuta göre analiz edin, eğilimleri ve en iyi/en düşük performans gösterenleri belirleyin, özet genel bakıştan başlayın ve ayrıntılara inin.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard, K12, HigherEd, Kurumsal ve Devlet kurumlarına farklı kaynaklardan gelen öğrenme verilerini işaretle ve tıkla kolaylığıyla görüntüleme olanağı sağlayan bir EdTech şirketidir. IntelliBoard, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Öğrenci Bilgi Sistemleri, İşbirliği Araçları, Değerlendirme Araçları, İK ve Yetenek Yönetimi Sistemlerinden verileri getirir. IntelliBoard, çevrimiçi öğrenmeyi kullanarak her kurumun kritik katılım verilerinin girilmesine ve analiz edilmesine olanak tanır ve öğrenci başarısına dahil olan herkes için iletişimi organize etmek amacıyla öğrenci veri noktalarına ve platforma erişim sağlar.
ChartBlocks
chartblocks.io
Güzel özel grafikler oluşturun. ChartBlocks, verilerinizi elektronik tablolardan paylaşılabilir grafiklere taşır; kodlamaya gerek yoktur.
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