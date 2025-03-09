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İletişim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları
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İletişim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

İletişim merkezi dış kaynak hizmetleri, işletmelere müşteri destek gereksinimlerini yönetmede alternatif bir yaklaşım sunar. Bu hizmetler havayolları, pazarlama, yazılım, perakende ve endüstriyel ürünler gibi belirli endüstri türlerine hitap etmektedir. Ek olarak, çok dilli destek, çok kanallı iletişim, uzaktan video eğitimi ve ekran paylaşımı özellikleri de dahil olmak üzere çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzmanlaşmıştır. İletişim merkezi işlevlerinin dış kaynaklardan sağlanması, büyüme yaşayan işletmelerin genel giderlerini potansiyel olarak azaltabilir. Üstelik yeni destek temsilcilerinin eğitimine ve bir iletişim merkezinin yazılım ve donanım altyapısının bakımına yatırım yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır. İşletmeler, bu hizmetlerden yararlanarak hızla genişleyen müşteri tabanına uyum sağlamak için müşteri hizmetleri yeteneklerini geliştirebilir ve böylece iş büyümesini hızlandırabilir.

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AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

YanıtConnect, 7/24 profesyonel çağrı yönetimi ve müşteri destek hizmetleri sunan bir uygulamadır.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

Satış ve pazarlama ekipleri için 7/24 lider kalifikasyon hizmeti. Potansiyel müşteri yakalama, kalifikasyon ve randevu rezervasyonu ile dönüşüm oranınızı artırın ve yatırım getirinizi artırın.

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Biz bir reklam dönüşüm platformuyuz. Teknolojinin etkin olduğu bir hizmet işletmesi olarak sunduğumuz hizmetler arasında müşteri adayı yakalama, müşteri adayı yeterliliği, randevu ayarlama ve hizmetli imzalama yer alır. Bunu yapmak için kullandığımız araçlar arasında canlı sohbet, sesli çağrı merkezleri, sanal asistan ve SMS iletişimleri yer alıyor. Sağladığımız araçlar son derece özelleştirilebilir olup, müşterilerimiz genişledikçe hizmetlerimizin de büyümesine olanak tanır. Sektörde eğitimli acentelerimiz her müşteri için 7/24 uzmanlık sağlar. Müşterilerimiz için niş alanımızdaki en destek merkezli, kapsamlı çözüm olmayı hedefliyoruz.

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

Go Answer'da, sanal resepsiyonist ve çağrı yanıtlama, sipariş alma veya teknik destek sunan gelen iletişim merkezleri, yönetilen canlı web sohbeti ve yasal alım hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi profesyonel yanıtlama hizmeti sağlama konusunda uzmanız. Perakende ve e-Ticaret, hukuk, tıp, emlak ve mülk yönetimi, konaklama ve eğitim gibi çeşitli sektörlere hitap ediyoruz. 30 günlük risksiz denemeyle bugün başlayın. Bizi G2'de gördüğünüzü söyleyin ve ilk ayınızda %50 indirim kazanın!

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial, otomotiv bayilerine yönelik müşteri yönetimi ve pazarlama araçları sunan, entegre bir platformdur.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot, ev hizmetleri, haşere ve çim uzmanları için önde gelen yanıtlama hizmeti ve müşteri desteğidir; her çağrı, sohbet, mesaj veya müşteri adayı.

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork, şirketlerin herhangi bir sabit maliyet eklemeye gerek kalmadan giden arama ekiplerini büyütmelerine olanak tanır.

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