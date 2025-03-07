İletişim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

SimpSocial

simpsocial.com

Simpsocial, modern bir iletişim merkezi programının nasıl olması gerektiğini bilir: hızlı, ölçeklenebilir ve yararlı özelliklerle dolu. Satış ve destek ekiplerine kotaları karşılamak ve hızlı bir şekilde daha fazla anlaşma yapmak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar. Bunu, satış ekiplerinin tüketicilerle tercih ettikleri şekilde iletişim kurmasını sağlayan hepsi bir arada yazılım sunarak gerçekleştirir: telefon, metin, e-posta veya sosyal medya. Simpsocial'ın otomotiv potansiyel müşterilerinizin daha hızlı, daha uzun ve minimum kaynaklarla dağıtıldığını garanti etmek için inşa edilmiş çok dokunaklı sıralı pazarlama platformu! Tüm büyük CRM'lerle kesintisiz entegrasyonlara sahiptir, bu da satışlarınızı 10 katına çıkarmalıdır. Simpsocial'a geçmek büyük veya küçük herhangi bir takım için basittir. Simpsocial, iş akışlarınızı otomatikleştirmenizi sağlayan bir üretkenlik aracıdır. Tetikleyiciler kullanıyorsanız telefonlarınıza yetişmek yerine müşteri ilişkileri oluşturmak için daha fazla zaman harcayacaksınız. Ayrıca, herhangi bir bilgisayardan iletişime geçin, çünkü Simpsocial, çeşitli kanallardaki uçları tek bir akıllı platformda birleştirmenin sıkıcı görevini kullanır. Potansiyel müşteriler üretmek için devrimci bir yaklaşıma odaklanmamız daha da iyi: mesajlaşma ve çağrı yoluyla büyük kurşun tepkisi. Simpsocial ve sizin için neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?