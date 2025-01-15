İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri

MURAL

mural.co

'Nerede' olduğunu boş verin. Şimdi farklı bir 'nasıl' zamanı. Ekiplerin çalışmak için daha iyi bir yere ihtiyacı yok. Daha iyi bir çalışma yöntemine ihtiyaçları var. İleriyi düşünen şirketler için Mural dijital beyaz tahta bu şekildedir. Mural, ekiplerin nasıl daha iyi çalıştığını ve daha iyi iş çıkardığını gösterir. Her kas gibi işbirliği de kullandıkça güçlenir. Hem işbirliği yapılabilecek bir yer hem de ekibinizin işbirliği becerilerini geliştirmek için rehberlik sunan tek eksiksiz sistemle işbirliği becerilerini geliştirmeyi sezgisel, adım adım ve kolay hale getirdik. Mural ile ekipler yarattıkça öğreniyor. Mural'ın yerleşik yöntemleri, daha ilgi çekici süreçler ve daha etkili sonuçlar için alışkanlıkları öğretmek ve güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Hemen başlayın. Mural ile hiçbir hazırlığa gerek yok; yalnızca dalın ve daha hızlı ilerleme, daha iyi fikirler, daha mutlu ekipler ve daha tutarlı mükemmel sonuçlar getiren işbirliği alışkanlıklarını uygulamaya başlayın. Bunu bir toplantı değil, bir duvar resmi yapın.