Hata Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot, SaaS ekiplerinin kullanıcıların karşılaştığı hatalardan daha hızlı kurtulmasına yardımcı olur. Bugpilot ile Müşteri Desteği ve Mühendisler, hataları anlamak, sorun gidermek ve düzeltmek için ihtiyaç duydukları tüm ayrıntıları saniyeler içinde alır. Yapay zeka destekli otopilotumuz sayesinde teknik bilgisi olmayan kişiler bile sorunun ne olduğunu anlayabilir. ### **ayrıntıları** alın Müşteri Desteği, herhangi bir soru sormadan veya yanıt vermelerini beklemeden, son kullanıcıların ekranında neler olup bittiğini anında anlayabilir; Bugpilot'un Akıllı Oturum Kaydı sayesinde, bir kullanıcı Müşteri desteğiyle görüşme başlattığında ekipteki herkes ekran kayıtlarını ve birçok teknik ayrıntıyı alır. **Sıkıcı görevleri otomatikleştirin!** Siz ve ekibiniz hâlâ manuel olarak hata raporlama formlarını dolduruyorsanız, eksik ayrıntılar üzerinde tartışıyorsanız, anlamsız "bilgisayarımdaki işler" konuşmaları yapıyorsanız ve kullanıcılarınızdan size ekran görüntüleri göndermelerini istiyorsanız Bugpilot tam size göre. . Bugpilot, sizin ve ekibinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi her zaman içeren, endüstri standardına uygun bir rapor sağlar. ### Neyin yanlış olduğunu saniyeler içinde anlayın Ekipteki herkes, yalnızca Bugpilot raporuna 5 saniye boyunca bakarak neyin yanlış olduğunu anlayabilir; Yapay zeka destekli otomatik pilotumuz sayfadaki ve kullanıcı ortamındaki potansiyel sorunları vurgular; Reklam Engelleyicilerin, yavaş internet bağlantılarının, proxy'lerin neden olduğu belirsiz sorunlar geçmişte kaldı. Hepsi tek sayfada: video kaydı; çoğaltmak için net adımlar; konsol günlükleri ve ağ etkinliği. **Neyin yanlış olduğunu saniyeler içinde anlayın** Ekipteki herkes, yalnızca 5 saniye boyunca Bugpilot raporuna bakarak neyin yanlış olduğunu anlayabilir; Yapay zeka destekli otomatik pilotumuz sayfadaki ve kullanıcının ortamındaki potansiyel sorunları vurgular; Reklam Engelleyicilerin, yavaş internet bağlantılarının, proxy'lerin neden olduğu belirsiz sorunların geçmişte kaldığına dikkat çekiyor. Hepsi tek sayfada: video kaydı; çoğaltmak için net adımlar; konsol günlükleri ve ağ etkinliği. ### Ekibinizi daha verimli hale getirin Hatalara daha az zaman harcayın. Mühendisler, tüm ayrıntıların standart bir hata raporu formatında güzel bir şekilde biçimlendirilmesiyle sorunları hemen çözmeye başlayabilirler. Artık tek bir ayrıntı bile eksik olmayacak: Mühendisler saatlerce süren konuşmalardan tasarruf edecek ve son kullanıcılar ve müşteri desteğiyle olan gidiş-gelişleri ortadan kaldıracak. Bugpilot'un esnek API'si ile uygulama sürümü, yayın tarihi ve kullanıcı bilgileri gibi ihtiyacınız olan tüm ek bilgileri toplayabilirsiniz.