Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Hata Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Hata izleme yazılımı veya sorun izleme yazılımı, kalite güvence (QA) ve yazılım geliştirme ekipleri tarafından yazılım hatalarını ve sorunlarını bildirmek için kullanılan yazılımı ifade eder. İyi bir yazılım geliştirme için kapsamlı hata takibi şarttır. Hata izleme yazılımı, bir hatanın nasıl yeniden oluşturulacağını ve bir sorunun ne kadar yaygın olduğunu açıklayan bir havuz sağlar ve bir işletmenin birçok proje veya uygulamadaki farklı hataları ayırmasına, önceliklendirmesine, sıralamasına ve bunlar hakkında iletişim sağlamasına olanak tanır. Hata izleme yazılımı genellikle bir (QA) ekibi tarafından yönetilir ve hataların düzeltilip düzeltilmeyeceği, nasıl ve ne zaman düzeltileceği konusunda geliştiricilerle, işletmeyle ve çoğunlukla müşterilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır. Hata takip yazılımı Proje Yönetimi, Geliştirme ve Test Otomasyonu araçlarıyla entegre olabilir.
Yeni Uygulama Gönder
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özellik istekleri, görev yönetimi ve wiki'ler gibi çeşitli işbirliği özellikleri sağlar. Merkezi Kaliforniya'da bulunan şirket, 2018 yılından bu yana Microsoft'un bir yan kuruluşudur. GitHub, temel hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Daha gelişmiş profesyonel ve kurumsal hizmetleri ticaridir. Ücretsiz GitHub hesapları genellikle açık kaynaklı projeleri barındırmak için kullanılır. Ocak 2019 itibarıyla GitHub, ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere tüm planlar için sınırsız özel depo sunuyor ancak ücretsiz olarak depo başına yalnızca üç ortak çalışana izin veriyor. 15 Nisan 2020'den itibaren ücretsiz plan, sınırsız ortak çalışmaya izin veriyor ancak özel depoları ayda 2.000 işlem dakikasıyla sınırlandırıyor. Ocak 2020 itibarıyla GitHub, 40 milyondan fazla kullanıcıya ve 100 milyondan fazla veri havuzuna (en az 28 milyon halka açık veri havuzu dahil) sahip olduğunu ve bu durumun onu dünyadaki en büyük kaynak kodu barındırıcısı haline getirdiğini bildirmektedir.
Jira
atlassian.com
JIRA, harika ürünler planlayan ve geliştiren ekiplerin takip aracıdır. Binlerce ekip sorunları yakalamak ve düzenlemek, iş atamak ve ekip etkinliğini takip etmek için JIRA'yı seçiyor. Yeni mobil arayüz sayesinde masanızda veya hareket halindeyken JIRA, ekibinizin işi tamamlamasına yardımcı olur.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluşturulmuştur. Zaporozhets ve Valery Sizov. Kod orijinal olarak Ruby'de yazılmıştı, bazı kısımları daha sonra Go'da yeniden yazıldı; başlangıçta yazılım geliştirme konusunda bir ekiple işbirliği yapmak için bir kaynak kodu yönetimi çözümü olarak kullanıldı. Daha sonra yazılım geliştirme yaşam döngüsünü ve ardından tüm DevOps yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir çözüme dönüştü. Mevcut teknoloji yığını Go, Ruby on Rails ve Vue.js'yi içermektedir. Temel işlevlerin açık kaynak (MIT) lisansı altında yayınlandığı, ek işlevlerin ise özel bir lisans altında olduğu açık çekirdekli bir geliştirme modelini izler.
Shortcut
shortcut.com
Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol kullanıyor. Küçük takımlar için sonsuza kadar ücretsiz. Proje planlama ve ürün oluşturmaya yönelik hızlı, hafif ve güçlü bir yaklaşım.
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışları oluşturun. Bir daha asla prosesinizi bir takımın sınırlarına uymaya zorlamayın. Diğer proje yönetimi araçlarının aksine YouTrack ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir!
Backlog
backlog.com
Backlog, proje yönetimi, görev takibi, sürüm kontrolü ve hata takibi için hepsi bir arada çevrimiçi araçtır. Proje ve kod yönetimini bir araya getiren ekipler tek bir platformda çalışmayı planlayabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve kodu yayınlayabilir. Ekipler şeffaflığı artırmak, siloları ortadan kaldırmak, daha verimli çalışmak ve karmaşık projeleri basitleştirmek için Backlog'u kullanır. Göze çarpan özellikler arasında alt görev yönetimi, özelleştirilebilir durumlar, Kanban tarzı panolar, Gantt grafikleri, iş bitirme grafikleri, Git ve SVN entegrasyonları ve Wikiler yer alır.
Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyondan fazla geliştirici ve 87.000'den fazla kuruluş tarafından sevilen Sentry, Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell ve Rockstar Games gibi dünyanın en tanınmış şirketlerinin çoğuna kod düzeyinde gözlemlenebilirlik sağlıyor.
HackerOne
hackerone.com
Hackerone, işletmeleri penetrasyon testçileri ve siber güvenlik araştırmacıları ile birleştiren bir güvenlik açığı koordinasyonu ve böcek ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte, kalabalık kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin linchpinleri olarak kucaklamak ve kullanmak için ilk şirketlerden biriydi; Türünün en büyük siber güvenlik firmasıdır. Mayıs 2020 itibariyle Hackerone'un ağı 100 milyon dolar ödülü ödemişti.
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, takımların sevdiği kullanımı kolay proje yönetimi ile birlikte sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. İşi zamanında ve bütçede teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı bir platformda anlayın. Merkezi Cork, İrlanda'da ve daha önce bir ajans işleten bir ekip tarafından kurulan Teamwork.com, 350'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekiple dünya çapında 20.000'den fazla müşteriye sahiptir.
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek bir yerde toplar. Eşsiz gücü, çok yönlülüğü ve sezgiselliğiyle Wrike, bir kuruluşun rekabetçi bir dünyada ölçeklendirmek, optimize etmek ve hızlı hareket etmek için ihtiyaç duyacağı tek iş yönetimi çözümüdür. Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens ve Tiffany & Co'nun da aralarında bulunduğu 20.000'den fazla mutlu müşteri geleceklerine güç veriyor ve Wrike'ta bir araya geliyor. Daha fazla bilgi için www.wrike.com adresini ziyaret edin.
todo.vu
todo.vu
todo.vu, serbest çalışanlar, danışmanlar ve ekipler için çok yönlü, hepsi bir arada bir üretkenlik aracı sağlamak üzere görev ve proje yönetimini zaman takibi ve faturalandırmayla birleştirir. Müşteriyle ilgili veya şirket içi herhangi bir sayıda görevi yönetmek basitleştirilmiştir. Görevleri hızlı bir şekilde yakalayın, iş yükünüzü görsel olarak düzenleyin, yetki verin, işbirliği yapın ve görevler için harcanan zamanı herhangi bir saatlik ücret karşılığında takip edin. todo.vu'nun görevlerin zaman takibi ve faturalandırmayla benzersiz entegrasyonu, ekiplerin kesintisiz çalışabileceği ve zaman maliyeti toplamlarının arka planda otomatik olarak hesaplanabileceği anlamına gelir. İş gününüzün her dakikasının nereye gittiğini görün, ekibin ve projenin ilerleyişini takip edin, dakikalar içinde ayrıntılı faturalar oluşturun ve çalışma şeklinize ince ayar yapmak için gerçek verileri kullanın. Tüm bunlar, müşteri beklentilerini aşan gelişmiş verimlilik, karlılık ve hizmet şeffaflığına yol açar.
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker, dünya çapında 35 milyondan fazla kullanıcının güvendiği bir marka olan Zoho'nun işbirliğine dayalı hata izleme yazılımıdır. BugTracker, hataların yaşam döngüsünü baştan sona izlemenize yardımcı olarak her seferinde harika ürünler oluşturup zamanında göndermenizi sağlar. Hataları daha hızlı takip edip kapatmak için otomatik bildirimler, iş kuralları ve özel iş akışları ayarlayın. Müşterileriniz için gerçekçi beklentileri tanımlayın ve Hizmet Seviyesi Anlaşmalarıyla bu beklentileri aşın.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar'ın sürekli kod iyileştirme platformuyla hataları gerçek zamanlı olarak proaktif olarak keşfedin, tahmin edin ve çözün. Rollbar, kullanıcılarınızın güvendiği ve sevdiği tüm uygulamaları tam olarak kapsar. Rollbar'ın yardımıyla gerçek zamanlı hata yanıtını otomatikleştirin, daha mutlu müşteriler ve daha üretken geliştirme ekipleri sağlayın.
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag, uygulamaları hatalara karşı izler ve uygulama istikrarını iyileştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar; böylece özellik oluşturmaya mı yoksa hata düzeltmeye mi odaklanacağınız konusunda veriye dayalı kararlar verebilirsiniz. BugSnag, önemli hataları önceliklendirmek için güçlü segmentasyon ve odaklanmış uyarılarla uygulamanıza gerçek zamanlı görünürlük sağlar. 30'dan fazla entegrasyonla BugSnag'in tam yığın izlemesi, hızlı hata araştırması ve yönlendirme için favori araçlarınızla birlikte çalışarak kullanıcı deneyimine daha fazla etkiyi en aza indirir.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Marker.io
marker.io
Marker.io: Web Geliştirme Ekipleri için Üstün Geri Bildirim Çözümü. Genel Bakış: Marker.io, web geliştirme ekiplerinin geri bildirimleri toplama, yönetme ve bunlara göre hareket etme şeklini değiştiren devrim niteliğinde bir araçtır. İster hareketli bir web ajansı, ister dinamik bir SaaS şirketi olun, ister karmaşık e-ticaret platformlarını yönetiyor olun, Marker.io daha organize, verimli ve işbirliğine dayalı bir geri bildirim süreci için başvuracağınız çözümdür. Temel Özellikler: * Geri Bildirim Widget'ı: Açıklamalı ekran görüntüleri ile geri bildirimleri kolayca yakalayın. * Meta Veri Toplama: Cihaz türü, tarayıcı sürümü ve geri bildirim URL'si gibi temel verileri otomatik olarak toplar. * Oturum Tekrar Videoları: Kullanıcı eylemlerini yakalayan kısa videolarla bağlam kazanın. * Derin Teknik Bilgiler: Geri bildirimin kapsamlı bir şekilde anlaşılması için konsol günlüklerini ve ağ isteklerini toplayın. * Geri Bildirim Sayfası: Kullanıcılar geri bildirimleriyle ilgili belgeleri görüntüleyebilir, yorum yapabilir ve yükleyebilir. * Sorunsuz Entegrasyonlar: Asana, Trello, Jira ve GitHub gibi popüler araçlara bağlanır. Faydalar: * Kolaylaştırılmış Organizasyon: Kaotik elektronik tablolara veda edin ve organize geri bildirim yönetimine merhaba deyin. * Gelişmiş İşbirliği: Geliştiriciler ve paydaşlar arasında daha iyi iletişimi teşvik edin. * Zaman Verimliliği: Geri bildirimleri doğrudan favori araçlarınızdan yöneterek değerli saatlerinizden tasarruf edin. * Artırılmış Verimlilik: Daha az hatayla daha hızlı, daha hassas web sitesi yapıları elde edin. Şunun için idealdir: * Web Geliştirme Ajansları: Hem iç ekiplerden hem de dış paydaşlardan gelen geri bildirimleri yönetin. * Proje Yöneticileri: E-posta ve Excel gibi dağınık araçlardan Marker.io'nun modern sistemine geçiş. * SaaS Şirketleri: Geri bildirim sürecinizi geliştirin ve kullanıcılarla iletişimi artırın. * E-ticaret Yöneticileri: Üstün bir son ürün için geri bildirimleri verimli bir şekilde toplayın ve bunlara göre hareket edin. * Web Sitesi Mühendisleri: Daha sorunsuz bir iş akışı için mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olun.
Assembla
assembla.com
Assembla dünyadaki en güvenli sürüm kontrolü ve proje işbirliği platformudur. Dünya çapında 5.500'den fazla müşteriye entegre proje yönetimi ile Subversion, Perforce ve Git depoları için güvenli bulut barındırma sağlıyoruz. Assembla, en iyi uygulamamız VCS ile geliştirme ekiplerinin HIPAA, SOC 2, PCI ve GDPR uyumluluk standartlarını karşılamalarına ve hatta aşmalarına yardımcı olur. Tüm projelerinizi ve kaynak kodunuzu sektör lideri uyumluluk ve güvenlikle merkezi bir kontrol noktasından yönetirken çevikliği benimseyin, uyumluluğu karşılayın ve yenilikçi kalın.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, ürün ekiplerinin ürüne özel bilgiler toplaması, kullanıcı testini hızlandırması ve paydaş geri bildirim döngülerini iyileştirmesi için tasarlanmış bir kullanıcı geri bildirim platformudur. Ürün ekipleri kullanıcı odaklı süreçler için çabalıyor ve ürün kararlarında netlik sağlamak için Usersnap'e güveniyor. Red Hat, Erste Bank, Lego ve Harvard Üniversitesi gibi şirketler, kurumsal büyüme ve operasyonlarında başarılı olmak için Usersnap ile ortaklık yapıyor. Usersnap, çevik ürün testi ve anında özellik doğrulama için kullanıcı geri bildirimlerini yakalayan, organize eden, yanıtlayan ve ölçeklendiren bir platformdur. İşte en popüler kullanım örnekleri: - Web sitesi müşteri geri bildirimi. - Tasarım ve geliştirmenin kalite güvencesi. - UAT (kullanıcı kabul testi) veya beta testini yönetmek. - Özellik isteklerinin toplanması. - Ürün içi kullanıcı araştırması. Bir kullanıcı geri bildirim çözümüne ihtiyacınız olduğunu nasıl anlarsınız? Kendinize şu 3 soruyu sorun: - Kullanıcı testlerini ve paydaş geri bildirim turlarını neden atlıyorsunuz? Usersnap tarafından sağlanan ekran görüntüleri, açıklamalar, sesli geri bildirimler ve otomatik meta veriler içeren net hata raporları, ileri geri sorun giderme süresini kısaltabilir ve geri bildirim döngülerini %30 daha verimli hale getirebilir. - Neden Satış ve CS'den yalnızca ikinci el özellik isteklerini alıyorsunuz? Jira, Zendesk, Slack, Asana gibi 50'den fazla güçlü entegrasyonla ilk elden kullanıcı geri bildirimlerini günlük iş akışlarına taşıyın. Doğru sorunları çözmek için ekiplerinizin sorunları kullanıcının gözünden görmesini sağlayın. - Kullanıcının benimseme oranı neden düşük? Nedenini nasıl açıklarsınız? Yanıt oranlarını %50'ye kadar artıran hedefli ve bölümlere ayrılmış etkileşimli mikro anketlerle kullanıcı davranışlarının nedenini ortaya çıkarın. Usersnap'i ücretsiz deneyin. İlk 15 gün bizden.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb, mühendislik ekiplerinin daha önce bulamadıkları sorunları bulup çözmelerini sağlayan gözlemlenebilirlik platformudur. Honeycomb'un yaklaşımı, gözlemlenebilirlik iddiasında bulunan diğer araçlardan temelde farklıdır ve ekiplerin, sürekli gelişen bulut uygulamaları hakkındaki yeni soruları yanıtlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Diğer araçlar, verilerinizi birbirinden ayrı sütunlar (günlükler, ölçümler ve izlemeler) arasında silip süpürür, çok yavaştır ve ekipleri yalnızca önceden belirlenmiş soruları yanıtlamakla sınırlandırır. Honeycomb, tüm veri kaynaklarını tek bir türde birleştirerek sorguları dakikalar değil saniyeler içinde döndürür ve günlüklerin ve ölçümlerin tek başına göremediği kritik sorunları ortaya çıkarır. Dağıtılmış izlemenin ve yüksek bağlamsal telemetri verileri için tasarlanmış bir sorgu motorunun gücünü kullanan Honeycomb, hem sorunun neden oluştuğunu hem de özellikle kimin etkilendiğini ortaya koyuyor.
Raygun
raygun.com
Sorunları müşterilerinizi etkilemeden önce proaktif bir şekilde belirlemek ve çözmek için yazılımınızın durumuna ilişkin anında görünürlük elde edin. Raygun'un dijital deneyim izleme araçları paketi, tüm teknoloji yığınınız genelinde eyleme dönüştürülebilir, müşteri odaklı içgörüleri ortaya çıkarır. Müşterilerinizi memnun edecek ve işinizi büyütecek hızlı, hatasız deneyimler sunmak için yazılım kalitesini ve performansını izleyin ve iyileştirin. Raygun'un ürünleri, ekibinizin daha önce deneyimlediği hiçbir şeye benzemeyen, derinlemesine güçlü içgörülerin kilidini açmak için tamamı birbiriyle tamamen entegre olan üç ana alanı kapsar. Kilitlenme Raporlaması - Hataları daha yüksek hız ve doğrulukla düzeltin. Kod satırına kadar ayrıntılı tanılamayla doğrudan çökmelerin ve hataların temel nedenine gidin. Sorunları daha hızlı çoğaltıp çözün, güvenilirliği artırın ve daha anlamlı işler için zaman kazanın. Gerçek Kullanıcı İzleme - Kusursuz yazılım deneyimleri sunun. Her kullanıcı, oturum ve cihazda güvenebileceğiniz gerçek kullanıcı analizleriyle müşterinizin dijital deneyimini anlayın. Hata ve performans eğilimlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve iş açısından kritik sorunları, müşterilerinizi ve gelirinizi etkilemeden önce proaktif bir şekilde ele alın. APM - Bu dünyanın dışında uygulama performansı izleme. Sunucu tarafı performansına ilişkin rakipsiz görünürlük elde edin. Kodunuzun milisaniyeye kadar tam olarak nasıl yürütüldüğünü söyleyen kapsamlı bir oturum izleme dökümü ile sunucu tarafı performansına ilişkin ayrıntılı, kod düzeyinde öngörüler ortaya çıkarın. Raygun, müşterilerinizin dijital deneyimini geliştirmenin en hızlı yoludur. Bugün ücretsiz deneyin!
DoneDone
donedone.com
Bir görev izleyicide ve paylaşılan gelen kutusunda en temel özellikleri arıyorsanız DoneDone'dan başkasına bakmayın. Ürünümüzü basit ve kullanımı kolay hale getirmek için çok çalışıyoruz, böylece siz işinizi bitirmeye odaklanabilirsiniz. DoneDone ile müşteri desteği ve ürün ekipleri her zamankinden daha verimli bir şekilde birlikte çalışabilir.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılımın mükemmel çalışmasını sağlamak için mevcuttur. Platformumuz, verilerden yanıtlar ve akıllı otomasyon sağlamak için geniş ve derin gözlemlenebilirliği ve sürekli çalışma zamanı uygulama güvenliğini gelişmiş AIOps ile birleştirir. Bu, yenilikçilerin bulut işlemlerini modernleştirmesine ve otomatikleştirmesine, yazılımı daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmasına ve kusursuz dijital deneyimler sağlamasına olanak tanır.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd, web siteleri için dünyanın önde gelen görsel geri bildirim ve hata izleme aracıdır. Dünya çapında binlerce harika ajans ve pazarlama ekibi, web sitesi projelerine getirdiği kolaylık ve işbirliği nedeniyle onu seviyor. BugHerd, ajansların müşterilerden ve dahili ekiplerden web sitesi geri bildirimlerini toplama ve yönetme biçiminde devrim yarattı. Web sitesi tasarımı ve geliştirmesinde yer alan ekipler ve bireyler için mükemmeldir. BugHerd ile geri bildirimleri doğrudan web sayfalarının belirli öğelerine kolayca sabitleyebilirsiniz. Web sitesinde yalnızca sizin ve ekibinizin görebileceği şeffaf bir katman görevi görür. Gönderilen geri bildirimler ve hatalar, projenin tüm paydaşlara tam görünürlüğünü sağlayan merkezi bir Kanban görev panosuna gönderilir. BugHerd, çalışanların bir ofisten veya ikisinin bir karışımından tamamen uzaktan çalıştığı hibrit bir şirkettir. Şirketin merkezi Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunmaktadır.
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edilen soruna ve alınan geri bildirime ve SDK'sını çalıştıran 2 milyar cihaza ulaştı. Instabug'un yazılım geliştirme kiti (SDK), Android, iOS, Cordova, Ionic, Xamarin ve web geliştiricileri tarafından beta testi sırasında ve uygulamalarının canlı üretim sürümlerinde kullanılır. Mobil kullanıcı tarafında kişiselleştirilebilir “Göndermek İçin Salla” özelliği, geliştirici tarafında ise detaylı raporlarıyla tanınıyor. Kullanıcılar, ağ ve cihaz günlüklerini ve yeniden oluşturma adımlarını otomatik olarak içeren hata raporlarını desteklemek için açıklamalı ekran görüntüleri, video kayıtları ve sesli notlar ekleyebilir. SDK ayrıca geliştiriciler tarafından kullanılan Slack, Zapier, JIRA, Trello, Zendesk ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi üçüncü taraf araçla da entegre olur.
Ruttl
ruttl.com
ruttl, ürün, pazarlama, satış ve destek ekiplerinin web sitesi geri bildirimi, hata takibi ve mobil uygulama geri bildirimi ve müşteri geri bildirimi gibi araçlar aracılığıyla görsel geri bildirim toplamasının, işbirliği yapmasının ve fikirleri yönetmesinin en hızlı yoludur. Şu anda, web siteleri ve mobil uygulamalardaki hataları incelemek ve takip etmek için insanlar genellikle ekran görüntüsü almak, uzun e-posta dizileri oluşturmak veya geliştiricilerle zaman alan toplantılar yapmak gibi geleneksel yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemler sinir bozucu olabilir ve çoğu zaman yanlış iletişimlere ve tüm süreçte gecikmelere yol açabilir. Bu yüzden ruttl'u inşa ettik! Güçlü özellikleri sayesinde kullanıcılar artık içerikleri kolaylıkla düzenleyebiliyor, görselleri değiştirebiliyor, web öğelerinde tasarım değişiklikleri yapabiliyor ve geliştiricilerin yapması gereken her türlü değişikliği sorunsuz bir şekilde paylaşabiliyor. 15.000'den fazla kullanıcısı olan ruttl, görsel geri bildirim sürecini kolaylaştırdı ve dünya çapındaki tasarımcıların, geliştiricilerin ve ajansların başvurduğu araç haline geldi.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, kitle kaynaklı bir güvenlik şirketinden daha fazlasıdır; Biz, ortak bir amaç etrafında birleşmiş siber güvenlik meraklılarından oluşan bir topluluğuz: Kuruluşları saldırganlardan korumak. Yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla müşterilerimizi ihtiyaçları için doğru güvenilir bilgisayar korsanlarıyla buluşturarak, kontrolü geri almalarına ve en karmaşık tehditlerin bile önünde kalmalarına olanak sağlıyoruz. Bugcrowd Güvenlik Bilgi Platformu, birden fazla aracın maliyet/karmaşıklığının yerini, hizmet olarak kitle kaynaklı kalem testi, yönetilen hata ödülü, yönetilen güvenlik açığı alımı/ifşası ve saldırı yüzeyi yönetimi (alakart fiyatlandırma mevcuttur) için her şeyin paylaşıldığı birleşik bir çözümle değiştirir. ölçek, tutarlılık ve verimlilik için aynı altyapı. Bugcrowd'un OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı dahil olmak üzere her sektörde 10 yıldan fazla deneyimi ve 100'lerce müşterisi vardır.
Userback
userback.io
Kullanıcıları anlamak ve daha iyi ürünler geliştirmek isteyen küçük ekipler için önde gelen kullanıcı araştırma platformu Userback ile tanışın. Userback ile meta verilerle zenginleştirilmiş görsel geri bildirimler toplayabilir ve NPS, CES ve CSAT ölçümleri gibi uygulama içi anketlerle kullanıcılarınızın duyarlılığı ve davranışları hakkında derinlemesine bilgiler elde edebilirsiniz. Tam oturumu tekrar oynatma özellikleri aracılığıyla herhangi bir geri bildirime derin bağlam ekleyin. Kullanıcı segmentleri oluşturun ve her kullanıcıyı giriş yaptıkları andan itibaren takip edin. Yalnızca sizin için önemli olan grupları araştırın ve deneme aşamasından kayıp aşamasına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca kullanıcı deneyimlerinizi anlayın. Geri bildirim yükünü %70 azaltmak ve geri bildirim kapatma sürelerini 10 kat artırmak için tüm bunları markalı özellik portalları, genel yol haritaları ve tüm geri bildirimleriniz için merkezi bir konumla tamamlayın. Kod yok mu? Sorun değil, dahili QA ve hata takibi için mükemmel olan, kodsuz bir tarayıcı uzantısıyla anında başlayın. Küçük ekipleri güçlü kılmak için tasarlanmış bir platformdur
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla bir "Kusur Takip Sistemi" veya "Hata Takip Sistemi"dir. Kusur Takip Sistemleri, bireysel veya geliştirici grupların, ürünlerindeki göze çarpan hataları etkili bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Çoğu ticari kusur izleme yazılımı satıcısı çok büyük lisans ücretleri talep eder. olmasına rağmen
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK, herhangi bir yazılım projesi için en kritik araçları entegre eder. Hata ve sorun takibi, Git veya Subversion'daki kaynak kodu ve referans materyallerinin tümü, tüm ekibinizin aşina olduğu bir ortamda sorunsuz bir şekilde bir arada bulunur.
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, test süreçlerinin doğru yönetimini denetleyebilir, kontrol edebilir, organize edebilir ve etkili olabilirsiniz.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio, yöneticilerin ve ekiplerin web sitesi revizyonları üzerinde gerçek zamanlı olarak kolayca işbirliği yapması için tasarlanmış ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracı ve web sitesi inceleme yazılımıdır. Web sitesi geliştirme konusunda işbirliği zor olabilir. Kontrolü ele alın ve ekiplerinize netlik kazandırın! Müşterilerin, yöneticilerin ve geliştirme ekiplerinin görsel geri bildirimde bulunmaları ve web geliştirme projelerinde etkili bir şekilde işbirliği yapmaları için tek bir platform kullanın.
Shake
shakebugs.com
Uygulamanızdaki veya web'inizdeki gerçek sorunları düzeltmek için gerçek olmayan veriler elde edin. Shake yalnızca bir hata ve çökme raporlama aracı değildir; tüm geliştiricileri, CTO'ları ve test uzmanlarını aynı sayfada buluşturur.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura, hızlı hareket eden modern teknoloji ekipleri için oluşturulmuş en basit hata izleme yazılımıdır. Sorunları kolayca izleyin, raporlayın ve yönetin. Hataları daha hızlı kapatmak için ekipler, satıcılar ve müşterilerle işbirliği yapın.
Axosoft
axosoft.com
Yazılımı seviyoruz. Başkalarının yazılım oluşturmasına yardımcı olmayı seviyoruz. Yazılımın işletmelere sağlayabileceği rekabet avantajını seviyoruz. Akşam yemeği için masa ayırtmaktan, arabalarımızda otomatik olarak fren uygulayıp hayat kurtarmaya kadar yazılımın her gün hayatımızı kolaylaştırmasını seviyoruz. Yazılım tek kelimeyle harika! Yazılımınızın daha hızlı gönderilmesinden mutluluk duyuyoruz. Scrum ekibiniz var mı? Ardından ürün birikimlerinizi, sprintlerinizi ve kullanıcı hikayelerinizi Axosoft Scrum'da yönetmeyi deneyin. Ekibiniz, Scrum uygulamasını daha da verimli hale getiren otomatikleştirilmiş iş akış çizelgelerini, özelleştirilebilir iş akışlarını ve sürüm planlama yeteneklerini sevecektir. Ekibiniz Axosoft Scrum'ı diğer bileşenlerle birleştirdikçe kusurları sürümlerle ilişkilendirebilecek ve özellik isteklerini birikmiş öğelere dönüştürebileceksiniz. Yalnızca hataları takip etmesi gereken ekipler için Axosoft Bug Tracker, çevik kusur ve sorun takibi için en iyi araçtır. Ekipler hızla yeni hatalar ekleyebilir, bunları sürümlere veya kullanıcılara atayabilir ve bunları çeşitli özel iş akışlarında taşıyabilir. Axosoft Bug Tracker diğer bileşenlerle entegre edildiğinde ekibiniz olayları otomatik olarak kusurlara dönüştürebilir ve hataların ne kadar hızlı ortadan kaldırıldığını görmek için iş bitim grafiklerini kullanabilir. Üstelik yılda sadece 1$! Ayrıca destek biletleriyle de yanınızdayız. Axosoft Yardım Masası, e-postadan bilete otomasyon, hazır yanıtlar ve uygulama içi ileti dizileri ile müşterilerinizin destek sorunlarını daha iyi takip etme ve çözme yeteneği sağlar. Müşterileriniz ayrıca web tabanlı Müşteri Portalında sorunları kendi kendilerine bildirebilecekleri bir merkeze de sahip olacak. Ekibiniz Yardım Masasını diğer bileşenlerle entegre ettiğinde, destek ekibi olayları anında kusurlara ve kullanıcı hikayelerine dönüştürebilecektir.
Errorception
errorception.com
Errorception, JavaScript hatalarını bulmaya yardımcı olur ve hataları birlikte gruplandırır.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs, teknik ve teknik olmayan ekiplerin (geliştiriciler, QA'lar, tasarımcılar, destek ve diğerleri) sorun çözümü için geri dönüş süresini katlanarak azaltmak amacıyla saniyeler içinde veri açısından zengin hata raporları oluşturmasına yardımcı olan bir hata izleme ve yönetim aracıdır.
Iteration X
iterationx.com
Iteration X, ekiplerin herhangi bir canlı web sitesine veya web uygulamasına doğrudan Chrome'da açıklama eklemesine ve düzenlemesine olanak tanır. Artık ekran görüntüleri, video görüşmeleri ve bitmek bilmeyen e-posta ve sohbetlerle zaman ve enerji harcamanıza gerek yok. Herhangi bir sayfayı geliştirin ve sonucu saniyeler içinde ekibinizle paylaşın.
BugBase
bugbase.ai
BugBase, yeni kurulan şirketlere ve kuruluşlara güvenlik açıklarını etkili bir şekilde tanımlama, yönetme ve azaltma konusunda yardımcı olmak için hata ödül programları ve yeni nesil sızma testi (VAPT) gibi kapsamlı güvenlik operasyonlarını yürüten bir Sürekli Güvenlik Açığı Değerlendirme Platformudur.
YesWeHack
yeswehack.com
2015 yılında kurulan YesWeHack, küresel bir Bug Bounty ve VDP Platformudur. YesWeHack, şirketlere Bug Bounty (keşfedilen güvenlik açığı başına ödeme) ile siber güvenliğe yenilikçi bir yaklaşım sunuyor; 170 ülkede 45.000'den fazla siber güvenlik uzmanını (etik bilgisayar korsanları) kuruluşlarla birleştirerek açık kapsamlarını güvence altına alıyor ve web sitelerindeki, mobil uygulamalarındaki güvenlik açıklarını rapor ediyor. altyapı ve bağlı cihazlar. YesWeHack, en katı Avrupa düzenlemelerine uygun olarak dünya çapında yüzlerce kuruluş için özel (yalnızca davete dayalı) programlar ve kamu programları yürütmektedir. YesWeHack, Bug Bounty platformuna ek olarak şunları da sunmaktadır: Güvenlik Açığı Açıklama Politikası (VDP) için bir oluşturma ve yönetim çözümü, bir Pentest Yönetim Platformu, Dojo adı verilen etik bilgisayar korsanları için bir öğrenme platformu ve eğitim kurumları için bir eğitim platformu olan YesWeHackEDU.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo, son teknoloji yapay zekayla birleştirilmiş tam entegre bir Üretkenlik Platformu ile insanların çalışma şeklini yeniden şekillendiriyor. Üretkenliği hızlı, akıllı ve güzel bir şekilde basitleştirmenin önemine inanıyoruz. Kroolo sadece bir platform değil; tüm temel araçları tek bir merkezi çalışma alanında bir araya getirmek için tasarlanmış dinamik bir çalışma alanıdır; artık uygulamadan uygulamaya atlamaya gerek yok. Platformumuz Projeleri, Hedefleri, Görevleri, Belgeleri ve İşbirliğini sorunsuz bir şekilde entegre ederek günümüzün iş yapma şekli için bütünsel bir çözüm sunar. Temel Özellikler: * Yapay Zeka Destekli Verimlilik: Kroolo'nun kalbinde güçlü bir yapay zeka düzenleme motoru olan Kroo AI yatıyor. 1.000'den fazla şablonla donatılmış Kroo AI, projelerin, hedeflerin ve belgelerin oluşturulmasının yalnızca ışık hızında olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sonuçların hem son derece alakalı hem de anında kullanışlı olmasını sağlayarak yapay zeka destekli üretkenlik için yeni bir standart belirliyor. * Kusursuz Entegrasyon: Günümüzün dijital çalışma hayatında birbirine bağlılığın önemini anlıyoruz. Kroolo, en popüler üretkenlik araçlarıyla tam entegrasyona olanak tanır. Kroolo sorunsuz, birleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağladığından, yinelenen girişlere ve veri kaybına veda edin. * Sezgisel Çalışma Alanı: Kroolo'yu kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde geliştirdik. Araçların nasıl çalıştığını öğrenmek için daha az zaman harcanması, üretken olmaya daha fazla zaman ayrılması anlamına gelir. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz.
Memfault
memfault.com
Memfault, gömülü cihazlar için bir gözlemlenebilirlik aracıdır. Cihazlarınız sahada konuşlandırıldıktan sonra kapsamlı hata ayıklama ve kilitlenme verilerinin yanı sıra kritik sağlık ve performans ölçümlerini otomatik olarak toplayın. Memfault ayrıca OTA güncellemelerinin filonuza dağıtımını kontrollü, tekrarlanabilir ve düşük riskli bir süreçle yönetmenize olanak tanır. Memfault, Linux, Android çalıştıran tüm gömülü cihazları ve herhangi bir RTOS veya yalın donanım çalıştıran MCU'ları destekler.
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot, SaaS ekiplerinin kullanıcıların karşılaştığı hatalardan daha hızlı kurtulmasına yardımcı olur. Bugpilot ile Müşteri Desteği ve Mühendisler, hataları anlamak, sorun gidermek ve düzeltmek için ihtiyaç duydukları tüm ayrıntıları saniyeler içinde alır. Yapay zeka destekli otopilotumuz sayesinde teknik bilgisi olmayan kişiler bile sorunun ne olduğunu anlayabilir. ### **ayrıntıları** alın Müşteri Desteği, herhangi bir soru sormadan veya yanıt vermelerini beklemeden, son kullanıcıların ekranında neler olup bittiğini anında anlayabilir; Bugpilot'un Akıllı Oturum Kaydı sayesinde, bir kullanıcı Müşteri desteğiyle görüşme başlattığında ekipteki herkes ekran kayıtlarını ve birçok teknik ayrıntıyı alır. **Sıkıcı görevleri otomatikleştirin!** Siz ve ekibiniz hâlâ manuel olarak hata raporlama formlarını dolduruyorsanız, eksik ayrıntılar üzerinde tartışıyorsanız, anlamsız "bilgisayarımdaki işler" konuşmaları yapıyorsanız ve kullanıcılarınızdan size ekran görüntüleri göndermelerini istiyorsanız Bugpilot tam size göre. . Bugpilot, sizin ve ekibinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi her zaman içeren, endüstri standardına uygun bir rapor sağlar. ### Neyin yanlış olduğunu saniyeler içinde anlayın Ekipteki herkes, yalnızca Bugpilot raporuna 5 saniye boyunca bakarak neyin yanlış olduğunu anlayabilir; Yapay zeka destekli otomatik pilotumuz sayfadaki ve kullanıcı ortamındaki potansiyel sorunları vurgular; Reklam Engelleyicilerin, yavaş internet bağlantılarının, proxy'lerin neden olduğu belirsiz sorunlar geçmişte kaldı. Hepsi tek sayfada: video kaydı; çoğaltmak için net adımlar; konsol günlükleri ve ağ etkinliği. **Neyin yanlış olduğunu saniyeler içinde anlayın** Ekipteki herkes, yalnızca 5 saniye boyunca Bugpilot raporuna bakarak neyin yanlış olduğunu anlayabilir; Yapay zeka destekli otomatik pilotumuz sayfadaki ve kullanıcının ortamındaki potansiyel sorunları vurgular; Reklam Engelleyicilerin, yavaş internet bağlantılarının, proxy'lerin neden olduğu belirsiz sorunların geçmişte kaldığına dikkat çekiyor. Hepsi tek sayfada: video kaydı; çoğaltmak için net adımlar; konsol günlükleri ve ağ etkinliği. ### Ekibinizi daha verimli hale getirin Hatalara daha az zaman harcayın. Mühendisler, tüm ayrıntıların standart bir hata raporu formatında güzel bir şekilde biçimlendirilmesiyle sorunları hemen çözmeye başlayabilirler. Artık tek bir ayrıntı bile eksik olmayacak: Mühendisler saatlerce süren konuşmalardan tasarruf edecek ve son kullanıcılar ve müşteri desteğiyle olan gidiş-gelişleri ortadan kaldıracak. Bugpilot'un esnek API'si ile uygulama sürümü, yayın tarihi ve kullanıcı bilgileri gibi ihtiyacınız olan tüm ek bilgileri toplayabilirsiniz.
ReQtest
reqtest.com
Reqtest, uygulama projelerinizi ve sistem bakımınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir araçtır. Test etme, gereksinimler, hata izleme ve raporlama işlevleriyle kalite güvencenizde başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan tek araçtır. Reqtest'in dünya çapında 12.000'den fazla kullanıcısı var. ERP veya CRM gibi karmaşık sistemlerin tüm yaşam döngüsünü yönetmek için 1 numaralı bulut tabanlı araçtır. Araç şunları yapmanızı sağlar: - %100 izlenebilirliğe sahip uçtan uca test yönetimi özelliği sayesinde yeni yazılımı tam güvenle yayınlama - Sistemlerinizdeki kaliteyi zahmetsizce koruma ve zaman içinde iyileştirme - Dijital projelerinizi standartlaştırma ve ölçeklendirme
zipBoard
zipboard.co
Dijital içerik için görsel inceleme, onay ve sorun takibi. İşaretleyin, ekranı kaydedin ve daha hızlı işbirliği yapın. Ücretsiz kaydolun!
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv'in Pentesting'i ve tam olarak yönetilen Hizmet Olarak Bug Bounty'si, güvenlik ekiplerinin, geleneksel hata ödülü ve manuel testlerin karmaşıklığı, maliyeti ve zorlukları olmadan, etkili güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce keşfetmelerine yardımcı olur. Inspectiv platformu, öncelikli güvenlik açığı bulgularını incelemenize, gürültüyü filtrelemenize, sizin için önemli olan sinyali almanıza ve eylemlerinizi sorunsuz bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. Daha fazla bilgiyi inspectiv.com'da bulabilirsiniz.
Keypup
keypup.io
Keypup'ın SaaS çözümü, mühendislik ekiplerinin ve tüm yazılım geliştirme paydaşlarının Git (GitHub, GitLab ve Bitbucket) ve/veya biletleme sistemlerinden (Jira, ClickUp ve Trello) gerçek zamanlı bilgileri birleştirerek mühendislik çalışmalarını daha iyi anlamalarına olanak tanır. Çözüm, birden fazla veri kaynağını, kullanıcı dostu bir kontrol paneli ve içgörü oluşturucu arayüzü ile birlikte birleşik bir veritabanında birleştirir. Keypup kullanıcıları denenmiş ve doğrulanmış şablonları (DORA Metrikleri, Döngü Süresi, Yazılım Teslimatı, Süreç Kalitesi, Denetim ve Uyumluluk, Geliştiricilerin Üretkenliği ve daha fazlası dahil) özelleştirebilir veya kendi raporlarını, içgörülerini ve gösterge tablolarını oluşturarak tam bir resim elde edebilirler. Bir bakışta özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış geliştirme operasyonları.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy, gizlilik ve güvenlik sağlarken oturum tekrarını, ön uç hata izlemeyi, ürün analitiğini ve önceliklendirmeyi bir araya getiren güvenilir bir dijital deneyim platformudur. Zipy ile neler yapabilirsiniz? > Kullanıcı kaybını önlemek için kullanıcı davranışını anlayın > Eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek için canlı kullanıcıları ve gerçek zamanlı hataları izleyin > Dahili geliştirme araçlarıyla JS ve API hatalarını çözmek için gereken süreyi azaltın > Müşteri deneyimi sorunları konusunda ekip üyelerinizle işbirliği yapın > Müşteri yolculuğu videosunun tekrar oynatılmasını, ağdan yararlanın günlükler, konsol günlükleri ve yığın izlemelerin tümü tek bir yerde Zipy'yi kimler kullanabilir? Zipy en çok Ürün ekipleri, İş Analistleri, Müşteri Başarısı, Müşteri Desteği ve müşteri sorunlarını çözmek zorunda olan Geliştiriciler için faydalıdır. Zipy ile neyi başaracaksınız? > TTR'yi %50 azaltın ve destek ve geliştirme ekibinizin hata ayıklama zamanından tasarruf edin > Sorunlarını proaktif bir şekilde düzelterek müşteri kaybını azaltın > Ürün ve analist ekipleri tarafından kullanıcı davranışının anlaşılmasına dayalı olarak daha iyi bir ürün ve GTM stratejisi oluşturun
Sifter
sifterapp.com
Hataları ve Sorunları Takip Etmek Kolay Olmalı. Aşırı karmaşık sorun izleme yazılımı çalışmayı zorlaştırır. Sifter, yazılım ve site geliştirme ekiplerinin önemli olanı yapmaya odaklanmasına yardımcı olur.
LogMill
logmill.io
Bir geliştirici, testçi veya müşteri destek ekibinin üyesiyseniz LogMill yeni ve en iyi aracınızdır. LogMill, uygulamanızın durumunu izlemek ve herhangi bir hata bulunduğunda sizi bilgilendirmek için akıllı sensörler kullanır; böylece hatayı düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete geçmenize olanak tanır. Ekip kullanımı ve rol tabanlı erişim desteği, ekip içinde sorunsuz işbirliği sağlarken Basit Posta Aktarım Protokolü, günlüklerin doğrudan size gelmesi anlamına gelir. İhtiyacınız olan tüm bilgiler, ayrıştırma kolaylığı için gruplandırılmış olarak tek bir yerde olacaktır. 30 günlük ücretsiz deneme sürümümüzle ücretsiz olarak başlayın.
Disbug
disbug.io
Disbug, sesli anlatımla ekranı kaydetmenize ve tek bir tıklamayla teknik günlüklerle birlikte jira'ya göndermenize olanak tanıyan bir krom uzantısıdır. QA'dan düzeltmeye kadar, hata düzeltmede büyük miktarda zaman kazanın. Testçiler için daha kolay, geliştiriciler için daha verimli!
Shakebug
shakebug.com
Shakebug, geliştiricilerin hatayı ve çökmeleri görmesine olanak tanıyan bir sorun izleme aracı olarak da bilinen hata ve çökme raporlama aracıdır. Araç, geliştiricilerin zor ve zaman alan hata ve kilitlenme raporlama görevini ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır.
Launchable
launchableinc.com
Launchable'ın Akıllı Test Arıza Teşhis Sistemi, en kritik sorunları saptayarak ve bunlara odaklanarak geleneksel hata önceliklendirme engellerini çözer. Başlatılabilir'i, test hatalarını tanımlama, kategorilere ayırma ve ele alma sürecini kolaylaştırmak ve sonuçta hata önceliklendirme iş akışınızı hızlandırmak için yapay zeka yardımcı pilotunuz olarak düşünün. Akıllı Test Hatası Tanılaması, ister kümeyle ilgili hataları tespit etmek, ister yinelenen sorunları tespit etmek veya test modellerini izlemek istiyor olun, test oturumları hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Başlatılabilir ile hata önceliklendirmenin acısını ortadan kaldırın: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Korkusuzca başlatın. Yazılım testlerinin %80'i anlamsızdır. Başlatılabilir, size en önemli %20'yi gösteren Dev Intelligence Platform katmanıdır. Başlatılabilir, veriye dayalı test öngörüleri ve eylemleriyle gönderim zorluklarını çözerek geliştirme geri bildirim döngüsünü hızlandırır. Launchable, makine öğrenimi yoluyla, geliştiricilerin bekleme sürelerini kısaltmak için en yüksek başarısızlık olasılığına sahip testleri tanımlayıp çalıştırarak ve test paketi içgörülerini takip ederek CI ardışık düzenlerini optimize eder. Önde gelen Fortune 100 markaları, önemli olanı test ederek daha fazla özelliği daha hızlı sunmak için Launchable'a güveniyor. Launchable'ın Tahmine Dayalı Test Seçimi, belirli bir kod değişikliği için çalıştırılacak doğru testleri seçmek üzere makine öğrenimini kullanır. Bu, yazılım geliştirme yaşam döngünüzdeki çeşitli noktalarda çok daha küçük bir test kümesi çalıştırma yeteneğinin kilidini açarak teslimatı hızlandırır. Tahmine Dayalı Test Seçimi ile Başlatılabilir, aslında test çalıştırıcınıza, test edilen değişikliklere göre tam olarak hangi testlerin çalıştırılacağını söyler. Başlatılabilir ayrıca test verilerinizi yüzeysel Test Insights'a toplu olarak analiz eder. Bu bilgileri test takımınızın durumunu iyileştirmek ve test çalıştırmalarınızdan maksimum değeri elde etmek için kullanabilirsiniz.
Gleap
gleap.io
Uygulamalar ve web siteleri için hepsi bir arada müşteri geri bildirim aracınız. Ayrıntılı raporlarla hataları 10 kat daha hızlı düzeltin, kullanıcılarınızla bire bir bağlantı kurun, özellik istekleri ve anketlerle kullanıcılarınızın gerçekte ne istediğini keşfedin.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM, geliştiricilerin performans sorunlarını müşteriler görmeden bulmasına ve düzeltmesine yardımcı olarak sorun gidermeyi kolaylaştıran uygulama performansı izleme aracıdır. Gerçek zamanlı uyarı, geliştirici merkezli kullanıcı arayüzü ve darboğazları doğrudan kaynak koduna bağlayan izleme mantığıyla Scout APM, hata ayıklamaya daha az, harika bir ürün oluşturmaya daha fazla zaman ayırmanıza yardımcı olur. İhtiyaç duyduğunuz bağımlılıkları genel giderin çok küçük bir kısmı karşılığında sağlayan bir aracıyla performans sorunlarını (bellek şişmesi, N+1 sorguları, yavaş veritabanı sorguları ve daha fazlası) hızlı bir şekilde tanımlayın, önceliklendirin ve çözün. Scout APM geliştiriciler için, geliştiriciler tarafından oluşturulmuştur ve Ruby, PHP, Python ve Elixir uygulamalarını izler.
Dashbird
dashbird.io
AWS'deki sunucusuz uygulamaları izleyin. Sunucusuz uygulamalarınızı inceleyin. AWS Lambda üzerine kurulu uygulamalar için gerçek zamanlı görünürlük, uyarılar ve sorun giderme özellikleriyle mükemmel kullanıcı deneyimleri sunun. Dashbird, daha hızlı geliştirmenize ve üretim iş yüklerini hiçbir kod değişikliği olmadan güvenle çalıştırmanıza olanak tanır. AWS hizmetleri için tam gözlemlenebilirlik kapsanmaktadır: Lambda, API Gateway, DynamoDB, SQS, ECS, Step Functions, Kinesis, HTTP API Gateway, RDS, SNS, OpenSearch, ELB.
Embrace
embrace.io
Embrace, mühendislere mobilin karmaşıklığını yönetme ve daha iyi, daha cesur deneyimler oluşturma gücü veriyor. Mobil cihazın her zamankinden daha önemli olduğu bir zamanda, ekipler sıklıkla parçalanmış çözümlerle, eksik verilerle ve sorunları yüzeye çıkaramamayla karşı karşıya kalıyor. Embrace ile mühendisler, ayrıntılı teknik bağlamla her türlü sorunun etkisini tanımlayıp önceliklendirebilir ve bunları anında çözebilir. Embrace, varsayımları ortadan kaldırarak mükemmel performansa ve mümkün olan en iyi deneyimleri oluşturmaya yönelik fırsatları aydınlatır.
Essembi
essembi.com
Essembi, yazılım şirketlerinin pazarlarında lider olmak için inovasyon döngülerini hızlandırmalarına yardımcı olan yazılım inovasyon merkezidir. Günümüzün hızlı tempolu yazılım dünyasında mükemmel yazılım geliştirme baskısı her zamankinden daha yüksek. Yazılım inovasyon döngünüzün hızı, başarınızda çok önemli bir rol oynar. Başarılı sektör liderleri genellikle en hızlı yazılım inovasyon döngüsüne sahip olanlardır; değerli geri bildirimleri hızla toplayan, yeni ürün özellikleri hakkında bilinçli kararlar veren ve yüksek kaliteli ürün güncellemelerini rakiplerinden daha hızlı sunan kişilerdir. Essembi, döngüyü tek bir sistemde yönetme işlevselliği sunarak yazılım ekiplerinin yazılım inovasyon döngülerini hızlandırmasına yardımcı olur. Ürün yönetimi, geliştirme, müşteri desteği, satış ve pazarlama ekipleriniz tek bir platformda sorunsuz bir şekilde işbirliği yaptığında herkes kazanır; müşterileriniz özellikleri daha hızlı alır, ürününüz daha hızlı büyür ve işletmeniz daha hızlı ölçeklenir.