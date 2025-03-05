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AR İşbirliği araçları, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını kullanarak uzak bir ortamdan eğitim vermek, işbirliği yapmak ve teknik destek sağlamak için kullanılır. AR Collab araçları genellikle bakım, üretim, otomotiv ve kamu hizmetleri gibi alanlarda uzaktan destek sağlamak için kullanılır. Bu alanlarda kullanıcılar telefon, tablet veya AR gözlüğü gibi donanımları, herhangi bir ekipmanın bakımını nasıl yapacaklarını gösteren görsel talimatlar sağlayan yazılımlara bağlayabiliyor. Bir örnek, bozulan bir makine parçası olabilir ve şimdi bir saha çalışanının onu nasıl tamir edeceğini öğrenmesi gerekir. AR işbirliği yazılımı, yalnızca çalışana ekipmandaki arızanın tam olarak nerede olduğunu gösterecek görsel talimatlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onu, çalışanın tam olarak ne gördüğünü görebilecek bir uzaktan destek ekibine de bağlayabilir. AR ve görsel talimatları kullanarak sorunu çözmek için birlikte işbirliği yapabilirler.
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Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
Zoho Lens
zoho.com
Artırılmış Gerçeklik kullanarak Etkileşimli Uzaktan Yardım. Uzak konumdaki bir kullanıcının akıllı telefon kamerasına erişerek, tesis makinelerinden sunuculara kadar ekipmandaki sorunlara istediğiniz zaman doğrudan masanızdan göz atın.
AIRe Link
aire.link
AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim için profesyonel bir araçtır. Paradan ve zamandan tasarruf edin ve bilgi birikiminizi yeni nesil teknisyenlere aktarın.
Streem
streem.com
StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, uzaktan hızlı bir şekilde görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm süreleri hızlandırılır. Streem'in API'leri veya SDK'sı ile uzaktan AR özellikli video araçları, yerel uygulamalara ve mevcut iş akışlarına yerleştirilebilir ve/veya entegre edilebilir
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning, uzaktan yardım konusunda uzmanlaşmış bir hizmet olarak B2B yazılım (SaaS) şirketidir. Bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan yeni nesil video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözmek için iki video akışının birleştirilmesi ve 3D açıklamaların kullanılması da dahil olmak üzere artırılmış gerçeklik özelliklerini uyguluyor. Yardım Yıldırım, karmaşık ekipman ve ürünlerin kurulumu, denetimi, eğitimi, servisi ve onarımı için kullanılır. Help Lightning ile müşteriler, ilk seferde onarım oranlarında artış, daha az kamyon devri, genişletilmiş iş gücü kapasitesi ve son müşteri memnuniyetinde artış dahil olmak üzere hizmet gelirini ve marjını artırırken anında performans iyileştirmeleri görüyor.
SightCall
sightcall.com
SightCall VISION, kurumsal hizmet kuruluşlarına hizmet anında Görme, Analiz Etme, Yönlendirme ve Raporlama gücü veren tek yazılım platformudur. Temsilciler, müşteriler, teknisyenler ve uzaktaki uzmanlar, birleşik bir platformda artırılmış gerçeklik (AR), video yardımı ve çok modlu üretken yapay zeka ile geliştirilmiş bilgisayar görüşünün bir kombinasyonunu kullanarak gerçek dünyadaki hizmet sorunlarını görsel olarak çözmek için SightCall VISION'ı kullanabilir. SightCall, Görsel Yardım ve kurumsal hizmet verimliliğinde yenilikçi bir dünya lideridir. 2008 yılında kurulan SightCall, yeniliklerinden ötürü övgüler aldı ve 2023 Inc. 5000 Sınıfında ABD'nin en hızlı büyüyen yazılım şirketlerinden biri olarak sıralandı. Şirketin genel merkezleri San Francisco, Kaliforniya ve Paris, Fransa'da bulunmaktadır.
XMReality
xmreality.com
XMReality, kuruluşunuz için oluşturulmuş, her zaman tamamen güvenli ve markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirilebilir bir uzaktan görsel yardım çözümü sunar. Artırılmış gerçeklikle geliştirilen ve kullanım kolaylığı için tasarlanan XMReality, uzaktan sorun çözmeyi her zamankinden daha hızlı hale getirecek kadar güçlü ve yine de kuruluşunuzdaki herkesin kullanmasına yetecek kadar basit. Sıfır uygulama süresiyle hemen başlayabilirsiniz. XMReality AB (publ), uzaktan görsel yardımda pazar lideridir ve çözümümüz dünya çapında 60'tan fazla ülkede kullanılmaktadır. Nestlé, Electrolux Professional, Sidel, Heineken ve Nibe 150'den fazla müşteriye örnektir. XMReality İsveç ve ABD merkezlidir ve Nasdaq Birinci Kuzey Büyüyen Piyasasında listelenmiştir (kod kodu: XMR).
AR Genie
argenie.ai
AR Genie, yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR) ve Geniş Dil Modeli (L.L.M.) tarafından desteklenen görsel bir uzaktan yardım aracıdır. Karmaşık teknik sorunları uzaktan çözmek için canlı videodaki AR açıklamalarını kullanarak görsel olarak yardımcı olmak ve rehberlik etmek üzere uzmanların teknisyenler veya müşterilerle küresel olarak işbirliği yapmasına olanak tanır. Kullanıcı dostu araçlarımız, AR Gözlükleri, mobil cihazlar veya tabletleri kullanarak sorunların giderilmesini kolaylaştırarak teknik terminolojiyle ilgili kafa karışıklığını ve karmaşıklığı ortadan kaldırır. Çözümü hızlandırmak, müşteri deneyimini geliştirmek, zamandan tasarruf etmek ve maliyetleri azaltmak için işletme ve bakım veya eğitimdeki teknik destek yeteneklerinizi yükseltin.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz®, uzaktaki uzmanlara erişmek ve sahadaki varlıkları uzaktan teşhis etmek, değerlendirmek ve sorunlarını gidermek için akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla kullanılabilen, artırılmış gerçeklik tabanlı, uzaktan yönlendirme ve Dijital iş akışı sistemidir. Telepresenz, uzaktaki bir uzman ile saha kullanıcıları arasında gerçek zamanlı, iki yönlü iletişim sağlar, gerektiğinde bu tür bir uzmanlığın sağlanmasıyla ilgili maliyetleri azaltır, dünyanın her yerindeki bireylerle çalışmayı yalnızca mümkün değil aynı zamanda tamamen uygulanabilir hale getirir.
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE, makine üreticileri için müşteri desteğini bir sonraki seviyeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Hizmet için dünyayı dolaşmayı bırakın. Son kullanıcılarınıza Artırılmış Gerçeklik yoluyla makine dokümantasyonu sağlayın veya müşterilerinizin bakış açısına canlı olarak bağlanın ve sorunları uzaktan çözün.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Geleceği Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. İmalat ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçeklik araçlarını iş teknolojisinin ön sıralarına getirme konusunda uzmanlaşan, zorlu bir güce dönüştük. Uzmanlığımız yalnızca fütüristik çözümler üretmek değildir; günümüzün dinamik iş ihtiyaçları için bunları erişilebilir ve pratik hale getirmektir. Son Teknoloji Özellikler SynergyXR'de biz sadece araçlar yaratmıyoruz; deneyimler şekillendiriyoruz. Ürünlerimiz yazılımdan çok daha fazlasıdır; bunlar etkileşim ve işbirliğinin yeni boyutlarına açılan kapılardır. Kullanıcı dostu arayüzlere ve sağlam işlevselliklere odaklanan XR çözümlerimiz, iş süreçlerinize kusursuz bir şekilde entegre olur. Kapsamlı eğitim modüllerinden etkileşimli ürün tanıtımlarına kadar, artırılmış ve sanal gerçekliğin moda sözcüklerden daha fazlası olmasını sağlıyoruz; bunların modern iş başarısı için temel araçlar olmasını sağlıyoruz. Eşsiz Değer ve Çözümler SynergyXR'ı diğerlerinden ayıran şey, gerçek dünyadaki iş zorluklarını çözme konusundaki kararlılığımızdır. Teknolojinin engel değil kolaylaştırıcı olarak hizmet ettiği, önce insan yaklaşımına inanıyoruz. Çözümlerimiz verimliliği artırmak, yeniliği teşvik etmek ve küresel ekipler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. İşletmeler, XR araçlarımızı benimseyerek geleneksel sınırları aşabilir, işbirliği, eğitim ve müşteri etkileşiminde yeni potansiyellerin kilidini açabilir. Genişletilmiş gerçekliğin işletmeniz için günlük bir gerçeklik haline geldiği SynergyXR ile geleceğe dalın.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo, destek temsilcilerinin müşterilerin bir uygulama yüklemesine gerek kalmadan müşterilerin telefon kameralarına erişerek gördüklerini görmeleri için bir bağlantı göndermesine olanak tanıyor. Viewabo, işletmelerin olayları müşterilerinin gördüğü gibi görmelerini sağlayarak, daha akıcı bir teşhis ve sorun çözme süreci sunarak müşteri hizmetleri ekiplerini güçlendirir. Bu, anlaşmazlıkları azaltır, geri dönüş sürelerini hızlandırır ve daha iyi bir uzaktan müşteri desteği deneyimi sağlar.
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