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Hesap Veri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin
Hesap Veri Yönetimi yazılımı, tüm hesap tabanlı pazarlama (ABM) süreci boyunca potansiyel verilerin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Hem satış hem de pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara ilişkin gerçek zamanlı görünürlüğe sahip olmasını sağlayarak bilinçli kararlar almalarına ve uygun önlemleri almalarına olanak tanır. Bir ABM stratejisinin başarılı olması için satış görevlilerinin, her potansiyel müşterinin satış hattında nerede durduğunu ve müşteriye dönüşme olasılıklarını net bir şekilde anlaması gerekir. Hesap Veri Yönetimi sistemleri, satış ve pazarlama ekipleri arasında ilgili tüm hesap bilgilerini belgelemek ve iletmek için merkezi bir platform görevi görür. Bu, kusursuz işbirliğini kolaylaştırır ve her iki ekibin de çalışmalarında uyumlu olmasını sağlar. Pazarlama ve satış departmanları, Hesap Veri Yönetimi yazılımını kullanarak pazarlama girişimlerinin verimliliğini en üst düzeye çıkarabilir. Bilgi akışını kolaylaştırır, iletişimi geliştirir ve sonuçta daha etkili pazarlama kampanyalarına yol açar. Bu yazılım, pazarlama ve satış ekipleri arasındaki koordinasyonu ve sinerjiyi optimize etmede hayati bir araç görevi görerek sonuçta kuruluş için daha iyi sonuçlar sağlar.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleye...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka tek...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, L...
Warmly
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini iz...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesi...
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı...
LeadAngel
leadangel.com
Erken kalkan satış kazanır. Filtreleyin, eşleştirin ve yönlendirin, sizi anında doğru satış görevlisine yönlendirin. Daha fazla anlaşma kapatın. LeadAngel, Potansiyel Müşteriden Hesap Eşleştirme ve Yönlendirmeyi içeren bir B2B Potansiyel Müşteri Yönetimi platformudur. Hızlı, Güvenilir ve Özelleştiri...
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü ...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin daha az kaynakla gelir hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hamlelerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
Owler
owler.com
Owler, önemli potansiyel müşterileriniz, hesaplarınız ve müşterileriniz hakkında bilgi sağlayan 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iş zekası platformudur. 15 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin gerçek zamanlı verilerine kolayca erişin, böylece tüm sektörlerdeki şirketlere ilişkin anlık günc...
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standar...
Keyplay
keyplay.io
İddialı GTM ekipleri için hesap seçimi. Hesap tabanlı herhangi bir şey yapıyorsanız doğru hesaplara ihtiyacınız vardır. Keyplay ideal hesaplarınızı hassas bir şekilde bulmanıza, seçmenize ve izlemenize yardımcı olur. Karmaşık ve pahalı ABM platformlarının aksine, Keyplay'i ücretsiz olarak kullanmaya...
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı...
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, gelir ekiplerinin en muhtemel alıcıları sunarak daha fazla satış hattı oluşturmasına ve kapatmasına yardımcı olur. Satışlar için LoneScale, her gün nitelikli satış hattı ve satış noktaları sağlamak için satış amacını CRM'ye geniş ölçekte otomatikleştirir, böylece temsilciler daha fazla to...
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Influ2
influ2.com
Reklamları satış konuşmasının önemli bir parçası haline getirin. Influ2, hedef hesaplardaki belirli kişilere ulaşmanızı ve reklamlarınızla kimlerin etkileşime girdiğini görmenizi sağlayan, kişiye dayalı bir reklamcılık platformudur. İlgili içeriği önemli karar vericilere iletin, iletişim düzeyindeki...
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbar...
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet ...
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformd...
Bombora
bombora.com
Bombora'nın sunduğu teklifler, hangi işletmelerin şu anda hangi konuları araştırdığını ve bu çabaların yoğunluğunu belirliyor. Bu sinyalleri puanlayarak satış ve pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara öncelik vermesine, onlarla olan görüşmelerini özelleştirmesine ve pazarlama çabalarını optimize etme...
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...
MadKudu
madkudu.com
MadKudu'nun Gelir Otomasyon İstihbaratı, doğru gelir getirici eylemleri tahmin edip önceliklendirerek gelir ekiplerinin odaklanmasını sağlar. Temel iş akışlarını otomatikleştirerek, eyleme geçirilebilir sinyalleri önceliklendirerek ve ekiplerinizin halihazırda bulunduğu yerde çalışarak, gelir ekiple...
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması içi...
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çeviri...
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic, müşteri yolculuğu boyunca satın alma komitesinin en etkili üyelerini bulup onlarla etkileşim kurarak en büyük ve en hızlı büyüyen şirketlerin en iyi hesaplarını daha hızlı dönüştürmelerine olanak tanıyor. Küresel çok kanallı bir ABM medya etkinleştirme ve ölçüm platformu olan ML Platf...