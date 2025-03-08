360 Geri Bildirim Araçları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

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360 geri bildirim araçları, çalışanlardan, yöneticilerinden ve doğrudan raportörlerden geri bildirim toplamayı içeren 360 derece inceleme yürütme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu araçlar özellikle performans inceleme döngüleri sırasında faydalıdır ve bir kuruluş içindeki her seviyeden içgörülerin verimli bir şekilde toplanmasını sağlar. Gözden geçirenler, bir meslektaşın iş performansı, yöneticinin liderlik tarzı veya genel iş deneyimi hakkında geri bildirim sağlayabilir. Tipik olarak İK departmanı tarafından yönetilen bu araçlar, 360 anketin ekipler arasında dağıtılmasını kolaylaştırır. İşverenlerin, çalışanların işyeri çeşitliliği, yönetsel yeterlilik ve değerli ekip üyeleri gibi çeşitli konulardaki duyarlılığını ölçmelerine yardımcı olurlar. Sonuçta 360 derece geri bildirim araçları, çalışanlara ve yöneticilere standart iş etkileşimleri yoluyla aktarılamayacak değerli bakış açıları sunarak gelişimi teşvik eder.
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JotForm
jotform.com
Dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen Jotform’un güçlü formları ve kodsuz araçlar paketi, küçük işletmeler için yeterince esnek ve işletmeler için yeterince sağlam. JOTForm, kuruluşların meşgul işten koşullu mantık kullanan, ödemeleri kabul eden, raporlar oluşturan, iş akışlarını otomatikleştiren ve daha fazlası ile daha az çalışmaya yardımcı olur. Jotform’un ürünleri, herhangi bir ekibin süreçlerini kolaylaştırmasını kolaylaştırır. Jotform’un 10.000 şablonu, yüzlerce entegrasyonu ve yaklaşık 400 widget ile seçenekler sınırsız. Jotform kuruluşunuz için çözüme sahiptir; Güçlü formlarımız bunu hallediyor!
Keka HR
keka.com
İşe almak sadece tek adımlı bir başarı değildir, çünkü yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamalar içermektedir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı inşa etmeye yönelik basamak taşıdır. Bu nedenle, Keka, Keka'nın başvuru izleme sistemi ile geleceğe dayanıklı bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platform aday tedarik, teknoloji değerlendirmeleri, puan kartları vb. Gibi harika özelliklerle donatacaktır. Keka HR bir insanı kolaylaştırıcıdır. İnsanların süreçlerini otomatikleştirir ve motive ve kararlı bir işyeri kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve şirketinizi iyiye dönüştürür. Keka ile, adapte olan, gelişen ve ölçekleri, ekibinizi daha etkili hale getiren yüksek performanslı bir kültürü teşvik edebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK teknolojisinde lider olan Keka çok yönlü ve tüm endüstriler için uygundur.
Macorva
macorva.com
Macorva'nın AI destekli platformu, işletmelerin performans yönetimini, geri bildirimini ve müşteri memnuniyetini ele alma şeklinde devrim yaratıyor. Çözümleri, içgörüleri hedeflenen kaynaklara ve organizasyonun deneyim verilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan yanıt planlarına dönüştürmek için sürtünmesiz geri bildirimleri, gelişmiş analizleri ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Verilere bükülmek yerine, zamanı serbest bırakmak ve daha fazla etkili değişim yaratan eylemlere odaklanmak için radyant AI kullanır. Her çalışanı ve yöneticiyi kanıtlanmış sonraki adımlarla birleştirmekten geri bildirim döngüsünü kapatmaya ve sonuçları iyileştirmeye kadar Radiant AI, daha iyi çalışan ve müşteri deneyimlerini sürdürmede kişisel koçtur. Macorva EX, anketler, nabız kontrolleri, nişan puanlama, kıyaslama, sürücü analizi, ENP'ler, 360 ° geri bildirim ve daha fazlası ile gelişmiş, AI ile çalışan bir çalışan deneyim platformudur. Zahmetsizce dinamik, mobil dostu, ilgi çekici geri bildirim deneyimleri oluşturur ve otomatik, sezgisel raporlarla önemli bilgiler açar. Geri bildirim döngüsünü kapatmak ve sonuçları iyileştirmek için her çalışanı ve yöneticiyi kanıtlanmış sonraki adımlarla birleştirerek analiz için daha az zaman ve daha fazla zaman harcar. SMS anket bildirimleri ve göze çarpan çalışanları tanımlama yeteneği gibi özelliklerle Macorva EX, takımı daha iyi yönetmeyi, sessiz süperstarları tanımasını ve uçuş risklerini azaltmasını sağlar. Macorva CX, müşteri yolculuğu boyunca eyleme geçirilebilir öngörüler yakalamak için ilgi çekici çok kanallı müşteri deneyimi (CSAT/CES), marka deneyimi (net destekleyici skoru), ürün deneyimi ve dijital deneyim anketleri sağlar. Birkaç saniye içinde ayrıntılı özel gösterge tabloları yapar ve trendleri tespit etmek ve aykırı değerleri tanımlamak için AI raporları oluşturur. Gelişmiş AI, her bir ankete yanıt vermek için kişiselleştirilmiş iletişim komut dosyaları bile oluşturur. Mobil birinci anketlerle daha yüksek yanıt oranları alır ve yapay zeka tarafından oluşturulan sosyal incelemelerle çevrimiçi itibarı zahmetsizce artırır. Macorva CX, müşterinin yolculuğunu daha derin bir şekilde anlayarak deneyimlerini ve işlerini geliştirmeye yardımcı olur. Macorva MX, tüm çalışan performans verileri için AI tarafından üretilen kaynaklar ve merkezi depolama ile yönetim sürecini kolaylaştırmak ve ekip performansını artırmak için tasarlanmıştır. Platformu verilerden dinler ve öğrenir, performans incelemeleri, geliştirme planları, OKR'ler, akıllı hedefler ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturmak için şirket hedeflerini ve kültürel değerleri içerir. Bu AI tarafından üretilen özellikler, yöneticiyi yılda 100 saatten fazla kurtararak, bilinçli kararları ve şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayan performans sağlıyor. Macorva, 80'den fazla HRIS ve CX platformu ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, çalışan ve müşteri bilgilerini otomatik olarak senkronize ederek iş akışlarını kolaylaştırır ve veri yönetimini basitleştirir. Tüm arayüzü birden fazla dili ve tam yerelleştirmeyi destekler.
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün% 75'i tarafından kullanılan Qualtrics Corexm, deneyim yönetimi için en güvenilir, zeki ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics Corexm, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. Corexm ile, toplamak ve harekete geçmek istediğiniz tüm içgörüler için sessiz veya dış kaynaklı operasyonları bütünsel, uçtan uca bir platforma getirebilirsiniz. Her departman için yetenek ve çözümlere sahip olan Corexm, her zamankinden daha hızlı bilgiler almanızı sağlayarak kitlelerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmanıza yardımcı olur. Kendi projelerinizi bile oluşturabilir veya Qualtrics uzmanları tarafından tasarlanan projeleri - marka, müşteri bilgileri, ürün araştırması veya çalışan deneyimi için - kullanabilirsiniz, böylece en çok ihtiyaç duyduğu yerde harekete geçebilirsiniz. Qualtrics Corexm ile herkesin eyleme geçirilebilir bilgileri yakalamasını, analiz etmesini ve paylaşmasını ve mevcut ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tanımlamak veya geliştirmek için kullanmasını sağlarsınız. Günümüz araştırma ve geri bildirim için dünyanın en esnek çözümü ile deneyim veri verimliliğinizi artırmanın zamanı geldi. 1) Doğru sonuçlara odaklanın, her kararı doğru eylemleri gerçekleştirmek ve deneyimleri geliştirmek için öngörücü bilgiler ve AI destekli önerilerle güçlendirin. Bu, ölçekte açık uçlu geri bildirimi anlamak, her paydaş için raporlama ve çok daha fazlasını anlamak için AI güdümlü metin analitiği içerir. 2) Sofistike araştırmalar, bir nokta ve tıklama kullanıcı arayüzü, doktora destekli metodolojiler ve anket bilimcileri tarafından tasarlanan 100'den fazla soru türü ve şablondan oluşan sağlam bir kütüphaneyle basit bir şekilde oluşturulmasını, özelleştirilmesini ve değiştirilmesini sağladı. Hepsi kullanıma hazır, kodlama gerekmez, hiç. 3) Hız ve Çeviklik Ölçeği Organizasyon genelinde amaca yönelik çözümler, iş akışları ve kolay işbirliği ile ilgili bilgileri deneyimlemek için erişim. Buna kuruluşunuzun zaten kullandığı sistemlere eşsiz entegrasyonlar içeren esnek bir platform ekleyin. 4) Zaman ve paradan tasarruf edin, tüm katılımcı verileriniz için kapsamlı bir kayıt sistemi oluşturmak için araştırmanızı tek bir platformda standartlaştırın. Anket kalitesini ve uyumluluğunu artırmak için öneriler sunarak sizin için ağır kaldırma yapan AI ile bir araştırma uzmanı olun. 5) Herkesin geri bildirim ve deneyim fırsatlarını dinleme, anlama ve deneyimleme, verilere daha derinlemesine araştırma, kişisel deneyimleri ölçekte tasarlama ve araştırma verimliliğini büyük ölçüde artıran birleşik bir sistem aracılığıyla araştırmayı birleştirin ve kolaylaştırın. 6) Riske maruz kalmayı azaltın Rakip kuruluş sınıfı güvenlik, uyumluluk ve yönetişim işlevselliği, Qualtrics Corexm GDPR, HITRUST, ISO 27001 Sertifikalı ve FedRamp Uyumludur. 7) Talep üzerine uzmanlarla bant genişliğinizi genişletin, verilerinizin sizin için daha fazla çalışmasını sağlayın. Tasarım, analitik, raporlama ve yanıtlayan kaynak kullanımı ile destek için araştırma hizmetlerimizi ve ortak ağımızı seçin. Ayrıca, tamamen esnek bir katılım modeli sayesinde bizi ihtiyacınız olan kadar veya az kullanın. Anahtar Qualtrics Corexm Ürün Özellikleri - Uzman Tasarlı Şablonlar -Sürükle ve Düşük Anket Oluşturucu - Otomatik XM Çözümleri - Özelleştirilebilir anket temaları - Tam İşbirliği Araçları - Gelişmiş anket mantığı - Kota Yönetimi -Yerleşik, yapay zeka odaklı metodoloji ve soru kalitesi analizi (deneysel görüş) - AI ile çalışan analitik ve zeka (istatistikler IQ & Metin IQ) - Crosstabs - Sistem entegrasyonu için dinlenme API erişimi - SMS Dağıtım - WCAG 2.0 uyumlu - E -posta ve sohbet desteği
Slidergap
spidergap.com
Spidergap, kişisel gelişimi kolaylaştıran 360° geri bildirim değerlendirmeleri oluşturmak ve çalıştırmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır! Çalışan odaklı geri bildirim raporları sayesinde geri bildirimi alanlar, iyileştirme önceliklerini hızlı bir şekilde belirleyebilir ve harekete geçebilir. Spidergap, 10 ila 10.000 üyesi olan büyük veya küçük kuruluşlar için tercih edilen çözümdür ve genellikle insan kaynaklarının, öğrenme ve geliştirme personelinin, liderlik ekiplerinin ve danışmanların favori tercihidir. Değerlendirmeleri oluşturmak ve yönetmek hiç bu kadar eğlenceli ve kullanıcı dostu olmamıştı! Spidergap'in çevrimiçi tasarımcısı, tamamen özelleştirilebilir anketler oluşturmak için keyifli bir sürükle ve bırak deneyimi sunuyor. Ayrıca kuruluşlar, özel markalamayla kendi yeteneklerini de ekleyebilirler. Geri bildirim raporları ve kişisel gelişim planları, nihai hedefi göz önünde bulundurarak anlaşılması keyiflidir. Çalışan performansı sonuçlarını, en güçlü yönlerini ve biraz daha fazla sevgi gerektiren alanları açıkça sergiliyorlar. Spidergap raporları ayrıca meslektaşların güçlü yönlerden nasıl yararlanılacağı ve zayıf noktaların nasıl ele alınacağı konusunda önerilerini de içerir. Gelişim planları, çalışanların kendileri tarafından veya bir yönetici veya koçun yardımıyla, iyileştirme için seçilen üç ila beş alana odaklanarak kolayca oluşturulabilir. Bu planlar, çalışanların en yüksek performansa ulaşmalarına yardımcı olacak net bir eylem listesi içerir. Ayrıntıları sevenler için raporun eki, mevcut performans, istenen performans ve iyileştirme hedefleri de dahil olmak üzere tüm geri bildirimlerin kapsamlı bir dökümünü sağlar. Spidergap'e bir şans vermeye hazır mısınız? Ücretsiz deneyin ve kişisel gelişim partisine katılın!
SurveySparrow
surveysparrow.com
Surveyparrow, müşteri deneyimi ve çalışan deneyim araçları, çevrimdışı, sohbet, klasik ve 360 ° anketler gibi ilk, son derece ilgi çekici ve kullanıcı dostu olan bir sondan çok kanal deneyim yönetim platformudur. Konuşma kullanıcı arayüzü, anketlerinizin sohbet benzeri bir deneyim sunmasına ve anket tamamlama oranlarını%40 oranında artırmasına olanak tanır. Temel özellikleri şunları içerir: * Statikten dinamik konuşmalara geçiş yapan sohbet benzeri araştırmalar. * Her seferinde bir soru soran klasik araştırmalar. * İnternetsiz yerlerin en uzak yerlerinden bile geri bildirim toplamanıza izin veren çevrimdışı araştırmalar. * Çevrimdışı veri toplama için bir kiosk görevi gören çevrimdışı anket uygulaması. * NPS anketleri, müşteri duygularını tek bir soru ile ölçmek için. * Müşteri duygularının derinlemesine bir görünümünü kazanmak için NPS kelime bulutu ve duygu analizi. * 360 ° çeşitli yetkinliklerde çalışan performansını değerlendirmek ve kişisel gelişim planları oluşturmak için değerlendirmeler. * Anketlerinizi seçtiğiniz dillere çevirmek için çok dilli anketler. * Katılımcılardan çeşitli veri toplamak için çok çeşitli soru türleri. * Anlayışlı raporlar oluşturmak için tıklamasız gösterge tablosu ve son derece gelişmiş rapor filtreleri. * İş akışınızı optimize etmek için verimli kullanıcı yönetimi. * Anketinizin her öğesini özelleştirmek için beyaz etiketleme. * Anketleri bir üst hesap altında bağımsız olarak yönetmek için alt hesaplar. * Tek bir tıklamayla platformumuza giriş yapmak için tek oturum açın. * Hesap erişimini yalnızca güvenilir yerlere ve ağlara kısıtlamak için IP kısıtlaması. * Müşteri veya çalışan nabzını düzenli aralıklarla ölçmek için tekrarlayan modla anket otomasyonu. * En kolay paylaşım seçenekleriyle çok sayıda kanalda anket paylaşımı. * Birden çok yazılım kullanma zahmetinden kaçınmak için verimli entegrasyonlar. * Her ankete kendi kişisel dokunuşunuzu eklemek için özel CSS. * Yinelenen görevleri otomatikleştirmek ve eylem verimliliğini artırmak için iş akışları.
TruScore
truscore.com
360 derece geri bildirim ve yüksek düzeyde dokunmatik hizmet ve özelleştirme ile barındırma - sizin veya bizim içeriğimiz. 360 geri bildirim sürecinin tamamını tasarlamanıza ve yönetmenize yardımcı oluyoruz.
Valence
valence.co
Valence, günümüzün işyeri için gereken ekip sağlığını, bağlantısını ve performansı hızlandıran yöneticiler için tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamaları, güçlü rehberli konuşmalara müdahale etmek ve takım iyileştirmeleri için ortak taahhütleri belirlemek ve izlemek için ihtiyaç duydukları araçları ve bilgileri verir. Valence’ın kullanımı kolay, web özellikli ekip deneyimi modülleri, yöneticileri takım deneyimlerinin sürücü koltuğuna koyarak pahalı antrenörlere ve yetenek ekibi müdahalelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Yönetim hiç bu kadar zor olmamıştı ve değerlik, yöneticilerin ekiplerini geliştirmelerine ve desteklemelerine yardımcı olarak, aynı zamanda performans ve iyileştirmeyi de destekleyerek yükü kolaylaştırıyor.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro, kişiselleştirilmiş raporları otomatik olarak oluşturan çevrimiçi değerlendirmeler oluşturmak için bir yazılım platformudur. Capgemini, EDF ve Bare International gibi danışmanların ve şirketlerin neden PointerPro ile kişiselleştirilmiş tavsiyelerin sunulmasını otomatikleştirdiğini keşfedin. Amaç, işinizi ölçeklendirmek, potansiyel müşteriler oluşturmak veya otomasyondan zaman kazanmak olsun, PointerPro işleri sizin için kolaylaştırır. Uzmanlığınızı ölçekte kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunan bir araca dönüştürmenize yardımcı olur. PointerPro sizi şu şekilde güçlendirir: * Uzmanlığınızdan yararlanarak müşterilerinize daha fazla değer verin * Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve stratejik çalışmaya odaklanarak zamandan tasarruf edin * Ekibinizi genişletmeye gerek kalmadan işinizi büyüt
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerinin geliştirme sürecine, bireyler tarafından sunulan kod incelemelerine ve yazılı kodun kendisine ilişkin görsel bilgiler sağlayarak performans ölçümünde devrim yaratan bir mühendislik yönetimi platformudur. Jira ve GitHub gibi mühendislik araçlarından gerçek zamanlı veriler elde eden Snapshot, yazılım geliştirme sürecini daha görünür hale getiriyor. İlerlemenin kodlanmasına ve ölçülmesine yardımcı olarak bireyler ve ekipler arasında şeffaflık ve uyum sağlayarak daha yüksek hız, gerçek zamanlı veriler ve iş memnuniyeti sağlar. Snapshot, günlük faaliyetleri yapay zekayla desteklenen genel şirket performansıyla birleştirerek günlük işlere bağlam ve alaka katarak daha yüksek performanslı, daha başarılı mühendislere yol açar.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR, şirketinizdeki çalışanların yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir araç paketidir. İşe alım sürecini kolaylaştırmanıza, çalışanlarınızdan içgörü ve geri bildirim toplamanıza, belgeleri toplamanıza, hedefleri ve kariyer yollarını yönetmenize yardımcı olacak çeşitli çözümler arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm kişilerin verilerini tek bir yerde saklamak, çalışanlarınız hakkında mümkün olan en iyi kararları hızlı bir şekilde vermenizi sağlayacaktır.
Klaar
klaarhq.com
Klaar, çalışma şeklinize uyan bir B2B SaaS performansı, geliştirme ve katılım platformudur. Performans Yönetimi, Hedefler ve OKR'ler, 360 Geri Bildirim, Mentorluk ve Koçluk, Katılım ve Org Grafiği üzerindeki modülleri, şirketleri yüksek performanslı ve katılımlı ekipleri geliştirmelerini ve elde tutmalarını sağlar. Klaar'ın yapay zeka ile çalışan konuşma performans yönetimi platformu, ekiplerin iyileştirme alanlarını tanımlamasına, veri odaklı kararlar almasına ve sonuçta daha iyi performans ve kariyer sürdürmesine yardımcı olan zamanında yapay zeka destekli bilgilerle performans yönetiminin stresini ve yanlılığını ortadan kaldırır. Eski İK liderleri tarafından inşa edilen ve uygulanan Klaar, sadece performansı yönetmenize yardımcı olmayan tek platformdur, aynı zamanda performansı gerçek zamanlı olarak tahmin etmenizi ve geliştirmenizi sağlar. Esnek ve tüm iş araçlarınızla entegre olan Klaar her zaman güncellenir ve iş ve İK ekipleri için herhangi bir çift çalışmayı ortadan kaldırır. Esnek performans incelemelerini kolayca başlatabilir, en iyi performans gösterenleri kalibrasyonlar yoluyla tanımlayabilir, hedefleri ve OKR'leri ve OKR'leri otomatikleştirebilir, 360 geri bildirimini otomatikleştirebilir, mentorluk yoluyla sürekli öğrenme kültürü oluşturabilir ve ENP'ler, anketler ve nabzla en önemli çalışan geri bildirimlerini dinleyebilir ve harekete geçebilirsiniz.
Feebee
getfeebee.io
Feebee, geri bildirim kültürünü yeniden şekillendirmek için Slack ile sorunsuz bir şekilde entegre olan, yeni başlayanlar için dönüştürücü bir platformdur. 360° Performans İncelemeleri, Değerlendirmeler, Takdir, Şirket Değerleri ve eNPS anketleri gibi temel araçları kullanıcı dostu tek bir platformda bir araya getirir. Feebee, performans yönetimini basitleştirerek ve şirket değerleriyle uyum yoluyla aidiyet duygusunu teşvik ederek, startup'lara büyümeyi teşvik etme ve elde tutma zorluklarıyla doğrudan başa çıkma gücü veriyor. Feebee ile geri bildirim süreçlerini kolaylaştırın, çalışanların katılımını artırın ve günümüzün rekabetçi iş ortamında girişiminizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourteam, konseylerin en önemli olanın kalbine ulaşmasına yardımcı olmak için burada. Tahminleri içgörülerle değiştirerek, çalışanı ve topluluk içgörü platformu, daha akıllı ve daha hızlı karar vermeyi mümkün kılar ve konseylerin kaynakları en büyük farkı yaratacakları yerlere odaklamasına izin verir. AskYourTeam ile kullanıcılar alakalı ve eyleme geçirilebilir bilgiler alırlar. Bu eylemlerin etkisini ölçebildiklerinde, ilerlemeyi doğrulayabilir ve kutlayabilir veya gerektiğinde işleri tekrar yola çıkarabilirler. AskYourteam, konseylerin kültürleri sürekli iyileştirme ve etkili değişim geliştirmelerine yardımcı olur. Neden AskYourteam'i seçmelisiniz? % 100 Konsey Odaklı Gelişen topluluklar inşa etmek için neyin işe yaradığını anlar. Hepsi bir arada çözüm Hem topluluk hem de çalışan bilgileri için tek, kullanımı kolay bir platform. Eylem için bilgiler İlgili bilgileri ortaya çıkarın, en etkili eylemlere odaklanın ve ilerlemeyi ölçün. Avustralya ve Yeni Zelanda'da 50'den fazla konsey tarafından güvenilir. AskYourteam'in çözümleri: <> Çalışan sesi Konseyler için amaca uygun olan çalışan Insights platformu ile çalışanların yaşanmış deneyimlerinden yararlanın. Yüksek performanslı, nişanlı ekipleri teşvik eder ve onları konseyin topluluk için ne ve nasıl sunduğunu şekillendirmeye dahil eder. <> Topluluk sesi Topluluktaki insanlar için en önemli olanı ve belirli konular veya planlar hakkındaki görüşlerini kolayca anlayın, bu da konseylerin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan hizmetler tasarlamasını ve sunmasını sağlar. <> Hizmet İncelemeleri Hizmetleri değişen topluluk ihtiyaçları ile hizalayın. Hizmet incelemeleri gerilmiş kaynaklar üzerinde başka bir yük gibi hissedebilirken, AskYourteam, konseylerin hizmet planlamasını ve teslimatını yıllık ve on yıllık planlara nasıl hizaladığını dönüştürür. Topluluğun değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, yükselme fırsatlarını belirlemek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için etkileri ölçmek için hizmet incelemelerine öncelik verir. <> Mükemmellik Yöneticisi Konsey performansını güçlendirmenin ve en büyük farkı yaratacak eylemlere öncelik vermenin kanıtlanmış bir yolu. Thrive35 tarafından geliştirilen ve AskYourTeam tarafından desteklenen Mükemmellik Yöneticisi, konseylerin performanslarını organizasyonel mükemmelliği etkinleştirmek için uluslararası kabul görmüş bir iş modeli olan Avustralya İş Mükemmelliği Çerçevesi'ne (ABEF) göre değerlendirmelerine yardımcı olur.
Spectiv
decisionwise.com
SPECTIV, çalışan katılım anketlerinden 360 derece geri bildirim değerlendirmelerine kadar çalışan dinleme ihtiyaçlarınız için amaca yönelik bir platformdur. Neden SPECTIV kullanıyorsunuz? - Stressiz otomasyonlar - Birinci Sınıf Raporlama - Endüstri ve küresel kıyaslama - Önceden oluşturulmuş anket/değerlendirme şablonları, - HRIS'inizle bütünleşir - ve çok daha fazlası
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