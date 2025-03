360 Geri Bildirim Araçları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Macorva

macorva.com

Macorva'nın AI destekli platformu, işletmelerin performans yönetimini, geri bildirimini ve müşteri memnuniyetini ele alma şeklinde devrim yaratıyor. Çözümleri, içgörüleri hedeflenen kaynaklara ve organizasyonun deneyim verilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan yanıt planlarına dönüştürmek için sürtünmesiz geri bildirimleri, gelişmiş analizleri ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Verilere bükülmek yerine, zamanı serbest bırakmak ve daha fazla etkili değişim yaratan eylemlere odaklanmak için radyant AI kullanır. Her çalışanı ve yöneticiyi kanıtlanmış sonraki adımlarla birleştirmekten geri bildirim döngüsünü kapatmaya ve sonuçları iyileştirmeye kadar Radiant AI, daha iyi çalışan ve müşteri deneyimlerini sürdürmede kişisel koçtur. Macorva EX, anketler, nabız kontrolleri, nişan puanlama, kıyaslama, sürücü analizi, ENP'ler, 360 ° geri bildirim ve daha fazlası ile gelişmiş, AI ile çalışan bir çalışan deneyim platformudur. Zahmetsizce dinamik, mobil dostu, ilgi çekici geri bildirim deneyimleri oluşturur ve otomatik, sezgisel raporlarla önemli bilgiler açar. Geri bildirim döngüsünü kapatmak ve sonuçları iyileştirmek için her çalışanı ve yöneticiyi kanıtlanmış sonraki adımlarla birleştirerek analiz için daha az zaman ve daha fazla zaman harcar. SMS anket bildirimleri ve göze çarpan çalışanları tanımlama yeteneği gibi özelliklerle Macorva EX, takımı daha iyi yönetmeyi, sessiz süperstarları tanımasını ve uçuş risklerini azaltmasını sağlar. Macorva CX, müşteri yolculuğu boyunca eyleme geçirilebilir öngörüler yakalamak için ilgi çekici çok kanallı müşteri deneyimi (CSAT/CES), marka deneyimi (net destekleyici skoru), ürün deneyimi ve dijital deneyim anketleri sağlar. Birkaç saniye içinde ayrıntılı özel gösterge tabloları yapar ve trendleri tespit etmek ve aykırı değerleri tanımlamak için AI raporları oluşturur. Gelişmiş AI, her bir ankete yanıt vermek için kişiselleştirilmiş iletişim komut dosyaları bile oluşturur. Mobil birinci anketlerle daha yüksek yanıt oranları alır ve yapay zeka tarafından oluşturulan sosyal incelemelerle çevrimiçi itibarı zahmetsizce artırır. Macorva CX, müşterinin yolculuğunu daha derin bir şekilde anlayarak deneyimlerini ve işlerini geliştirmeye yardımcı olur. Macorva MX, tüm çalışan performans verileri için AI tarafından üretilen kaynaklar ve merkezi depolama ile yönetim sürecini kolaylaştırmak ve ekip performansını artırmak için tasarlanmıştır. Platformu verilerden dinler ve öğrenir, performans incelemeleri, geliştirme planları, OKR'ler, akıllı hedefler ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturmak için şirket hedeflerini ve kültürel değerleri içerir. Bu AI tarafından üretilen özellikler, yöneticiyi yılda 100 saatten fazla kurtararak, bilinçli kararları ve şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayan performans sağlıyor. Macorva, 80'den fazla HRIS ve CX platformu ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, çalışan ve müşteri bilgilerini otomatik olarak senkronize ederek iş akışlarını kolaylaştırır ve veri yönetimini basitleştirir. Tüm arayüzü birden fazla dili ve tam yerelleştirmeyi destekler.