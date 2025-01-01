Alternatifler - Submittable

Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
Classe365
classe365.com
Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi, öğrenciler için özgeçmiş oluşturucu, iş portalları, sanal kariyer fuarı araçları ve mezun takip çalışmaları sunan bir kariyer merkezi platformudur.
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için donör yönetimi ve bağış toplama süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.
Classter
classter.com
Classter, eğitim kurumları için öğrenci bilgi ve öğrenim yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme imkanı sunar.
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için hibe bulma, araştırma ve izleme sürecini kolaylaştıran bir hibe yönetim platformudur.
Kira Talent
kiratalent.com
Kira Talent, adayların video ve yazılı sınavlarla uzaktan değerlendirildiği bir çevrimiçi görüşme platformudur.
OpenEduCat
openeducat.org
OpenEduCat, okulları, kolejleri ve üniversiteleri yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir ERP sistemidir. Öğrenci, ders ve fakülte yönetimi sağlar.
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants, çevrimiçi hibe başvuru yönetim sistemi olup, başvuruları yönetmek ve raporlamak için kullanıcı dostu bir platform sunar.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants, hibe vericilerine başvuruları kabul etme, yönetme ve finansman sağlama konusunda kolay bir platform sunar.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect, burs, hibe ve ödül başvurularını yönetmek için çevrimiçi bir platformdur. Uygulama formları oluşturma ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble, hibe yönetimini kolaylaştırarak bütçeleme, raporlama ve analiz için AI destekli çözümler sunar. Entegre ve otomatik çözümlerle etkinliği artırır.
Evalato
evalato.com
Evalato, başvuruları toplamak ve değerlendirmek için tasarlanmış bir ödül yönetim yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzüyle adil ve şeffaf süreçler sağlar.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve gönüllü koordinasyonu sunan kapsamlı bir yazılım platformudur.
TUIO
tuiopay.com
TUIO, okul ve eğitim kurumları için bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir; finansal işlemleri otomatikleştirir, kayıt ve ödemeleri basit hale getirir.
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI, sürdürülebilirlik verilerini analiz eden bir platformdur. Yatırımcılara ve tüketicilere çevresel ve sosyal bilgiler sunar.
SchoolMint
schoolmint.com
Hero by SchoolMint, okulların disiplin süreçlerini dijital hale getirerek öğrenci davranışlarını izler ve aileleri bilgilendirir.
Sawyer
hisawyer.com
Sawyer, eğitimcilerin özelleştirilmiş programlar oluşturmasını, çevrimiçi kayıtları ve ödemeleri kolayca yönetmesini sağlayan kapsamlı bir yazılımdır.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse, gönüllü fırsatlarını yönetmek, etkinlikler düzenlemek ve toplumsal etkileri izlemek için tasarlanmış bir platformdur.
Handprint
handprint.tech
Handprint, şirketlerin ekosistemleri restore etmelerine olanak tanır; projelere finansman sağlar ve dijital platformlarla entegrasyon sunar.
Vee Volunteers
vee.com
Vee, gönüllülerin ve kuruluşların etkinliklere katılmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Gönüllülük fırsatlarına erişim ve topluluk projelerine katkı sağlar.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Uygulama, hibeler ve programlar için başvuruları toplama ve yönetme sürecini kolaylaştıran bir araçtır.
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod, kar amacı gütmeyen kuruluşların muhasebe, donör yönetimi, CRM ve bağış toplama gibi işlemlerini basit bir platformda birleştirir.
Millie
milliegiving.com
Millie, bağış yapmayı ve gönüllü çalışmayı kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlerin sosyal etki programları geliştirmelerine yardımcı olur.
Keela
keela.co
Keela, kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış yönetimi, iletişim ve gönüllü yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır.
InEvent
inevent.com
InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.
Untap
untapcompete.com
UNTAP, yenilik ve yetenek keşfi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar, rekabetçi etkinlikler ve zorluklar aracılığıyla hedeflerine ulaşabilir.
Borealis
boreal-is.com
Borealis, paydaş verilerini depolamak, paylaşmak ve raporlamak için bulut tabanlı bir yazılımdır. Topluluk katılımı ve risk yönetimi gibi alanlarda kullanılır.