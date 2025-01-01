Alternatifler - Submittable

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.

Kinobi

Kinobi

kinobi.asia

Kinobi, öğrenciler için özgeçmiş oluşturucu, iş portalları, sanal kariyer fuarı araçları ve mezun takip çalışmaları sunan bir kariyer merkezi platformudur.

Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

Bloomerang, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için donör yönetimi ve bağış toplama süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.

Classter

Classter

classter.com

Classter, eğitim kurumları için öğrenci bilgi ve öğrenim yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme imkanı sunar.

Instrumentl

Instrumentl

instrumentl.com

Instrumentl, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için hibe bulma, araştırma ve izleme sürecini kolaylaştıran bir hibe yönetim platformudur.

Kira Talent

Kira Talent

kiratalent.com

Kira Talent, adayların video ve yazılı sınavlarla uzaktan değerlendirildiği bir çevrimiçi görüşme platformudur.

OpenEduCat

OpenEduCat

openeducat.org

OpenEduCat, okulları, kolejleri ve üniversiteleri yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir ERP sistemidir. Öğrenci, ders ve fakülte yönetimi sağlar.

ZoomGrants

ZoomGrants

zoomgrants.com

ZoomGrants, çevrimiçi hibe başvuru yönetim sistemi olup, başvuruları yönetmek ve raporlamak için kullanıcı dostu bir platform sunar.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grants, hibe vericilerine başvuruları kabul etme, yönetme ve finansman sağlama konusunda kolay bir platform sunar.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect, burs, hibe ve ödül başvurularını yönetmek için çevrimiçi bir platformdur. Uygulama formları oluşturma ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.

Pebble

Pebble

pebbleimpact.com

Pebble, hibe yönetimini kolaylaştırarak bütçeleme, raporlama ve analiz için AI destekli çözümler sunar. Entegre ve otomatik çözümlerle etkinliği artırır.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato, başvuruları toplamak ve değerlendirmek için tasarlanmış bir ödül yönetim yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzüyle adil ve şeffaf süreçler sağlar.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve gönüllü koordinasyonu sunan kapsamlı bir yazılım platformudur.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO, okul ve eğitim kurumları için bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir; finansal işlemleri otomatikleştirir, kayıt ve ödemeleri basit hale getirir.

Clarity AI

Clarity AI

clarity.ai

Clarity AI, sürdürülebilirlik verilerini analiz eden bir platformdur. Yatırımcılara ve tüketicilere çevresel ve sosyal bilgiler sunar.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

Hero by SchoolMint, okulların disiplin süreçlerini dijital hale getirerek öğrenci davranışlarını izler ve aileleri bilgilendirir.

Sawyer

Sawyer

hisawyer.com

Sawyer, eğitimcilerin özelleştirilmiş programlar oluşturmasını, çevrimiçi kayıtları ve ödemeleri kolayca yönetmesini sağlayan kapsamlı bir yazılımdır.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse, gönüllü fırsatlarını yönetmek, etkinlikler düzenlemek ve toplumsal etkileri izlemek için tasarlanmış bir platformdur.

Handprint

Handprint

handprint.tech

Handprint, şirketlerin ekosistemleri restore etmelerine olanak tanır; projelere finansman sağlar ve dijital platformlarla entegrasyon sunar.

Vee Volunteers

Vee Volunteers

vee.com

Vee, gönüllülerin ve kuruluşların etkinliklere katılmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Gönüllülük fırsatlarına erişim ve topluluk projelerine katkı sağlar.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Uygulama, hibeler ve programlar için başvuruları toplama ve yönetme sürecini kolaylaştıran bir araçtır.

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

MonkeyPod, kar amacı gütmeyen kuruluşların muhasebe, donör yönetimi, CRM ve bağış toplama gibi işlemlerini basit bir platformda birleştirir.

Millie

Millie

milliegiving.com

Millie, bağış yapmayı ve gönüllü çalışmayı kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlerin sosyal etki programları geliştirmelerine yardımcı olur.

Keela

Keela

keela.co

Keela, kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış yönetimi, iletişim ve gönüllü yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.

Untap

Untap

untapcompete.com

UNTAP, yenilik ve yetenek keşfi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar, rekabetçi etkinlikler ve zorluklar aracılığıyla hedeflerine ulaşabilir.

Borealis

Borealis

boreal-is.com

Borealis, paydaş verilerini depolamak, paylaşmak ve raporlamak için bulut tabanlı bir yazılımdır. Topluluk katılımı ve risk yönetimi gibi alanlarda kullanılır.

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