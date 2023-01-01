Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Starling Bank çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birleşik Krallık'ın en iyi bankasıyla paranızı yönetme şeklinizi dönüştürün. Kişisel ve ticari bankacılığın çevrimiçi ve her zaman parmaklarınızın ucunda olmasının keyfini çıkarın. Dakikalar içinde başvurun.

Web Sitesi: starlingbank.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Starling Bank ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.