WebCatalog
SIRUM

SIRUM

sirum.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SIRUM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İhtiyaç duyanlar için erişimi yeniden tasarlıyoruz. SIRUM, insanları ihtiyaç fazlası ilaçlarla buluşturarak sağlık hizmetlerinin geleceğine yön veriyor.

Web Sitesi: sirum.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, SIRUM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

Definitive Healthcare

Definitive Healthcare

defhc.com

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Vet2Pet

Vet2Pet

app.myvet2pet.com

Grata

Grata

login.gratadata.com

H1

H1

app.h1insights.com

Dikalo

Dikalo

dklo.co

Aqilla

Aqilla

aqilla.com

PlushCare

PlushCare

plushcare.com

Kambeo

Kambeo

app.kambeo.io

MerchantCircle

MerchantCircle

merchantcircle.com

MediBuddy

MediBuddy

medibuddy.in

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası