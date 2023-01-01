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Salad

Salad

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Web Sitesi: salad.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Salad çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Oyuncular için en kolay kripto madencisi olan Salad'ı çalıştırın ve karmaşık bitcoin madenciliği kurulumu olmadan Discord Nitro, Amazon hediye kartları, Steam oyunları ve daha fazlasını kazanın.

Web Sitesi: salad.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Salad ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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