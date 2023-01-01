WebCatalog
Roblox Studio

Roblox Studio

create.roblox.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Roblox Studio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hayal edebileceğiniz her şeyi yapın. Roblox'ta geliştirmeye başlamak için ihtiyacınız olan her şey ücretsiz. Küresel İçerik Oluşturucu topluluğuna katılın ve anında tüm dünyaya yayınlayın.

Web Sitesi: create.roblox.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Roblox Studio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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