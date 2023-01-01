WebCatalog
Recafy

Recafy

recafy.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Recafy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

QR dijital mektup. Barlar ve restoranlar için QR kodlu dijital menü. Konaklama işletmelerine yönelik dijital menü.

Web Sitesi: recafy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Recafy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Menurio

Menurio

menurio.com

Sinónimos

Sinónimos

sinonimosonline.com

Gesnex

Gesnex

gesnex.com

Kites

Kites

makekites.io

Nubox

Nubox

nubox.com

SpotMenus

SpotMenus

spotmenus.com

ViX

ViX

vix.com

Privalia

Privalia

privalia.com

KeyClouding

KeyClouding

keyclouding.cl

IngenioXYZ

IngenioXYZ

ingenioxyz.com

Control Plus

Control Plus

controlplus.mx

Pruebas Psicometricas

Pruebas Psicometricas

psicometricas.mx

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası