Posta işlemlerinizi online olarak hızlı ve kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Paketler, ücretler, posta kodları ve güncel teklifler hakkındaki tüm bilgileri PostNL'den bulabilirsiniz. Ayrıca iş.

Web Sitesi: postnl.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, PostNL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.