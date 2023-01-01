WebCatalog
PostNL

PostNL

postnl.nl

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PostNL çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Posta işlemlerinizi online olarak hızlı ve kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Paketler, ücretler, posta kodları ve güncel teklifler hakkındaki tüm bilgileri PostNL'den bulabilirsiniz. Ayrıca iş.

Web Sitesi: postnl.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, PostNL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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