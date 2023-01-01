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Patch

Patch

patch.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Patch çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yerel haber sitelerinin Patch ağından en iyi son dakika haberleri, hikayeleri ve olaylar.

Web Sitesi: patch.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Patch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Yahoo News

Yahoo News

news.yahoo.com

The Oregonian

The Oregonian

oregonlive.com

Sky News

Sky News

news.sky.com

Cincinnati.com

Cincinnati.com

cincinnati.com

MSNBC

MSNBC

msnbc.com

Axios

Axios

axios.com

Syracuse.com

Syracuse.com

syracuse.com

AL.com

AL.com

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