Hız aşırtma meraklılarına ve bilgi işlemin sınırlarını test etmeye adanmış bir forum topluluğu. Bilgisayar, yapılar, koleksiyonlar, ekranlar, modeller, stiller, ölçekler, teknik özellikler, incelemeler, aksesuarlar, ilanlar ve daha fazlası hakkındaki tartışmaya gelin gelin!

Web Sitesi: overclock.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Overclock.net ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.