WebCatalog
Ocado

Ocado

ocado.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ocado çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Günlük marketiniz ve üstüne çıkamayacağınız tüm teklifler. Taze ürünler, ev ihtiyaçları ve daha fazlası için hemen kaydolun.

Web Sitesi: ocado.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ocado ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Foxtrot

Foxtrot

foxtrotco.com

Amazon Fresh

Amazon Fresh

fresh.amazon.com

ALDI USA

ALDI USA

aldi.us

Cold Storage

Cold Storage

coldstorage.com.sg

Crate & Barrel

Crate & Barrel

crateandbarrel.com

Jumia Kenya

Jumia Kenya

jumia.co.ke

Sprouts

Sprouts

sprouts.com

Vitacost

Vitacost

vitacost.com

The Range

The Range

therange.co.uk

bigbasket

bigbasket

bigbasket.com

FairPrice

FairPrice

fairprice.com.sg

Superdrug

Superdrug

superdrug.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası