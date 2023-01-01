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Metacritic

Metacritic

metacritic.com

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Metacritic, önde gelen eleştirmenlerin müzik, oyun, televizyon ve film incelemelerini bir araya getiriyor. Yalnızca Metacritic.com, her bir öğenin nasıl incelendiğini bir bakışta bilmenizi sağlayan METASCORES'ı kullanır.

Web Sitesi: metacritic.com

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