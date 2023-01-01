WebCatalog
MCC

MCC

multicoincharts.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Aynı anda birden fazla Kripto Para TradingView grafiğini görüntüleyin. Grafikleri özelleştirin veya tam ekran görüntüleyin. Özel Alt Coinler ekleyin. Hepsi ücretsiz. 1x1'den 10x10'a kadar tek sayfalık grafikler.

Web Sitesi: multicoincharts.com

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